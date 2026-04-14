TEST: DALI EPIKORE 7 - schlanker, edler Standlautsprecher mit KORE-Genen

Zum Paarpreis von 19.998 EUR gibt es den kleinsten Standlautsprecher der Serie, den DALI EPIKORE 7, der sich als kompakter, schlanker 3,5 Wege-Standlautsprecher präsentiert. Er setzt auf zwei belastbare, verlustarm arbeitende 17,78 cm Clarity Cone™ DALI Bass-/Mitteltöner, kombiniert mit dem für die EPIKORE Serie typischen DALI EVO-K™ Hybrid-Hochtönermodul.

Wir danken HIFI-REGLER für die Bereitstellung des Hörraums und des Testequipments

Der EPIKORE 7 ist ideal für mittelgroße bis große Räume geeignet und ist in verschiedenen attraktiven Farben erhältlich. Als letzte Variante kam im letzten Jahr Weiß Hochglanz hinzu, ansonsten stehen Schwarz, Nussbaum und Maroon zur Auswahl. Das Modell EPIKORE 7 ist nicht der erste Lautsprecher der Serie, den wir einem Test unterziehen. Im Folgenden geben wir eine Übersicht über bisher erschienene EPIKORE/KORE-Testberichte bei uns:

Alle EPIKORE-Lautsprechern gemein ist der enorme technische Standard, und wir haben einige Schlüsseltechnologien der EPIKORE-Serie bereits in den ersten Sätzen dieses Berichts angesprochen. Nun folgt zunächst eine stichwortartige Übersicht, was die Lautsprecher dieser Baureihe auszeichnet:

EVO K-Hybridhochtöner, bestehend aus einem extrem verlustarmen Kalottenhochtöner und einem höchst impulstreuen Bändchen

SMC der zweiten Generation

Schwingspulen aus Titanium

"Clarity Cone"-Membrantechnologie für Tief-/Mitteltöner

SMC-KORE-Induktoren auf der Frequenzweiche

Langzeitstabile Mundorf-Kondensatoren

Spezielle Konstruktion der Bassreflex-Öffnungen

Besonders durchdachte Konstruktion der Bassreflexrohre für äußerst geringe Strömungsgeräusche: "Continuous Flare Ports"

Aluminium-Schallwand fürs Hybrid-Hochtöner-Modul

Gefertigt in Dänemark

Wenden wir uns den verschiedenen Punkten nun genauer zu, und zwar den SMC Gen-2™ Magnetsystemen, dem EVO-K™ Hybrid-Hochtönermodul und den Clarity Cone-Membranen. Auch auf die Fertigung in Dänemark möchten wir eingehen.

SMC Gen-2™

Die nächste Generation der patentierten SMC-Magnetmaterial-Technologie von DALI ist hinsichtlich der Gesamtkonzeption weiter optimiert worden. SMC Gen-2™ befindet sich in den Magnetsystemen der Bass- und Mitteltöner und in den Induktionsspulenkernen auf den Frequenzweichen der EPIKORE-Serie. Auch SMC der zweiten Generation wurde ursprünglich für die KORE entwickelt. SMC Gen2 ermöglicht eine deutliche Senkung der mechanischen Verluste im Magnetsystem, reduziert harmonische Verzerrungen und bietet eine enorm hohe magnetische Leitfähigkeit, gleichzeitig jedoch eine äußerst geringe elektrische Leitfähigkeit. Wirbelströme können spürbar reduziert werden, und die Verringerung der magnetischen Hysterese spricht auch für DALIs Technologie. Im Mitteltonbereich notiert man deutlich geringere Verluste, das Gleiche gilt für den Bassbereich. Eine kontrollierte, saubere, realistische Signalausgabe - mit SMC Gen2 wird dies unter nahezu allen praktischen Umständen erzielt.

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"Clarity Cone"-Membrantechnologie für Tief-/Mitteltöner

Clarity Cone-Treiber

Spezielle Struktur im Detail

Alle Lautsprecher der EPIKORE-Serie sind mit Treibern mit Clarity Cone™-Membranstruktur aus Papier sowie Holzfasern bestückt. Geringstmögliches Gewicht und enorme Belastbarkeit gehen hier Hand und Hand, daher sorgt diese Membranstruktur für einen immer kontrollierten, zugleich detailreichen sowie dynamischen Klang.

EVO-K™ Hybrid-Hochtönermodul

Hybridhochton-Modul

Die Darstellung höchster Frequenzen übernimmt das bereits erwähnte EVO-K™ Hybrid-Hochtönermodul, ursprünglich für den DALI KORE entwickelt. Das Modul besteht aus einem großen, im Haus entwickelten 35 mm Soft-Dome-Hochtöner sowie aus einer optimierten Version des extrem dünnen, extrem leichten und impulstreuen, planar-magnetostatischen Hochtönerelements von DALI.

Bändchen

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Der in Nørager, Dänemark, produzierte EVO-K-Hybridhochtöner ist deswegen mit einem Bändchen und einer Kalotte bestückt, weil das 55 x 10 mm messende Bändchen in der Lage ist, auch kleinste Impulse bei höchsten Frequenzen wiederzugeben, Der Bändchenhochtöner besitzt als Antrieb einen starken Neodym-Eisen-Bor-Magneten. Das neue Waveguide-Profil und die schmale Öffnung stehen für eine bessere horizontale Dispersion. Die rückwärtige Kammer wird aus Aluminium gefertigt, und das Gewicht ist mit 0,030 Gramm extrem gering.

Kalotte

Die Kalotte ihrerseits offeriert eine klare Wiedergabe etwas "tiefer" liegender Höhen und ist zusätzlich für den nahtlosen Kontakt zum Mitteltonbereich zuständig. Der Kalottenhochtöner ist mit 35 mm bewusst sehr groß ausgelegt und besitzt verglichen mit einem 25 mm Hochtöner das Doppelte an Membranfläche. Er wiegt nur 0,42 Gramm (Kalotte alleine 0,13 Gramm) und besitzt ein kraftvolles Neodym-Magnetsystem. Die Dänen verzichten auf den Einsatz von magnetischem Öl, was zu äußerst geringen mechanischen Verlusten führt. Ein Kupfer-Cap für die Linearisierung der Induktivität und eine enorm effektive Belüftung des Magnetsystems gehören zu den weiteren Spezialitäten. Der Kalottenhochtöner stellt, wie wir wissen, eine authentische Dynamik bereit und ist sehr belastbar, sodass er auch mit leistungsstarken Verstärkern gelassen kooperieren kann. Die Kammer hinten besteht auch hier aus Aluminium.

Made in Denmark

Enorm hoch liegende Fertigungsqualität

Zur Produktphilosophie der EPIKORE-Lautsprecher gehört auch die Fertigung in Dänemark. Alle EPIKORE-Modelle werden komplett in Nørager, dem DALI Werk im Norden Dänemarks, produziert. In zahlreichen Arbeitsschritten sowie in aufwendiger Handarbeit entstehen hier alle Gehäuse und Komponenten in einem nachhaltigen Produktionsprozess mit enormer Sorgfalt. DALI fräst in eigens dafür vorgesehenen Maschinen die einzelnen Gehäuseteile selbst. Die Form aller Lautsprecher der Serie und somit auch der EPIKORE 7 zeigt elegant geschwungene Linien. Die Oberflächen sind, je nach gewählter Ausführung, mit hochwertigem Echtholzfurnier oder mehrschichtigem Klavierlack veredelt (lackiert in DALIs eigener Lackieranlage).

Elegante, geschwungene Linien, hier von oben

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Das gesamte Gehäuse ist mit hohen Wandstärken höchst solide aufgebaut und intelligent verstrebt. Das Resultat ist eine Akustik, die potentiellen Eigenklang des Gehäuses praktisch vollumfänglich ausschließt.

DALI-Logo

Wir konnten uns schon mehrmals vor Ort ein Bild davon machen, wie durchdacht und akribisch alles vonstatten geht. Bei unseren Test-Lautsprechern sind Verarbeitung und Materialgüte auf einem hohen Niveau, was man in Anbetracht der Preisklasse auch erwarten darf.

Bi-Wiring-Terminals in spezieller Anordnung

Hier ein genauer Blick, der die Hochwertigkeit dokumentiert

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Alle Gehäusekanten, die Passungen der Treiber, und die speziellen Bi-Wiring-Anschlussterminals erfüllen höchste Ansprüche souverän.

Die Grunddaten

Wie schon erwähnt, ist der EPIKORE 7 ein 3,5-Wege-Standlautsprecher, der für Verstärker mit einer Leistung von 40 bis 400 Watt ausgelegt ist. Er verfügt über das EVO-K-Hybridhochtonmodul mit großer 35 mm Kalotte und 10 x 55 mm messendem Bändchen. Die Empfindlichkeit (2,83V/1m) liegt bei 88 dB. Maximal schafft der EPIKORE 7 beachtliche 110 dB Schalldruck. Frequenzen zwischen 35 Hz bis 34 kHz können dargestellt werden.

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