SPECIAL: Kenwood CR-ST700CSD Stereo-Smart-Radio mit DAB+, CD-Player, Bluetooth und Spotify HiFi

Audiostreaming und Internetradio per WLAN, Bluetooth, DAB+ Empfang und CD-Wiedergabe - das neue CR-ST700DAB Stereo-Smart-Radio von Kenwood versteht sich auf alles. Außerdem verspricht der Hersteller höhere Leistungsfähigkeit und eine sehr nutzerfreundliche Bedienung. Als Basis dienen die umfangreich ausgestatteten und wohlklingenden Smart-Radios, mit denen der japanische Elektronik-Spezialist zweifellos in den letzten Jahren überzeugen konnte.

Kenwood CR-ST700SCD

Ansicht von oben

TFT-Farbdisplay, darunter das CD-Laufwerk

DAB+ und UKW-Empfang stehen ganz oben auf der üppigen Liste der Ausstattung des CR-ST700SCD. Aber auch Internetradio ist verfügbar und damit zahlreiche Stationen aus aller Welt. Der große Senderspeicher ermöglicht das Ablegen von bis zu 40 Internet-Radiostationen und jeweils 20 DAB+ und UKW-Sender. Das TFT-Farbdisplay auf der Vorderseite mit einer Größe von 7,1 cm zeigt die verfügbaren Sender, sortiert nach Genres oder Alphabet, an. Eine Netzwerk- und Internetverbindung natürlich vorausgesetzt. Das CR-ST700SCD kann per WLAN ins heimische Netzwerk integriert werden. Dann knüpft das Kenwood Smart-Radio auch Kontakt zu den Streaming-Plattformen Amazon Music, Deezer oder Spotify Connect. Und als besonderes Highlight zählt es zu den wenigen Geräten, die eine Wiedergabe des unkomprimierten Streaming-Angebotes von Spotify HiFi ermöglichen.

Bedienelemente

Anzeige

Fernbedienung

Die Steuerung ist sowohl direkt am Gerät mit den stationären Bedienelementen, einer kompakten Remoteals auch über die Smartphone-App "UNDOK" möglich. Mit der App gelingt die Online-Suche und Wiedergabe von Podcasts einfacher und auch die Übersichtlichkeit des großen Angebotes von Internet-Radiostationen und Streamingdiensten gelingt mit dem Handy-Display komfortabel, prinzipiell ist aber auch alles am Gerät selbst möglich. Das CR-ST700SCD kann darüber hinaus auch die auf einem Smartphone oder Tablet gespeicherten Audiodaten per Bluetooth wiedergeben. Die CD-Wiedergabe ist per Slot-In-Laufwerk auf der Vorderseite möglich und auf der Rückseite des Gerätes gibt es zudem einen USB-Slot für den Anschluss von Datenspeichern.

Rückseite gesamt

Anschlüsse

Das CR-ST700SCD ist als 2.1-Kanal-Lautsprechersystem konzipiert und verfügt über einen separaten Subwooferkanal. Die Ausgangsleistung ist mit insgesamt 43 Watt (RMS) sehr solide und eignet sich sehr gut für mittelgroße Räume. Ein Kopfhöreranschluss ist ebenfalls integriert und der analoge AUX-Eingang ermöglicht eine Kabelverbindung zu weiteren Quellen.

Das Kenwood Smart-Radio CR-ST700SCD ist ab sofort in den beiden Gehäuseausführungen silber und schwarz für einen unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis von 399,– € im Fachhandel erhältlich.

Highlights der Ausstattung in der Übersicht:

Internetradio per WLAN sowie integrierten DAB+ und UKW-RDS-Empfängern

80 Senderspeichern (40 x Internetradio, 20 x DAB+, 20 x UKW)

Bluetooth® Audio-Streaming (A2DP) und integriertem CD-Player

USB-Anschluss, AUX-Eingang und Kopfhörer-Anschluss (Miniklinke 3,5 mm)

7,1 cm großem TFT-Farbdisplay

2.1-Lautsprechersystem mit 43 Watt Gesamtausgangsleistung (RMS)

integrierter Uhr mit Zeitanzeige im Standby, Einschlaf-Timer und doppelter Weckfunktion • Fernbedienungsmöglichkeit per UNDOK Smartphone-App

zwei lieferbare Gehäuseausführungen schwarz und silberfarben

Abmessungen (BxHxT): 385 x 118 x 219 mm

Special: Philipp Kind

Bilder: Kenwood

Datum: 17.01.2023

Tags: CD-Player