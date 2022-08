"Summer Special" bei Nubert: Aktivlautsprecher nuPro SP-200 und nuPro SP-500 inklusive LinTech AirLino Plus Streamer gratis

Nuberts Aktivlautsprecher-Paare nuPro SP-200 (845 EUR) und nuPro SP-500 (1.365 EUR), wahlweise in weißer oder schwarzer Variante erhätlich, sind ein voller Erfolg: Schicke Optik, reichhaltige, praxisgerechte Ausstattung inklusive Decodern für Dolby Digital und DTS sowie HDMI-eARC sorgen für flexible Einsatzmöglichkeiten. Die nuPro SP-200 hatten wir mit großem Erfolg für die schwäbischen Sound-Talente bereits bei Marktstart im Test. Nun gibt es im Rahmen eines Nubert Summer Specials eine tolle Ergänzung: Vom 12. August bis zum 28. August legen die Klang-Experten aus Schwäbisch-Gmünd den kompakten und überaus vielfältigen LinTech AirLino Plus bei jedem Kauf der nuPro SP-200und nuPro SP-500 bei - das Ganze nennt sich dann "Rundum-Sorglos-Paket" und selbstverständlich sind beide Komplettlösungen sofort verfügbar. Eine lange Lieferzeit gibt es demnach nicht, bestellen, auspacken, anschließen - und schon geht es los.

LinTech AirLino Plus

Um das LinTech Multitalent erweitert, werden die beiden Aktivlautsprechermodelle zu einer leistungsstarken, kompletten HiFi-Anlage mit modernen Streaming-Funktionen.Um diesen Adapter einsetzen zu können, greift man innerhalb der reichhaltigen Anschlussbestückung der nuPro SP-200 und nuPro SP-500 auf den optischen Digitaleingang zurück.

Rückseite

Die technisch ausgezeichnete Entwicklung des Berliner Unternehmens LinTech tritt im besonders kompakten Format auf (H x B x T: 21 mm x 81 mm x 70 mm) an. Das gesamte Unternehmen LinTech steht zudem für Nachhaltigkeit und integriert stetig neue Features in ihre Produkte. So debütierte Tidal Connect, ein neuer Service des High Res Audio Streamingdienstes im Juli 2022 auf allen AirLino Modelle und steht somit zur Verfügung. Bei TIDAL Connect kann man direkt aus der TIDAL App heraus (analog zu Spotify Connect) auf etwaige externe Lautsprechersysteme zur Wiedergabe zugreifen.

LinTech Steamer von oben

Insgesamt offeriert der AirLino Plus eine einfache und komfortable Möglichkeit, Netzwerkquellen, Streamingdienste, Internetradio und Bluetoothquellen mit der Anlage zu verbinden. Die Übertragung findet mit einer Samplingrate von bis zu 192 kHz/24 Bit statt. Gemanagt werden kann der Streamer bequem über eine kostenlose App, die für iOS, Android und Windows verfügbar ist. Mit mehreren AirLino Plus ist es überdies möglich, ein synchron arbeitendes Multiroomsystem aufzubauen.

nuPro SP-200

Wenden wir uns nun den nuPro SP-200 und nuPro SP-500 Aktivlautsprechern zu, die, wie eingangs erwähnt, mit moderner, schnörkellos-attraktiver Optik und einer in der täglichen Praxis sehr nützlichen Ausstattung inklusive HDMI-eARC und Bluetooth (inklusive aptX HD, aptX Low Latency und AAC) aufwarten können.

nuPro SP-Modelle: Anschlusssektion

Weiterhin finden sich für die Einbindung klassischer HiFi- und Heimkino-Zuspieler verschiedene analoge und digitale Eingänge. Ideal sind die beiden Aktivlautsprecher-Paare mit klassischer verlustfreier Kabelverbindung zwischen Master und Slave auch als Lautsprechersystem für kraftvolle und dynamische Filmtonwiedergabe geeignet - einfach mittels HDMI-eARC mit dem TV verbunden, können die Klang-Talente von der Ostalb hinsichtlich der Lautstärke-Regelung auch über die TV-Fernbedienung gesteuert werden. Selbstverständlich legt Nubert aber auch eine hochwertige, formschöne Fernbedienung bei, die sehr gut in der Hand liegt und schnellen Zugriff auf alle relevanten Funktionen bietet.

Üppiges Zubehör bei den nuPro SP-Modellen inklusive Fernbedienung

Die Steuerung erfolgt demnach wahlweise über die mitgelieferte Fernbedienung oder mithilfe eines Drehknopfs am Master-Speaker, der auch alle Quellen und die Stromversorgung aufnimmt. Ein durchscheinender LED-Ring gibt Auskunft über den Betriebszustand und die aktuellen Einstellungen. Zu den flexibel nutzbaren Klangoptionen gehören eine Bass- und Höhenregelung, eine adaptiv arbeitende Loudness-Schaltung sowie Nuberts erfolgreiche „Hörizonterweiterung“ für eine breitere Bühnenabbildung. Gerade die erste Stufe dieser DSP-Funktion arbeitet hervorragend, schmälert nicht die Präzision, erweitert aber die Räumlichkeit deutlich. Auch der clevere und in der Praxids z.B. bei Nachrichten-Sendungen oder Spiel-Shows sehr nützliche „Voice+“-Algorithmus für optimale Verständlichkeit von Stimmen ist vorhanden.

nuPro SP-500

In den beiden Lautsprecherpaaren setzt NUbert auf hochentwickelte Chassis aus der nuPro X-Baureihe. Die Nubert nuPro SP-200 ist im klassischen Zwei-Wege-Bassreflex-Design aufgebaut, die SP-500 ist als Drei-Wege-Lausprecher konzipiert. Die besonders effizient arbeitenden Digitalverstärker beindrucken mit einem Leistungspotential bis zu 180 respektive 240 Watt.

LED-Regelung

Neben der Verwendung als klassische Stereoanlage oder im Heimkino empfehlen sich die Soundpaare auch für den Einsatz als Schreibtischboxen am Rechner, für anspruchsvolle Gamer oder für Musikprofis, die eine günstige, aber hochwertige Monitorlösung suchen, die durch Dynamik und Pegelfestigkeit glänzt.

Unser Fazit: Zusammen mit dem LinTech AirLino Plus kauft man eine absolut moderne, zugleich klassisch-klangstarke HiFi-Lösung, die auch über Jahre hin viel Freude machen wird. Die Nubert nuPro SP-200 haben uns im Test begeistert, gerade sie, aufgrund der kompakten Abmessungen verbunden mit hoher Leistungsstärke, verdienen eine ganz besondere Empfehlung.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Nubert, Carsten Rampacher

Datum: 15. August 2022

Tags: Aktivlautsprecher