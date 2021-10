SPECIAL: Neue Farbvarianten ohne Aufpreis bei Nubert

Der Lautsprecher- und Elektronikspezialist Nubert aus Schwäbisch Gmünd bietet ab sofort neue Vielfalt bei der Farbauswahl an. Ausgewählte Lautsprecher und Verstärker sind ab sofort auch in Weiß, Eisgrau und Graphit erhältlich.

nuBox AS-225 mit schwarz foliertem Gehäuse und graphitfarbener Front

nuBox AS-225 mit weiß foliertem Gehäuse und Front in Eisgrau

Die frischen Trendfarben sind aktuell einigen aktuellen Boxenmodellen und dem kompakten Wireless-Verstärker nuConnect ampX vorbehalten. Zum Beispiel gibt es die von der Stiftung Warentest in Ausgabe 07/2020 als Testsieger ausgezeichnete Soundbar nuBox AS-225 ab sofort nicht nur in Schwarz und Weiß, sondern auch in einer Zweitonausführung mit schwarz foliertem Gehäuse und graphitfarbener Front. Darüber hinaus wird in Kürze mit der Variante Weiß-Eisgrau eine vierte Option folgen.

nuBox A-125 in Schwarz-Graphit mit Abdeckung

Schwarz-Graphit ohne Abdeckungen

auch in Weiß-Eisgrau erhältlich

hier ohne die grau melierten Stoffabdeckungen

Das Boxen-"Soundpaar" nuBox A-125 kommt ebenfalls in den Genuß der neuen Farben. Die Komponenten sind bereits jetzt zusätzlich in Schwarz-Graphit und Weiß-Eisgrau zu haben, jeweils mit lackierter Schallwand und folienveredelten Seitenwänden. Bei liegen außerdem grau melierte Stoffabdeckungen, die den Lautsprechern eine besonders wohnliche Optik verschaffen sollen. Dazu passen optimal die Stative MS-67 und MS-97, die es wahlweise in Schwarz, Weiß und jetzt auch in Eisgrau gibt.

nuConnect ampX in Weiß mit schwarzen Bedienelementen

Der bärenstarke und gleichzeitig sehr kompakte wie vielseitige Vollverstärker nuConnect ampX erfährt eine enorm hohe Nachfrage und ist daher derzeit leider ausverkauft. Allerdings erwartet der Hersteller bereits Nachschub und so soll die Komponente im Winter wieder ausgeliefert werden können. Neubesteller können nun neben der bekannten Ausführung mit schwarzem Gehäuse und Bedienelementen aus schimmerndem Aluminium auch auf eine Version mit weißer Außenhaut und schwarzen Knöpfen zurückgreifen. Die pulverbeschichtete Oberfläche soll für einen besonders wertigen und stilsicheren Look sorgen. Das 2x 110 Watt starke Kraftpaket ist extrem flexibel und erweist sich auch als idealer Spielpartner zur neuen nuBoxx-Lautsprecherserie.

Die neuen Nubert Farben gibt es ohne Aufpreis im Nubert Online-Shop unter www.nubert.de

Special: Philipp Kind

Bilder: Nubert

Datum: 23.10.2021

