XXL-SPECIAL: Sonys neue BRAVIA Smart-TVs fürs Jahr 2024

Sony präsentiert das neue BRAVIA Smart-TV-Portfolio fürs Jahr 2024 - zahlreiche Modellreihen können ab Ende dieses Monats in Deutschland vorbestellt werden.

Als Teil der 2024er BRAVIA Produktfamilie bringt Sony mehrere TV-Modelle in drei Serien auf den Markt, wobei BRAVIA 9 (XR90) als High-Tech-Serie mit hoher Spitzenhelligkeit, tiefen Schwarzwerten, überragendem Kontrast und natürlichen Farben ganz oben steht. Zusätzlich bietet die neu angekündigte BRAVIA Theatre-Serie die Möglichkeit, die volle audiovisuelle Fülle von Filmen zu Hause zu erleben.

Sony XR 90 in 75 Zoll

Seitliche Ansicht mit außen platzierten TV-Standfüßen

Anschlüsse

Anzeige

Kerngedanke ist auch bei Sony die Nutzung hochleistungsfähiger Prozessoren und Schaltkreise. BRAVIA Fernseher optimieren auf intelligente Weise Farbe, Kontrast und Helligkeit für die speziellen Bedingungen einer Heimumgebung. So wird sichergestellt, dass das Filmerlebnis auch zu Hause so zur Geltung kommt, wie es sich die Filmschaffenden vorgestellt haben. Eines der Elemente, die für diese Mission wichtig sind, ist die hohe Spitzenhelligkeit des BRAVIA 9, verbunden mit einer besonders präzisen Steuerung der Hintergrundbeleuchtung. Das Bild wirkt authentisch, da die richtigen und somit wichtigen Teile des Bildschirms optimala ausgeleuchtet werden. Eine äußerst hohe Detailtreue ist eine der Folgen davon in der Praxis, ganz besonders im mit führenden Streaming-Diensten entwickelten Studio-Calibrated-Modi.

Zudem verfügt der XR-Prozessor von Sony (in allen drei Baureihen) über ein Szenenerkennungssystem, das Daten präzise ausliest, analysiert und dann das Bild optimal nachbearbeitet. Auch zum Einsatz in den Serien BRAVIA 9 und BRAVIA 8 kommt XR Backlight Master Drive. Exakt wie bei der Technologie zur Steuerung der Hintergrundbeleuchtung in den professionellen Monitoren von Sony, die von Filmschaffenden verwendet werden, steuert XR Backlight Master Drive mit einem hochentwickelten lokalen Dimm-Algorithmus präzise Tausende von LEDs für einen bis ins Detail authentischen Kontrast. Eine feine Herausarbeitung von Einzelheiten ist auf diese Art und Weise selbst bei Szenen mit schwierigen Lichtverhältnissen möglich. Es finden sich ürigens beim 2024er Modell bis zu ungefähr 325% mehr Dimmzonen als im X95L-Modell vom vergangenen Jahr, eine krasse Steigerung.

"High Peak Luminance"

Sonys Top-TVs der Serie BRAVIA 9 bringen zudem "High Peak Luminance" mit: Dank einer höheren Leuchtdichte als je zuvor sind diese Modelle in der Lage, sämtliche Szenen selbst bei Tageslicht präzise modelliert wiederzugeben, wie beispielsweise bei einer schneebedeckten Berglandschaft im strahlenden Sonnenlicht. Bis zu 50 Prozent mnehr Helligkeit als beim X95L Modell aus 2023 - das ist ein sehr ansehlicher Wert.

Die BRAVIA 9 Modelle sind auch mit X-Anti Reflection und X-Wide Angle ausgestattet: Mit X-Anti Reflection erscheinen alle Bilder klarer und enthalten weniger Reflexionen, die durch Sonnen- oder Lampenlicht entstehen, sodass man reine Schwarztöne in der Helligkeit sehen und klare Bilder ohne Ablenkung geliefert bekommt. X-Wide Angle sorgt dafür, dass Bilder von einer seitlichen Position aus genauso schön aussehen wie, wenn man mittig vor dem Fernseher sitzt - der Blickwinkel isr äußersr groß, und auch Außensitzende haben nicht mit falschen Farb- und/oder Helligkeitswerten zu kämpfen.

Detail am Rahmen

Anzeige

Rückseite

Auch akustisch glänzt die BRAVIA 9 Topserie, dank Acoustic Multi-Audio+: Die neuen BRAVIA 9 Fernseher sind mit dem Beam Tweeter am oberen Geräterand und Frame Tweeter an den Seiten ausgestattet, um eine räumliche sowie präzise akustische Vorstellung abzuliefern. Voice Zoom 3 ist in den Serien BRAVIA 9, 8 und 7 vertreten: Das System erkennt menschliche Dialoge mithilfe von KI-Algorithmen und verstärkt oder reduziert deren Lautstärke, sodass selbst leise Dialoge tadellos zu vernehmen sind. Er funktioniert hervorragend mit den BRAVIA Theatre Heimkinoprodukten (Firmwareupdate erforderlich).

Weiteres Klang-Feature ist der Acoustic Center Sync. Diese Technologie koppelt externe Soundsysteme mit dem Smart-TV für eine präzise Lokalisierung des Klangs - dieser kommt nun tasächlich direkt aus dem Bildschirm. Beim Kombinieren von BRAVIA Fernsehern9 und BRAVIA Theatre Heimkinoprodukten (ausgenommen BRAVIA THATRE U) sorgt die Acoustic-Center-Sync-Funktion für eine nahtlose Verschmelzung des Tons aus den Lautsprechern des Fernsehers und der Soundbar, sodass ein kinoähnliches Erlebnis entsteht, bei dem der Ton direkt aus dem Fernsehbildschirm zu kommen scheint. Samsung hat mit Q Symphony und LG mit WOW! Orchestra ähnlich arbeitende Funktionen im Programm.

Weiter geht es mit den Sony TV-Neuheiten auf der nächsten Seite!

Anzeige



Anzeige



Seiten: 1 2 3

Weiter auf: Nächste Seite Tags: BRAVIA