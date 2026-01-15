TEST: 4K OLED Smart-TV Philips 65OLED950 - Premium-Ausstattung, Spitzen-Bild und edles Design?

Für Marktpreise um die 2.300 EUR ist der Philips 65OLED950 als besonders leistungsstarkes OLED+ Modell mit Google TV-Betriebssystem und Matter-Kompatibilität erhältlich. Neben dem 65 Zoll, die unser Testgerät als Bildschirmdiagonale mitbringt, ist er auch in 77 Zoll zu haben. Der 65OLED950 ist zu allen relevanten HDR-Normen kompatibel, bringt ein OLED META 3.0 RGB Tandem-Panel für beste Helligkeit (bis zu 3.700 Nits) und enormen Kontrast mit und verfügt über eine sehr leistungsfähige, KI-gestützte Prozessoreinheit: Die P5 Dual Picture Engine. Typisch für Philips kommt zudem vierseitiges Ambilight in modernster Ausprägung zum Einsatz. Wenden wir uns dem 65OLED950 nun im Detail zu.

Verarbeitung und Optik

Sehr dünner Rahmen, der sich nahtlos an die Rückseite anschließt und kein separates Bauteil mehr ist

Verarbeitung unten links

Linker Teil des Standfusses mit Philips-Logo

Der Standfuß ist zweiteilig, hier die andere Seite

Rückseite komplett

Oben extrem dünn, weiter unten wächst die Bautiefe. Gut zu erkennen: Die Ambilight-LEDs

Anzeige



Der Philips OLED+ TV präsentiert sich, wie wir es seit Generationen von Philips OLED-TVs kennen, als äußerst elegant. Der extrem dünne Rahmen ist nicht mehr separat, sondern komplett nahtlos mit der TV-Rückseite zusammen ausgeführt. Die Materialqualität wirkt sehr gut. Der zweiteilige Fuß des 65OLED950 ist minimalistisch gehalten und gibt einen interessanten Kontrast ab. Typisch für viele OLED-TVs ist der Philips im oberen Bereich extrem dünn, unten kommen dann Soundsystem und Anschlusseinheit hinzu, sodass die Gehäusetiefe dann ausgeprägter ist. Das hat den Nachteil, dass der OLED+950 nicht "seamless" an der Wand befestigt werden kann. Auf der Rückseite wurden auch die Subwoofereinheiten des Soundsystems sauber integriert.

Das Panel

Hightech-Panel beim 65OLED950

Die META 3.0-Technologie wird durchs neue Primary RGB Tandem-Panel mit 120 Hz Aktualisierungsrate gekennzeichnet, das eine gestapelte Vier-Schicht-Struktur mit reinen R-, G- und B-Lichtquellen verwendet, um den Farbraum auf 99,5 DCI-P3 (83 % BT2020) zu optimieren und gleichzeitig die Helligkeit zu erhöhen. Es erreicht einen Maximalwert von 350 Nits bei bildschirmfüllen Weiß und einen erstklassigen Wert für die Spitzenhelligkeit von 3.700 Nits, was dafür sorgt, dass auch HDR-Inhalte mit enormer Kontrastdynamik hervorragend präsentiert werden können. Damit man auch bei externem Lichteinfall immer sämtliche Inhalte in hoher Qualität betrachten kann, besitzt das Panel eine verbesserte Ultra-Low-Reflection-Technologie, die laut Philips mehr als 99 % aller Reflexionen auf dem Bildschirm eliminieren kann. So bleiben auch kleine Bilddetails sichtbar, und eine präzise Farbwiedergabe kann sogar in hellen Räumen realisiert werden. META 3.0 trägt dank hochentwickelten Panel-Stromversorgung zudem dazu bei, den Stromverbrauch um bis zu 20 % zu senken.

P5 Dual Picture Engine

P5 Dual Picture Engine mit enormer Prozessorleistung

Der P5 AI Dual Engine-Prozessor der 9. Generation besitzt zahlreiche neue beziehungsweise weiterentwickelte Technologien und Funktionen: Zu nennen wäre die Adaptive Intelligence, der AI Adaptive Gamut Enhancer, das Specular Highlight Enhancement, die AI Machine Learn Sharpness V3, die vierte Version des AI Smart Bit Enhancement-Algorithmus sowie die Version V4 der AI Perfect Reality-Funktion.

Welchen Nutzen sollen die erwähnten Funktionen in der Praxis bringen? Das weiterentwickelte Adaptive Intelligence-System verwendet zur Klassifizierung von Inhalten künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen sowie Deep Learning - es „lernt“ aber jetzt auch aus zusätzlichen Daten: Beispielsweise trainierte In-Frame-Analysen, META-Daten, Quellinformationen, Vollbildanalysen, Umgebungserfassung und Big-Data – all diese Faktoren spielen bei der Anpassung und Optimierung der finalen Bildqualität eine wichtige Rolle. Die Specular-Highlight-Verbesserung stellt eine spezielle Funktion zur Optimierung des Bildkontrasts dar, die helle Details in Bildern aus HDR-Quellen intelligent und realistisch in Szene setzen kann.

Anzeige



Die P5 AI Dual Engine der 9. Generation besitzt außerdem eine neu entwickelte KI-Funktion, die der adaptiven Farbraumerweiterung dient und die speziell für Rec.709-Quellen gedacht ist. Die Farbwiedergabe soll nun nochmals authentischer auftreten. Die Schaltung erweitert die Farbpalette, um Bilder lebendiger zu machen, beeinflusst die kritischen Hauttöne aber nicht. Durch die clevere Funktion kommt das volle Potenzial des neuen Panels mit seinem großem Farbumfang mit maximaler Wirkung zur Geltung. Der Grad der Farbverbesserung ist vom Benutzer wählbar und kann je nach Geschmack eingestellt werden, so zum Beispiel natürlich, ausgewogen oder lebendig.

Viele Optionen zur Bildoptimierung

Hier bietet der 65OLED950 ein reichhaltiges Funktionsspektrum, das beispielsweise die Calman Autocal Ready und die manuelle Kalibrierung umfasst. Zudem gibt es natürlich unterschiedliche Bildmodi (z.B. für Heimkino, ECO, Spiele sowie den Filmmaker-Modus). Auch Micro Dimming Perfect und die Funktion Perfect Natural Motion für eine flüssige Bewegungswiedergabe gehören dazu. Mehr über dieses Thema später bei der Präsentation der Bild-Justageparameter.

Soundsystem

Das zu Dolby Atmos und zu DTS:X kompatible 2.1-Soundsystem wartet mit einer Leistung von 70 Watt auf. Diese teilt sich wie folgt auf: 4 x 10 Watt für den Hoch- und Mitteltonbereich sowie 30 Watt für den Subwoofer. Die digitale Frequenzweiche steuert den linken und rechten Zweiwege-Lautsprecher plus den nach hinten gerichteten Triple-Ring-Tieftöner an, der von vier Passivradiatoren unterstützt wird. Natürlich fehlen auch entsprechende Einstellmöglichkeiten nicht: KI-EQ, KI-Tonmodus, eine Funktion für besonders gut verständliche Dialoge, Musik- und Raumklangmodus wären zu nennen. Zudem ist der Genuss von Dolby Atmos auch über Kopfhörer möglich, und der Philips ist zu DTS Play-Fi kompatibel. Mehr dazu später bei der Vorstellung der Menüs für die Toneinstellungen.

Gaming

Game Bar

Minimap-Zoom

Auch beim Thema Gaming möchte der 65OLED950 Akzente setzen. Daher verfügt die erweiterte Game Bar über eine automatische Erkennungsfunktion für besonders beliebte Spiele. Natürlich können dabei weiterhin eigene Einstellungen sowie Optimierungen für einzelne Spiele vorgenommen werden, die man unter einem eigenen Profil speichern kann. Der 65OLED950 wird dann beim nächsten Mal das richtige Profil automatisch selektieren und starten. Die 2025er Game Bar bringt zudem einen verbesserten Color Helper Modus mit. Dadurch können Farben aus einer noch größeren Farbpalette exakt ausgewählt werden. Neu implementiert bei der aktualisierten Game Bar des OLED+ TVs wurde auch der Minikarten-Zoom. Mit dem speziellen Hilfemodus ist es Gamern möglich, die Minikarte des Spiels zu vergrößern, sie an eine andere Stelle auf dem Bildschirm zu platzieren verschieben und ihre Transparenz einzustellen. VRR (Variable Frame Rate) mit 144 Hz wird natürlich ebenfalls unterstützt.

Anzeige



Vierseitiges Ambilight

Ambilight unten

Ambilight rechts

Oben, unten und an beiden Seiten des TVs sorgen LED-basierte Ambilight-Elemente für ein noch intensiveres Seherlebnis. Dazu bietet Ambilight vielfältige Anpassungsoptionen, so die Anpassung an die Wandfarbe, ein spezieller Musikmodus, die Ambilight Suite, einen Spielmodus und die Funktion AmbiSleep.

Anschlüsse/Gaming + HDR-Kompatibilität

Anschlüsse in der Gesamtübersicht

Seitliche Anschlüsse

Anzeige



Anschlüsse unten. Der 65OLED950 hat keinen Doppeltuner, sondern nur einen einzelnen Tuner für DVB-T2, DVB-C und DVB-S2

Der 65OLED950 verfügt über insgesamt 4 HDMI-Terminals (auch kompatibel zu eARC und Philips Easy Link (HDMI-CEC-basiert). Für HDMI 1/2 gilt: HDCP 2.3 und die typischen HDMI 2.1-Funktionen werden natürlich unterstützt, so ALLM und VRR sowie HGiG. Der Philips ist zudem kompatibel zu AMD FreeSync Premium und zu NVIDIA G-Sync. Leider entsprechen die HDMI-Anschlüsse 3 und 4 nur dem HDMI 2.0-Standard (allerdings laut Philips in Kombination mit HDCP 2.3). Das ist etwas schwach für ein so luxuriöses Gerät. Top ist dafür, dass der 65OLED950 zu allen relevanten HDR-Normen kompatibel ist: Zu Dolby Vision, zum klassischen HDR10, zu HDR10+ (Adaptive-Version) und zu HLG. Die Anschlussbestückung wird ergänzt durch zwei USB-Slots sowie einen Ethernetanschluss und einen optischen Digitalausgang. Ebenso vorhanden sind ein 3,5 mm Kopfhöreranschluss, die Tuner-Anschlüsse und ein CI+ Modulschacht. Als Wireless-Verbindungsmöglichkeiten steht WLAN 802.11ax (2 x 2 Dualband) zur Verfügung. Der Philips-TV ist kompatibel zu AirPlay 2 sowie zu Google Fast Pair und bringt Bluetooth 5.2 mit.

Fernbedienung

Attraktive Fernbedienung

Rückseite

Exakt gleichbleibende Tiefe

Sauberes Finish

Im Lieferumfang ist eine hervorragend verarbeitete und relativ kompakte Fernbedienung enthalten, deren eingebauter Akku über USB-C geladen werden kann. Sie liegt gut in der Hand und ist an den unteren Ecken leicht gerundet. Ganz oben ist die Standby-Taste untergebracht, darunter sitzt eine große Taste für die Ambilight-Funktion.

Oberer Bereich der Fernbedienung

Es folgen drei Buttons für die Eingangswahl, das Mikrofon (in der Fernbedienung) für den Sprachassistenten, und ein Knopf mit dem Zahnrad-Symbol, um ins Menü für die Einstellungen zu gelangen. Gehen wir weiter nach unten, stoßen wir auf die Navigationseinheit. Ihre einzelnen Bedienelemente (oben, unten, links, rechts) weisen einen zunächst etwas gewöhnungsbedürftigen Druckpunkt auf. Und da wir gerade beim Thema "Kritik" sind: Eine hochwertige Gummierung würde den einzelnen Knöpfen nicht schaden. Das Navigationskreuz ist umgeben von den folgenden vier Tasten (von oben links nach unten rechts): TV Guide, Menü, Options sowie Subtitle.

Unterer Bereich der Fernbedienung

Unter der Navigationseinheit folgen dann die Bedienelemente für die Zurück-Funktion, das Verlassen des Menüs (TV/Exit) und für das Entern des Home-Menüs (Haus-Symbol). Darunter dann kommen (unserer Ansicht nach zu kleine) Wipptasten für Lautstärke und Kanalwechsel. Dazwischen ist eine multifunktionale Taste (123/Play und Pause) platziert. Darunter schließen sich vier Farbtasten (z.B. für die Nutzung von HbbTV) an. Unter diesen befinden sich Bedienelemente für den direkten Zugriff auf Netflix, YouTube und Prime Video. Die vierte Taste mit den neun symbolisierten Punkten ermöglicht den direkten Zugriff auf das Menü "Meine Apps". Insgesamt kann uns die Fernbedienung trotz der erwähnten kleineren Unzulänglichkeiten überzeugen, zudem reagiert der 65OLED+950 schnell auf mit der Fernbedienung gegebene Befehle.

Anzeige

