"Ju-On - The Grudge 1 & 2" erscheinen auf 4K Ultra HD Blu-ray

Plaion Pictures veröffentlicht "Ju-On - The Grudge 1 & 2" auf Ultra HD Blu-ray. Beide Teile der Horror-Reihe erscheinen im Rahmen der "J-Horror-Collection" mit umfangreichem Bonus-Material und sollen ab dem 06.02.2025 exklusiv im Plaion Shop erhältlich sein.

