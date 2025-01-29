News
"Ju-On - The Grudge 1 & 2" erscheinen auf 4K Ultra HD Blu-ray
29.01.2025 (Karsten Serck)
Plaion Pictures veröffentlicht "Ju-On - The Grudge 1 & 2" auf Ultra HD Blu-ray. Beide Teile der Horror-Reihe erscheinen im Rahmen der "J-Horror-Collection" mit umfangreichem Bonus-Material und sollen ab dem 06.02.2025 exklusiv im Plaion Shop erhältlich sein.
- Ju-On: The Grudge [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Ju-On: The Grudge 2 [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
