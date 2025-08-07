SPECIAL: Yamaha Soundbar True X Surround 90 A

Yamaha hat eine lange Tradition hinsichtlich der Konzeption und Herstellung kompromisslos erstklassiger Soundbars. Wobei der Begriff "Soundbar" eigentlich viel zu profan und gewöhnlich ist. Zu früheren Zeiten wurden die Yamaha-Systeme daher als "Soundprojektor" bezeichnet, denn Yamaha setzte hier auf spezielle Beam-Lautsprechereinheiten, die Reflexionen an den Wänden und/oder der Decke des Raumes nutzen, um einen beeindruckenden Klang von hoher dreidimensionaler Ausprägung und enormer räumlicher Dichte zu generieren.

Bereits im Jahr 2004 und somit einige Jahre vor dem Soundbar-Boom wurde von Yamaha die Soundbar als unkomplizierte Surround-Lösung auf ein modernes Niveau geliftet: Mit dem YSP-1 kam der erste Soundprojektor auf den Markt, der realistischen Surround-Sound aus einem einzelnen Soundbar-Gehäuse erzeugte.

Unvergessen bleibt die 2015 auf der IFA präsentierte kompromisslose Hightech-Soundbar YSP-5600, unten im Bild zu sehen und von uns 2016 getestet.

Hier geht es zu unserem damaligen Test des revolutionären Yamaha Digital Sound Projectors YSP-5600 aus dem Jahr 2016

Nachdem die YSP-5600 relativ lange angeboten wurde, fand sich danach eine lange Zeit kein adäquater Nachfolger. Yamaha führte zwar die "True X"-Klasse ein, deren erste Komponenten aber waren und sind in deutlich günstigeren Preisklassen aktiv. In unserem Test konnten das True X-Bar 50A-System mit Wireless-Rears (die man auch als Bluetooth-Lautsprecher einsetzen kann) und drahtlosem Subwoofer durchaus überzeugen, weckte aber nicht die Begeisterung wie die legendäre YSP-5600.

Anzeige

Eine neue Soundbar-Ikone kommt aus Japan

Nun ist die lange Zeit des Wartens endlich vorbei, True X wird zum Synonym für Hochtechnologie, und Yamaha wird sich wieder vollumfänglich seiner Rolle als Innovator im Marktsegment der High Technology-Soundbars bewusst: Mit der Yamaha True X Surround 90 A kommt voraussichtlich ab Ende September ein grandioses Paket, das neben der Soundbar auch einen Wireless-Subwoofer, zwei Wireless Rears mit Akkubetrieb inklusive passender Ladeschalen sowie eine Wandhalterung umfasst. Als Preis rufen die Japaner 2.499 EUR auf.

Und man kann gleich mit einer Weltneuheit aufwarten, denn die True X 90 A Soundbar decodiert nicht nur DTS:X und den Mainstream 3D-Audio-Standard Dolby Atmos, sondern erstmals in einer Soundbar auch Auro-3D. Nun wird sich mancher sagen, dass es doch ohnehin nur wenig natives Material in diesem Format gibt. Das ist korrekt, aber mit Auro-3D als nativem Decodingformat kommt auch der geniale Audio-Upscaler Auro-Matic an Bord des Yamaha-Systems. Ganz gleich, ob Stereo- oder Surround-Content: Auro-Matic skaliert mit hoher Glaubwürdigkeit, akkurater Balance und einem tiefen räumlichen Gefühl konventionelles Material auf 3D-Audio hoch. Die Audio-Upscaler von Dolby (schlicht "Dolby Surround" genannt) und DTS Neural:X können hier qualitativ nicht mithalten. Daher bietet das True X 90 A Soundbar-System durch die Auro-Integration einen nicht zu unterschätzen zusätzlichen Nutzen.

Beam-Lautsprecher, sechs links und sechs rechts, sorgen für eine hervorragende 3D-Audio-Wiedergabe

Hier sieht man die Beam-Lautsprecher

Wie damals die Soundprojektoren setzt auch das True X 90 A-System auf Beam-Lautsprecher. Oben auf dem eleganten, mit einem Aluminiumgehäuse (1,6 mm Dicke) versehenen Klangriegel sind sechs Chassis links und sechs Chassis rechts montiert. Das ergibt bei 3D-Audioformaten die Option, ein wirklich weitläufiges, intensives und realistisches 3D-Klangpanorama zu erzeugen. Zusätzlich finden sich auf der Front der Soundbar drei Hochtöner und vier "Eye Shaped"-Treiber für den Mittel-/oberen Tieftonbereich (für die echten tiefen Töne ist der Wireless Subwoofer im Paket enthalten). Diese speziellen Treibereinheiten entwickeln trotz kompakter Bauform einen dynamischen, direkten Sound und produzieren auch bei gehobenem Pegel kaum Verzerrungen. So bestückt, erwarten wir klanglichen Top-Leistungen vom neuen System. Um auch sicherzugehen, dass stets die optimale DSP-Bearbeitung passend zum aktuellen Quellmaterial erfolgt, ist Yamahas ausgeklügelte SURROUND:AI-Technologie an Bord. Sie analysiert AI-basiert jedes Klangelement einer bestimmten Szene, wie zum Beispiel Dialoge, Hintergrundmusik und Sound-Effekte, um anschließend das Klangfeld perfekt an den jeweiligen Moment anzupassen.

Anzeige



Was lässt sich zu den weiteren im Paket enthaltenen Komponenten schreiben?

Hochwertiger Wireless-Subwoofer

Der Wireless True X Subwoofer wurde im Sinne einer präzisen & kraftvollen Basswiedergabe neu entwickelt. Schließlich wäre es nicht "im Sinne des Erfinders", wenn der Basslautsprecher deutlich dem akustischen Niveau der hochentwickelten Soundbar hinterherhinken würde. Daher griff Yamaha auch beim zugehörigen Subwoofer in die technische Trickkiste. Das zeigt sich beispielsweise in Form des patentierten "Symmetrical Flare Port™" Designs. Ein- und Ausgang des Ports präsentieren sich als perfekt symmetrisch, und eine interne Platte kontrolliert den Luftstrom. Turbulenzen und daraus resultierende Vibrationen werden deutlich herabgesetzt, mit bis zu 20 dB niedrigeren Störgeräuschen im Vergleich zu konventionellen Port-Designs.

Surround-Lautsprecher, die sich auch als Bluetooth-Speaker nutzen lassen. Passende Ladeschalen sind im Paket enthalten

Anzeige



Zusätzlich im Paket enthalten sind ein Paar kabellose True X Surround-Lautsprecher für den passenden Surround-Sound. Für die beiden aktiven Schallwandler liegen ferner die beiden passenden CC-T1A Ladeschalen bei, sodass niemals ein leerer Akku die Freude an Filmen, Serien, Musik oder Videospielen trüben kann. Sehr praktisch: Die True X Lautsprecher können jederzeit aus den Ladeschalen genommen werden, um sie dann flexibel als tragbare Bluetooth-Lautsprecher zu nutzen. So hat man fürs investierte Geld noch einen weiteren, nicht zu unterschätzenden Mehrwert.

MusicCast-App

Zugriff auf viele Musik-Streaming-Services, Eingangsauswahl etc. (Bitte beachten: Die Screenshots stammen aus dem Test des Yamaha R-N1000A)

Die True X-Soundbar verfügt ebenfalls über ein Yamaha MusicCast-Modul für flexible Streaming- und Multiroom-Optionen. Alle potentellen vorhandenen MusicCast Komponenten im Haus können auf einfachem Weg mittels der MusicCast-App verknüpft werden, um Signale zwischen den jeweiligen MusicCast-Komponenten zu übertragen und das gesamte Netzwerk komfortabel mit einem einzelnen Mobilgerät, auf dem die MusicCast-App läuft, zu steuern. Die App ist aber nicht nur für Streaming und Multiroom zuständig. Zusätzlich erlaubt die App den Zugriff auf Grundfunktionen wie die Lautstärkeregelung oder die erweitertem Einstellungen (z.B. die Abstrahlwinkel der Beam-Lautsprecher oder die Pegel der einzelnen Kanäle einstellen). Neben der Übertragung per MusicCast findet sich auch die Möglichkeit zur kabellosen Wiedergabe per Apple Airplay 2 und Bluetooth®.

Anschlusssektion

Anzeige



Die Verbindung zum Fernseher erfolgt per HDMI IN/OUT mit eARC, wahlweise steht auch ein optischer Audio-Eingang zur Verfügung.

Eine klassische Fernbedienung liefert Yamaha zusätzlich zur Bedienung per App ebenfalls mit

Für den schnellen Zugriff auf relevante Parameter offeriert Yamaha zusätzlich eine Fernbedienung, die zum Beispiel über Direktzugriffstasten für die SURROUND:AI- und die Clear Voice-Funktion für beste Sprachverständlichkeit verfügt. Natürlich ist auch eine komfortable Lautstärkeregelung möglich, ebenso der Zugang zum System-Menü und zur Eingangswahl.

Exklusives, hochwertiges Gesamtkonzept

Auf diesem Bild sieht man die hochwertigen Gerätestandfüße sehr gut

Natürlich ist die Yamaha True X Surround 90 A-Soundbar nicht nur technisch auf dem neuesten Stand, sondern auch optisch ästhetisch und vom Finish her mit dem soliden Metallgehäuse mit 1,6 mm Wandstärke besonders hochwertig. Sie präsentiert sich als "schlank & rank" und sieht auch im anspruchsvollen Wohnambiente äußerst gediegen und stimmig aus. Dank der mitgelieferten Wandhalterung lässt sie sich auch hängend montieren. Wie es sich für das neue Flaggschiff-Modell gehört, verbindet sie elegante Optik mit edler Verarbeitung. Weitere Details umfassen die akustisch optimierten Lautsprechergittern und die präzise gefertigten, extragroßen Standfüße.

Wir sind schon jetzt sehr gespannt auf die Performance, die das neue Yamaha Soundbar-Flaggschiff in unserem Test zeigen wird.

Special: Carsten Rampacher

Bilder: RTFM/Yamaha

Redaktion: Sven Wunderlich

Datum: 07. August 2025