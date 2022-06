SPECIAL: Rotel präsentiert neue Flaggschiff-Komponenten der Diamond Serie

Rotel präsentiert die Diamond Serie anlässlich des 60-jährigen Jubiläums. 1961 wurde das Unternehmen von Tomoki Tachikawa in Tokio gegründet und bis heute von dessen Familie geleitet. Die Baureihe umfasst den CD-Player und DAC DT-6000 sowie den Vollverstärker RA-6000.

Rotel DT-6000

Markant ist das neue Industriedesign, das die moderne Ingenieurskunst und zeitgemäßen Stil verdeutlichen soll. Neben der Erweiterung des Portfolios würdigen diese beiden Produkte dem Hersteller nach das traditionsreiche Markenerbe der erfolgreichen Vorgängermodelle. Basis ist eine Kombination aus dem von der Michi Serie inspirierten Schaltungsdesign und hochwertigen, erlesenen Komponenten für eine hohe Audioperformance und Musikalität. Die neuen Geräte stehen an der Spitze des aktuellen Rotel Sortiments.

Rotel DT-6000 in Silber

Bedienelemente im Detail

Rückseite

Anzeige

Beginnen wir mit dem CD-Player / DAC DT-6000, der als ultimative Quellkomponente für anspruchsvolle Musikliebhaber gelten und bei der Wiedergabe enorme Präzision liefern soll. Herzstück ist der 8-Kanal D/A-Wandler ESS Sabre ES9028PRO, der jeweils vier Mono-D/A-Wandler für die rechten und linken Kanäle bereitstellt. Klangnuancen sollen durch die redundante Signalverarbeitung der digitalen Signale mit maximaler Klarheit und Detailtreue abgebildet werden. Der D/A-Wandler speist maßgeschneiderte, vollsymmetrische Differential-Ausgangsfilter, der DT-6000 ist zudem mit einem abgeschirmten Ringkerntrafo aus eigener Fertigung ausgestattet und kommt mit hocheffizienten Slit-Foil-Kondensatoren daher. Streustrahlung, Rauschen und Verzerrungen werden reduziert und eine stabile Versorgungsspannung stets gewährleistet.

Innenansicht DT-6000

Integriert ist auch ein PC-USB-Eingang, der die Wiedergabe von MQA- und DSD-Dateien unterstützt. Koaxiale und optische Digitaleingänge stehen ebenfalls zur Verfügung. Der hochwertige CD-Lademechanismus ist als Schublade ausgeführt.

Rotel RA-6000

Rückseite

Innenansicht

Anzeige

Zweite Komponente der Diamond Serie ist der Vollverstärker RA-6000, der eine stabile Ausgangsleistung von 350 Watt an 4 Ohm leistet und sich an den Modellen der bekannten Flaggschiff-Serie Michi orientiert. Insbesondere bezüglich des Schaltungsdesign, der Auswahl der internen Komponenten und der Stromversorgung. Spezifische Weiterentwicklungen, die schon in den neuen MKII-Modellen von Rotel enthalten sind, hat der RA-6000 selbstverständlich auch an Bord. Zahlreiche Anschlüsse unterstreichen die Flexibilität des Verstärkers, darunter drei koaxiale und drei optische Digitaleingänge, drei analoge Anschlüsse und ein PC-USB-Eingang. Auch Bluetooth ist für komfortables Streaming enthalten, aptX HD wird für eine qualitativ hochwertige Signalübertragung ohne Kabel unterstützt. Ein symmetrischer XLR-Eingang und ein Phono-Vorverstärker für Plattenspieler mit MM-Tonabnehmersystem runden die Flexibilität des Rotel RA-6000 ab.

Der RA-6000 (4.499 EUR UVP) und der DT-6000 (2.299 EUR UVP) der Diamond Serie sind in den Farben Schwarz und Silber ab Juli 2022 bei autorisierten Rotel Fachhändlern erhältlich.

Special: Philipp Kind

Fotos: Rotel

Datum: 24.06.2022

