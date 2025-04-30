TEST: Teufel Ultima 20 - Zweiwege-Kompaktlautsprecher aus der überarbeiteten Ultima-Serie

Nachdem wir bereits die neue Ultima-Serie von Lautsprecher Teufel in einem 5.1 Surround Set getestet haben, möchten wir uns in im nächsten Schritt Einzelkomponenten aus der überarbeiteten Serie genau ansehen.

In diesem Artikel widmen wir uns der Teufel Ultima 20 in einer klassischen 2.0 Stereo-Konfiguration. Bei unseren Testkandidaten handelt es sich um 2-Wege Regallautsprecher, die für einen Paarpreis von 249,00 EUR in den Farbvarianten schwarz oder weiß direkt im Onlineshop von Teufel oder in einem der zahlreichen Flagshipstores erhältlich.

Durch die praktischen Abmessungen von 33,5 cm Höhe, einer Tiefe von 25,1 cm sowie einer Breite von 21,5 cm machen die Regallautsprecher stets eine gute Figur, egal ob sie auf einem Sideboard aufgestellt werden oder mit den optional erhältlichen Lautsprecherstativen ausgerüstet werden. Das Stückgewicht einer Ultima 20 Box beträgt 6,2 kg.

Frontansicht der Teufel Ultima 20

Die Gehäuse der erst kürzlich überarbeiteten und sehr erfolgreichen Ultima-Lautsprecherserie bestehen aus FSC-zertifizierten Holz. Sie besitzen ein moderneres und unserer Meinung nach ein frischeres Design im Vergleich zu den Vorgängermodellen. Generell setzt Teufel aber nicht auf eine komplette Neuentwicklung, sondern vor allem auf optische Detailoptimierungen bei der 2025 Generation. Auf den Außenseiten präsentiert sich eine schwarz-matte Folierung, die in Anbetracht des günstigen Kaufpreises sehr sauber und akkurat aufgebracht ist.

Die Lautsprechertreiber werden von einem Kunststoffgeflecht mit schwarz/grauem Akustikstoff vor Fremdeinwirkung bestens geschützt. Das aufgebrachte Gewebe sitzt bombenfest und macht optisch einen wertigen Eindruck. Am rechten Rand der Lautsprecherabdeckungen ist ein Stoffsegel mit "Ultima"-Schriftzug angebracht. Im unteren Teil der Abdeckung ist zudem ein Teufel-Konterfei in Form eines "T"-Logos zu finden.

Ultima-Segel aus Stoff an der Lautsprecherabdeckung

Teufel-Logo auf der Unterseite der Abdeckungen

Die Rückseite des Kunststoffgeflechts in der Detailansicht

Wie wir bereits erwähnt haben, bestehen die Lautsprecherabdeckungen aus einem Kunststoffgeflecht und werden mittels Passstiften in die Schallwand der Ultima 20 angebracht sowie fixiert. Die aufgesetzte Schallwand verfügt über ein mattschwarzes Finish und ist ebenfalls sehr gut verarbeitet. Scharfe Kanten oder unsaubere Übergänge können wir bei unseren Testsamples nicht feststellen.

Die Passstifte im Detail

Die dazugehörigen Halter in der Schallwand der Lautsprecher

Die Teufel Ultima 20 machen auch ohne Abdeckung eine gute Figur

Nachdem wir die Lautsprecherabdeckungen entfernt haben, wird der Blick auf die Lautsprecherchassis sowie auf die aufgesetzten Schallwand frei. Der 25-mm-Hochtöner mit Waveguide soll für hochauflösende, feine Höhen und sehr gute Sprachverständlichkeit sorgen, so verspricht es der Hersteller. Ob dies den Tatsachen entspricht, dazu später mehr in unserer Klangwertung. Der Tweeter wird an nur noch vier Schrauben befestigt, beim Vorgängermodell waren es noch acht Schrauben. Eine silberne Gitterkonstruktion über der Kalotte setzt einen weiteren optischen Akzent. Die Mitten und die tieffrequenten Signale werden von einem 165 mm messenden Tiefmitteltöner mit kupferfarbener Membran sowie einem Phaseplug aus Kevlar umgesetzt. Verschraubt wird der Tieftmitteltöner mit einem schwarzen Zierring aus Metall. Die Chassis sind allesamt passgenau integriert, grobe Spaltmaße findet man nicht, den einen oder anderen Millimeter an Höhendifferenz zwischen Zierring und Chassis kann man bei dem Preis problemlos verkraften.

Der Frequenzgang ist mit 60 Hz bis 20 kHz angegeben, die Empfindlichkeit liegt bei 85 dB und die Nennimpedanz bei 4 Ohm. Die maximale Schalldruck wird mit 104 dB angegeben.

Im Detail, die Gewebekalotte mit 25mm Durchmesser…

.... sowie der kupferfarbene Tiefmitteltöner mit Phaseplug aus Kevlar

Die Rückansicht der Teufel Ultima 20

Wenden wir uns nun der Rückseite der kompakten Schallwandler zu. Sie ist mit der gleichen Folierung versehen, wie wir sie auf den Seitenwangen vorfinden. Im oberen Teil der Rückseite ist das Bassreflexrohr untergebracht. Es besitzt ein schwarzes Hochglanzfinish mit Punktmuster und sitzt plan mit dem MDF-Gehäuse.

Im unteren der Schallwandler befinden sich die Anschlussterminals. Die messingbeschichteten Schraubklemmen nehmen sowohl herkömmliche Kabelverbindungen als auch Bananenstecker auf.

Die Anschlussterminals in der Detailansicht

