XXL-SPECIAL: HiFi-ROSE präsentiert den neuen Highend-Streamer/Vorverstärker RS151 auf den norddeutschen HiFi-Tagen

Im Rahmen der Norddeutschen HiFi-Tage, die am 01. und am 02. Februar, jeweils von 10 bis 18 Uhr, im Meridien Hotel Hamburg stattfinden, präsentiert HiFi-ROSE zusammen mit PIEGA - hier gibt es mit ROSE x PIEGA ein zukunftsorientiertes Joint Venture - den Nachfolger des exzellenten HiFi-ROSE RS150B Hightech-Streamers - das formschöne Device gab auch als Vorstufe und DAC eine hervorragende Figur ab. Nun wird mit dem brandneuen RS151, wahlweise in silberner oder schwarzer Variante lieferbar, alles noch besser.

Wahlweise in silberner oder schwarzer Gehäuseausführung

Die südkoreanischen Ingenieure verbauen allerneueste Technik im RS151. Dazu gehört beispielsweise der ES9039PRO DAC aus dem renommierten Hause ESS für eine hochpräzise D/A-Wandlung, und das HiFi-ROSE RD160-basierte interne Schaltkreis-Layout. Beim HiFi-ROSE RD160 handelt es sich um einen First Class-D/A-Wandler für höchste Ansprüche, der vergangenen September erstmalig präsentiert wurde. Das besonders hochwertige Schaltungsdesign ermöglicht dem neuen RS151 einen besonders dertailreichen sowie klaren Sound.

Beste Fertigungsqualität trifft auf modernste Technologie

Nicht zuletzt spendieren die HiFi-ROSE-Entwickler dem RS151 auch einen neuen Prozessor mit acht Kernen, für eine noch schnellere Verarbeitung sämtlicher Daten. Hinzu kommt, noch, für perfekte Bedienbarkeit und feinste Optik, der 15,4 Zoll messende Touchscreen vom RS130, dem luxuriösen Netzwerk-Transport-Device.

400 EUR mehr wird der RS151 im Vergleich zum RS150B (4.399 EUR) kosten - dafür gibt es aber auch sehr umfangreiche Verbesserungen, die wir hier dediziert präsentieren werden.

Technologie aus dem Highend-DAC RD160 kommt zum Einsatz

Optimierte Signalverarbeitung: Hier im Fokus steht das HiFi-ROSE DPC Modul (hardwarebasiertes Digital Processing aus dem RD160) mit Femto-Taktsynchronisierung und I2S-Abgleich (DSD-Upsampling bis hoch auf DSD512) sowie das Maßstäbe setzende DAC-Design mit ESS-Komponenten. Dazu gehören die vierte Generation der Hyperstream-Technologie (minimiert den CPU-Ressourcenverbrauch für eine Verbesserung bei Klangqualität und Latenz, minimiert den Jitter), sowie die vollständige Trennung der unabhängigen D/A-Sektion vom Rest der internen Schaltungen. Das führt zu verbesserter Linearität∕ für noch mehr akustische Details. Hinzu kommt die achtkanalige Signalverarbeitung für eine nahezu perfekte Kanaltrennung und ein hohes Maß an Immersivität. Möglich ist auch die Konvertierung von PCM-Audio in DSD-Audio (bis hoch auf DSD512) mittels DPC-Modul.

Im Inneren des edlen Aluminiumgehäuses steckt ein hochmoderner DAC der Luxusklasse

Gehen wir kurz noch genau auf den verbauten DAC ein. Beim RS150B arbeitete der ES9038PRO mit Hyperstream der dritten Generation, im RS151 arbeitet der ES9039PRO mit Hyperstream der vierten Generation. Statt High-Precision-Takt wird beim ES9030PRO mit Femto-Taktung gearbeitet. Hinzu kommt beim neuen DAC die physikalisch getrennte Signalpfad-Schaltung und anstatt eines gemeinsamen 8-Kanal-Verarbeitungskonzepts ein unabhängiges 8-Kanal-Verarbeitungskonzept. Beim Konzept der Kanalschaltkreise setzt man nun auf einen unabhängigen Betrieb in dedizierten Schaltkreisen.

HiFi-ROSE NRA (Noise Reduction Analog)-Filter aus dem RD160: SNR 131,4 dB (Vorgänger 121 dB), THD+N 0,0002 Prozent für absolut reinen Klang (fester Frequenzgang über den gesamten darstellbaren Bereich ohne Roll-Off für möglichst optimale Reproduktion der ursprünglichen Klanginformationen).

Widerstand und Folienkondensator: Beim RS150A kam noch ein Standard-Chip-Widerstand zum Einsatz, beim RS151 setzt HiFi-ROSE auf Audio-Grade MELF-Widerstände und auf WIMA-Kondensatoren.

Entkopplungskondensator: Neu ist ein besonders hochwertiger Entkopplungskondensator mit niedrigem ESR und hoher Restwelligkeit.

Neues Erdungskonzept mit Ein-Punkt-Masse (anstatt Ebene-Masse).

8-Kern-CPU (8-Core RK3588) im Vergleich zum Vorgänger (4 Core Cortex A53) mit viermal schnellere Datenverarbeitung und achtmal besserer Grafikleistung. 8GB anstatt 4GB DRAM, eMMC 32GB anstatt 8GB, OS Android 12 (anstatt 7.1) - das ergibt eine 2-fache I/O-Geschwindigkeit, eine nahtlose Wiedergabe von 4K HDR-Material, eine 3 x höhere Kapazität der Bilbliothek (der RD151 unterstützt große Bibliotheken mit mehr als 1 Million Titel) und einen verbesserten Bedienkomfort sowie mehr Sicherheit.

Neues, größeres Full HD-Touchscreen-Display

15,4 Zoll (Vorgänger 14,9 Zoll) Full HD-Multi-Touch-Screen mit 1.920 x 382 Pixel (Vorgänger: HD-Auflösung 1.280 x 255 Pixel): Nochmals souveräneres Handling und optimierte Grafik.

Verbesserte Konnektivität: Zum Beispiel HDMI-eARC, Trigger und Bluetooth 5.4 mit aptX - letzteres Feature nicht mehr über ein Dongle wie beim Vorgänger, sondern mittels SIG-zertifiziertem Modul und eigener Antenne. Neu ist die Samplingrate bei COAX/EBU: Anstatt PCM bis 192 kHz/24 Bit nun 384 kHz/24-Bit, anstatt DSD64 nun DSD128.

Neue Fernbedienung, nun mit IR-Signalübertragung

Neue Fernbedienung: IR anstatt Bluetooth für die Signalübertragung, laut Hersteller in Bezug auf Reichweite und Winkel optimiert. Stabilere Steuerung und höherer Benutzerkomfort sind hier die Folgen.

Zusammenarbeit des RS151 mit HiFi-ROSE RA180 und HiFi-ROSE RA280

RA280

Überragend kann der neue RS151 zum Beispiel mit dem bei uns zum Masterpiece gekürten, hochklassigen Stereoverstärker RA280 (3.299 EUR, un Schwarz oder Silbern) zusammenarbeiten. Wer absoluten Luxus möchte, kann zum RA180 als Verstärker-Spitzenmodell greifen (Preis hier: 5.999 EUR)

Perfektes Team: RA280 (rechts) und RS151 (links)

Und diese Zusammenarbeit erfolgt raffiniert und auf optimalem Wege: Extra dafür hat HiFi-ROSE eine App entwickelt, die für die passende Verbindung zwischen dem RS151 und dem RA180 sorgt.

HiFi-ROSE Amp Connect Premium (hier der RA280 in Verbindung mit dem RS250)

Hier geht es zu unserem Test des HiFi-ROSE RA280 und hier zur Produktseite des RA280 sowie des RA180, der bald ebenfalls bei uns getestet wird.

Der perfekte Lautsprecher zur Kombination

PIEGA COAX 411 Gen.2 (Das im Bild gezeigte Excellence-Finish gibt es in 8 Farben gegen Aufpreis)

Als überragenden, akustisch perfekt dazu passenden Lautsprecher empfehlen wir für größere Räume die PIEGA COAX 611 Gen.2 (Paarpreis ab 14.900 EUR, nach nach Farbe) und für kleinere Räume die kompakte PIEGA COAX 411 Gen.2. (je nach Farbe ab 7.900 EUR Paarpreis). Die beiden hochentwickelten PIEGA Schallwandler begeistern mit dem direkt bei PIEGA entwickelten sowie gebauten, genial auflösenden PIEGA COAX-Bändchenchassis für eine brillante Darstellung des Hoch- und Mitteltonbereichs.

PIEGA COAX 611 Gen.2 (Das im Bild gezeigte Excellence-Finish gibt es in 8 Farben gegen Aufpreis)

Extrem belastbar, präzise auslenkende Basstreiber vervollständigen die Bestückung. Beim COAX 611 Standlautsprecher wird durch eine Kombination aus aktiv angeschlossenen Basschassis und Passivmembranen ein überaus druckvoller, aber zugleich enorm exakter Bassbereich garantiert.

Die neuen PIEGA PREMIUM Gen.2 Modelle

Alternativ eignen sich auch die neue PIEGA PREMIUM 701 und 30 Gen.2 sehr gut für die Kooperation mit den HiFi-ROSE Komponenten.

Auf den Norddeutschen HiFi-Tagen führen HiFi-ROSE und PIEGA den neuen RS151 zusammen mit dem RA280 und den beiden ebenfalls noch recht frischen PIEGA PREMIUM Gen.2 Modellen vor.

Unser Fazit

Wir sind bereits jetzt gespannt, zu welcher Performance sich der HiFi-ROSE RS151 in unserem bald folgenden Test aufschwingen wird. Mit modernster Technik und zielgerichteten Optimierungen sind wir uns schon beinahe sicher, dass er bei Klangqualität und Verarbeitungsgeschwindigkeit voll auftrumpfen wird.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: PIEGA, Carsten Rampacher, Sven Wunderlich

Datum: 30. Januar 2025