SPECIAL: Neuer, ultraflexibler Silent Angel Rhein Z1C - Musikserver, Roon-Device und Streaming-Bridge

Silent Angel offeriert, als Experte auf dem Gebiet der digitalen Musikwiedergabe, hochwertige & durchdachte HiFi-Produkte für ein überragendes Klangerlebnis. Mit dem neuen Rhein Z1C wird das Portfolio um ein äußerst flexibles Device erweitert. So sorgt er als Roon Server beziehungsweise Player, als Streaming-Bridge oder als Server zur Musikverwaltung für Furore in der heimischen HiFi-Kette. Mit der VitOS App lässt sich der Rhein Z1C auf komfortable Art und Weise für die gewünschte Mission konfigurieren und ebenfalls intuitiv steuern. Dank der vorhandenen Kompatibilität mit HiRes-Formaten und natürlich der Unterstützung gängiger Streaming-Dienste führt er Musik aus einer Vielzahl an Quellen zusammen. Die effektive Rauschunterdrückung, das hochpräzise TXCO Taktsignal und der USB-Audio-Port sind weitere Komponenten des Konzepts. Zusammen mit einer externen Clock sowie einem externen Netzteil wie dem Silent Angel Forester F2 lässt sich die Wiedergabe noch einmal optimieren.

Nach diesem Überblick wenden wir uns den Details zu.

Device in schwarzer Variante

Flexible Einsatzmöglichkeiten sowie umfangreiche Roon-Funktionalität

Die Basis für die flexible Anwendung des Silent AngelRhein Z1C ist die firmeneigene VitOS App. Mithilfe der verfügbaren Add-on-Pakete kann der Rhein Z1C über VitOS individuell für verschiedenste Einsatzzweck konfiguriert werden. Unter anderem stellt er volle Roon Funktionalität zur Verfügung. Im Zusammenspiel mit weiteren Roon Ready Playern, beispielsweise aus der Silent Angel Munich Reihe oder von Lumin, kann der Rhein Z1C zudem als Roon Server eingesetzt werden. Alternativ ist es möglich, ihn als vollständigen Roon Endpoint einzusetzen, indem er direkt per USB an einem DA-Wandler angeschlossen wird – in diesem Szenario ist kein zusätzlicher Streamer oder Transporter notwendig. In beiden Fällen bringt der Rhein Z1C Musik mit dem zertifizierten Roon Protokoll ins Setup und fasst alle Quellen in einer Bibliothek zusammen – ob von Streaming-Diensten oder von eigenen Speichermedien, wie man es eben von Roon kennt. Über Roon, das ist eine Besonderheit, stehen redaktionelle Inhalte sowie Hintergrundinfos zu Künstlern und Musik zur Verfügung, darüber hinaus auch technische Infos wie Datenrate und Dynamik. Für erstklassigen Bedienkomfort steht die intuitive und vom Funktionsumfang her umfangreiche Verwaltung der kompletten digitalen Musikbibliothek.

Bei verschiedenen Einsatzzwecken per App steuerbar

Auch als Streaming-Bridge und zur Musikverwaltung einzusetzen

Der Rhein Z1C ist auch in weiteren Einsatzszenarien zuhause, beispielsweise als Streaming-Bridge über das VitOS Orbiter Plug-in. Für diesen Zweck muss er ebenfalls nur per USB mit einem DA-Wandler Verbindung aufnehmen, der beispielsweise in einem CD-Spieler oder Verstärker integriert ist oder als externer DAC eingebunden wird. Daher nimmt der Rhein Z1C in jeder Wiedergabekette den passenden Platz ein und bringt digitale Quellen auf komfortable Art und Weise ins Setup ein, unter anderem von Streaming-Diensten wie Tidal und Qobuz sowie Spotify Connect. Auch zu Apple Airplay 2 ist das Multitalent kompatibel. Der Rhein Z1C kann überdies die zentrale Rolle für die Musikverwaltung einnehmen und über DLNA bis zu zehn Endpunkte ansteuern. Um einfachen sowie direkten Zugriff auf große Musikbibliotheken zu gewährleisten, können externe Speichermedien über die Erweiterungs-USB-Slots angeschlossen werden, die auch mit hochkapazitiven und schnellen NVMe SSDs kompatibel sind. Der Rhein Z1C unterstützt dabei hochauflösende Formate inklusive FLAC, WAV und DSD256.

Premium-Komponenten für kompromisslose Qualität

Anschlüsse

Neben der Flexibilität ist die technische Qualität des Silent Angel Rhein Z1C ein großer Trumpf. Dass überall Hochwertigkeit dominiert, zeigt sich etwa bei dem speziellen, für höchste Wiedergabequalität optimierten USB-Audio-Ausgang. Zudem verwendet Silent Angel beim Rhein Z1C moderne Hochfrequenz-Filter für effektive Rauschunterdrückung. Durch die Verwendung hochpräziser TCXO-Takte und die Optimierung der Taktperipherieschaltungen minimiert der Rhein Z1C außerdem Netzwerklatenz und Zeitlauffehler im digitalen Signal (Jitter) auf ein Minimum. Das solide Aluminium-Gehäuse bietet den perfekten Schutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen und offeriert die bestmögliche Arbeitsumgebung für die internen Komponenten wie Clock, Prozessor und Festplatte. Weiterhin schirmt es andere Geräte der Wiedergabekette vor Störeinflüssen des Rhein Z1C selbst ab.

Für Audio-Enthusiasten: Externe Clock und externes Netzteil stehen bereit

Genesis FX Clock von Silent Angel

Wer die Akustik seiner exzellenten HiFi-Kette auf ein nochmals höheres Niveau bringen möchte, kann den Rhein Z1C mit externen Komponenten weiter aufrüsten. Zum einen gibt es die Möglichkeit, eine externe 10MHz-Clock anzuschließen, die dank ultrapräzisem Timing klanglich noch einen Schritt weiter geht.

Externes Netzteil Silent Angel Forester FX

Auch mit einem externen Netzteil wie dem linearen Silent Angel Forester F2 ist ein zusätzlicher akustischer Qualitätssprung möglich.

Kaufpreis

Der Silent Angel Rhein Z1C seit Mitte August 2024 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.699,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer im Fachhandel erhältlich.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: RTFM/IAD

Datum: August 2024

Tags: Bridge