TEST: Teufel Master-/Slave-Set ULTIMA 40 AKTIV 3 - klanglich beeindruckende "Aktivisten" in moderner Optik

Erst vor kurzem, hat Lautsprecher Teufel die sehr erfolgreiche und überarbeitete Ultima-Serie präsentiert. Wir haben bereits ein Surround Setup im Test, einen Einzeltest von den Ultima 40 Mk 3 Standlautsprechern erstellt sowie die Regallautsprecher der Serie, die Ultima 20 Mk3 genauer unter die Lupe genommen.

Jetzt legen die Berliner Lautsprecherspezialisten nach und haben die ULTIMA 40 AKTIV 3 angekündigt. Wie es der Name bereits erahnen lässt, handelt es sich dabei um 3-Wege Aktivlautsprecher, die nach dem Master/Slave Prinzip konzipiert sind. Dies bedeutet, dass der Hauptlautsprecher über die Anschlusssektion sowie die Elektronik verfügt und mit dem passiven Speaker mittels Lautsprecherkabel verbunden werden muss. Im Lieferumfang befindet sich natürlich ein passendes Exemplar. Die Berliner Aktivisten sind direkt im Onlineshop von Teufel oder in einem der zahlreichen Flagshipstores für einen Paarpreis von 899,99 EUR erhältlich. Verfügbar sind die Schallwandler in einer weißen oder schwarzen Farbvariante.

Für Musikstreaming in CD-ähnlicher Qualität ist Bluetooth aptX an Bord und zusätzliche Quellen lassen sich via HDMI-Terminal, Aux, Cinch, optisch sowie USB mit der Ultima 40 AKTIV 3 Masterbox verbinden. Für die Wiedergabe von Filmton ist darüber hinaus ein Dolby Digital-Decoder vorhanden.

Die Abmessungen der Lautsprecher sind wie folgt: 106,9 cm Höhe, 35,2 cm Tiefe sowie 25 cm Breite. Das Stückgewicht beträgt stolze 22,2 kg (Master) sowie 21,3 kg (Slave).

Die Gehäuse der ULTIMA-Serie bestehen aus FSC-zertifiziertem Holz und verfügen über ein moderneres und frischeres Design - das fällt im Vergleich zu den Vorgängermodellen sofort auf. Auch bei der aktiven Variante möchte Lautsprecher Teufel "das Rad nicht neu erfinden" und setzt daher nicht auf eine komplette Neuentwicklung, sondern arbeitet vor allem auf optische Detailoptimierungen bei der 2025er Generation. Auf den Außenflanken sowie der Rückseite der Lautsprecher befindet sich eine schwarz-matte Folierung, die sehr sauber aufgebracht ist.

Teufel-Konterfei auf der Unterseite der Abdeckungen

Auf der Frontpartie der Lautsprecher schützt ein Kunststoffgeflecht mit schwarz/grauem Akustikstoff bestens vor Fremdeinwirkung. Das aufgebrachte Gewebe sitzt bombenfest und macht optisch einen wertigen Eindruck. Am rechten Rand der Lautsprecherabdeckungen ist ein Stoffsegel mit ULTIMA-Schriftzug angebracht und im unteren Teil der Abdeckung ist zudem ein Teufel-Konterfei in Form eines "T"-Logos zu finden.

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Das Ultima-Segel aus Stoff an der Lautsprecherabdeckung

Die Rückseite des Kunststoffgeflechts in der Detailansicht

Wie bereits eingangs erwähnt, bestehen die Lautsprecherabdeckungen aus einem Kunststoffgeflecht und werden mittels Passstiften in der Schallwand der Lautsprecher fixiert. Über ein schwarz-mattes Finish verfügt die aufgesetzte Schallwand. Diese ist ebenfalls sehr gut verarbeitet und scharfe Kanten oder unsaubere Übergänge können wir bei unseren Testsamples nicht feststellen.

Die Passstifte der Lautsprecherabdeckung in der Detailansicht...

.... sowie die dazugehörigen Aufnahmen in der Schallwand

Masterlautsprecher ohne Abdeckgitter

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Nachdem wir die Lautsprecherabdeckungen entfernt haben, wird der Blick auf die Lautsprecherchassis sowie auf die aufgesetzten Schallwand frei. Wie bei der passiven Ultima 40 der aktuellen Generation kommt bei der aktiven Variante ebenfalls der 25-mm-Hochtöner mit Waveguide zum Einsatz, der für hochauflösende, feine Höhen und sehr gute Sprachverständlichkeit sorgen soll, so verspricht es der Hersteller.

Eine silberne Gitterkonstruktion über der Kalotte setzt einen weiteren optischen Akzent. Den Mitteltonbereich übernimmt ein 165 mm-Mitteltöner mit kupferfarbener Membran sowie einem Phaseplug aus Kevlar. Die tieffrequenten Signale setzten gleich zwei 165 mm große Tieftöner mit Glasfasermembran um. Verschraubt werden die beiden Tief- sowie der Mitteltöner mit einem schwarzen Zierring aus Metall. Die Chassis sind allesamt sehr passgenau integriert, grobe Spaltmaße findet man nicht.

Der Frequenzgang der Berliner Schallwandler ist mit 39 Hz bis 20 kHz angegeben, die Empfindlichkeit liegt bei 87 dB und die Nennimpedanz bei 4 - 8 Ohm. Der maximale Schalldruck liegt bei 108 dB.

In der Detailansicht: Die Gewebekalotte mit 25mm Durchmesser ....

.... und der kupferfarbene Mitteltöner mit Phaseplug aus Kevlar im Detail

Hier einer der beiden 165 mm messenden Basstreiber mit Glasfasermembrane

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Das Farbdisplay im Detail

Ein großformatiges Farbdisplay an der Frontpartie des aktiven Lautsprechers informiert über den gewählten Eingang, den Lautstärkepegel und vieles mehr. Mittels der im Lieferumfang befindlichen Fernbedienung kann das Display zudem in 10% Schritten gedimmt oder auch komplett ausgeschaltet werden. Selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen können wir das Display sehr gut ablesen, wenn die Helligkeitseinstellung passend justiert wurde.

Display ohne Lautsprecherabdeckung

Die Rückseite des Masterlautsprechers

Wenden wir uns nun der Rückseite des Master-Lautsprechers zu. Wie wir bereits eingangs erwähnt haben, verfügt er als "Mastermind" des Sets über die Verstärkereinheit sowie die Anschlusssektion. Auf der Rückseite befindet sich die gleiche Folierung, wie sie auf den Seitenwangen zum Einsatz kommt. Hinter den beiden Tieftönern montiert und rückseitig zu finden sind die aufgesetzten Bassreflexrohre, die am Ende ein schwarzes Hochglanzfinish mit Punktmuster besitzen und fest eingefügt sind.

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Die Anschlusssektion Teil 1

Im unteren Teil des Lautsprechers befinden sich die Anschlusssektion sowie die Verstärkereinheit. Die Teufel ULTIMA 40 AKTIV 3 verfügt über einen optischen Digitaleingang, der für den Anschluss weiterer Zuspieler wie z.B. für einen CD-Player oder einen Streamer genutzt werden kan. Auch vorhanden ist eine USB-Buchse für Servicezwecke. Für die komfortable Einbindung eines Smart-TV ist ein HDMI ARC/CEC Terminal ebenfalls in der Anschlussbestückung zu finden. Weiterhin untergebracht auf der Rückseite ist ein AUX-Eingang sowie ein Subwooferausgang. Den Abschluss der Anschlussvielfalt bilden die beiden Lautsprecherdrehanschlüsse, an denen der passive Lautsprecher angeschlossen werden muss .sowie der obligatorische Stromanschluss.

Teil 2 der Anschlusssektion

Innenleben Teil 1

Im Inneren des Hauptlautsprechers verrichtet ein 2-Kanal Class-D-Verstärker seine Arbeit und befeuert die beiden Lautsprecher tatkräftig mit 260 Watt. Dies sollte auch problemlos für größere Hörräume ausreichen.

.... und Teil 2

Die Remote im Detail

Wie wir bereits erwähnt haben, befindet sich im Lieferumfang der Teufel Ultima 40 Aktiv 30 eine Fernbedienung, die aus hochwertigen Metall ausgeführt ist und ein schwarz-mattes Oberflächenfinish besitzt. Auch bei sehr deutlich teureren Komponenten wird nur selten eine so hochwertige Fernbedienung mitgeliefert. Im oberen Teil des IR-Gebers befinden sich Tasten für den Stumm- sowie Nacht-Modus und ein Knopf fürs Ein- und Ausschalten der Lautsprecher. Eine Etage tiefer finden wir Bedienelemente für die Wiedergabesteuerung wie z.B. die Lautstärkeregulierung, Play/Pause sowie das Skippen von Musiktiteln. Mittels der Taste mit den drei Balken gelangen wir ins Hauptmenü der Ultima 40 Aktiv 3. Dort angekommen, finden wir die Menüpunkte "Klang", "Lautsprecher-Einstellungen" sowie "System". Bei "Klang" sind wir in der Lage, den Hochton- sowie Bassbereich einzustellen sowie das Signal des linken und rechten Kanals anzupassen. Beim Menüpunkt "Lautsprecher-Einstellungen" könnten wir z.B. die optional erhältlichen EFFEKT 2 Rearlautsprecher oder auch den S 6000 Subwoofer koppeln. Die weiteren Tasten sind für eine Anpassung des Bass- und den Hochtonbereichs zuständig und drauf folgt as Bedienelement fürs Aktivieren der Dynamore Virtual Center Funktion. Sie ermöglicht eine eine Sprachverständlichkeit und eine virtuell arrangierte gute Verständlichkeit vion Effekten, die vorne aus der Mitte kommen - und das Ganze auch ohne dedizierten Center-Speaker. Den Abschluss auf der Remote bilden die Tasten für die unterschiedlichen Eingänge. Der Signalgeber liegt ausgezeichnet in der Hand und die Bedienelemente haben eine sehr guten Druckpunkt.

Die Rückseite des passiven Lautsprechers

Da es sich beim passiven Lautsprecher und eine herkömmliche Ultima 40 Standbox handelt, befinden sich auf der Rückseite lediglich die beiden Bassreflexrohre und im unteren Teil die Anschlussterminals. Die messingbeschichteten, Bi-Wiring/Bi-Amping-Schraubanschlüsse nehmen sowohl herkömmliche Kabelverbindungen als auch Bananenstecker auf.

Die Anschlussterminals im Detail

Eine Standfussplatte inklusive gummierter Standfüsse sorgt für eine gute Bodenentkopplung und Standfestigkeit

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