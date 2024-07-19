SPECIAL: Neue Samsung Soundbars 2024: HW-S67/S66GD und HW-B760/B660GD

Praktische Klang-Riegel für eine lebendige Akustik laufen nach wie vor gut - das weiß man auch bei Samsung und dachte sich: Neue Soundbars braucht das Land, und Samsung hat gleich mehrere neue Modelle, die wir in diesem Special der Reihe nach vorstellen. Im einzelnen handelt es sich um die 5.0 All-In-One-Modelle HW-S67GD und HW-S66GD, die sich nur durch diue Farbe unterscheiden, und um die Soundbar-Systeme HW-B660GD sowie HW-B760GD, die sich durch die Anzahl der verbauten Lautsprecher unterscheiden. Starten wir mit der in zwei Farben lieferbaren All-In-One-Soundbar.

HW-S67GD und HD-S66GD

HW-S67GD in weißer Variante

Ein neues All-In-One-Modell der S-Serie: Die HW-S67GD in Weiß und HW-S66GD in Schwarz werden jeweils für 449 EUR angeboten und sind damit durchaus bezahlbar. Das System tritt im "Ultra Slim" Design auf, sieht schick aus und benötigt nur wenig Stellfläche. Mit 200 Watt Systemleistung steht sogar einiges an Kraft zur Verfügung.

Schwarze Variante

Samsung verspricht klaren sowie räumlichen 5.0-Kanal-Surround-Sound mit seitlich abstrahlenden Lautsprechern. Ausgestattet mit Dolby Atmos®, sogar kabellos, DTS Virtual:X und der SpaceFit Sound Gen II Technologie, sind die Voraussetzungen für eine dynamische sowie räumlich dichte Akustik durchaus gegeben.

Mit Q Symphony

Die bereits bekannte Q-Symphony-Funktion, mittels der die Lautsprecher des TVs und die Soundbar optimal miteinander zusammen arbeiten, ist ebenfalls an Bord. Q Symphony war, als es vor einigen Generationen erschien, wirklich so etwas wie ein Trendsetter, die anderen Hersteller zogen teils mit ähnlichen Systemen nach. Wer gerne zockt, kann die HW-S67/66GD ebenfalls verwenden, denn es findet sich auch ein Gaming-Modus.

Kompakte Abmessungen

Weitere Ausstattungsmerkmale umfassen neben HDMI-eARC ein extra Chassis, das als integrierter Center-Speaker fungiert, daher kommen Stimmen exakt daher, woher sie für ein realistisches Klangbild auch kommen sollen. SpaceFit Sound Pro ist ebenfalls vorhanden, analysiert die Beschaffenheit des jeweiligen Raums und kalibriert automatisch das Klangfeld für ein stimmiges Sounderlebnis. Naürlich finden sich auch wieder ab Werk vorgefertigte DSP-Modi, und für Musikinhalte gibt es zum Beispiel ein eigenes DSP-Programm.

Anschlüsse

Die Funktion "Adaptive Sound" passt den Klang des aktuell laufenden Inhalts automatisch an. Dazu analysiert die Technologie die Tonspur Szene für Szene. Das macht sich auch in leisen Dialogen bemerkbar, die so klar verständlich werden. Seinen Teil mit zu einer hohen Sprachverständlichkeit trägt auch aktive Sprachverstärkung bei.

Sie kann störende Geräusche im Umfeld des Fernsehers automatisch erkennen und durch Anhebung der Stimmen die Sprachverständlichkeit anpassen. Die Bedienung kann, wie schon erwähnt, auch per Stimme dank des integrierten Sprachassistenten Alexa passieren, mit an Bord ist zudem Apple Airplay 2. Umfassender Streaming Content inklusive über Samsung Made for Germany stellt ein weiteres Merkmal dar.

Die Samsung Soundbar kann kabellos per WLAN oder Bluetooth® mit einem kompatiblen Smartphone verbunden werden, und auch am TV ist es möglich, die Soundbar per Bluetooth oder WLAN drahtlos zu verbinden. Zudem ist, mittels Smartphone oder Tablet, die Steuerung der Soundbar über Samsungs Smart Things App möglich.

Zusätzliches Ausstattungsmerkmal ist "Tap Sound". Das Feature steht für den maximal einfachen Musikgenuss. Während der Lieblingssong auf dem kompatiblen Smartphone abgespielt wird, kann man es einfach an die Soundbar halten und so den Song schnell übertragen - die Wiedergabe übernimmt jetzt die Samsung-Soundbar.

Fernbedienung

Und wer sein Setup vergrößern möchte, kann eine drahtlose Verbindung zu hinteren kabellosen Lautsprechern herstellen, um ein noch besseres Klangerlebnis realisieren zu können. Bei Soundbars des Jahrgangs 2024 kann man zusätzlich die Klangmodi „Private Rear Sound“ und „Sound Grouping“ nutzen. Und "zwickt" es im Bassbereich - die Soundbar ist kompatibel mit dem kabellosem Subwoofer SWA-W510.

Hier alle Spezifikationen in der Übersicht:

5.0-Kanal Sound System

Dolby Atmos™ / DTS Virtual:X

Q-Symphony

Adaptive Sound

All-in-one Surround Sound

Game Mode

System / Kanäle: 5

Ausgangsleistung gesamt (RMS): 200 W

Integrierte Lautsprecher: 7

Center Speaker

Seitlich abstrahlende Lautsprecher

Spiele-Modus: DTS Virtual:X Music, Game

Sound-Modi: Adaptive Sound DTS Virtual:X Music, Game, Standard

Dolby Atmos

Dolby Digital

Dolby TrueHD

Active Voice Amplifier

Nachtmodus

Sprachverstärker

HD Audio (Hi-Res Audio/24bit) Dekodierung

One Control

Alexa-kompatibel

Chromecast-kompatibel

Spotify Connect

AirPlay 2

Bluetooth-Version: 5.2

Bluetooth® Power On

Digital-Audioeingang (optisch): 1x

Wireless Atmos

Zubehör

Fernbedienung

Wandhalterung

Wireless Rear Kit kompatibel mit SWA-9200S

Wireless Subwoofer kompatibel mit SWA-W510

Unser Fazit

Technische Revolutionen verspricht die neue Samsung Ultra Slim-Soundbar nicht - dafür aber eine reichhaltige, sinnvolle Ausstattung und eine schicke Optik zum verheißungsvollen Kaufpreis.

Nun geht es auf der zweiten Seite mit zwei anderen neuen Samsung-Soundbars 2024 weiter.

