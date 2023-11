TEST: Elac 2,5-Wege-Standlautsprecher Solano FS 287.2 - Auflösungs-Meister der Liga bis 3.000 EUR Paarpreis

Wir haben den neuen JET 6-Hightech-Bändchenhochtöner von Elac bereits in einem Special ausführlich präsentiert. In diesem Bericht gab es zudem auf der letzten Seite auch gleich ein akustisches Preview zum brandneuen, aber bereits verfügbaren Elac Solano FS 287.2 Standlautsprecher, der auf einen Stückpreis von 1.499 EUR und auf einen Paarpreis von 2.998 EUR kommt.

Neue Optik mit optionalen Schutzgittern

Ton in Ton - Weiß und Weiß

Black & White

Black & Black im Detail

Wahlweise in hochglänzendem Weiß oder hochglänzendem Schwarz verfügbar, kann man den schlanken, Noblesse ausstrahlenden 2,5-Wege-Standlautsprecher gegen Aufpreis auch mit erstklassig verarbeiteten neuen Metall-Schutzgittern versehen. Diese sind zusätzlich zu den bisherigen optionalen Abdeckungen (rundes Stoff-Abdeckgitter einzeln für jeden Treiber) in weißer oder schwarzer Variante verfügbar. Damit sind auch zunächst ungewöhnlich erscheinende, in der Praxis er extrem schicke Black & White-Kombinationen möglich.

Anzeige



Verarbeitung

Schick und nobel - so tritt die Solano FS 287.2 Box auf

Akkurate Verarbeitung auch auf der Rückseite

Alle Treiber sind exakt eingepasst

Formschöner Sockel

Terminals

Wie es sich für einen Elac Lautsprecher gehört, präsentiert sich die direkt bei Elac in Kiel zusammengebaute Box im Premium-Finish. Ganz gleich, ob die hochglänzendem makellose Oberfläche mit hervorragendem Tiefeneffekt, die sauber eingepassten Chassis, der hochwertige Sockel, die langzeitstabilen Kabel-Anschlussterminals oder aber die gerundeten Gehäuseecken: Alles "First-Class", und zwar ohne Kompromisse.

Anzeige



JET 6

JET 6

So kommt im JET 6 das Prinzip der ungleichen bewegten Massen zur Anwendung, das den Klang beeinträchtigende, durch Resonanzen verursachte Effekte auf ein Minimum reduziert und auf diese Art und Weise die Wiedergabequalität hörbar verbessert. Darüber hinaus setzt die ebenfalls neu entwickelte, charakteristische Geometrie der Frontplatte in dem Bereich an, in dem die Fähigkeiten des menschlichen Ohres zur Wahrnehmung diskreter Frequenzen ihre Grenzen aufgezeigt bekommen.

Ohne das zuletzt montierte Gitter

Akustische Signale im Hörbereich mit höchster Präzision und höchster Auflösung zu präsentieren, ist daher das erklärte Ziel des JET 6. Das spezielle Merkmal des JET 6, einen bis in den Ultraschallbereich linearen Amplitudengang aufzuweisen, ist die elementar wichtige Eigenschaft, um das zu erreichen. Ideal eignet sich der JET 6 aufgrund seiner charakteristischen Merkmale für Hi-Res-Audio-Material mit erweitertem Frequenz- und Dynamikbereich.

Anzeige



Neue akustische Abstimmung

Macht sich die neue Abstimmung in der Hörpraxis bemerkbar?

In die Solano FS 287.2 wurde nicht nur einfach der neue hochauflösende JET6 Hochtöner eingebaut. Vielmehr bedarf es auch umfangreicher und einschneidender Änderungen an der Frequenzweiche, sodass man nicht einfach den neuen JET 6 in eine Solano FS 287 der ersten Generation einbauen könnte. Die Solano-Serie, zu der noch ein Regallautsprecher und ein (größer gewordener) Center gehören, wurde zudem akustisch akribisch neu abgestimmt und soll nun das bereits überragende Klangerlebnis der ersten Solano-Generation (siehe unser Test aus 2021, Solano FS 287) noch steigern. Und zu den Preisen sei noch angemerkt, dass sich die Solano 2.0 Serie trotz erheblichem Mehrwert wieder auf dem Level der Markteinführung der ersten Generation im Jahre 2021 eingependelt haben. Hier gibt es also "mehr Box für weniger Geld" als zuletzt.

Anzeige

Seiten: 1 2

Weiter auf: Nächste Seite Tags: Elac