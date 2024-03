XXL-SPECIAL: Wharfedale Super Denton - Kompakte Dreiwege-Box im Retro-Look und mit moderner Technologie

Der auch in Deutschland erfolgreich agierende Lautsprecher-Traditionshersteller Wharfedale erweitert von im Trend liegender Retro-Optik nspirierte Heritage-Reihe um ein weiteres Modell: Die Super Denton basiert auf der zur ihrer Zeit wegweisenden Denton 3 aus dem Jahr 1971. Technisch ist der Heritage-Neuzugang jedoch auf dem neuesten Stand - beginnend bei den Treibern, über die Frequenzweiche bis hin zum Gehäuse.

Wharfedales Heritage-Serie begann 2014 mit dem Denton 80-Jubiläumsmodell, gefolgt vom Denton 85 und dem zukunftsweisenden Linton-Modell – das die Leidenschaft für den traditionellen, großen Standlautsprecher neu entfachte. Die Heritage-Serie wurde vor kurzem durch das High-End-Modell Dovedale ergänzt, das die Rückkehr der britischen Fertigung einläutete. Sie unterstreicht, warum Wharfedale auf eine so reichhalte Tradition zurückblicken kann.

Denton Modelle

Mit der Super Denton präsentiert Wharfedale somit das dritte Denton Modell aus der Heritage-Reihe. Die traditionsbewusste Serie zitiert die Wurzeln des Unternehmens und umfasst Lautsprecher, die von Klassikern aus der Firmengeschichte inspiriert sind, aber den Retro-Charme, wie bereits angesprochen, mit moderner Technologie für zeitgemäßen Hörgenuss verknüpfen.

Wenden wir uns der Denton Erfolgsgeschichte zu.

Die HiFi-Schmiede Wharfedale hat in ihrer Firmengeschichte seit dem Gründungsjahr 1932 zahlreiche Meilensteine gesetzt, allen voran die Entwicklung des weltweit ersten 2-Wege-Lautsprechers und somit der "Mutter" nahezu aller heutigen Boxensysteme. Die früheste Denton erblickte 1967 das Licht der Welt, und die Serie war bis in die späten 70er erhältlich. Dabei standen alle Modelle für die klassischen Werte von Wharfedale: Hohe Verarbeitungsqualität und bestmöglichen Klang zu einem fairen Preis zu offerieren. Inspiriert wurde die hier thematisierte Super Denton von der Denton 3 aus dem Jahre 1971. Dieser damals wegweisende Lautsprecher sorgte für Schlagzeilen in der HiFi-Welt, denn die Denon 3 war das kompakteste auf dem Markt erhältliche 3-Wege-System.

Ultrakompaktes 3-Wege-System

Wir stellen fest: Eines der bemerkenswerten Merkmale der ursprünglichen Denton war ihre kompakte Größe, die dazu beitrug, das Konzept der „Regallautsprecher“ populär zu machen, zu einer Zeit, als Hi-Fi-Lautsprecher normalerweise größere, eher Wohnraum-unfreundliche Konstruktionen waren. Bei den meisten Denton-Versionen handelte es sich um Zwei-Wege-Layouts, die einen Mittel-/Tieftöner mit einer Hochtoneinheit kombinierten, und das Gleiche gilt für die beiden bestehenden Modelle des 21. Jahrhunderts. Im Jahr 1971 brachte Wharfedale allerdings die Denton 3 auf den Markt, die mit einer Drei-Wege-Treiberkonfiguration mit separaten Bass-, Mitteltöner- und Hochtoneinheiten ausgestattet war – und damit den kleinsten Drei-Wege-Lautsprecher auf dem Markt schuf, von dem behauptet wurde, dass er in der Lage sei, die Leistung wesentlich größerer Lautsprechersysteme zu liefern.

Die Treiber

Mit Abmessungen von lediglich 360x246x275mm (HxBxT) steht die Super Denton ihrem Urahn in Sachen Größe sehr nah und ist damit auch heute noch eines der kleinsten verfügbaren 3-Wege-Systeme. Technisch ist die Super Denton aber äußerst zeitgemäß.

Basstreiber

Basseinheit: Die leistungsfähige, belastbare 6,5-Zoll-Basseinheit (165 mm) mit Gussgehäuse ist exakt auf das kompakte Gehäuse abgestimmt, um eine Basswiedergabe bis hinunter zu 40 Hz zu ermöglichen, unterhalb der Grundstimmung „E1“ einer Standard-Bassgitarre – das ist definitiv beeindruckend für einen Lautsprecher, der so kompakt auftritt und demnach auch kein großes Gehäusevolumen aufweist.

Im Detail

Explosionszeichnung des Basstreibers

Der Treiber verarbeitet Bass- und untere Mitteltonfrequenzen mit stimmiger Ausprägung und mit erstaunlichem Nachdruck. Er erweckt Instrumente und Stimmen in großem Umfang zum Leben, und das ist erstaunlich für einen Lautsprecher dieser Größe.

Konstruktion des Mitteltöners

Mitteltöner: Die Mitteltöner-Einheit basiert auf einem 2-Zoll-Kalottendesign (50 mm) – inspiriert von Wharfedales erfolgreichem EVO4-Projekt. Der Treiber ist für die oberen Mitteltöne und unteren Höhen zuständig und holt viel Klarheit und Detailreichtum aus dem jeweiligen Quellmaterial. Er sorgt für den idealen Übergang von den vom Bass getragenen Grundtönen zu den höherfrequenten harmonischen Obertönen. Die weite Streuung dieser Kuppelmembran ist für die Lebendigkeit und Feinheit verantwortlich, die die musikalische Darbietung begleitet.

Mittel- und Hochtöner

Konstruktion des Hochtöners

Hochtöner: Die hohen Frequenzen werden über eine neue 1 Zoll (25 mm) Soft-Dome-Hochtönereinheit dargestellt, die Designmerkmale des hochwertigen Wharfedale Dovedale-Schallwandlers übernimmt, einschließlich des Keramikmotorsystems und der Rückkammer. Letztere trägt dazu bei, die Resonanzfrequenz unter die des Übergangsbereichs zu senken, um einen natürlicheren, nahtloseren Übergang zwischen den Antriebseinheiten zu gewährleisten.

Anschlussterminals

Die drei Treiber sind für eine reibungslose Integration ins 3-Wege-Design übersichtlich angeordnet und werden von einer präzise ausgerichteten Frequenzweiche verwaltet, die über Luftspulen und Polypropylen-Kondensatoren in den Mittelton- und Hochtonkreisen für eine verzerrungsfreie Wiedergabe verfügt. Wie bei allen Wharfedale-Modellen wird das Design durch kritische Messungen in Verbindung mit fortschrittlicher Computermodellierung optimiert, aber die endgültige Abstimmung erfolgt über Hörtests, die durchaus viel Zeit in Anspruch nehmen - im Sinne einer bis ins Detail optimierten Akustik.

