SPECIAL: Schlank, flach, klangstark, an der Wand montierbar - Die neue nuPro AS-2500 von Nubert

Eine "echte Soundbar" von Nubert! Die nuPro AS-2500 schließt die Lücke zwischen der kompakten, aber recht breiten nuBoxx AS-425 max und der nuPro AS-3500. Mit nur ca. 14cm Tiefe, 8cm Höhe und 105cm Länge bringt Nubert nun einen Klangriegel, der von den Dimensionen her einer typischen Soundbar eher ähnelt als die bisherigen Komponenten. Mit flexibel montierbaren Gummifüßen findet sie auf jedem Sideboard Platz. Sie kann aber auch als erste Nubert Soundbar platzsparend und optisch ansprechend problemlos die Wand montiert werden.

Eine so richtig schlanke Soundbar mit geringer Bauhöhe fehlte bislang im Portfolio der Lautsprecher- und Elektronik-Experten aus Schwäbisch Gmünd. Mit der nuPro AS-2500 will der Hersteller nun zeigen, welche Klangperformance sich mit der Erfahrung und aktuellen Technik von Nubert mit nur 14cm Tiefe und 8cm Höhe möglich ist. Das Ergebnis ist laut Nubert die vielleicht bestklingende Soundbar dieser Größenklasse.

Seitliche Ansicht

Kraftvollen Klang "ohne Schnickschnack" war laut Nubert die Maxime bei der Entwicklung der neuen Soundbar. Die gängigen Standards Dolby Digital und DTS werden natürlich unterstützt. Über Bluetooth lassen sich außerdem dank aptX HD in guter Qualität drahtlos Audiosignale zuspielen. AAC und aptX Low Latency werden ebenfalls unterstützt. Natürlich schließt man die Soundbar bequem per HDMI eARC an den Fernseher an und kann dann auch mit der TV-Remote die Lautstärke regeln. Außerdem stehen analoge Cinch-Eingänge sowie optische und koaxiale Digitaleingänge zur Verfügung.

Die Voice+ Funktion hebt gesprochene Dialoge hervor und garantiert hohe Sprachverständlichkeit in jeder Situation. Darüber hinaus ist auch die virtuelle "Wide" Klangerweiterung in zwei Stufen integriert, die per Knopfdruck Atmosphäre und Klangspektakel von Hollywood-Produktionen räumlicher und druckvoller erscheinen lässt. Auch für die HiFi-Stereo-Wiedergabe ist ein Modus an Bord und es gibt eine adaptive Loudness-Funktion. Zusätzlich können Bässe, Mitten und Höhen justiert werden.

Front in Weiß mit schwarzer Abdeckung (abnehmbar)

Rückseite

Anschlüsse

Die nuPro AS-2500 arbeitet als vollwertiges 3-Wege-System, das Gehäuse besteht aus MDF und die Bassreflexöffnungen sind seitlich integriert. Zwei Hochtöner mit 25mm, zwei Tiefmitteltöner mit 66mm Durchmesser sind verbaut und an der Unterseite hat der Hersteller zwei Subwoofer montiert. Die Maximalleistung des Systems beträgt 200 Watt (Dauerleistung 160 Watt). Die Membran des Hochtöners besteht aus Seidengewebe, beim Tiefmitteltöner setzt man auf Nomex und die Tieftöner sind mit einer Polypropylenmembran ausgestattet. Der Durchmesser der Subs beträgt jeweils 90mm.

Nubert will hier erneut aufzeigen, dass Stereo-Soundbars auf HiFi-Niveau eine Spezialität des schwäbischen Herstellers sind. Die neue Soundbar ist zwar dank Dolby Digital- und DTS-Support für Film- und Serienliebhaber hervorragend geeignet, aber dennoch für die Musikwiedergabe optimiert und soll selbst eine kompakte HiFi-Anlage im Wohnzimmer ersetzen können.

Schrägansicht mit Unterseite

Hier das Modell in Weiß seidenmatt lackiert

Die Bedienelemente hat man aufs Wesentliche reduziert. Als praktisches Feature stehen aber drei Speicherplätze zur Verfügung, hinter denen alle Klangeinstellungen als Presets abgelegt und wieder aufgerufen werden können. Auch eine Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten. Die Fernbedienung bietet eine Metalloberfläche und ist Nubert-Kennern hinlänglich bekannt. Sie ermöglicht schnellen Zugriff auf die Quellen, die Lautstärke, DSP-Modi und die Klangregelung. Auch die BT-Pairingtaste befindet sich hier, um schnell ein Smartphone oder Tablet zu koppeln.

Beiliegende Fernbedienung

Abmessungen

Die nuPro AS-2500 liefert laut Nubert bereits ein beeindruckendes Fundament, kann aber im Tiefton noch um einen zusätzlichen Subwoofer erweitert werden. Der optional erhältliche Funkadapter nuConnect realisiert diese Verbindung komplett kabellos. Der Adapter kann an die neue Nubert Soundbar direkt angeschlossen werden und mittels den beiliegenden Kabeln mit Winkelsteckern ist eine passgenaue Anschlussmöglichkeit gegeben. Ein USB-Port zur Stromversorgung ist in der nuPro AS-2500 integriert. Bei der Kombination mit einem nuSub trennt die Soundbar automatisch bei 80 Hz und die darunter liegenden Frequenzen werden vom optionalen Subwoofer übernommen.

Preis und Verfügbarkeit

Die Nubert nuPro AS-2500 ist in Schwarz oder Weiß (jeweils seidenmatt lackiert) ab sofort im Onlineshop unter www.nubert.de, telefonisch via Hotline unter 07171 8712-0 und in den Nubert Erlebniswelten in Schwäbisch Gmünd und Duisburg verfügbar. Die UVP beträgt 495 Euro.

