XXL-TEST: Yamaha TRUE X-BAR 50A - Dolby Atmos Soundbar mit Wireless-Subwoofer und multifunktionalen Wireless Rears WS-X1A

Auf der diesjährigen internationalen Funkausstellung in Berlin stellte Yamaha seine neuen Komponeten der True X Serie erstmal dem Publikum vor. Wir haben bereits darüber berichtet: Klick

Erfreulich ist, dass wir die ersten Testsamples in unserer Redaktion begrüßen dürfen. Mitglieder der der True X-Serie sind die Dolby Atmos Soundbar True X-Bar 40A, die ohne externen Subwoofer zum Kunden kommt, und um unseren Testkandidaten, die True X-Bar 50A, die im Paket mit einem externen Bassisten in Form des SW-X100A Wireless-Subwoofer ausgeliefert wird. Der aktive Wireless-Subwoofer ist auch einzeln erhältlich. Jetzt kommen wir aber zur Besonderheit der True X Serie, und das ist der WS-X1A. Dabei handelt es sich um kabellose Bluetooth-Speaker mit integrierten Akku, die sich aber dank eines Tasters auf der Oberseite, in ein Surround-Setup einbinden lassen und dort als Rearspeaker fungieren können.

Unsere Testsamples in Form von der True X Bar-50A inklusive Wireless Subwoofer sowie 2 x Rearspeaker WS-X1A sind in den Farben Schwarz, Carbon Grau sowie Hellgrau im Handel erhältlich. Die True X Bar-50A schlägt mit einem Kaufpreis von 899 EUR inkl. Subwoofer zu Buche und die WS-X1A-Speaker sind für einen Stückpreis von 169 EUR erhältlich. Somit kommen wir auf einen Setpreis von 1.237 EUR.

WiFi ist dan Bord, und es werden AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect und die Sprachassistenten Amazon Alexa sowie Apple Siri unterstützt.

Soundbar TRUE X-BAR 40A

Wenden wir uns nun den Einzelkomponenten zu. Wir beginnen unsere Erläuterungen mit der Soundbar des Sets. Mit ihren kompakten Abmessungen von 1015 mm Länge, einer Breite von 112 mm und einer Höhe von 63 mm fügt sich der Soundriegel harmonisch in das Wohnraumambiente ein, ohne dabei wie ein Fremdkörper zu wirken.

Akkurat aufgebrachtes Akustikgewebe

Auf der Front, der Oberseite sowie den Seitenwangen der Soundbar befindet sich ein Kunststoffgeflecht, welches in unserem Fall, mit schwarzem Akustikstoff veredelt wurde, der erstaunlich edel auf uns wirkt. Das Kunststoffgeflecht sowie der Bezugsstoff sitzen akkurat und fest am Soundriegel.

Wie bei vielen anderen Herstellern ebenfalls üblich, verfügt die Yamaha Soundbar über kein dediziertes Display. An der Front informieren LEDs, über den gewählten Eingang, den Lautstärkepegel und darüber, ob eine Netzwerkverbindung aktiv ist. Sehr gut gefällt uns, dass unter den LEDs eine Beschriftung angebracht ist, welche die Zuordnung besonders einfach gestaltet. Weiterhin zeigen die Leuchtdioden an, welche Klangkurve gerade aktiv ist. Auf diese DSP-Modi gehen wir jetzt genauer ein.

So verfügt die TRUE X-BAR 50A über die Clear-Voice Technologie. Bei der "Clear Voice" Funktion, wird die Lautstärke menschlicher Stimmen erhöht, sodass sich z. B. Dialoge und Ansagen besser von anderen Geräuschen abheben. Selbst bei Filmen, Fernsehserien, Nachrichten und Shows, wo Hintergrundmusik und Soundeffekte reichlich zum Einsatz kommen, ist die menschliche Stimme klarer und einfacher zu verstehen.

Status-LEDs an der Front der Soundbar inkl. Beschriftung

Des Weiteren bringt die Yamaha Soundbar über eine "Bass Extension" Funktion mit. Diese Funktion konzentriert sich auf eine optimierte, besonders nachdrückliche Darstellung des Bassbereichs. Yamaha dazu: Dieses Programm ermöglicht es dem Hörer, eine satte Bassleistung mit einer starken Präsenz zu genießen, indem das akustische Gesamtbild des Bassklangs so angepasst wird, dass es klarer wird, ohne die Balance des Gesamtklangs zu stören. Die Lautstärke des Subwoofers bleibt gleich, aber das akustische Gesamtbild des Bassklangs wird mit besonders klarer Struktur angepasst. Diese Funktion wird empfohlen, wenn die Bässe verstärkt und gleichzeitig die Lautstärke des Subwoofers nicht angehoben werden soll, oder wenn die Klänge von tiefen instrumentalen Anteilen betont werden sollen.

Besonders praktisch ist auch der Modus „ALL“, der sich via Fernbedienung an- und ausschalten lässt. Damit wird die Surround-Wiedergabe aufgehoben und Audiosignale werden von der Soundbar in Stereo und von drahtlosen Lautsprechern in Mono wiedergegeben. Dies ist sehr hilfreich, wenn z.B. bei einer Geburtstagsfeier der komplette Raum beschallt werden soll. So lassen sich die WS-1XA im Esszimmer platzieren und die Soundbar inkl. Subwoofer kann den Couchbereich weiter beschallen.

Seitliche Bassreflexöffnungen an den Außenseiten der Soundbar

Widmen wir uns nun der technischen Konfiguration der Soundbar. Wie wir bereits erwähnt haben, verfügt die True X-Bar 50A über ein integriertes WiFi-Modul. Dadurch können die Sprachassistenten Amazon Alexa sowie Apple Siri verwendet werden. Durch die Sprachsteuerung lassen sich die Lautstärke oder auch der Lieblingstitel mit der eigenen Stimme suchen oder verändern. Zudem werden AirPlay 2, Spotify Connect sowie Tidal Connect sowie QQ Musik unterstützt. Für eine ressourcenschonende Verbindung zum Smartdevice sorgt Bluetooth in der Version 5.0.

Die True X-Bar 50A offeriert eine Gesamtleistung von 280 Watt und unterstützt die objektbasierenden Audiotechnologie Dolby Atmos. Die Soundbar verfügt über insgesamt sechs Lautsprecher, inklusive zwei Top-Firing Modulen für eine glaubhafte und deckenreflektierenden Dolby Atmos Wiedergabe, zwei Frontspeaker sowie zwei integrierte Tieftöner.

Bedienelemente auf der Geräteoberseite

Auf der Oberseite des Klang-Riegels befinden sich zahlreiche Bedienelemente, auf der wir in diesem Abschnitt etwas genauer eingehen möchten. Der erste Button ist für das Ein- sowie Ausschalten der Soundbar zuständig. Darauf folgt ein Bedienelement für die Eingangswahl sowie ein Taster für das aufrufen der Alexa Sprachsteuerung. Möchte der Anwender die Sprachsteuerung nicht einsetzen, lassen sich die Mikrofone dank des nächsten Bedienelement deaktivieren. Die letzten beiden Bedienelemente sind für die Lautstärkeregulierung zuständig.

Die Taster befinden sich in einem gummierten Umfeld und haben einen sehr guten Druckpunkt, besitzen aber keine Beleuchtung.

Die Rückansicht der Soundbar

Die Rückseite der True X-Bar 50A präsentiert sich schlicht und ist in grauem Kunststoff ausgeführt. Selbstverständlich verfügt die Yamaha Komponente über integrierte Wandhalter sowie dazugehörige Abstandshalter.

Im Mittelteil befindet sich die Anschlusssektion. Hier finden wir eine USB-Buchse, die ausschließlich für das Aufspielen von Updates genutzt werden kann. Darauf folgt ein optischer Digitaleingang, für die Einbindung eines TVs sowie eine LAN-Buchse, für eine kabelgebundene Netzwerkverbindung. Den Abschluss bilden die HDMI eARC Buchse für die komfortable Einbindung von einem TV sowie eine HDMI In Buchse, für den Anschluss einer Spielekonsole, Blu-ray Player oder weiterer Zuspieler.

Die Anschlusssektion in der Übersicht

Integrierte Wandhalter in der Detailansicht

Gummierte Standfüsse auf der Unterseite sorgen für den nötigen Halt, selbst bei glatten Untergründen.

Remote, ausgeführt in schwarzem Kunststoff

Um die Yamaha True X Komponenten bequem von der Couch aus steuern zu können, liegt im Lieferumfang eine Fernbedienung aus schwarzem Kunststoff bei. Mittels der Remote können die verschiedenen Eingänge ausgewählt werden sowie die Komponenten ausgeschaltet werden. Auch DSP-Funktionen können aus der Distanz verwendet werden. So befinden sich Taster für die Lautstärkeregelung der Soundbar, dem Subwoofer sowie den linken und rechten Rearspeaker auf der Remote. Die Funktionen "Clear Voice", "Bass Extension" sowie "All" lassen sich ebenfalls direkt mit der Fernbedienung aktivieren. Zudem können die vier verschiedenen Soundmodi komfortabel ausgewählt werden. Der Stereo-Modus eignet sich laut Hersteller besonders für die Wiedergabe von Musik und Podcasts. Für Fernsehsendungen ist der Standardmodus prädestiniert. Der Film- sowie der Game-Modus sind selbsterklärend.

Wireless Subwoofer TRUE X SUB 100A

Für die tieffrequenten Effekte ist der aktive Wireless-Subwoofer zuständig, der in unserem Set enthalten ist. Die Verarbeitung des Bassmachers möchten wir als sehr gut bezeichnen. Das Gehäuse ist umlaufend mit einer schwarz-matten Folie beschichtet und der seitlich angebrachte Treiber wird von einem Gitter mit schwarzem Akustikstoff vor Fremdeinwirkung geschützt und nimmt die Designsprache der Soundbar auf.

Sehr gute Kantenverarbeitung

Die Abmessungen des Basslautsprechers gibt der Hersteller wie folgt an: 187 mm Breite, 407 mm Höhe und einer Tiefe von 409 mm. Das Stückgewicht beträgt 9,4 kg. Um das nötige Bassfundament bei der Wiedergabe von Film und Musik zu ermöglichen, besitzt der drahtlose Subwoofer eine für viele Einsatzzwecke ausreichende Leistung von 100 Watt.

Schwarzer Akustikstoff auf der rechten Seitenwange, inklusive Yamaha Logo

Nach vorne abstrahlendes Bassreflexrohr

Rückseite des wireless Subwoofers

Die Rückseite des TRUE X SUB 100A präsentiert sich, wie für einen wireless Subwoofer üblich, unspektakulär. Im unteren Teil der Rückseite befinden sich der Stromanschluss, Status LEDs sowie ein USB-Port, der sich ausschließlich für das Aufspielen von Softwareupdates nutzen lässt - alles andere würde an einem drahtlosen Subwoofer auch keinen Sinn machen. Der Bassist koppelt sich im Normalfall automatisch mit der Soundbar. Ist dies mal nicht der Fall, befindet sich auf der Rückseite die Setup-Taste, für einen manuellen Verbindungsaufbau.

Setup Taster sowie USB-Anschluss im Detail

TRUE X-LAUTSPRECHER 1A (WS-X1A)

Abschließen möchten wir unsere Erläuterungen mit den TRUE X-LAUTSPRECHER 1A (WS-X1A). Diese sind, wir wir bereits erwähnten, optional für einen Stückpreis von 169 EUR erhältlich. In Verbindung mit der Soundbar entsteht ein leistungsfähiges kabelloses Surround-System. Die Speaker sind optisch an die Soundbar angepasst und sind ebenfalls in drei unterschiedlichen Farbtönen verfügbar.

Der besondere Clou der extrem kompakten Lautsprecher besteht darin, dass die Speaker als Surround Speaker aufspielen können, und, dank des integrierten Akkus, auch als normaler Bluetooth-Lautsprecher im Einsatz sind. Der eben erwähnte Stromspeicher liefert Wiedergabezeiten von bis zu 12 Stunden (bei vollständiger Ladung). Apropos Ladung, sind die Lautsprecher komplett leer, vergehen bis zu drei Stunden, bis sie wieder vollständig geladen sind. Um die Speaker effektiv vor Umwelteinflüssen zu schützen, sind sie nach Schutzklasse IP67-zertifiziert. Gerade beim Einsatz im Garten oder bei der Wandlerung ein sinnvolles Feature.

Die Lautsprecheroberseite inklusive Bedienelemente

Auf der Oberseite der Lautsprecher befinden sich Bedienelemente für die Lautstärkeregulierung sowie ein Element für die Play/Pause-Betrieb. Betätigt man den Button zweimal, wird der darauffolgende Titel abgespielt, wird dieser dreimal gedrückt, erfolgt die Wiedergabe des vorhergehenden Titels (bezieht sich auf den Betrieb als Standalone-Bluetooth-Speaker). Der Taster mit der Sprechblase aktiviert die Clear Voice-Funktion. Der Knopf auf der linken Seite ist für die Umschaltung von Surround-Betrieb zum Solo-Einsatz verantwortlich, dazu später mehr.

Die Rückseite des TRUE X-LAUTSPRECHER 1A (WS-X1A)

Ladebuchse sowie LEDs für den Surround-Einsatz

Auf der Rückseite der Speaker finden wir zum einen eine USB-C Buchse fürs Aufladen des Akkus sowie zwei LEDs, die über den gewählten Kanal beim Surround-Betrieb informieren. Für ein Laden der Lautspreche, liegt im Lieferumfang ein USB-Kabel bei, ein Netzteil fehlt allerdings - wie fast immer üblich, nicht nur bei Yamaha.

USB-C Ladekabel im Detail, ein Netzteil fehlt

Auf der Unterseite befindet sich eine Aufnahme für die optional erhältliche Ladestation. Diese ist unserer Meinung nach sehr sinnvoll, möchten man die Speaker im Surround-Verbund nutzen und nicht immer zu aufladen.

Aufnahme für die optional erhältliche Ladestation

Optional erhältliche Ladestation CC-T1A

