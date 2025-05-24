SPECIAL, Teil 1: Tolle Aktionen bei IAD - schnell zugreifen und sich hervorragende Komponenten von Audiolab, EAT und Lumin sichern

Der renommierte Vertrieb IAD hat sich erneut etwas Besonderes ausgedacht und zahlreiche Angebote vorbereitet, die für den anspruchsvollen Audio-Liebhaber von großem Interesse sein dürften. Heute stellen wir besondere Offerten von Audiolab, E.A.T. und Lumin vor.

Im Fokus steht die Brand Audiolab. Sie zeichnet sich stets durch hochwertige Technik, hervorragenden Klang und eine charakteristische optische Ästhetik aus - und das alles zu besonders fairen Preisen schon im "Normalfall". Nun aber wurde nochmals ordentlich am nötigen finanzlellen Investment gefeilt, und wir starten mit dem Audiolab Omnia, den es für nur 999 EUR anstatt für ursprünglich 1.799 EUR gibt.

Audiolab Omnia

Beim Audiolab Omnia handelt es sich um einen All-In-One Vollverstärker mit integrierten Streaming-Player sowie einem klassischen CD-Laufwerk. Damit aber nicht genug, ein besonders präziser DAC, ein Kopfhörerverstärker sowie ein Vorverstärker befinden sich ebenfalls edlen Gerät. Erhältlich ist der Audiolab Omnia in einer schwarzen oder silberfarbenen Variante. Die diskrete Class-AB-Endstufe liefert 50 W pro Kanal an 8 Ohm, und ein 200VA-Ringkerntransformator, gefolgt von 4×15.000uF Reservekapazität (insgesamt 60.000uF) bezüglich der für kurzzeitige Leistungsspitzen zuständigen Elektrolyt-Kondensatoren. ermöglicht eine ausgezeichnete Pegelfestigkeit und Stabilität.

Farbdisplay

Der D/A-Konverter ist, ganz in der Tradition des Hauses, hochwertig. Basierend auf dem ES9038Q2M ist der ESS SABRE32 Referenz-DAC mit der 32-Bit-HyperStream-II-Architektur und dem Time Domain Jitter Eliminator. ausgestattet. Klingt sehr verklausuliert, ermöglocht jedoch in der Praxis ein extrem geringes Rauschen und einen hohen Dynamikbereich.

Rückseite

Der Audiolab Omnia dekodiert überdies MQA (Master Quality Authenticated) über USB, SPDIF und Play-Fi. Er entpackt MQA-Daten – die über den USB-Eingang empfangen werden – in der vollen Auflösung der Originaldatei und leitet das Signal durch seine DAC- und Vorverstärkerstufen.

Natürlich gibt es den Omnia auch direkt bei Audiolust, dem Shopping-Portal von IAD:

Aber das ist noch nicht alles in Bezug auf Audiolab. Den klangstarken, kräftigen Verstärker Audiolab 6000A aus der ersten Generation kann man nun ebenfalls zu besonders fairen Konditionen erwerben.

Audiolab 6000A in Silbern

Audiolab 6000A in Schwarz

Der Audiolab 6000A bietet mit den drei Drehreglern und dem großen, zentralen OLED-Display eine Optik mit hohem Wiedererkennungswert. Ein wichtiges Feature ist die hochwertige D/A-Wandlung, der 6000A offeriert zudem vier digitale Eingänge, drei analoge Eingänge mit Line-Pegel, einen Eingang für einen Plattenspieler, kabellose Konnektivität über Bluetooth und einen separaten Kopfhörerverstärker. Wie immer hat Audiolab für die D/A-Wandlung etwas Hochwertiges eingebaut - und zwar einen Vertreter aus der ES9018 Sabre32 Reference-Chipfamilie, der mit der 32-Bit-HyperStream-Architektur von ESS Technology und dem Time Domain Jitter Eliminator ein extrem niedriges Rauschen ausgestattet ist und daher mit einem hohen Dynamikbereich dienen kann.

Rückseite

Die diskret aufgebaute Class-AB-Endstufe des 6000A bietet 50 W pro Kanal an acht Ohm, mit einer maximalen Stromabgabe von 9 A bei anspruchsvollen Lasten. Die Ausgangsstufe der diskreten Endstufenschaltungen setzt auf eine CFB-Topologie (Complementary Feedback), die eine tadellose Linearität und eine ausgezeichnete thermische Stabilität gewährleistet, aufgrund der Tatsache, dass der Ruhestrom unabhängig von der Temperatur der Ausgangstransistoren gehalten wird. Ein 200VA Ringkerntransformator, gefolgt von 4x15000uF Reservekapazität (insgesamt 60000uF) sorgt für entsprechende Reserven.

Richtig gut ist, dass es den passenden Netzwerkplayer/Streamer mit DTS Play-Fi auch noch rabattiert gibt. Zuerst stellen wir die optisch elegant-zurückhaltende Komponente vor.

Der 6000N Play präsentiert sich als ideale Lösung, um jedes Heim-Audiosystem mit leistungsstarkem drahtlosem Streaming zu ergänzen und basiert auf DTS Play-Fi. An Bord ist ein leistungsstarkes Dualband-WiFi-Modul mit zwei Antennen für höchste Empfangsstabilität. Außerdem lässt er sich drahtlos mit anderen Play-Fi-Geräten verbinden und ermöglicht so ein vollständig synchronisiertes Multiroom-Setup.

App-Steuerung (DTS Play-Fi)

Der Zugang zu einer Vielzahl von Internet-Musikdiensten gehört natürlich zum Feature Set-Up: Spotify, Tidal, HDtracks, Deezer, Qobuz, Amazon Music und TuneIn werden beispielsweise unterstützt. Der 6000N Play ist Hi-Res-Audio-fähig und kann Daten mit einer Auflösung von bis zu 24 Bit/192 kHz über Wi-Fi empfangen. Im Inneren verfügt er über einen ES9018 Sabre32-Chip verwendet, der auch im Audiolab 6000A Vollverstärker verwendet wird.

Frontblende rechts im Detail

Dank der integrierten DAC-Einheit kann der 6000N Play mit jedem Audiosystem verwendet werden. Natürlich ist der 6000A ein idealer Partner für den 6000N Play; wenn diese beiden Komponenten digital gekoppelt werden, wird ein optisches oder koaxiales Kabel verwendet, um das Audiosignal zu übertragen, während ein mitgeliefertes USB-Steuerkabel die Steuerung der 6000A-Lautstärke über die Play-Fi-App ermöglicht.

Nun, wir hatten All-In-Ones, Vollverstärker, Streamer - aber was ist mit einem richtig guten Plattenspieler? Schließlich ist Vinyl nach wie vor sehr gefragt, was auch unzählige Sondereditionen von Alben bekannter Künstler eindrucksvoll belegen. Da wäre es doch perfekt, noch einen attraktiven Plattenspieler ebenfalls zum beinahe unschlagbaren Preis einzukaufen.

Bei Audiolust bekommen AREADVD-Leser mit dem Gutschein „PRELUDE300“ den E.A.T. (European Audio Team) PRELUDE Plattenspieler für 990€ Statt 1290,-.

Auf was kann man sich beim Prelude des European Audio Teams (EAT) freuen?

E.A.T. Prelude

Laut Hersteller markiert den Einstieg in die Welt audiophiler High-End-Plattenspieler zum sehr fairen Preis. Mit seinem massiven Aluminium-Plattenteller, dem exakten Carbon-Tonarm und dem bereits vorinstallierten Ortofon 2M Red Tonabnehmer garantiert der Prelude eine außergewöhnliche Klangqualität. Das noble Piano-Black-Finish und die sauber abgestimmte Technik machen den E.A.T. Prelude zur ersten Wahl für anspruchsvolle Vinyl-Liebhaber. Der E.A.T. Prelude ist dabei kein gewöhnlicher Plattenspieler, sondern überzeugt durch beispiellose Hochwertigkeit in seiner Klasse. Der vibrationsarme Riemenantrieb eliminiert jegliche Störgeräusche. Die Kombination aus einem polierten Edelstahllager und einer weichen Bronzebuchse ermöglicht eine flüssige und präzise Bewegung, wie sie sonst nur Modellen zu finden ist, die preislich deutlich höher liegen.

Und wer noch die passenden Tonträger sucht, wird sich über die Möglichkeite freuen, auf audiophile Tonträger von Stereosound 20% mit dem Rabattcode „STEREOSOUND20“ zu bekommen:

Audiophile Tonträger bei Audiolust

So hat der HiFi-Fan, dem ein besonders attraktives Preis-/Leistungsverhältnis fokussiert, wirklich ausgezeichnete Komponenten zur Auswahl und sogar noch passende Tonträger. Aber wer höchste qualitative Ansprüche an sein neues Device - in diesem Fall an den neuen Vorverstärker/Netzwerkplayer/DAC stellt, wird ebenfalls optimal bedient.

Den Top-Streamer Lumin T3 können Interessenten bei Hifi Bamberg und audiolust beziehen: 3.490 EUR statt 4.990 EUR werden aufgerufen, was dieses außergewöhnlich performante Gerät nun besonders in den Mittelpunkt rückt.

Charakteristisches Design, beste Materialqualität: Der Lumin T3

Nun stellen wir dieses luxuriöse Gerät etwas genauer vor. Im Fokus steht ein besonders leistungsfähiges zentrales Prozessorsystem, das mit enormer Verarbeitungsleistung und Speicherkapazität für mehr Flexibilität beim Resampling sorgt. Für eine überaus exakte Wandlung des digitalen Signals in ein analoges Signal stehen zwei ES9028PRO SABRE DACs im Dual Mono-Betrieb bereit.

Hochwertiger Aufbau innen

Hochauflösende Formate werden selbstverständlich umfassend unterstützt. Der Lumin T3 ist kompatibel mit DSD bis zu 256 und PCM bis zu 384 kHz. Die "Leedh Processing" Lautstärkeregelung ist Garant für eine verlustfreie digitale Lautstärkeregelung, im Sinne präziser Anpassungen ohne Beeinträchtigung der Klangqualität. Das Device ist zudem, dem allgemeinen Trend folgend, Roon Ready. Zusätzlich werden auch beispielsweise Spotify Connect, MQA, TIDAL, TIDAL Connect, Qobuz, TuneIn und AirPlay 2 unterstützt. Die Bedienung erfolgt komfortabel über die LUMIN-App; optional ist eine Fernbedienung erhältlich.

Was gibt es an Anschlussmöglichkeiten? Hier die Übersicht:

Rückseite

Analoge Ausgänge: XLR (symmetrisch) und RCA (unsymmetrisch) für vielseitige Integration in Hi-Fi-Systeme

Digitale Ausgänge: BNC SPDIF: PCM bis zu 192 kHz, 16–24-bit; DSD (DoP) 2,8 MHz, 1-bit

Netzwerk: Ethernet-Port für stabile Netzwerkverbindungen und optimale Streaming-Performance.

Diesen außergewöhnlichen Streamer kann man sich hier sichern:

Wer weitere Premium-Schnäppchen sucht, findet diese bestimmt im HiFi-Outlet von Audiolust.

Bleiben Sie gespannt - morgen kommen Top-Offerten bezüglich klangstarker Lautsprecher.

Fotos: IAD/Audiolust, Sven Wunderlich

Datum: 24. Mai 2025