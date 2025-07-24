SPECIAL: JVCs aktuelle D-ILA-Projektoren DLA-NZ500, DLA-NZ700, DLA-NZ800 und DLA-NZ900

JVCs aktuelle D-ILA-Projektoren sind eine feste Größe bei Liebhabern eines qualitativ extrem hochwertigen, großen Bildes. "Wie im Kino" kann man hier tatsächlich wörtlich nehmen. Auch, wenn es die Beamer der aktuellen Generation bereits eine Weile gibt, möchten wir die vier modernen, leistungsstarken Geräte in diesem Special nochmals vorstellen.

DLA-NZ500

DLA-NZ500 in weißer Version

Lieferbar in weißer oder schwarzer Variante, ist der DLA-NZ500 für einen derzeitigen Marktpreis von 5.200 EUR als Einstieg in die hochwertige Welt der D-ILA-Beamer mit einem 0,69 Zoll messenden Chip (3 Stück dieser Einheiten kommen zum Einsatz) mit nativer 4K-Auflösung ausgestattet. Dies bietet bereits sehr gute Voraussetzungen für ein ausgezeichnetes Bild. Das native Kontrastverhältnis gibt der Hersteller mit 40.000:1 an, und der BLU-Escent-Laser erbringt 2.000 Lumen Lichtleistung. An Bord befindet sich deie zweite Generation von Frame Adapt HDR mit "Deeper Black", und auch im Ausstattungsumfang enthalten ist der Bildmodus "Vivid" für Animationsfilme.

Gehen wir nach dieser kurzen Einleitung genauer auf den DLA-NZ500 ein. Zunächst ist hervorzuheben, dass die von JVC selbst entwickelte Blu-Escent-Lasertechnologie neben den bereits eingangs erwähnten 2.000 Lumen maximaler Helligkeit auch mit einer langen Lebensdauer von bis zu 20.000 Betriebsstunden dienen kann. Das heißt: Nutzt man das Gerät täglich 2,5 Stunden, so sind die Laserdioden erst nach 20 Jahren verschlissen. Viel Wert legt man bei JVC auch auf eine kompakte, zeitgemäße Bauweise. Daher wurden das Gehäusedesign, die optische Einheit sowie die Platinen komplett überarbeitet, was die Beamer besonders kompakt und zugleich leistungsstark macht.

Kompakte Abmessungen

Auch die Optik ist hochwertig. Das voll motorisierte, 4K-kompatible Objektiv besteht aus 15 Elementen in 11 Gruppen und hat dank 80 mm Durchmesser eine große Blendenöffnung. Dies alles sorgt für brillante, helle Bilder. Erwähnt haben wir auch bereits die zweite Generation von Frame Adapt HDR. Permanent analysiert das System die maximale Helligkeit des Bildes, und in jeder Szene bei HDR10-codiertem Material werde Helligkeit, Farbe und Detailschärfe in Echtzeit angepasst. In der zweiten Generation präsentiert sich JVCs Algorithmus fürs Tone Mapping in der nächsten Evolutionsstufe und erzielt bei der Darstellung von HDR-Inhalten eine nochmals höhere Farbtiefe sowie mehr Auflösung. Zusätzlich optimierten die JVC-Ingenieure den Algorithmus für die Anpassung der Tonwertkurve. HDR-Material wirkt nun heller, intensiver und authentischer bezüglich der Farbgebung und weist einen gestiegenen Dynamikumfang auf.

Weiteres Merkmal ist die "Deep Black Control". Der Kontrast und der Schwarzwert dunkler Szenen im Frame Adapt HDR-Modus werden im Sinne einer äußerst realistischen Wiedergabe von Nacht-Sequenzen angepasst, sodass das Bild sehr authentisch präsentiert wird. Diese Funktion sorgt dafür, dass der enorme Dynamikumfang der aktuellen D-ILA-Baugruppen voll und ganz ausgeschöpft werden kann. Laut Hersteller ist dies der beste Kontrastumfang, der bislang bei JVCs D-ILA-Beamern umgesetzt werden konnte. Übrigens: Der Projektor ist auch zu HDR10+ Inhalten und zu HLG kompatibel.

Rückseite

Er besitzt zwei HDMI-Eingänge mit HDCP 2.3 für Signale bis zu 4K//60 Hz. Der Filmmaker Mode ist als Bildprogramm ebenfalls Bestandteil der langen Ausstattungsliste. Die Bildmodis in der Übersicht:

Natural, Cinema, Filmmaker Mode, Vivid, Frame Adapt HDR1, Frame Adapt HDR2, HDR10+, HLG. Hinzu kommen vier vom User festzulegende Preset-Optionen

Der Beamer weist ein umfangreiches Menü von Farbtemperauren aus:

Xenon 1, Xenon 2, 5500K, 6500K, 7500K, 9300K, High Bright, HDR10, HDR10+, HLG, Custom 1, Custom 2

Zudem gibt JVC noch einige wertvolle Informationen zur Gammaverarbeitung:

Gammaverarbeitungstiefe 12-Bit

Gammaeinstellungen: HDR (Auto), HDR (PQ), HDR (HLG), 2.2, 2.4, 2.6, Cinema 1, Cinema 2 sowie 3 Custom-Modi

Weitere Merkmal des DLA-NZ500 umfassen beispielsweise eine Autokalibrierung mittels optischem Sensor, ein 6-Achsen-Farbmanagement, einen ISF C3-Modus zur optimalen Kalibrierung für spezifische Projektionsumgebungen und einen umfassenden Installationsmodus. In diesem können Optikeinstellungen, Pixelanpassung, Maskierung, Leinwandanpassung, Installationssituation, Trapezkorrektur, Bildverhältnis und der Anamorph-Modus für unterschiedliche Szenarien gespeichert werden.

DLA-NZ700

Oben der DLA-NZ500 und unten der DLA-NZ700

Wodurch unterscheidet sich der DLA-NZ700 für 7.950 im Wesentlichen vom kleineren Modell?

DLA-NZ700 aus schräger Perspektive

Rückseite

Es gibt ihn ausschließlich in schwarzer Farbgebung, er erreicht ein natives Kontrastverhältnis von 80.000:1 und bietet 2.300 Lumen maximale Helligkeit. Die anderen Features sind identisch.

DLA-NZ800

DLA-NZ800

Der DLA-NZ800 (knapp 16.000 EUR) kommt in einem komplett anderen Gehäuse im Vergleich zu den beiden kleineren Modellen. Optisch ist er wie das Topmodell DLA-NZ900 gehalten. Er offeriert ein natives Kontrastverhältnis von 100.000:1 und eine Blu-Escent-Laserlichtquelle mit einer maximalen Helligkeit von 2.700 Lumen. Er verfügt im Gegensatz zu den beiden kleineren Modellen über die zweite Generation des 8K/e-shiftX-Algorithmus. Zu diesem System möchten wir gleich einige Ausführungen ergänzen.

Eine Fernbedienung wird bei JVCs Beamern ebenfalls mitgeliefert

Die zweite Generation des von JVC selbst entwickelten 8K/e-shift-Verfahrens verdoppelt die Auflösung eines 4K-Signals, indem jedes Teilbild um 0,5 Pixel in alle vier Richtungen verschoben wird. Dadurch wird, wovon wir uns auch schon selbst überzeugen konnten, ein pxielgenaues, präzises 8K-Bild erstellt. In der neuen Generation konnte die gesamte Schärfe-Leistung der DLA-Modelle NZ800 und NZ900 nochmals verbessert werden.

Rückseite

Dadurch wächst der maximale Detailreichtum sichtbar. Beim DLA-NZ800 muss man auch gesondert auf den grandiosen Schwarzwert und die hohe Lichtleistung hinweisen. Ein hervorragendes Kontrastverhältnis bereits durch den dieser Generation zugrunde liegenden 0,69 Zoll 4K D-ILA-Chips, und dies wird nochmals besser durch die dynamische Laserlichtsteuerung. Diese unterzieht das eingehende Videosignal einer exakten Analyse, damit die abgegebene Menge an Licht automatisch angepasst wird. Damit kann ein Kontrast von ∞:1 erzielt werden. Dies geschieht dadurch, indem bei dunklen Sequenzen die Lichtquelle komplett abgeschaltet wird. Auf diese Art und Weise sind Bilder in einer Qualität möglich, die der menschlichen Wahrnehmung sehr nahe kommt. Gleichzeitig garantiert der aktuelle Algorithmus eine besonders exakte Steuerung des Lasers, im Sinne optimaler individueller Bildanpassungen.

Unterschiede zu den kleineren beiden Modellen finden sich auch innerhalb der Anschlusssektion. Hier gibt es bei den zwei großen Modellen einen 48 Gbps 8K60P-Eingang für die Einspeisung von nativen 8K-Signalen. Zudem, was wird Gamer sehr freuen, sind die beiden großen D-ILA-Beamer zu HFR (4K@120 Hz mit Low Latency Modus) kompatibel. Nicht vergessen dürfen wir auch das besonders hochwertige Ganzglas-Objektiv mit 65 mm Durchmesser, das aus 17 Elementen in 15 Gruppen besteht. Zudem ist eine kabellose Übertragung für 3D-Projektion möglich, ein optionales Funk-Übertragungssystem besteht aus der mit Akku betriebenen 3D-Brille namens PK-AG3 und dem 3D-Synchronisationssender PK-EM2.

Bildmodi:Natural, Cinema, Filmmaker Mode, Vivid, HDR10+, Frame Adapt HDR, HDR10, HLG, Pan_PQ, sowie 6 User-Modi

Farbtemperaturen: Xenon 1, Xenon 2, 5500K, 6500K, 7500K, 9300K, High Bright, HDR10+, HDR10, HLG, Custom 1, Custom 2

Gammaeinstellungen: HDR (Auto), HDR (PQ), HDR (HLG), 2.2, 2.4, 2.6, Cinema 1, Cinema 2, Film 1, Film 2, Pan_PQ, 3 Custom Modi

DLA-NZ900

DLA-NZ900

Das absolute Topmodell ist der DLA-NZ900 für knapp 22.000 EUR. Er verfügt über 3.300 Lumen Lichtleistung und weist ein natives Kontrastverhältnis von 150.000:1 auf. Sämtliche Funktionen und Ausstattungsmerkmale des DLA-NZ800 sind natürlich an Bord.

Ganzglas-Objektiv

Ein Ausnahme-Prachtstück fürs Spitzenmodell stellt das HQ Ganzglas-Objektiv für eine besonders hoch liegende Detailschärfe bei 4K & 8K-Auflösungen. Es präsentiert sich nochmals aufwändiger als das Ganzglas-Objektiv des DLA-NZ800 und besteht aus 18 optischen Elementen in 16 Gruppen. Damit Bilder in hoher Auflösung an jedem Punkt innerhalb der Projektionsfläche optimal präsentieren zu können, verfügt der DLA-NZ900 über ED-Linsen, die für den jeweiligen Brechungsindex der RGB-Farben kalibriert wurden.

Mit 8K e-shift der zweiten Generation

Mit diesen Voraussetzungen ist es möglich, chromatische Aberrationen und Farbsäume auch in dem Fall zu vermeide, wenn man die Lens Shift-Funktion verwendet. Das Resultat manifestiert sich in einer enorm exakten Darstellung von 4K oder 8K Inhalten. Auch im hochfrequenten Bildbereich wird eine vorzügliche, authentische Detailtreue geboten.

Fazit

DLA-NZ900

Auch im Zeitalter durchaus bezahlbarer Flachbildschirme mit enormen Bilddiagonalen haben äußerst hochwertige Projektoren, die souverän, hell und kontrastreich auf mehrere Meter Leinwand projizieren, nichts von ihrer Faszination eingebüsst Gerade die beiden großen JVC-Beamer DLA-NZ800 und DLA-NZ900 erzeugen, wie wir aus eigener Erfahrung wissen, enorm realistische, detailscharfe, helle sowie kontrastreiche Bilder. Sicherlich sind die Kaufpreise dieser Kino-Boliden nicht unbeträchtlich, zudem muss man im Geiste auch noch eine passende Hochleistungs-Leinwand in der richtigen Größe dazurechnen. Aber dafür bekommt man auch hochqualitativen Bildgenuss der Extraklasse geboten, verbunden mit innovativen Features wie den speziellen HDR-Funktionen und der e-shift-Funktion. Gerade die beiden kleineren Modelle DLA-NZ500 und DLA-NZ eignen sich nicht zuletzt aufgrund ihrer kompakten Abmessungen auch sehr gut für den Einsatz im heimischen Wohnzimmer. Sie sind deutlich preisgünstiger, beeindrucken aber ebenfalls mit einer sehr breit aufgestellten Ausstattung und mit ausgezeichneter Bildqualität.

Special: Carsten Rampacher

Bilder: JVC, Philipp Kind

Datum: 24. Juli 2025