XXL-SPECIAL: Viele Bilder der neuen Reference-Serie direkt bei Canton und Höreindrücke zur Reference 1

Canton präsentierte auf der High End 2023 erstmals die neue Reference-Serie der Weltöffentlichkeit. Voraussichtlich ab Herbst 2023 stehen dann die neuen Reference-Modelle in den Startlöchern. Um die Wartzeit zu überbrücken, sind wir zu Canton in den schönen Taunus gefahren, um vor Ort noch weitere Fotos von den Prototypen der neuen Reference-Serie anzufertigen und um erste Höreindrücke von der Reference 1 sammeln zu können. Natürlich dürfen diese noch nicht als final angesehen werden.

Die vorherige Reference K-Generation mit der Reference 1 K außen

Starten wir mit dem, was bereits zur neuen Reference-Baureihe bekannt ist. Oberbegriff ist "Iconic Sound", und das nicht ohne Grund: In den Jahrzehnten ihrer Existenz sind Cantons Reference-Lautsprechern zu legendären Schallwandlern geworden, die immer wie kaum eine zweite Lautsprecherserie angenehme Bodenständigkeit mit feinsten High End-Tugenden zu verbinden wusste. Es ist die Synthese aus kompletter "Alltagstauglichkeit" und grandiosem Klang, der auch extremm anspruchsvolle Anwender glücklich macht. Genau hier setzen die neuen Reference-Lautsprecher an: "Epochale Klangqualität trifft auf handwerkliche Perfektion" verspricht Canton.

Im einzelnen kommen im Herbst folgende Standlautsprecher:

Canton Reference 1

Canton Reference 2

Canton Reference 3

Canton Reference 5

Canton Reference 7

Plus: Regallautsprecher Reference 9 sowie Reference Sub und Reference Center.

Die Modelle

Canton Reference 1

Canton Reference 2

Canton Reference 3 (rechts) und Reference 7 (links)

Reference 3 (rechts) und Reference 7 (links) von hinten

Canton Reference 5

Canton Reference 9 und Reference Sub

Reference 9 von vorn und von hinten

Canton Reference Center

Auch der Center weist die typischen Reference-Formen auf

Reference Center von hinten

Die neuen Modelle kommen mit einem noblen, eleganten Gehäuse mit geschwungener Schallwand. Wie man auch anhand der zahlreichen Bilder sehen kann, wirken die neuen Reference-Lautsprecher in jedem Farbton elegant.

