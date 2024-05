SPECIAL: Sony Audio Neuheiten 2024 - BRAVIA Theatre Bar 9 und 8, Theatre Quad und Theatre U

Sony bringt Frühlingsfrische ins Leben, denn ab jetzt können zwei neue Soundbars, ein Heimkinosystem und ein Nackenbügel-Lautsprecher vorbestellt werden. Alle BRAVIA Theatre Home-Audio-Produkte passen bereits optisch optimal zu den ebenfalls neuen BRAVIA Fernsehern und arbeiten akustisch nahtlos und effektivl mit den modernen Smart TVs zusammen.

Wie das Portfolio zeigt, möchte Sony im Jahr 2024 mit den neuen Audioprodukten wirklich etwas Innovatives offerieren, um auf dem Markt eine Kampfansage zu machen: "Wir sind zurück". Hatten Sonys Soundbar- und Audio-System in den vergangenen Jahren zwar manche optische Innovation und ab und zu gab es auch technische Errungenschaften, aber ein so ganzheitliches Konzept wie in diesem Jahr, inklusive neuen Namensgebungen, hätten wir sponan nicht erwartet. Gerade das BRAVIA Theatre Quad-System ist etwas Besonderes, später mehr im Text zu diesem neuen Konzept. Dass auch auf leicht unterzubringenden Komponenten ein Klang möglich ist, der immersiv und umfassend ist, das soll die Kernaussage der neuen BRAVIA Theatre-Komponenten sein. Dass Sony als einer der wenigen UE-Hersteller den gesamten Prozess eines Films vom Drehen (Sony Kameras z.B.) über die Post-Produktion bis hin zur Wiedergabe in den eigenen vier Wänden des Consumers begleitet, davon sollen Käufer der neuen BRAVIA Theatre-Audioprodukte profitieren.

Kommen wir zu den neuen Produkten und den wichtigsten Technologien und Funktionen der BRAVIA Theatre Home-Audio-Produkte 2024.

Zunächst einige Bilder von den neuen Produkten, wir starten mit Theatre Quad, dann folgt die Theatre Bar 9, zum Schluss die Theatre Bar 8. Der am Körper zu tragende Lautsprecher Theatre U wird separat im weiteren Verlauf vorgestellt.

BRAVIA Theatre Quad

Higtech für 2.699 EUR: BRAVIA Theatre Quad

Einer der Speaker

Rückseite, geeignet für die Wandmontage

Anzeige



Frontseite mit Ständer

Sehr schick aus seitlicher Perspektive

Mitgeliefert wird eine Control-Box, hier von vorne

Und von oben

BRAVIA Theatre Bar 9

Auf 1.399 EUR kommt die Hightech-Soundbar Theatre Bar 9

Anzeige



Elegante Formensprache der Theatre Bar 9

Theatre Bar 9 von oben

Theatre Bar 9 mit passendem 85 Zoll Sony BRAVIA Smart-TV

BRAVIA Theatre Bar 8

999 EUR werden für die Theatre Bar 8 fällig

Anzeige



Theatre Bar 8 - HDMI-Sektion

Theatre Bar 8 - auch hier dominieren attraktive Formen

Theatre Bar 8 mit passendem Spny 65 Zoll BRAVIA Smart-TV

Die wichtigsten Features 2024

Nicht jedes neue Produkt unterstützt jedes hier aufgeführte Feature.

Anzeige



360 Spatial Sound Mapping

Für optimal räumlichen Klang sind auch die Chassis des Theatre Quad-Systems ausgelegt

360 Spatial Sound Mapping: Mithilfe der von Sony entwickelten 360-Spatial-Sound-Mapping-Technologie werden mehrere Phantom-Lautsprecher an Stellen erzeugt, an denen sich keine physischen Lautsprecher befinden, beispielsweise über oder neben einem Gerät. Dies hilft, ein räumliches 360-Grad-Sound-Erlebnis, das für die Wohnumgebung optimiert ist, mit einem breiten Klangfeld zu realisieren. Bisher waren eine Soundbar und rückwärtige Lautsprecher erforderlich, um Phantom-Lautsprecher zu erzeugen. Mit den neuen BRAVIA Theatre Bar 9 und BRAVIA Theatre Bar 8 lässt sich 360 Spatial Sound Mapping mit lediglich einer Soundbar genießen. Zudem kann die BRAVIA Theatre Quad mit vier schlanken Lautsprechern einen breiteren Surround-Sound realisieren.

Sonys hauseigene Klangfeld-Optimierung

Klangfeld-Optimierung: BRAVIA Theatre Produkte sind mit der Sound Field Optimization kompatibel, die jeden Lautsprecher automatisch auf die Raumaufteilung abstimmt, um den optimalen Aufstellungsort für ein Soundsystem zu finden, mit dem die Wirkung von Kinoklang zu Hause erlebbar wird.

Theatre Bar 8 mit aufwändiger Technik. Acoustic Center Sync ist auch mit an Bord

Acoustic Center Sync: Acoustic Center Sync koppelt externe Soundsysteme mit dem Fernseher, sodass der Ton genau auf das Geschehen auf dem Bildschirm abgestimmt ist und so eine Audio-Konfiguartion entsteht, die mit einer enormen Räumlichkeit und atmosphärischen Dichte punkten kann. In Kinos werden Lautsprecher direkt hinter der Leinwand platziert, die mit zahlreichen kleinen Löchern versehen ist. Der von den Lautsprechern abgestrahlte Sound wird nach vorne weitergeleitet, sodass sich die Dialoge und Geräusche mit dem auf die Leinwand projizierten Bild zusammenpassend und aus der richtigen Position zu hören sind. Beim Kombinierenvon BRAVIA Fernsehern und BRAVIA Theatre Heimkinoprodukten sorgt die Acoustic-Center-Sync-Funktion für eine nahtlose Akustik, bestehend aus dem Ton aus den Lautsprechern des Fernsehers und der Soundbar.

Natürlich verfügt die Theatre Bar 9 über Voice Zoom 3

Voice Zoom 3: Beim Kombinieren von BRAVIA Theatre Heimkinoprodukten und kompatiblen BRAVIA Fernsehern erkennt die neue Voice Zoom 3 Funktion von Sony menschliche Dialoge mithilfe von KI-Algorithmen und verstärkt oder reduziert deren Lautstärke, sodass selbst leise Dialoge laut und deutlich zu hören sind.

Einstellungen für Voice Zoom 3 und BRAVIA Theatre Geräte, die an BRAVIA angeschlossen sind, können jetzt über die BRAVIA Connect App (ehemals Home Entertainment Connect App) vorgenommen werden, während z.B. ein Film läuft, ohne dass die Menüleiste auf dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.

Theatre Bar 8 mit den optionalen SA-R3 Rears und dem optionalen SA-SW5

Theatre Quad mit dem SA-SW3

Optionale Lautsprecher: Durch Hinzufügen eines kabellosen Subwoofers oder von Rear-Lautsprechern kann man nachdrückliche Bässe und verbesserten Surround-Sound genießen. Der SA-SW5 oder der SA-SW3 Subwoofer ist mit einem leistungsstarken 180-mm-Treiber und einem Passivradiator ausgestattet, der 300 W Tiefbass liefert, und kann dank der kabellosen Konnektivität überall aufgestellt werden. Das SA-RS5 ist ein Paar Rear-Lautsprecher mit eingebautem Akku und Up-Firing-Lautsprechern, sodass keine externe Stromquelle benötigt wird. Daher kann das System an verschiedenen Orten aufgestellt werden. Mit den rückwärtigen Lautsprechern wird des weiteren ein viel klareres und breiteres Klangerlebnis mit 360 Spatial Sound Mapping erzeugt.

BRAVIA Theatre U

Die Chassis sichtbar gemacht

Rückseite

BRAVIA Theatre U: Der neue Nackenbügel-Lautsprecher von Sony liefert einen fesselnden Klang, der die Ohren umgibt und für ein gänzlich ungetrübtes, individuelles Hörerlebnis sorgt. Auf diese Weise lässt sich ein intensives Kinoerlebnis bei hoher Lautstärke erleben, ohne dass man sich Gedanken über die Umgebung machen muss. In Verbindung mit den kompatiblen BRAVIA Fernsehern von Sony mit 360 Spatial Sound lässt sich ein umfassender Dolby Atmos Sound realisieren. Dafür werden zwei BRAVIA Theatre-U-Lautsprecher mit der Funktion Speaker Add an einen einzelnen Fernseher oder andere Geräte angeschlossen. So kann man einen realistischen Surround-Sound genießen und die Lautstärke nach Belieben einstellen.

Kompatibel mit IMAX Enhanced und Dolby Atmos: BRAVIA Theatre Bar 9, Bar 8 und Quad unterstützen nicht nur branchenübliche Audiotechnologien wie Dolby Atmos und DTS:X, sondern sind auch für IMAX Enhanced zertifiziert.

Das Thema Nachhaltigkeit liegt Sony sehr am Herzen

Umweltinitiativen: Sony verfolgt seinen Umweltplan Road to Zero mit dem Ziel, die Umweltbelastung durch seine Geschäftsaktivitäten und Produktlebenszyklen bis 2050 auf null herabzusetzen. BRAVIA und BRAVIA Theatre tragen dazu mit Innovationen bei, die ein optimales Seh- und Hörerlebnis mit bester Bild- und Tonqualität und einem erstklassigen Design verbinden und gleichzeitig die Umweltbelastung verringern. Folgende Maßnahmen zählen dazu: Reduzierung des Einsatzes von neuem Kunststoff: Die Wahl des Materials wirkt sich maßgeblich auf die Klangqualität aus. Sony hat jahrelang an der Entwicklung eines einzigartigen recycelten Kunststoffs gearbeitet, der sowohl umweltverträglich als auch förderlich für die Herstellung hochwertiger Audioprodukte ist. Für die BRAVIA Theatre Heimkinoprodukte wird ein spezieller recycelter Kunststoff verwendet, der es Sony ermöglicht, eine hervorragende akustische Leistung zu erzielen und gleichzeitig die Verwendung von neuen Kunststoffen zu reduzieren. Das in den BRAVIA Theatre Heimkinoprodukten verwendete Material wird aus recycelten PET-Flaschen gewonnen. Es wurde sorgfältig ausgewählt, um optimale Klangqualität, Design, Textur und Farbe zu gewährleisten.

Verpflichtung zu Barrierefreiheit: Sony möchte zu einer integrativen Gesellschaft beitragen und die Barrierefreiheit verbessern, damit Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen die Produkte nutzen können. BRAVIA und BRAVIA Theatre entwickeln Produkte unter Berücksichtigung der Barrierefreiheit, damit alle Kund*innen in den Genuss eines Filmerlebnisses kommen können, unabhängig von der Art der Beeinträchtigung oder dem Alter.

Um Menschen mit Sehbehinderungen die Einrichtung von BRAVIA Theatre Geräten zu erleichtern, zeigt ein hervorstehender quadratischer Rahmen auf der Verpackung einen QR-Code für die BRAVIA Connect App an, die wiederum eine Bildschirmleseunterstützung bietet. Taktile Punkte auf der Rückseite der BRAVIA Theatre Bar 9 und 8 weisen auf den eARC-HDMI-Anschluss zum Anschließen an einen Fernseher hin.

Die oben genannten BRAVIA Theatre Heimkinoprodukte können jetzt direkt bei Sony in Deutschland zu folgenden Preisen vorbestellt werden:

Theatre Bar 9

BRAVIA Theatre Bar 9: Einzel-Soundbar der Spitzenklasse mit 360 Spatial Sound Mapping, Klangfeldoptimierung, 2-Wege-Lautsprecher, Dolby Atmos® / DTS:X®, Preis: 1.399 Euro.

Theatre Bar 8

BRAVIA Theatre Bar 8: Einzel-Soundbar mit 360 Spatial Sound Mapping, Klangfeldoptimierung, 2-Wege-Lautsprecher, Quad Woofer, Dolby Atmos® / DTS:X®, Preis: 999 Euro

Theatre Bar Quad

BRAVIA Theatre Quad: Home Entertainment-System der Spitzenklasse mit vier kabellosen Lautsprechern, 360 Spatial Sound Mapping, Klangfeldoptimierung, 3-Wege-Lautsprecher, Dolby Atmos®/DTS:X®, Preis: 2.699 Euro

BRAVIA Theatre U: Der BRAVIA Theatre U ist ein Lautsprecher, mit dem Sie in Filme eintauchen können, ohne andere Personen zu stören. Kombinieren Sie unseren schlanken, kabellosen Nackenlautsprecher mit Dolby Atmos® und einem kompatiblen BRAVIA für einen immersiven 360 Spatial Sound und genießen Sie starke Soundtracks und kristallklare Dialoge. Sie können sogar einen weiteren BRAVIA Theatre U koppeln, um das Erlebnis zu teilen, Preis: 299 Euro.

Sony Soundbar und Zubehör Cashback Kampagne 2024

Passend zum Launch der neuen BRAVIA Theatre Home Audio-Modelle bietet Sony ab dem 17. April 2024 bis zum 30. September 2024 eine Cashback-Aktion für Sony Soundbars und Soundbar-Zubehör an. Mindestens vier Wochen vor bis spätestens acht Wochen nach dem Kauf eines Aktionsgeräts kann man das Produkt auf der Aktionsseite registrieren und hat die Möglichkeit, sich bis zu 550 Euro Cashback zu sichern. Weitere Informationen und Möglichkeit zur Registrierung: www.sony.de/cashback/soundbar.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Sony PR

Redaktion: Philipp Kind

Datum: 06. Mai 2024

Anzeige

Tags: Lautsprecher