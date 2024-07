SPECIAL: Ultragroße OLED-Fernseher von LG - perfekt für den Sportsommer 2024 - aber auch für Filme und Gaming

Wir befinden uns inmitten des Sportsommers 2024 - nach der Fußball-EM ist vor den Olympischen Sommerspielen in Paris. LG erweitert sein Portfolio daher um XXL-OLED und QNED-Fernseher, die perfekt dazu geeignet sind, große Sportereignisse im heimischen Wohnzimmer perfekt darstellen zu können.

Natürlich sind sie ebenso in ihrem Element, wenn der neueste Blockbuster oder das High-Tech-Konsolen-Game im Mittelpunkt stehen, da sind dann sämtliche HDMI 2.1-Gaming-Features oder der Filmmaker Mode mit an Bord. Wir befassen uns hier aber mit dem Themenkomplex "Sport".

OLED-TVs gibt es bis 97 Zoll, im Bild ein 2024er OLED G4 dieser Größe

QNED-TVs gibt es bis 98 Zoll

Ein spezieller Sportmodus verbessert die Klarheit schneller Bewegungen in dynamischen Sportarten, und die Zwischenbild-Berechnung TruMotion sorgt für flüssige Wiedergabe. Zudem spendiert LG dien Modellen ein eigenes Sportportal. Dieses dient als Hub für Sportkanäle, Live-Inhalte, Spielpläne, Ergebnisse und mehr. Eine neue Multi-View-Funktion ermöglicht es zudem, bis zu vier verschiedene Inhalte gleichzeitig zu verfolgen - da verpasst man keine Torchance mehr.

Anzeige

Hochwertigkeit im Detail beim OLED G4

Rahmen des QNED85 in 86 Zoll

Standfuß-Design beom QNED89 in 98 Zoll

Die Fußball-EM ist zwar vorbei, aber die Olympischem Spiele warten und anschließend steht der Start der neuen Bundesliga-Saison bevor: Der Sportsommer 2024 hat nach wie vor jede Menge zu bieten. Und gemeinsam mit den passenden Soundbars liefern die Großbild-Smart-TVs ein optimales Zusammenspiel aus intensivem Bildeindruck und fesselnder Akustik.

Für jeden das Richtige dabei: Bildschirmdiagonalen der 2024er OLED G4-Baureihe

Unabhängig vom Quellmaterial, sorgt das AI-gestützte Upscaling niedriger auflösender Inhalte stets für ein überzeugendes Bild, scharf, klar und rauscharm. Und das funktioniert bis zu beeindruckenden 97 Zoll bei LGs OLED-TVs und bis zu 98 Zoll bei LGs QNED-TVs.

Anzeige

2024er OLED G4 in schon sehr beeindruckenden 83 Zoll

Beeindruckend groß: 2024er QNED MiniLED-TV

Dank der verschiedenen rechenstarken α (Alpha) AI-Prozessoren, die die Bild- und Tonqualität optimieren, kommt jede Einzelheit, das selbst für Details im Bildhintergrund, sauber heraus. Die AI-Prozessoren von LG besitzen zudem AI Super Upscaling mit präziser Pixel-Analyse. Selbst wenn eine Übertragung nicht in 4K erfolgt, verbessert AI Super Upscaling, wie schon kurz angesprochen, intelligent die Auflösung des eingehenden Signals. Ein weiteres, eingangs bereits genanntes Feature ist der Sportmodus, der schnelle Bewegungen exakt und scharf präsentiert – auch bei weit entfernten Kameraperspektiven. Die TruMotion-Technologie verbessert mit fünf verschiedenen Optionen die flüssige Darstellung besonders schneller Bewegungen – etwa bei Schüssen im Fußball, Dunkings im Basketball oder beim Formel 1-Rennen.

QNED89 in 98 Zoil aus seitlicher Perspektive

Anzeige



Insgesamt reicht dann die Range im OLED-TV-Segment von 42 bis 97 Zoll, bei QNED-TV-Geräten von 43 bis 98 Zoll. Wichtig, wenn die besten Freude gleich mitschauen möchten: Die LG-Modelle verfügen, das gilt sowohl die OLED- als auch für die QNED-Fernseher, über breite Betrachtungswinkel.

Auch zum Sportportal als neuen, zentralen Hub haben wir noch weitere Einzelheiten. Es dient als "zentraler Sammelplatz" für Sportkanäle, Live-Inhalte, Spielpläne, oder Ergebnisse, Das praktische Ausstattungsmerkmal ermöglicht es den Zuschauern weiterhin, Schlüsselwörter zur Websuche zu verwenden, und bietet kuratierte Listen wichtiger Sportligen und Apps, um das Angebot passend zu personalisieren.

OLED C4 in 83 Zoll

OLED G4 in 97 Zoll

Wer neben der eigentlichen Übertragung eines Sport-Events – zum Beispiel den olympischen Spielen in Paris – weitere zusätzliche Informationen aufrufen will, wird die neue Multi-View-Funktion der LG TVs schnell schätzen lernen. TV-Geräte mit dem α11 AI-Prozessor (OLED G4 z.B.) teilen den Bildschirm in bis zu vier (sonst bis zu zwei) Abschnitte auf, sodass der Anwender verschiedene Inhalte gleichzeitig verfolgen kann. Das kann zum Beispiel eine Live-Übertragung von der Set-Top-Box sein, während gleichzeitig eine Analyse bei YouTube läuft und ein Screen-Share-Fenster vom Smartphone den Ticker eines anderen Events zeigt.

Anzeige



Und auch zum Thema "passender Sound" noch ein paar Worte mehr.

LG DS95TR - mit drei Upfiring-Lautsprechern und Wireless-Rears, ebenfalls mit Upfiring-Modulen

Weil zu einer perfekten Sportübertragung auch kraftvoller und immersiver Klang gehört, lassen sich kompatible LG OLED- und QNED-Fernseher dank WOWCAST kabellos und ohne Qualitätsverluste mit kompatiblen LG Soundbars verbinden – das vermeidet Kabelsalat. WOW Orchestra dagegen erzeugt einen besonders räumlichen Sound, indem die iim TV eingebauten Lautsprecher nahtlos mit der externen LG Soundbar usammenarbeiten. Dolby Atmos-Unterstützung, dedizierte Höhenlautsprecher und ein LG-spezifischer Center-Upfiring-Lautsprecher sowie eine AI-gesteuerte und an die räumlichen Gegebenheiten angepasste Abstimmung sind weitere Säulen des umfassenden Konzepts.

Unser Fazit

QNED85 in 86 Zoll

OLED C4 in 77 Zoll

Mit Top-Technologie und funktionaler Ästhetik sind die XXL-Smart-TVs von LG nicht nur für Sport-Events eine Wucht. Auch beim Filme oder Serien schauen, beim Musikkonzert oder aber beim Gaming sind sie voll in ihrem Element. Durch die breite Auswahl im LG-Portfolio findet zudem jeder den perfekt passendern Fernseher.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: LG Presse, Carsten Rampacher

Datum: 18.07.2024

Anzeige



Tags: Fernseher