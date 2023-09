XXL-TEST: Teufel Rockster Air 2 - erstklassiger neuer Bluetooth-Lautsprecher, der auch im Stereoeinsatz überzeugt?

Der Teufel Rockster Air ist nun in der zweiten Auflage aktiv und kostet 699,99 Euro ohne Stativ und 819,99 Euro mit Boxenstativ. Überdies kann man den Rockster Air 2 auch zu einem Stereopaar koppeln (Wireless), was die Einsatzmöglichkeiten noch vielfältiger macht. Direkt für den Rockster Air 2 konzipiert gibt es noch den "deuter x Teufel ROCKSTER AIR 2 Backpack" für 119,99 Euro, diese Kontruktion sichert den einfachen Transport.

Neue, frische, gefällige Optik

Der neue multifunktionale Bluetooth-Lautsprecher punktet mit seinem sehr gelungenen Design und hervorragenden Leistungsdaten. So können bis zu 103 dB (RMS, 1 m) und 115 dB (Peak, 1 m) an maximaler Lautstärke erzielt werden. Dahinter steckt ein 2-Wege-Bassreflexsystem, das Frequenzen von 47 - 22.000Hz wiedergibt. Es besteht aus einem High-Definition-Kompressionstreiber (25mm, Polypropylen) mit Constant-Directivity-Waveguide für eine homogene, zugleich dynamische Höhenwiedergabe auch bei hohen Lautstärken. Ein weiterer Vorzug dieses Treibers ist sein breites Abstrahlverhalten, das für sehr gute Sprachverständlichkeit sorgt, und zwar beinahe unabhängig davon, wo man aktuell steht. Ergänzt wird dieser Treiber von einem langhubigen 250-mm-Tieftöner, der enorme Pegelfestigkeit mit einem HiFi-mäßigen Klang verbinden soll. Also kein dumpfes PA-Gehämmer, sondern eine Mischung aus Klangkultur und hoher Belastbarkeit. Effiziente Class-D-Endstufen mit 32-Bit-DSP stellen einen tadellosen Energiefluss sicher. Sie stammen von Texas Instruments und liefern bis zu 80 standfeste Watt.

Rückseite komplett

An Bod befindet sich Bluetooth 5.0 mit Qualcomm® aptX™, aptX™ HD und AAC, zudem können zwei ROCKSTER AIR 2 kabellos als Stereo-Setup oder bis zu 10 ROCKSTER AIR 2 mit XLR-Kabel im DJ-Setup miteinander verbunden werden.

Oberseite

Am Gerät finden sich Eingänge für Mikrofon, Instrument (z. B. Gitarre) und AUX, man kann dies alles mit Bluetooth (z. B. für Karaoke) mischen sowie den Klang anpassen. Der Rockister Air 2 bietet bis zu 58 Stunden Akkulaufzeit bei mittlerer Lautstärke, bis zu 31 Stunden auf maximaler Lautstärke im Eco-Modus. Für diese sehr guten Resultete verantwortlich zeichnet sich ein wechselbarer Hochleistungs-Lithium-LiFePO4-Akku mit Tiefentladeschutz (7.800mAh Kapazität). Zusätzlich gibt es einen 12-Volt-Autobatterie-Anschluss. Netzbetrieb beim Rockster Air 2 ist auch ohne Akku möglich. Dank insgesamt vier Tragegriffen kann der BT-Speaker locker geschultert werden. Die Bedienung bei schwierigen Lichtverhältnissen erleichtert ein beleuchtetes Bedienpanel, für eine Nachladefunktion beim Smartphone sorgt die USB-C-Powerbank-Funktion, und als praktisch erweist sich ein 35-mm-Stativflansch (kompatibel mit K&M Boxenstativ). Weitere geplante Features für Ende 2023 umfassen einen Ersatzakku und einen Protector (Schutzhülle).

Verarbeitung

Sauberes Finish, tadellose Materialqualität

Wenden wir uns der Verarbeitung zu. Der Kunststoff fühlt sich wertig an, überzeugt durch die gute Haptik. Nein, das ist wahrhaft kein billiges Plastik, die leicht strukturierte Oberfläche unterstützt den qualitativ hochwertigen Eindruck.

Materialübergänge erfolgen präzise, hier eine Ecke oben links

Hier unten rechts

Gitter im Detail

Rot unterlegte Tragegriffe

Die Gummierung am oberen Transportgriff wirkt ebenfalls solide und erweist sich in der Praxis als sehr griffig. Sie setzt in Rot einen interessanten optischen Akzent, ebenso wie die rote Umrandung des Lautsprechergitters und natürlich das Teufel-T auf der Vorderseite.

Das Lautsprechergitter vorne zieht sich über gesamte Geräte-Front, rd besteht aus Metall und ist akkurat perforiert. Die Passungen erweisen sich überall als tadellos, ein nahtloser Übergang zur roten Zierleiste ist gewährleistet. Optisch auffällig: Die Front des Rockster Air 2 ist leicht nach hinten geneigt.

Seitliche Ansicht. Der Rockster ist etwas nach hinten geneigt

Robuster Kunststoff

Rückseite unten im Detail

Oberer Bereich

An der Seite befinden sich ebenfalls Tragegriffe sowie sichtbare Gehäuseschrauben. Die sichtbaren Schrauben tragen zur robusten und keinesfalls unattraktiven PA-Optik bei - verdeckte Schrauben passen nicht zu einem Tool wie dem Rockster Air 2.

Unterseite im Detail

An der Unterseite befinden sich relativ großzügig dimensionierte, gummierte Gerätefüße für einen sicheren, rutschfesten Stand. Mittig unten ist eine runde Öffnung zu erkennen, mittels dieser kann der Rockster Air 2 auf ein Boxenstativ gestellt werden. Wird kein Stativ verwendet, wird die Öffnung mit einer Gummi-Abdeckung verschlossen. Bilanzierend wirkt der Rockster Air 2 absolut robust und ist für seine Größe erstaunlich leicht, das Gewicht liegt bei ca. 14kg.

