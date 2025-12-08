SPECIAL: Nuberts "Klangvolle Geschenkideen" und drei Top-Plattenspieler-Bundles mit nuConnect ampX/amp XL + Lautsprechern

Nubert hat passend zur Weihnachtszeit eine eigene Geschenke-Kaufberatung online gestellt. Auf den Präsente-Seiten kann man nach Herzenslust und in Ruhe das richtige Geschenk iheraussuchen - oder sich selbst beschenken.

Hier geht es zu den kompletten Nubert-Weihnachtsangeboten - den "klangvollen Geschenkideen"

Damit auch sämtliche Rahmenbedingungen passen, packt Nubert noch den kostenlosen Versand für Deutschland und Österreich sowie eine 0-Prozent-Finanzierung oben drauf (bis zum 07. Januar). Und dazu gibt es noch ein verlängertes Rückgaberecht bis zum 15. Februar.

Hier finden Sie alles zum 3-fach-Sorglos-Paket bei Nubert

Nubert hat zudem eine Vielzahl genau aufeinander abgestimmter Bundles extra für Weihnachten geschnürt.

Hier geht es direkt zu den Bundles

Für dieses Special haben wir uns drei Bundles aus gutem Grund herausgesucht, die wir ausführlich vorstellen möchten.

Denn Phono ist "in" - das, was der Markt für Plattenspieler gerade durchmacht, ist schon mehr als eine reine Renaissance, denn der Vinyldreher ist mehr denn je Trend- und Kultobjekt, das man auch ruhig sehen darf. Soll der Rest der Anlage durchaus optische Zurückhaltung walten lassen, strahlt der Plattendreher im Licht der gesamten Aufmerksamkeit.

Bei Nubert aus Schwäbisch-Gmünd ist man auf diese Entwicklung gerade seit heute bestens vorbereitet. Die cleveren Schwaben haben nämlich drei unwiderstehliche Pakete in drei unterschiedlichen Preisklassen geschnürt, die jeweils aus dem nuConnect ampX (die beiden ersten Pakete) beziehungsweise dem nuConnect ampXL (beim dritten Paket) und optimal passenden Plattenspielern sowie Lautsprechern aus dem leistungsstarken Nubert-Portfolio bestehen. Sogar das richtige Lautsprecherkabel wird jeweils mitgeliefert, sodass man hier tatsächlich von "Plug & Play" sprechen kann.

Stimmige Kombination

Starten wir gleich verheißungsvoll mit dem ersten Paket "Smart & Easy", das es für schlanke 1.390 EUR gibt, was einer Ersparnis von 18 Prozent gegenüber den Einzelpreisen (1.696,90 EUR) gleichkommt.

Hier geht es zum Smart & Easy-Bundle

nuConnect ampX

Der nuConnect ampX ist eine bekannte Größe mit satten 2 x 110 Watt, App-Sterung, X-Room Calibratin, Bluetooth, hochwertiger Technik und penibler Verarbeitung - was bei diesem kompakten Tausendsassa mit Nubert-Klangwaage und 5-Band-EQ aber gern unterschlagen wird, ist seine enorm hochwertig ausgeführte Phono MM/MC-Vorstufe, die in dieser Qualität kaum ein Kontrahent in diesen Preisregionen anbieten kann.

Pro-Ject T1 EVO

Und genau dieses Ausstattung-Plus spielt ihm jetzt in die Karten. Der manuelle T1 EVO der österreichischen Vinyl-Experten von Pro-Ject wird nämlich dazu von den Nubert-Experten kombiniert, und so kann die Nubert Phono-Vorstufe dem hübschen Plattenspieler zu einer eindrucksvollen Vorstellung verhelfen. Der T1 EVO ist ein feines, preislich faires, akustisch homogen sowie lebendig aufspielendes Exemplar der Gattung "Plattenspieler. Er wird mit vormontiertem, geradem 8,6 Zoll-Tonarm sowie Tonabnehmer Ortofon OM10 und ausgelagertem Netzteil für maximale Störungsarmut sowie mit einem besonders hochwertigen Phonokabel ausgeliefert.

nuBoxx B-30

Das passende Blenden-Set ist im Set-Preis enthalten

Da geht was, und damit die akustische Performance auch tatsächlich in den Hörraum getragen werden kann, ergänzen zwei kompakte Nubert nuBoxx B-30 dieses Ensemble - und zwar inklusive Blenden-Set, das wahlweise in vielen eleganten, ausdrucksstarken Farben verfügbar ist. Die zeitlos-attraktiven Zweiwege-Regallautsprecher klingen für ihre Liga schon beinahe unverschämt gut und sind richtig belastbar, sodass sich auch ein Vollverstärker wie der nuConnect ampX hier richtig austoben kann.

nuCable Studioline

Und damit es zügig losgeht mit der Wiedergabe der ersten Schallplatte, legt Nubert das nuCable Studioline-Lautsprecherkabel (6m Ring) mit in den Karton.

Akustische Kompetenz

nuConnect ampX mit hochwertiger & praktischer Fernbedienung

Es folgt die zweite Zusammenstellung "The Elegant Way" für komplett 1.900 EUR (anstatt 2.240,90 EUR - 15 Prozent gleich gespart).

Hier geht es direkt zum zweiten Bundle "The Elegant Way"

Wiederum ist der Nubert nuConnect ampX als tatkräftig agierende Schaltzentrale mittendrin. Diesmal wird seine Phonovorstufe richtig herausgefordert, denn der Pro-Ject EVO 2 ist eine Hausnummer, die Vinyl-Enthusiasten auch aufgrund des anerkannt guten Pick it MM EVO-Tonabnehmers (im Lieferumfang) sofort einordnen können.

Pro-Ject EVO 2

Detailreich und angenehm klingt der in Europa unter strengsten Qualitätsmaßstäben gefertigte manuelle Plattenspieler, der auch mit einem schweren, gedämpften Alu-Plattenteller aufwarten kann. So kann man diesem Duo auf jeden Fall auch die ganz besonderen Vinylschätze bedenkenlos anvertrauen - erst recht, wenn man noch die im Set enthaltenen Lautsprecher dazu addiert: Die nuLine 34 sind äußerst performante Regalboxen aus der legendären nuLine-Serie, die für ihren vollen, intensiven und präzisen Klang seit jeher bekannt und geschätzt sind.

nuLine 34

Typische nuLine-Merkmale wie der Klangwahlschalter, der asymmetrische nuOva-Hochtöner, der hoch belastbare Tiewf-/Mitteltöner mit großem Hub, die hochwertigen Bi-Wiring-Terminals und die aus ausgesuchten Bauteilen zusammengesetzte Frequenzweiche sprechen für sich.

nuCable Studioline

Natürlich kann der HiFi-Fan auch beim Erwerb dieses Pakets sofort loslegen, denn das nuCable Studioline im 6-Meter-Ring ist im Kaufpreis enthalten.

Klanglicher Luxus

Das dritte Ensemble "The Sound Of Excellence" für 4.590 EUR (anstatt 5.102,90 EUR - 10 Prozent weniger) liegt voll in der Gunst des Kunden: Die Mischung aus hochmodernen Streaming-Verstärkern und klassischen Plattenspielern vereinen das Beste aus zwei Welten: Der analogen und der digitalen.

Hier geht es zum "Sound Of Excellence"-Bundle bei Nubert

nuConnect ampXL

Bei Nubert ist diese Message längst angekommen, denn der bärenstarke (satte 2 x 340 Watt stehen bereit) nuConnect ampXL trifft auf den ikonischen Technics SL-1500CEG-K Plattenspieler mit Direktantrieb. Ganz gleich, ob über Google Chromecast, Apple AirPlay 2, TIDAL Connect oder Spotify Connect - der nuConnect ampXL ist stets in seinem Element. Dafür, dass der Klang stets in Bestform übertragen wird, sorgt auch Nuberts X-Room Calibration beim nuControl ampXL mit der App-basierten Einmessung des Bassbereichs. Ferner vorhanden sind die Nubert Klangwaage, eine Loudness-Funktion, ein 5-Band-EQ und die Voice+Betriebsart für beste Stimmverständlichkeit.

Technics SL-1500, der in Schwaez, Silbern und Weiß zu haben ist

Und wenn man die Moderne ruhen lässt und der sensible, feinfühlige Sound der Schallplatte den Raum mit hoher atmosphärischer Dichte erfüllt, ist der laufruhige Technics SL-1500 mit seiner hochwertigen Chassis, dem leistungsstarken Tonarm und dem akustisch gewandten Tonabnehmer Ortofon 2M RED aktiv. Für die perfekte Wiedergabe sorgt der automatische Tonarm-Luft, der die geliebten Schallplatten stets mit größtmöglicher Vorsicht behandelt. Fehlt noch was? Natürlich, der passende Schallwandler. Hier geht Nubert keine Kompromisse ein und holt ein Paar nuVero Nova 9 aus dem Regal.

nuVero Nova 9

Hochwertigste Technik in letzter Konsequenz und eine individuelle Optik mit hohem Wiedererkennungswert - das Wort "Kompromiss" kommt bei dieser Konfiguration nicht vor. Gerade die Bassfähigkeiten der nuVero Nova 9 sind verblüffend - wir konnten uns persönlich bereits davon überzeugen. Ausgewogen und homogen, zugleich räumlich und intensiv: So spielt der Regallautsprecher mit seiner aus selektierten Bauteilen bestehenden Hochleistung-Frequenzweiche und mit größtmöglicher Akribie entwickelten Hightech-Chassis auf.

nuCable Exklusiv

Damit auch das Lautsprecherkabel hohe Ansprüche souverän erfüllt, liefern die Lautsprecher- und Elektronikexperten von der Ostalb das nuCable in der Exklusiv-Edition.

Fazit

Zuschlagen lohnt sich - zum Vorzugspreis kann man unter drei exzellent zusammengestellten Paketen wählen. Warmer, feiner Vinylsound ließ sich selten so unkompliziert genießen.

Selbstverständlich sind auch die anderen, hier nicht gesondert vorgestellten Pakete "nicht ohne", sodass jeder das richtige Bundle finden wird.

Hier geht es zu den X-Mas-Bundles

Bei allen Nubert-Weihnachtsgeschenken hinzu kommt noch der Wegfall der Versandkosten für Deutschland und Österreich, auf Wunsch die 0-Prozent-Finanzierung sowie das verlängerte Rückgaberecht bis zum 15. Februar 2025.

Hier geht es zu allen Nubert-Weihnachtsgeschenk-Ideen 2025

Special: Carsten Rampacher

Fotos: AREA DVD/Nubert

Datum: 08. Dezember 2025