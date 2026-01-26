TEST: Bluesound PULSE CINEMA - elegante 3.2.2 Dolby Atmos Soundbar mit BluOS Streaming-Modul

Aus dem Hause Bluesound haben wir die brandneue 3.2.2 Dolby Atmos Soundbar mit BluOS Streaming-Modul, die PULSE CINEMA, für einen ausführlichen Einzeltest erhalten.

Der Soundriegel von Bluesound ist ausschließlich in der von uns getesteten schwarzen Farbvariante für 1.299 EUR im Handel erhältlich. Dank den Optionen der BluOS-Plattform ist die PULSE CINEMA jederzeit zu einem echten Surround-Set erweiterbar. Zur Disposition stehen die Smart-Speaker Bluesound FLEX oder PULSE FLEX 2i als dedizierte aktive Lautsprecher für die Surround-/Rückkanäle sowie der PULSE SUB+ als externer Wireless-Subwoofer.

PULSE CINEMA ohne Lautsprecherabdeckung

Für Furore sorgen sollen bei der Bluesound PULSE CINEMA gleich insgesamt 16 Treiber inklusive eigenem Center-Kanal, zwei 4 Zoll große Woofern sowie physisch vorhandenen Upfiring-Speakern für eine glaubhafte Dolby Atmos-Wiedergabe, sorgen. Die Lautsprecherchassis gliedern sich wie folgt: Die PULSE CINEMA verfügt über fünf 21 mm messende Hochtöner, fünf Mitteltöner im 44 x 75 mm-Format, zwei 102 mm große Tieftöner sowie vier 102 mm Passivmembranen.

Befeuert werden die aktiv angetriebenen Lautsprecherchassis von einem kräftigen 500 Watt-Verstärker.

Dank des BluOS-Streamingmoduls hat der Nutzer Zugriff auf zahlreiche Musikdienste, wie z.B. Amazon Music, Deezer, Napster, Qobuz, Radio Paradise, Spotify, TuneIn, TIDAL und vieles mehr. Teilweise ist ein Bezahl-Abo aber Voraussetzung, für die Nutzung. Ebenfalls an Bord sind die wichtigsten Decoder wie z.B. Dolby Digital, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD und LPCM. AirPlay 2 und Bluetooth vervollständigen den Funktionsumfang.

Darüber hinaus ist die Bluesound PULSE CINEMA auch kompatibel zu DSD256, MQA sowie Hi-Res Audio/PCM mit bis zu 192 kHz/24 Bit.

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Der dedizierte Centerlautsprecher in der Detailansicht

Einer der Mitteltöner sowie ein Hochtonmodul im Detail

Hier die dedizierten Upfiring-Speaker

Einer der beiden Tieftöner und die Passivradiatoren

Schwarz/grauer Akustikstoff auf der Frontpartie sowie auf der Geräteoberseite

Wenden wir uns nun der Designsprache der Bluesound PULSE CINEMA zu. Wie wir bereits eingangs erwähnt haben, ist die Soundbar ausschließlich in einer schwarz/grauen Farbvariante erhältlich. Der Body besteht aus schwarzem Kunststoff, der sehr akkurat und sauber verarbeitet ist. Die Treibereinheiten werden von einem Kunststoffgeflecht mit Akustikstoff geschützt. Das Gewebe ist tadellos auf die Kunststoffblende aufgebracht und sitzt bombenfest. Auf der linken und rechten Außenflanke wurde dekorativ ein verchromtes Bluesound-Logo angebracht.

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Aufgrund der Abmessungen von 120 cm Breite, 7,4 cm Höhe und einer Tiefe von 14 cm ist die Bluesound PULSE CINEMA die perfekte Klanglösung für Smart TVs ab 55 Zoll Bildschirmdiagonale. Das Stückgewicht beträgt rund 6,7 kg.

Bluesound-Logo auf den Außenflanken

Sauber aufgebrachtes Akustikgewebe

Gummierte Standfüsse auf der Geräteunterseite

Für eine flexible Aufstellung der Soundbar sorgen zum einen gummierte Standfüsse auf der Geräteunterseite, möchte der Nutzer die PULSE CINEMA auf einem TV-Board oder ähnliches betreiben. Die zweite Variante ist eine komfortable Wandmontage. Hierfür befindet sich im Lieferumfang eine einfache Wandhalterung. Diese wird mit der Wand verschraubt und die Bluesound PULSE CINEMA dann daran befestigt. Ein spezieller DSP-Algorithmus erkennt automatisch die Ausrichtung sowie die Aufstellung und passt das Klangschema an die Gegebenheiten an.

Die Wandhalterung im Detail

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Touch-Bedienelemente auf der Geräteoberseite, inklusive Nährungssensoren

Für eine stationäre Bedienung verfügt die PULSE CINEMA über einige Touch-Bedienelemente, die sich auf der Geräteoberseite befinden. Die ersten beiden Touch-Knöpfe stellen sich als programmierbare Preset-Tasten für Voreinstellungen heraus. Sie werden über das Menü „Presets“ in der BluOS App konfiguriert. Im Mittelteil befindet sich ein multifunktionales Element. Dieser Button hat mehrere Funktionen - eine optische Anzeige der Netzwerkverbindung und eine WIEDERGABE/PAUSE-Taste. Den Abschluss der Bedienelemente bilden die beiden Touch-Tasten für die Lautstärkeregulierung. Weitere Einstellungen sind in der BlueOS App möglich, dazu später gerne mehr. Für eine Bedienung vom Hörplatz aus kann die Fernbedienung des TV genutzt werden, wenn er via HDMI-eARC mit dem Soundriegel verbunden ist. Die Bluesound PULSE CINEMA schaltet sich dann automatisch mit dem TV ein und aus und es kann die Lautstärke reguliert werden. Eine eigene Fernbedienung für die PULSE CINEMA ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Die Rückseite der PULSE CINEMA

Kommen wir nun zur Rückseite der Bluesound PULSE CINEMA. Diese präsentiert sich, wie üblich, von der cleanen und aufgeräumten Seite. Im unteren Mittelteil befindet sich die Anschlusssektion der Soundbar. Darauf möchten wir auch etwas genauer eingehen. Den Anfang macht der obligatorische Stromanschluss und darauf folgt eine USB-Buchse, an diesen Eingang kann ein USB-Massenspeichergerät angeschlossen werden. Zu den typischen, mit

der PULSE CINEMA kompatiblen USB-Massenspeichergeräten zählen tragbare Flash-Speicher-Geräte und externe Festplatten. Darauf folgt eine LAN-Buchse, für eine kabelgebundene Verbindung zum Heimnetzwerk, sowie ein optischer Digitaleingang, für die Einbindung eines älteren Fernsehers oder eines anderen

kompatiblen Geräts. Ein moderner Smart TV kann am HDMI Terminal angeschlossen werden. Natürlich wird eARC unterstützt, und wie wir bereits erwähnt haben, können wir dann mit der TV-Fernbedienung die Lautstärke der PULSE CINEMA steuern. Zudem schaltet sich das Soundsystem mit dem Fernseher automatisch ein und aus. An den beiden analogen Eingängen können weitere analoge Zuspieler oder ein TV angeschlossen werden. Den Abschluss der Anschlusssektion bildet der Subwoofer Ausgang, an der sich ein externer und kabelgebundener Subwoofer anschließen lässt.

Die Anschlusssektion in der Übersicht

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Auf der nächsten Seite befassen wir uns genau mit der BluOS-App, der Einrichtung der Soundbar mittels der App und mit den zahlreichen Funktionen.

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