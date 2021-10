SPECIAL: Neue kabellose Sony Kopfhörer WF-C500 und WH-XB910N

Sony erweitert sein Sortiment kabelloser Kopfhörer um die Modelle WF-C500 (oben im Bild) und WH-XB910N. Die True Wireless Kopfhörer WF-C500 verbinden laut Hersreller eine hohe Klangqualität mit einzigartiger Klanganpassung, Benutzerfreundlichkeit, langer Akkulaufzeit und Wasserfestigkeit.

WH-XB910N

Der kabellose Over-Ear-Kopfhörer WH-XB910N offeriert Sonys EXTRA BASS für eine kraftvolle Präsentation tiefer Frequenzen, eine optimierte Geräuschminimierung, ganztägigen Tragekomfort, kristallklare Gesprächsqualität und eine Multipoint-Verbindung - soviel in aller Kürze.

WF-C500 – Kleines Format, großer Klang

Earbuds in Schwarz

Earbuds in grüner Ausführung

Die kabellosen Kopfhörer WF-C500 können dank der sehr guten Passform perfekt im Gehörgang integriert werden. Auch akustisch sollen sie überzeugen, dank der Ausrüstung mit DSEE (Digital Sound Enhancement Engine). Die DSEE-Technologie stellt verlorengegangene hohe Frequenzen und sanfte Fadeouts wieder her und gewährleistet so ein realistisches Hörerlebnis auch bei nicht perfektem Quellmaterial. Dank der in der Sony Headphones Connect App enthaltenen EQ-Modi und EQ-Einstellungen kann der Klang sehr gut aufs aktuelle Quellmaterial angepasst werden. Sony achtete bei der Entwicklung der WF-C500 besonders auf ein geringes Gewicht und auf hohen Tragekomfort. Auch der sichere Sitz im Ohr, versprechen die Japaner, ist stets sichergestellt.

Case der schwarzen Version

Case der korallfarbenen Variante

Das zylindrische Ladeetui ist klein und passt komfortabel in die Hand- oder Jackentasche. So lassen sich die Kopfhörer immer problemlos mitnehmen. Der durchsichtige Deckel mit Milchglas-Textur verleiht dem Etui eine schicke Anmutung.

Bedienkomfort wird groß geschrieben, denn mithilfe der benutzerfreundlichen Tasten kann man nicht nur Musiktitel abspielen, anhalten oder überspringen und die Lautstärke regulieren, sondern auch bequem auf den bevorzugten Sprachassistenten – Google Assistant oder Siri – zugreifen, um freihändig Anrufe zu starten und entgegenzunehmen. Mit einem Tastendruck ist der Sprachassistent aktiviert, um bequem Wegbeschreibungen abzurufen, Musik abzuspielen und Nachrichten zu senden. Auch freihändiges Telefonieren ist möglich, wobei die Stimme dank des hochwertigen, integrierten Mikrofons in hoher Qualität erfasst wird.

Tadellose Akkulaufzeit

Die Kopfhörer WF-C500 offerieren eine ausgezeichnete Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden, die sich mit dem Ladeetui auf insgesamt bis zu 20 Stunden aufstocken lässt. Wenn es einmal schnell gehen muss, bringt eine 10-minütige Schnellladung bis zu 60 Minuten Spieldauer. Dank Schutzklasse IPX4 können Spritzwasser und Schweiß den Kopfhörern WF-C500 nichts anhaben. Die WF-C500 sind zudem Multitasking-fähig: Wer Musik hören und gleichzeitig Gespräche führen möchte, nimmt lediglich einen Ohrhörer aus dem Ladeetui und verwendet ihn wie gewohnt.

Die stabile, zuverlässige Bluetooth-Verbindung sorgt für ein reibungsloses Hörerlebnis ohne störende Soundunterbrechungen. Der Bluetooth-Chip der Kopfhörer WF-C500 überträgt den Ton gleichzeitig an das linke und das rechte Ohr und gewährleistet mit seinem optimierten Antennendesign eine enorme Leistungsfähigkeit. Und dank der niedrigen Audiolatenz bereitet auch das Ansehen von Filmen viel Freude.

WH-XB910N

Lieferumfang

Kommen wir num zum Bluetooth-Over-Ear-Kopfhörer WH-XB910N, der, wie eingangs erwähnt, mit der EXTRA BASS-Funktion für besonders nachdrückliche Bässe ausgestattet ist. Dank eines speziellen Basskanals am Gehäuse und der optimierten Luftdichtung zwischen den Treibereinheiten und dem Trommelfell kann eine kräftige und zugleich präzise Wiedergabe erfolgen - ohne andere Frequenzbereich zu benachteiligen. Die Klarheit leidet nicht, so Sony. Mit der Dual-Noise-Sensor-Technologie ist die effektive ANC-Funktion ausgestattet. So kann man ungestört der Musik lauschen.

Blaues Modell

Der WH-XB910N ist überdies mit der "Precise Voice Pickup" Technologie bestückt, die zwei eingebaute Mikrofone mit einer hoch entwickelten Audiosignalverarbeitung kombiniert, um die Stimme beim freihändigen Telefonieren in tadelloser Qualität zu erfassen. Dank der beiden Mikrofone für die adaptive ANC – eines nach vorne ausgerichtet und eines nach hinten – kann der WH-XB910N mehr Umgebungsgeräusche erfassen und bietet im adaptiven Modus stets eine perfekte Mischung aus ungestörtem Musikgenuss und dem Hören wichtiger Umgebungsgeräusche. Die adaptive Geräuschsteuerung erkennt sogar die Orte (bei entsprechender Freigabe), an denen sich der Besitzer häufig aufhält und passt den Klang entsprechend an.

Mit DSEE

Der WH-XB910N setzt, wie bereits zu Beginn des Artikels erwähnt, auf DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), um unabhängig vom Quellmaterial stets einen fundierten und detailreichen Klang zu ermöglichen. Mit den zahlreichen Equalizer-Einstellungen in der Sony Headphones Connect App kann die Akustik individuell angepasst werden.

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden hat der WH-XB910N genügend Energie für lange Autofahrten oder für einen Interkontinentalflug Und wenn der Akku trotzdem zur Neige geht, lässt sich der Kopfhörer mit dem optionalen Netzteil binnen 10 Minuten für bis zu 4,5 weitere Stunden Spieldauer aufladen.

Weiterhin verfügt der WH-XB910N über die Multipoint-Verbindung von Sony und kann dadurch mit zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig gekoppelt werden. Geht ein Anruf ein, erkennt der Kopfhörer, von welchem der beiden Geräte er kommt, und verbindet sich automatisch mit diesem Gerät. Um zwischen den Geräten zu wechseln, genügt ein Tastendruck.

Touch-Bedienfeld

Klassische Bedienelemente

Auch sonst geht die Bedienung des WH-XB910N bequem von der Hand. Um den Musiktitel zu wechseln, die Lautstärke einzustellen und Anrufe anzunehmen oder zu tätigen, steht ein Touch-Bedienfeld an der rechten Ohrmuschel bereit. Und wer hören möchte, was ringsum vor sich geht, legt einfach die Hand an den Kopfhörer: Daraufhin werden sofort alle Umgebungsgeräusche eingeblendet, sehr praktisch. Der WH-XB910N ist überdies mit Google Assistant und Alexa kompatibel.

Im Etui

Paltzsparend zusammengeklappt

Die weichen, ovalen Ohrpolster gewährleisten auch bei langem Tragen ungestörten Hörgenuss und machen den WH-XB910N zum idealen Reisebegleiter. Die Polster sind aus Kunstleder und Urethan-Material gefertigt; die optimale Struktur und die perfekten Abmessungen tragen zusätzlich zum hohen Tragekomfort bei. Praktisch für unterwegs ist auch das Design mit nach innen schwenkbaren Ohrmuscheln: Dadurch lässt sich der WH-XB910N leicht in dem kompakten und robusten Etui verstauen, das zudem ein Kabel für die kabelgebundene Wiedergabe enthält.

Merkmale beider neuen Modelle

WF-C500 in Grün

WH-XB910 in schwarzer Ausführung

Die Kopfhörer WF-C500 und WH-XB910N unterstützen die Wiedergabe von 360 Reality Audio-Titeln, abgestimmt auf die individuelle Form und Größe der Ohren der Nutzer. Mit 360 Reality Audio wird die Musikwiedergabe um eine authentische, dichte Räumlichkeit mit stets realistischem Bühnencharakter bereichert. Z.B. bei Tidal gibt es entsprechende Musiktitel.

Sowohl der WF-C500 als auch der WH-XB910N unterstützen die Fast Pair-Funktion von Google, die es ermöglicht, die Kopfhörer schnell und einfach mit Android-Geräten zu koppeln. Mit Swift Pair lassen sich die Kopfhörer überdies via Bluetooth schnell und einfach mit Windows 10-Computern koppeln.

Beim Design der Kopfhörer WF-C500 und WH-XB910N hat Sony nicht nur auf eine stilvolle Optik geachtet, sondern auch auf Nachhaltigkeit. Das Verpackungsmaterial beider Modelle ist plastikfrei und entspricht damit dem Bestreben von Sony, die Umweltauswirkungen seiner Produkte und Verfahren zu verringern. Unverbindliche Preisempfehlungen und Verfügbarkeit:

Sony Kopfhörer WF-C500: 99,90 Euro, Verfügbarkeit: ab Oktober 2021 in den Farben, Schwarz, Weiß, Eisgrün, Korallenorange

Sony Kopfhörer WH-XB910N: 199,90 Euro, Verfügbarkeit: ab Oktober 2021 in den Farben Blau und Schwarz

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Sony

Datum: 02. Oktober 2021

