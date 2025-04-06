SPECIAL: Panasonic RF-D40 Internetradio mit DAB+ und Bluetooth
Neu aus dem Hause Panasonic ist das Internetradio RF-D40, das dank DAB+, FM und Bluetooth über eine äußerst praxisgerechte Ausstattung verfügt und sich daher für viele Einsatzzwecke bestens eignet.
Panasonic selbst sieht das RF-D40 als "stilvolles Stereo-Audiogerät im kompakten Holzgehäuse mit gebürsteter Aluminium-Blende".
Wir stellen zunächst alle wichtigen Grund-Features in Kürze vor:
- Internetradio, globales Entertainment inklusive
- DAB+ & FM-Rundfunkradio für enorme Sendervielfalt
- Kompaktes Design mit 6W Stereoklang
- Bluetooth® 5.3 für kabellose Konnektivität
- USB 3.0, kompatible Geräte abspielen und aufladen
- Fernbedienung für eine komfortable Steuerung
- Großes 6cm Farbdisplay mit Dimmfunktion
- Wecker & Sleep Timer, daher ideal fürs Schlafzimmer
Wenden wir uns nun den Ausstattungsmerkmalen im Einzelnen zu.
Oberseite
Das neue RF-D40 von Panasonic richtet sich laut dem Hersteller an "vielseitig interessierte Radio-Liebhaber mit einem weiten Horizont", weil das Device den DAB+ und UKW-Empfang mit einer Internetradio-Empfangsplattform kombiniert.
Das Radio erfüllt mit seinen 30 Voreinstellungen für DAB+ und UKW-Radio auch die Wünsche von Hörern mit einem breitgefächerten Geschmack, und aufgrund der Teleskop-Antenneist der Empfang stets klar und störungsarm.
Rückseite
Eingebunden ins Wi-Fi-Netzwerk, bietet es ein ein höchst flexibles Hörvergnügen, da Radiosender und Podcasts praktisch aus der ganzen Welt zur Verfügung stehen Das RF-D40 verfügt sogar über eine integrierte Podcast-Funktion, die unabhängig vom Smartphone aktiviert werden kann. 30 Voreinstellungen für Internetradio und Podcasts sorgen für eine große und komfortable Auswahl. Dank integriertem Bluetooth® 5.3 kann man zudem seine Playlists vom Smartphone übers RF-D40 wiedergeben.
Das kompakte RF-D40 weist genau die richtigen, kompakten Abmessungen fürs Schlafzimmer, das Arbeitszimmer oder das Küchenregal auf. Hinter der schicken Frontblende aus gebürstetem Aluminium wurden zwei Lautsprecher mit insgesamt 6W für echten Stereoklang untergebracht. Einer guten Akustik zuträglich sind auch das Holzgehäuse und die zwei hinteren, passiven Bassöffnungen.
Seitliche Ansicht
Wireless BT-Streaming und USB bieten, wie schon kurz angesprochen, weitere Optionen. Über Bluetooth® 5.3 lässt sich das Digitalradio mit dem Smartphone oder dem Tablet verbinden. Wer Audiodateien direkt von einem USB-Stick abspielen möchte, kann diesen an eine USB 3.0-Buchse anschließen, die diskret auf der Rückseite platziert ist und auch als Ladebuchse für kompatible Geräte dienen kann.
Ein hoher Bedienkomfort steht bei Panasonic traditionell stets mit im Fokus. Daher verfügt das RF-D40 über klar beschriftete Funktionstasten und einen großen Lautstärkeregler auf der Aluminiumblende. Wer das multifunktionale Radio aus der Distanz bedienen möchte, setzt auf die Fernbedienung mit ihrem übersichtlich angeordneten Tastenfeld. Das große, dimmbare Farbdisplay ist komfortabel ablesbar und führt intuitiv durchs Menü. Das RF-D40 besitzt zudem einen Wecker und einen Sleep-Timer. Zwei Weckzeiten - für unter der Woche und am Wochenende - können festgelegt werden. Über die praktische Schlafoption kann junstiert werden, wie lange die Musik oder der Podcast laufen sollen, bevor die Nachtruhe beginnt.
Schick in jedem Wohnambiente
Preis, Gewicht, Abmessungen und Verfügbarkeit: Das Internetradio RF-D40 von Panasonic ist ab diesem Monat für 129€ (UVP) im Handel erhältlich. Die Abmessungen (B x H x T) betragen: 268 mm×160 mm×108 mm, das Gewicht liegt bei 1,4 kg.
Special: Carsten Rampacher
Fotos: Panasonic PR
Datum: 06. April 2025
