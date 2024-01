SPECIAL: Yamaha präsentiert neues USB-Mikrofon in hochwertiger Optik

Der Markt für Mikrofone wird immer wichtiger. Podcasts und andere Streaming-Formate sowie Remote-Lösungen boomen, und ein hochwertiges Mikrofon entscheidet maßgeblich mit über Erfolg oder Misserfolg. Denn passt die akustische Qualität der vokalen Präsentation, ist schon ein elementarer Grundstein gelegt.

Einfach zu verwenden

Flexible Nutzungsoptionen

Als Antwort auf die weltweit wachsende Nachfrage bietet Yamaha nun das USB-Mikrofon YCM01U an – für eine klare und effektive Online-Kommunikation. Das Mikrofon ist so konzipiert, dass es sowohl den Sprechenden als auch den Zuhörenden ein natürliches und angenehmes Hörerlebnis bietet und so die Qualität der Interaktion bei Streaming und Remote Work nachhaltig optimiert.

komfortables Handling

Der Installationsprozess des hochwertig designten Yamaha YCM01U soll sich, so verspricht der Hersteller, als völlig problemlos erweisen. Zusätzlichen Treiber sind nicht erforderlich. Das mitgelieferte USB-Kabel wird an einen Computer oder ein iOS-Gerät angeschlossen und Kopf- oder Ohrhörer werden mit der Rückseite des Mikrofons verbunden – und es kann losgehen. Präzise geführte Drehregler am Mikrofongehäuse ermöglichen leichten, intuitiven und schnellen Zugriff auf die Lautstärkeregelung. Das Mikrofon und der Ton des angeschlossenen Geräts lassen sich unabhängig voneinander regeln.

Die Nierencharakteristik der Kondensatorkapsel des Mikrofons fängt die Stimme in ihrer natürlichen Ausprägung ein und überträgt auch feine vokale Details, sodass alle Informationen in präziser Form bei den Zuhörenden ankommen.

Markante Metallstreben - weiße Variante

Und hier bei der schwarzen Version

Die markanten Metallstreben um die Kapsel herum geben dem YCM01U ein markantes Aussehen mit einem Hauch Nostalgie und erinnern an klassische Kondensatormikrofone aus professionellen Tonstudios. Das Mikrofon ist sowohl in Weiß als auch in Schwarz erhältlich und ergänzt jedes Schreibtisch-Setup auch als stilvolle Ergänzung zur Raumgestaltung.

Praktische Tasche im Lieferumfang

Das YCM01U wird mit einem USB-C-Kabel und einem Stativ ausgeliefert und kann daher sofort nach dem Auspacken verwendet werden. Die mitgelieferte Mikrofontasche erleichtert den Wechsel der Arbeitsumgebung und stellt sicher, dass das Mikrofon stets sicher untergebracht ist. Ein Preis ist derzeit noch nicht bekannt.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Yamaha PR/RTFM

Datum: 21. Januar 2024

