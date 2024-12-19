XXL-SPECIAL KEF Händlertour 2024, 7. Station: Hört-sich-Gut-an, Bielefeld - Die KEF-Enthusiasten aus Westfalen

Im Rahmen unserer großen KEF-Händlertour durch Deutschland und Österreich machen wir heute Station im westfälischen Bielefeld. Dort sitzt ein Händler, der weit über die Stadtgrenzen bei Freunden der gepflegten Akustik bekannt ist: Hört-sich-Gut-an in der Zimmerstraße 8, mitten im Zentrum, darf auf unserer Route definitiv nicht fehlen. Wir hatten vor Ort mit Geschäftsführer Nicolas Möhring gleich den richtigen Gesprächspartner an unserer Seite.

Blck ins Ladengeschäft

Unglaublich umfangreiches Zubehörsortiment, hier Röhren und Tonabnehmer

Tradition und Moderne vereint

Das Unternehmen, die Hört-sich-Gut-an GmbH, wurde am 07. September 1989 ins Handelsregister eingetragen, somit kann man ohne Übertreibung von einem Betrieb mit Tradition sprechen. Es gibt den einen Hauptstandort mit rund 400 Quadratmeter Ausstellungs- und Vorführfläche, der sich seit Beginn im Familienbesitz befindet.

Geschäftsführer Nicolas Möhring (rechts im Bild) mit KEF-Außendienstmitarbeiter Xaver Schäffler

Eines der Studios

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Jeder Kunde hört genau das, was er sich in seinen Vorstellungen wünschte

Auch Mehrkanal ist ein Thema bei Hört-sich-Gut-an

Und der Weg lohnt sich, denn drei akustisch optimierte Hörstudios warten vor Ort, um beim potentiellen Kunden klangliche Überzeungsarbeit zu ermöglichen. Die Hörräume können flexibel für sämtliche Arten von Vorführungen verwendet werden. Studio 2 ist speziell für Heimkino-Vorführungen ausgelegt und bietet ein Dolby Atmos-System in 7.2.4-Konfiguration mit sieben Lautsprechern auf Bodenhöhe, vier Deckenlautsprechern und zwei Subwoofern für ein immersives Surround-Erlebnis.

Das kompetente und erfahrene Team der Westfalen besteht aus neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich mit Leidenschaft dem High-End-Audio und Heimkino widmen.

Wer durch diese Türe marschiert, kann sich über bestmögliche Beratung freuen

Dazu gehören: Nicolas Möhring: Geschäftsführer von "Hört-sich-Gut-an". Seine besonderen Stärken sind HiFi & High-End, TV-/Digitalstreaming und Plattenspieler. Werner Möhring ist der Gründer des Unternehmens und Prokurist. Seine Stärken liegen in HiFi & High-End sowie ebenfalls in seinen umfangreichen Kenntnissen über Plattenspieler. Marcel Westerwelle ist auch HiFi & High-End-Profi, beschäftigt sich aber auch gern mit den Themenkomplexen TV-/Digitalstreaming und AV/Heimkino.

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Auch Kopfhörer nehmen einen wichtigen Bestandteil im Portfolio ein

Patrick da Costa Becker ist der hauseigene "Werkstättler" und der versierte Kopfhörer-Spezialist. Seine Stärken sind Kopfhörer, aber auch HiFi und AV/Heimkino. Lutz Welke ist ein weiterer kompetenter Fachmann, wenn es um HiFi & High-End sowie Plattenspieler geht. Peter Plümpe ist der Linn-Spezialist bei Hört-sich-Gut-an, und Christian van Aart ist eigentlich ein alter Stammkunde, der nun Teil des Teams geworden ist Als begeisterter Musikhörer und High-Ender seit vielen Jahren, unterstützt er den Betrieb im Backoffice, und I. Binfet ist verantwortlich für die Buchhaltung.

Dabk des erfahrenen und vielseitigen Teams kann sichergestellt werden, dass alle Kunden grundsätzlich kompetent beraten und betreut werden - man merkt es direkt beim Betreten des Geschäfts, denn man fühlt sich umgehend zuhause und nicht als anonymer Kunde.

Der Schwerpunkt von Hört-sich-Gut-an liegt bei klassischen Zweikanal-Lösungen - aber durchaus auch mal im Mehrkanal-Bereich

Der Schwerpunkt beim Verkauf liegt auf klassischem HiFi im 2-Kanal-Bereich sowie auf Heimkino-Lösungen. Multiroom-Systeme und Streaming-Lösungen gehören ebenfalls zum Angebot von Hört-sich-Gut-an, während Custom Installations (CI) nur auf Anfrage durchgeführt werden und keinen zentralen Fokus im Serviceangebot der Firma darstellen.

Der Fachhandel, dessen "Herz für HiFi" schlägt, wird wieder wichtiger

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Bei der gesamten Ausrichtung des Betriebs fokussiert sich Hört-sich-Gut-an ausschließlich auf den deutschen Markt, da die Auflagen für den Versand ins Ausland in den letzten Jahren erheblich gestiegen sind. In Deutschland beobachtet Geschäftsführer Nicolas Möhring eine positive Entwicklung des Fachhandels: "Kunden schätzen die Möglichkeit, Produkte vor Ort zu erleben und sich umfassend beraten zu lassen. Der Fachhandel gewinnt vor allem durch den Trend zu höherwertigen, langlebigen Produkten an Relevanz."

Wir möchten wissen: Wird das Interesse am Fachhandel wieder stärker? Gibt es eine Korrelation zwischen einer gestiegenen Affinität gegenüber dem Fachhandel und dem Wunsch, höherwertige Produkte zu kaufen?

Hochwertige Produkte - davon profitiert auch KEF - werden immer beliebter beim Kunden

Der erfahrene Audio-Spezialist erklärt: "Im gehobenen Segment besteht immer ein hoher Beratungsbedarf, da Kunden nicht nur ein Produkt, sondern eine auf ihre individuellen Wünsche abgestimmte Lösung suchen." Daher beobachten er und sein Team, dass speziell bei höherwertigen Produkten das Interesse am Fachhandel größer wird, weil eine kompetente persönliche Beratung und die Möglichkeit zum Probehören für eine fundierte Kaufentscheidung fast immer entscheidend sind.

Auch stellt man in Bielefeld fest, dass sich das Geschäft zunehmend in Richtung höherer Preisklassen verlagert. Immer mehr Kunden investieren verstärkt in hochwertige sowie langlebige Produkte, da sie Wert auf Qualität, Leistung und einen individuellen Klang legen, der exakt die eigenen Bedürfnisse trifft. Besonders im Bereich klassisches HiFi und Heimkino zeigt sich diese Entwicklung deutlich.

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