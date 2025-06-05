TEST: Sharp SUMOBOX CP-LS100 - mittelgroßer Partylautsprecher mit "Speaker Active Matching" by Devialet

Die Nachfrage nach Bluetooth-Lautsprechern ist nach wie vor sehr groß und viele Hersteller bieten zahlreiche Modelle sowie unterschiedlichste Varianten an. Gerade auch größere und leistungsstärkere Modelle werden gern genommen, um den nötigen akustischen Schwung in die Party zu bringen oder viel Freude beim täglichen Musikgenuss sicherzustellen.

Vom Elektronikhersteller Sharp ist unser neuestes Testsample - die SUMOBOX CP-LS100 im charakteristischen Design. Der mittelgroße/große Bluetooth-Lautsprecher ist ausschließlich in der von uns getesteten schwarzen Farbvariante für eine unverbindliche Preisempfehlung von 399 EUR erhältlich.

Neben zahlreichen Bedienelementen für die Klangregelung und den verschiedenen Eingängen auf der Rückseite lassen sich Instrumente, ein Mischpult oder auch ein Mikrofon an die SUMOBOX anschließen, und einem spassigen Karaoke-Abend steht nichts mehr im Wege - wenn auch Gesangskünste der Protagonisten stimmen.

Mit seinen Abmessungen von ca. 310 mm Breite, einer Höhe 630 mm und einer Tiefe von 268 mm, möchten wir die SUMOBOX als mittelgroßen/großen Bluetooth-Lautsprecher einstufen. Das Stückgewicht beträgt schon beachtliche 9,7 kg. Für einen komfortablen Transport zur Grillparty oder um die SUMOBOX auf einem Festival von A nach B zu transportieren, verfügt das Device über zahlreiche Tragegriffe aus Kunststoff, die auf den Seitenwangen und der Oberseite platziert sind.

Einer der Tragegriffe im Detail

Was uns etwas verwundert, ist die Tatsache, dass weder auf der Website des Herstellers noch in der Produktanleitung etwas von einem wie auch immer gearteten Schutz gegen Wasser und Staub zu lesen ist. Für einen Outdoor-Lautsprecher etwas ungewöhnlich.

"SUMOBOX"-Schriftzug auf der Lautsprecherabdeckung

Wenden wir uns nun der Verarbeitungsqualität der Sharp SUMOBOX CP-LS100 zu. Das Gehäuse des Lautsprechers ist aus einem Holzwerkstoff hergestellt, und umlaufend befindet sich auf dem Speaker eine schwarze Folierung. Das aufgebrachte Oberflächenfinish ist bei unserem Testsample sauber ausgeführt, scharfe oder unsaubere Übergänge können wir nicht feststellen. Um die Treibereinheiten vor Fremdeinwirkung zu schützen, befindet sich an der Frontpartie des Speakers ein massives Metallgitter in Wabenform. Das Gitter ist akkurat eingepasst und ist fest mit dem Lautsprechergehäuse verschraubt. Im oberen Teil der Abdeckung stoßen wir auf einen "SUMOBOX"-Schriftzug und im unteren Teil auf ein Sharp-Logo.

Dezenter und schwarzer "Sharp"-Schriftzug im unteren Teil des Metallgitters

Sauber eingepasstes Abdeckgitter aus Metall

SUMOBOX ohne Abdeckgitter in der Detailansicht

Das Metallabdeckgitter lässt sich dank des im Lieferumfang befindlichen Schraubendrehers problemlos abnehmen. Nachdem wir das Abdeckgitter entfernt haben, wird der Blick auf die Lautsprecherchassis frei. Die Sharp SUMOBOX CP-LS100 verfügt über zwei massiv wirkende und 8 Zoll große Tieftöner sowie zwei 2 Zoll große Hochtöner, die von einem 120 Watt starken Verstärker angetrieben werden. Der maximale Schalldruck beträgt laut Hersteller 105 dB.

Die Akustikingenieure von Devialet standen bei der Abstimmung der SUMOBOX zur Seite. Die französische Audioschmiede ist seit Jahren eine Institution im Bereich hochwertiger HiFi-Produkte. So verfügt der Bluetooth-Lautsprecher über SAM by Devialet. SAM ist die Abkürzung für "Speaker Active Matching", und dahinter verbirgt sich eine patentierte Technologie von Devialet, die das musikalische Signal in Echtzeit verarbeitet für einen verzerrungsarmen Klang sorgt. Ob dies den Tatsachen entspricht - mehr dazu in unserer Klangwertung.

Die beiden Hochtöner in der Detailansicht

Und hier einer der beiden Basstreiber

Die im Lieferumfang befindlichen Kugeleckenschoner aus Silikon, inklusive Schraubendreher

Um die Gehäusekanten effektiv vor Stößen zu schützen, befinden sich im Lieferumfang Kugeleckenschoner aus Silikon, die fest mit dem Gehäuse verschraubt werden. Nettes Detail: Ein Schraubendreher mit "SUMOBOX"-Schriftzug ist im Lieferumfang enthalten.

Kugeleckenschoner im montierten Zustand

Die SUMOBOX, liegend

Die Rückansicht des Partyspeakers

Die beleuchteten Bedienelemente im Detail

Kommen wir nun zur Bedienung des Sharp SUMOBOX-Lautsprechers. Auf der Rückseite des Speaker befinden sich dafür zahlreiche Drehregler, auf die wir nun etwas genauer eingehen möchten. Die Kanäle 1 und 2 werden ausschließlich für die Verwendung von Instrumenten, den Einsatz eines Mischpults und/oder eines Mikrofons genutzt. Hier kann der Nutzer mittels Drehregler die Lautstärke der Eingänge verändern, den Hochton- und Bassbereich anpassen und den Hall regulieren. Unter den Drehreglern befinden sich Schieberegler, mit der das angeschlossene Instrument ausgewählt werden kann.

Der Kanal 3 ist für die Wiedergabe von Bluetooth, kommend vom Smartphone, zuständig. Hier finden wir einen Drehregler für die Anpassung der Lautstärke, sowie einen Taster für die Ducking-Steuerung. Ist diese Funktion aktiviert, werden die Audiosignal von Kanal 1 vom Kanal 2 unterdrückt und die Bluetooth Wiedergabe steht im Vordergrund. Zudem steuert das Bedienelement den Indoor/Outdoor Modus. Außerdem kann sich die SUMOBOX mittels der Duo-Modus Taste – True Wireless Stereo (TWS) – mit einer anderen SUMOBOX verbinden. Der Duo-Modus kann die Bluetooth-Audioquelle an 2 SUMOBOXen übertragen – dabei fungiert eine als linker Stereokanal und die andere als rechter Stereokanal. Dieser Effekt ermöglicht eine kraftvollere und eindringlichere Stereo-Klangbühne. Rechts neben den Bedienelementen, befindet sich gut geschützt eine USB-Buchse, an der z.B. das Smartdevice geladen werden kann. Die Wiedergabe von USB-Speichermedien wird allerdings nicht unterstützt.

Weitere Anschlüsse befinden sich ebenfalls auf der Rückseite. Gut geschützt hinter gummierten Abdeckkappen befinden sich die Buchsen für Instrumente, und mittels der Speaker Link-Anschlüsse lassen sich mehrere SUMOBOXen per Kabel verbinden.

Die Anschlusssektion

USB-Buchse mit Powerbank-Funktion im Detail

Austauschbarer Akkupack inkl. LED-Anzeige

Die Sharp SUMOBOX verfügt über einen integrierten und austauschbaren Lithium-Ionen-Akkupack, der Wiedergabezeiten von bis zu 10 Stunden ermöglicht, bei mittlerem Lautsprecherpegel. Unserer Meinung nach ist dies kein Top-Wert, wenn man das Konkurrenzumfeld betrachtet. Da sich der Akkupack schnell wechseln lässt, ist es möglich, sich einen zweiten Akku zu kaufen und diesen dann bei Bedarf einfach auszutauschen. Um den Akku zu tauschen, muss die Lasche, rechts im Bild, nach außen bewegt werden und anschließend kann der Akkupack herausgezogen werden.

Der Akku im ausgebauten Zustand

Rückseite

Stativaufnahme auf der Unterseite des Speaker

