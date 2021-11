SPECIAL: Nubert - erstklassige Black Friday-Deals mit Lautsprecher- und Bluesound/NAD- Elektronik-Angeboten

Bei Nubert gibt es am Black Friday zahlreiche Top-Angebote, und zwar zum einen aus dem hauseigenen Lautsprecher-Portfolio und zum anderen von Bluesound/NAD. Hier handelt es sich um den Streaming-Verstärker Powernode 2i HDMI sowie den Streamer Node 2i von Bluesound sowie den kraftvollen Stereoverstärker NAD M10. Der Aktionszeitraum geht von Donnerstag, 25. November 2021, 18 Uhr, bis Dienstag, 30. November, 9 Uhr. Hier geht es zur Black Friday-Übersichtsseite.

Nubert-Lautsprecher am Black Friday

Stellen wir als erstes die Nubert-Lautsprecher-Offerten aus der Aktion vor. Zunächst möchten wir erklären, dass der Begriff "1b-Ware" meint, dass nur extrem kleine Lackfehler vorhanden sind, die man aus einem Meter Distanz nicht mehr erkennen kann. Der Begriff II. Wahl meint, dass es sich um Lack-Furnier- oder Gehäuse-Schönheitsfehler handelt, die aus zwei Meter Distanz nicht mehr wahrgenommen werden.

Nubert nuPro X-8000 RC

Nubert nuPro X-8000 RC

Starten wir mit der Nubert nuPro X-8000 RC, die es als II. Wahl-Produkt (normaler Preis II. Wahl 1.800 EUR) für 1.439 EUR pro Stück gibt. Das entspricht einer Ersparnis von satten 20,06 Prozent. Als 1b-Ware bekommt man den extrem leistungsstarken Wireless-Aktivlautsprecher für 1.699 EUR (Preis für A-Ware ansonsten 1.895 EUR). Das sind immerhin noch 10,34 Prozent Ersparnis Die nuPro X-8000 RC war auch bei uns im Test und ist das Topmodell der nuPro X-RC-Baureihe, das nach dem 3,5 Wege-Bassreflex-Prinzip arbeitet.

Anschlüsse und eleganter Sockel

Fernbedienung

Der elegante Sockel sorgt zusätzlich für einen sicheren Stand der nuPro X-8000 RC. 4 x 210 Watt Nennleistung und 4 x 280 Watt Musikleistung sprechen eine deutliche Sprache. Die beiden Boxen kommunizieren drahtlos (96 kHz/24-Bit) untereinander und bringen zahlreiche Einstellmöglichkeiten sowie die Möglichkeit zur Steuerung per App mit.

X-Room Calibration

Kernpunkt dieser App ist die Nubert-eigene X-Room Calibration, die ein Einmessen des Bassbereiches bis 160 Hz ganz komfortabel mit dem Smartphone sicherstellt. Für Android-Smartphones ist zusätzlich ein externes Mikrofon erforderlich, welches Nubert ebenfalls anbietet. Bluetooth 5.0 mit aptX HD und AAC-Support ist natürlich mit an Bord, und auch eine gut verarbeitete, schicke Fernbedienung fehlt nicht.

Nubert nuPro A-700

nuPro A-700

Anschlüsse

Die nuPro A-Serie ist praktisch ausgelaufen - aber es gibt noch Restposten der schicken, bassgewaltigen Nubert nuPro A-700. Aktuell kostet die Box (2. Wahl) pro Stück 995 EUR, und jetzt in der Black Friday-Aktion nur noch 799 EUR, was einer Ersparnis von 19,70 Prozent gleichkommt. Im Jahre 2015, als die Box erst kurz auf dem Markt war, betrug der Stückpreis noch 1.265 EUR.

Fernbedienung

Wir haben die elegante Konstruktion mit dem soliden Sockel vor einigen Jahren natürlich auch im Test gehabt. Der vollaktive Dreiwege-Lautsprecher managt auch hohe Pegel gelassen und bietet so viel Verstärkerleistung, dass die nuPro A-700 auch im Hörraum über 30 Quadratmeter noch ohne Einschränkungen verwendet werden kann.

Nubert nuBox 683

nuBox 683

Wer eine richtig gute, klassische Passiv-Box zum unschlagbaren Preis sucht, wird am Black Friday ebenfalls fündig, denn es gibt tatsächlich noch II. Wahl-Modelle der legendären Nubert nuBox 683. Die nuBox-Serie ist ja vor einigen Monaten durch die nuBoxx-Baureihe abgelöst worden, einige Modelle werden auf der gemeinsamen Übersichtsseite beider Serien aber noch weitergeführt.

Rückseite

In unserem Test der Nubert nuBox 683 waren wir von der Pegelfestigkeit, der Räumlichkeit und der Dynamik restlos begeistert. Auch, wenn die neuen nuBoxxen mit Doppel-"x" sicherlich ein hohes Niveau offerieren, so spricht nichts dageben, sich II.Wahl-nuBox 683 zum schmalen Stückpreis von 510 EUR zuzulegen. Normalpreis für die zweite Wahl sind 638 EUR/Stück, im Rahmen der Black Friday-Aktion spart man somit 20,06 Prozent.

Nubert nuPyramide 717

nuPyramide schräg vorn

nuPyramide 717 schräg hinten

Sogar von der ultranoblen Highend-Konstruktion Nubert nuPyramide 717 gibt es II. Wahl-Schallwandler. Anstatt 5.320 EUR/Stück (2. Wahl) kommen diese dann auf 4.499 EUR/Stück, was einer Ersparnis von 15,43 Prozent entspricht. Der extrem hochwertige Schallwandler ist mustergülitg verarbeitet und arbeitet nach dem Duo-Dreiwege-Prinzip. Was heißt das? Die Treibereinheiten sind auf zwei Seiten untergebracht, und jedes System verfügt über eine Hoch-, Mittel- und Tieftöner. Hinzu kommen zwei seitlich angebrachte Hochtöner. Diese spezielle Bestückung ermöglicht ein gleichmäßiges Rundstrahlverhalten. Und das bedeutet auch, dass der stolze Besitzer der nuPyramide 717 relativ frei hinsichtlich der Positionierung des Lautsprechers im Hörraum ist.

Edles Finish

Ausgebaut: Der riesige Basstreiber

Die nuPyramide 717 ist, exakt auf den Punkt gebracht, mit vier Hochtönern mit 26 mm Seidenkalotte (bekannt aus der nuVero-Lautsprecherserie), zwei 150 mm Tiefmitteltönern mit Glasfaser-Sandwichmembran (besondes kräftiges Chassis, wegen dem tiefen Übergang vom Mitteltonchassis zum Basschassis) sowie mit zwei extra großen 285 mm Ultra-Langhub-Tieftönern (der stärkste Tieftöner aus dem Nubert-Programm) mit Glasfaser-Sandwichmembran ausgestattet. In unserem Test war es beeindruckend, wie die nuPyramide 717 völlig unabhängig von der Stelle im Raum, an der sie stand, einen räumlich ungemein dichten, gleichbleibenden, homogenen Sound von hoher Präzision freisetzte.

NAD/Bluesound

NAD M10

NAD M10

Ein absolutes Highlight ist der NAD M10. Der NAD M10 war bei uns im Test und wurde kürzlich durch den NAD M10 V2 ersetzt. Trotzdem ist die erste Generation des ultrakompakten Hochleistungs-Stereoverstärkers nach wie vor mehr als nur einen Blick Wert.

Dirac Live Einmess-Mikrofon

Mit großem Touch-Display, Dirac Live-Einmesssystem, BluOS Streaming-/Multiroom-Modul, reichhaltiger Anschlussbestückung und Hybrid-Digital-Endstufen mit 2 x 100 Watt Dauerleistung und 2 x 300 Watt Impulsleistung werden hohe Ansprüche souverän erfüllt.

Rückseite

Mit Kraft, Lebendigkeit und einem ausgezeichneten Feingefühl trumpfte der M10 in allen Testreihen auf. Dank des HDMI-Slots mit ARC kann er auch den oft eher unterdurchschnittlichen Sound des TV-Geräts vergessen machen. Normal kostet der M10 als erste Wahl bei Nubert 2.850 EUR, nun, in der Black Friday-Aktion, 2.600 EUR. Dies entspricht einer Ersparnis von 8,8 Prozent. Als II. Wahl liegt der normale Preis bei 2.600 EUR, in der Black Friday-Aktion bei 2.350 EUR - das sind 9,6 Prozent weniger.

Bluesound Powernode 2i HDMI und Node 2i

Powernode 2i HDMI

Seit 2021 gibt es bei Bluesound die neuen Modelle des Powernode und des Node. Bei Nubert wird im Black Friday Sale nun die Vorgängerversion beider Modelle zum Sonderpreis angeboten. Powernode 2i HDMI und der Node 2i stellen trotz der Nachfolger immer noch eine hervorragende Wahl dar, wie auch unser Test des Powernode 2i HDMI zeigt. Das flexible BluOS-Modul und der sehr gute D/A-Wandler eint beide Devices.

Rückseite

Der Powernode 2i begeistert zusätzlich durch kräftige digitale Endstufen und durch einen HDMI-ARC-Anschluss. Als erste Wahl kostet der Node 2i normalerweise 489 EUR bei Nubert, nun, innerhalb der Black Friday-Aktion, 419 EUR. Das ist einer Ersparnis von 14,3 Prozent gleichzusetzen. Als 2. Wahl liegt der normale Preis bei 469 EUR, der Black Friday-Preis bei 399 EUR - was einem Nachlass von 14,9 Prozent entspricht. Der Power Node 2i als Modell der ersten Wahl kommt normalerweise auf 829 EUR, nun liegen 729 EUR an: 12,1 Prozent weniger. Der Powernode 2i HDMI der 2. Wahl wird nun für 699 EUR angeboten (normalerweise 799 EUR) - das sind 12,5 Prozent weniger.

Fazit

Schnell sein lohnt sich - erstklassige aktive Boxen, Lautsprecher-Legenden und -Klassiker sowie drei tolle Komponenten von NAD und Bluesound gibt es nicht alle Tage zum Vorteilspreis. Und nicht vergessen:

Hier geht es zur Black Friday-Übersichtsseite.

Special: Carsten Rampacher

Datum: 25. November 2021

