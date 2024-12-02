XXL-SPECIAL KEF Händlertour 2024, 2. Station: Media@Home Reymer in Köln-Lindenthal - persönlicher Service trifft auf erstklassigen Klang

Auf der zweiten Station unserer 2024er KEF Händler-Tournee durch Deutschland und Österreich haben wir in Köln-Lindenthal Bekanntschaft mit großer rheinischer Tradition gemacht: In der Dürener Straße 237 begrüßen wir mit Media@Home Reymer ein noch junges Mitglied in der KEF-Händlerfamilie, das aber bereits seit dem 10. Januar 1959 existiert und somit schon so etwas wie eine "Lindenthaler Institution" darstellt - bei Jung & Alt beliebt und nicht aus dem Bild der Dürener Straße hinwegzudenken.

Ganz gleich, ob die Q-Serie oder die LS60 - Bei Media@Home Reymer in Köln findet sich eine große KEF Lautsprecherauswahl

Seit Anfang 2024 finden Liebhaber des erstklassigen Klangs KEF im Portfolio der Kölner, und seit Oktober 2024 ist Reymer Kölns einziger KEF Reference-Händler. Schon 1986 fing der heutige Chef Fabian Hebel als Radio-/Fernsehtechniker bei Reymer an. 1990 besuchte er die Meisterschule, bevor er das renommierte Geschäft 1991 übernahm und seitdem die Geschäftsführung innehat. Er führt nicht nur hochwertiges HiFi, sondern darüber hinaus auch moderne Smart-TVs und sogar Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen oder Geschirrspüler. Wir sind begeistert - denn genau solche Läden, die früher überall das Stadtbild mit bestimmten, sind an vielen Orten leider verschwunden.

Immer in seinem Element: Geschäftsführer Fabian Hebel

Der rührige Rheinländer Hebel liebt jedenfalls seinen Job, das merken wir in jeder Sekunde, die wir mit ihm sprechen. Während wir vor Ort waren, ging natürlich der normale Kundenverkehr weiter, und seine offene, freundliche und zugleich humorvolle Art zeichnet den Rheinländer im Umgang mit Kunden aus – und das kommt einfach gut an.

Ein weiterer großer Pluspunkt, der für Media@Home Reymer spricht, sind die umfangreichen Serviceleistungen. Dazu gehören die Lieferung und der Anschluss der im Laden gekauften Geräte ebenso wie die Optimierung des Heimnetzwerks sowie die Reparatur von Fernsehern, Audio- und Hifi-Geräten. Diese können auch ruhig älteren Datums sein, wie der Besuch eines Kunden unter Beweis stellt: Hier ermunterte Fabian Hebel einen offensichtlich HiFi-begeisterten Herrn, seine beiden einige Jahrzehnte alten Plattenspieler von Braun und Thorens ruhig zur Reperatur vorbeizubringen, um sie anschließend wieder einsetzen zu können. Gerne macht der Geschäftsführer auch Beratungstermine außerhalb der Geschäftszeiten aus und zeigt sich hier ein weiteres Mal flexibel und kundenorientiert.

Im separaten Hörstudio kann man zum Beispiel die KEF R11 Meta oder auch die KEF Reference 3 Meta hören

Hebel besitzt neben dem Hauptgeschäft in der Dürener Straße 237 auch noch einen ausgezeichnet ausgestatteten Hörraum, der sich rund 100 Meter entfernt befindet. Dort kann sich der HiFi-Freund Lautsprecher-Größen von KEF, Canton oder Dali an passenden Elektronikketten, beispielsweise von Yamaha, T+A oder AVM, vorführen lassen.

„Uns ist wichtig: Wir machen gehobenes HiFi, aber bewusst nicht das, was man landläufig unter High End versteht“, erklärt uns Fabian Hebel zu seiner Produktpalette. Bewusst beschränkt er sich auf zweikanalige Klangkultur, da er hier auch immer weiter wachsene Marktchancen sieht.

Das Thema „KEF“ weckt umgehend Begeisterung in Fabian Hebel. Wie auch wir durfte er bereits die KEF Gallery in London und den dortigen "Ultimate Experience Room" besuchen: „Das ist so fabelhaft gemacht dort, man fühlt sich wohl – und ich konnte vor Ort die Muon hören, das hat mich tief beeindruckt“.

LSX-"Family"

Kabellos oder mit Kabel, LSX II und LSX II LT sorgen stets für viel Hörfreude

Natürlich mit Uni-Q-Chassis

Wir entdecken im Hauptgeschäft und im separaten Hörstudio extrem viele Mitglieder der KEF-Lautsprecher-Palette, sowohl, was passive, als auch was aktive Vertreter angeht. Direkt am PC angeschlossen stoßen wir auf die KEF LSX II LT, die sich laut Fabian Hegel prima verkauft. Im Gegensatz zur wireless arbeitenden KEF LSX II werden bei der LSX II T Master und Slave Box mit einem Kabel verbunden, dafür sind diese hochwertig verarbeiteten kompakten Aktivlautsprecher preislich besonders attraktiv. „Als Ergänzung zum Smart-TV oder aber tatsächlich als PC-Lautsprechersystem werden die LSX II LT gerne genommen“, weiß Hebel. Und wer keine Lautsprecher-Verbindungskabel schätzt, greift zur LSX II, die das ikonische Design, das nun auch die LSX II LT schmückt, schon in der ersten Generation mitbrachte. Die Kunden sind sehr erfreut über die erstklassigen, flexiblen Streaming-Eigenschaften und den HDMI-eARC (LSX II)/ARC-Anschluss (LSX II LT) für die einfache Verbindungaufnahme zum Smart-TV.

