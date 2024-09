SPECIAL: Marantz goes Custom Installations - neuer Model 4 Verstärker mit acht Kanälen für vier Hörzonen

Marantz macht Druck im Custom Installations-Business und präsentiert den neuen Vierzonen-Verstärker Model M4, der vier Hörzonen und insgesamt acht Kanäle mit jeweils 100 Watt aufweist. Er lässt sich in einem Rack montieren und bringt auch das aktuelle, sehr elegante Marantz-Design mit. Dank der erwähnten 100 Watt Leistung pro Kanal stehen 200 Watt für jede der vier Hörzonen zur Verfügung. Die Flexibilität des 3.499 US-Dollar kostenden Geräts (entspricht rund 3.224 EUR) wird durchs eingebaute HEOS-Modul weiter erhöht. Mittels des Model M4 kann man die favorisierte Musik, entweder mit jeweils eigenem Signal pro Zone oder aber mit dem identischen Signal für alle Zonen, streamen.

Auch möglich ist es, das TV-Audio-Signal über die optischen Eingänge zu übertragen. Marantz verspricht eine äußerst stabile sowie langlebige Verarbeitung für bestmögliche Produktqualität beim Model M4. Der Mehrzonen-Verstärker wurde, so der Hersteller, speziell für High Resolution Audio entwickelt und kann Hi-Res-Signale übers Netzwerk, über den optischen Digitaleingang oder über den USB-Eingang entgegen nehmen. Das Marantz Musical Digitaö Filtering, eine Marantz-exklusive digitale Filtertechnologie, ermöglicht einen besonders präzisen, detailreichen Klang.

Reich bestückte Rückseite

Wenden wir uns den Einzelheiten zu. Die 100 Watt pro Kanal stehen bei 8 Ohm, 20 Hz bis 20 kHz, Klirrfaktor 0,05 Prozent, bereit. Bei 4 Ohm, 1 kHz, 0,1 Prozent Klirrfaktor, stehen 125 Watt zur Verfügung. Lautsprecher-Impedanzen von 4 bis 16 Ohm werden unterstützt. Für jeden Kanal stehen hochwertige Lautsprecherkabel-Schraubanschlüsse bereit. Die Anschlussauswahl umfasst 2 digitale optische Eingänge und vier RCA/Cinch-Stereo-Inputs. An Pre-Outs finden sich 4 x RCA/Cinch-Stereo. Hinzu kommen noch vier RCA/Cinch-Mono-Subwoofer-Pre-Outs. Die Kanäle können als Stereo oder als Dual Mono konfiguriert werden. Ein Lautstärkelimit zwischen 80 und 100 Prozent kann vorgegeben werden, und eine Balance von -15 dB bis +15 dB.

Teil des Innenlebens

Anzeige

Der rudimentäre EQ umfasst Einstellmöglichkeiten für Bass und Hochton, jeweils von -5 bis +5 dB. An Sound-Modi an Bord sind Stereo, Direct, Dialog Enhancer sowie ein Nachtmodus. An Tonformaten werden Dolby Digital, LPCM und DSD unterstützt. WMA wird bis 192 kbps, AAC sowie MP3 bis 320 kbps unterstützt. WAV, FLAC sowie ALAC können bis einschließlich 192 kHz/24-Bit wiedergegeben werden. DSD 2,8 MHz und 5,6 MHz stehen auch in der Liste der Wiedergabe-Spezifikationen. Zu den Eigenschaften rund um HEOS zählen unter anderem die Kompatibilität zu TIDAL, Spotify Connect und Apple AirPlay 2. Kompatibel ist der Mehrzonen-Verstärker zu den Haussteuerungssystemen Crestron, Control4 und AMX. Zur Verfügung stehen zudem vier Trigger-Ausgänge.

Weitere Fotos:

Elegante Frontansicht

Hier die Mitte

Seitliche Ansicht im Detail

Anschlüsse im Detail

Anzeige

Gerät aus schräger Perspektive

Insgesamt ist der Mehrzonen-Vollverstärker Marantz Model M4 recht kostspielig, dafür aber flexibel sowie hochwertig. Zudem soll die Technik robust und widerstandsfähig sein, was auch fürs ausgesprochen elegante Gehäuse gilt.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Marantz

Datum: 05. Juni 2024

Anzeige



Tags: Marantz