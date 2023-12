XXL-SPECIAL: Unsere Geräte des Jahres 2023 in allen Kategorien

Das Jahr 2023 ist schon wieder beinahe Geschichte - ein schwieriges Jahr, erneut, aber das soll bei uns nicht thematisiert werden. Wir freuen uns, dass wir unseren Lesern in diesem Special ein weiteres Mal unsere Produkte des Jahres 2023 präsentieren dürfen - und wünschen viel Spaß beim Lesen!

Kategorie Soundbar mit Subwoofer: Samsung HW-Q995GC

Und wieder kann man bei Samsung feiern: Mit grandiosem Klang und üppiger Ausstattung plus problemloser App-Bedienung beebrbt das Samsung Soundbar/Subwoofer-System HW-Q995GC mit hochwertigen Wireless Rears im Paket seinen Vorgänger, der diesen Preis 2022 bekam. Zudem mit Marktpreisen ab knapp 1.000 EUR ein echt guter Deal.

Klar der "Chef im Ring": Nuberts XXL-Soundbase lässt es mit 820 Watt maximaler Leistung richtig krachen, und das auch noch mit enormer Präzision und Dynamik. Dolby Atmos- und DTS:-Decoding, komplette Anschlussbestückung, Einmessung per App für den Bassbereich und mit unter 2.000 EUR für diese überwältigende Performance nicht zu teuer.

Kategorie 4K/8K-TV LCD-basiert: Samsung QN900GC in 75 Zoll

Samsung holt sich bereits die zweite Auszeichnung bei unseren Geräten des Jahres. Der vom Bild her kompromisslos überragende QN900C brilliert mit unglaublicher maximaler Displayhelligkeit und mit einem sensationellen Upscaling niedriger auflösender Inhalte auf die 8K-Panelauflösung. Die Attachable Slim One Connect Box ist sehr praktisch, Design & Verarbeitung des gesamten Pakets überzeugen absolut.

Kategorie 4K-TV OLED: LG OLEDG39LA in 77 Zoll

Zum 10-jährigen OLED-Jubiläum 2023 bei LG gibt es natürlich auch den passenden Preis bei uns: Der aktuell zu richtig guten Marktpreisen erhältliche LG OLED77G39LA holt sich die OLED-Krone. Ein enorm feines, plastisches Bild zeichnet ihn ebenso aus wie das schicke Design und die einfache Bedienung. Und für alle Zweifler, die denken, ein OLED-Panel ist nicht hell genug: Der G39LA straft sie Lügen.

Kategorie 4K-TV mit bestem Preis-/Leistungsverhältnis: LG OLED65B39LA

Und wie der große Konkurrent Samsung holt auch LG den zweiten Preis: Der überragende OLED65B39LA bietet eine durchweg hohe Qualität zum mehr als fairen Marktpreis von knapp 1.400 EUR gibt es ein tolles Bild, das sich auch für anspruchsvolle Filmlibehaber eignet, praxisgerechte Einstellmöglichkeiten und sehr nützliche AI-Funktionen. Hier fehlt es wirklich an nichts, und das Design überzeugt auch noch.

Kategorie Bluetooth-Lautsprecher: HAMA X CANTON Mate Pro

Für nur 109 EUR ist der HAMA X CANTON Mate Pro mehr als nur ein Geheimtipp. Gut, an der Akkulaufzeit merkt man schon die Preisklasse, die 12 Stunden sind nicht eben üppig. Aber sonst? So viel Sound für so wenig Geld gibt es sonst kaum, zudem lassen sich zwei der BT-Speaker zu einem Stereo-Paar wireless koppeln. Und selbst wenn man gleich zwei Mate Pro kauft, hat man wenig ausgegeben und genießt dann wirklich eine richtig gute akustische Performance.

Kategorie Bluetooth-Lautsprecher groß: Teufel Rockster Air 2

Der Rockster Air 2 aus der Berliner Lautsprecherschmiede ist ein Volltreffer: Hervorragend verarbeitet, robust zudem, und optisch wie auch technisch ein Lecerkbissen. Der BT-Speaker ist sehr praktisch, umfangreich ausgestattet und punktet mit seinem kräftigen, lebendigen und überraschend detailreichen Klang. Preispunkt: Normal 699,99 EUR, in diversen Aktionen auch mal günstiger zu haben.

Kategorie All-In-One-Streaming-Lautsprecher: Bluesound Pulse M

Schickes Design, durchdachte, clevere Technik und, daraus resultierend, ein wirklich beeindruckender Klang: Der Bluesound Pulse M leistet sich nirgendwo eine Schwäche, im Gegenteil: Er setzt sich dieses Jahr an die Spitze der All-In-One-Streaming-Lautsprechern und punktet auch, ganz Bluesound-typisch, mit den vielen

