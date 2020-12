SPECIAL: Jingle Sales bei beyerdynamic

Die Zeit um den Black Friday bietet sich natürlich in jedem Jahr besonders für das elementare Christmas-Shopping der Weihnachtsgeschenke an. Wer sein perfektes Angebot verpasst hat oder einfach noch nicht das perfekte Geschenk für den/die Liebste(n) gefunden hat, kann noch im Rahmen der "Jingle Sales" bei beyerdynamic zahlreiche Highlights zu besonders günstigen Preisen erbeuten. Ob Gaming & Creator-Equipment oder Home Office Produkte, bis zu 60% Rabatt sind hier möglich, außerdem profitieren auch wieder B-Ware Artikel im beyerdynamic Outlet von der Aktion. Wir stellen die Highlights im Jingle Sale ausführlich vor:

beyerdynamic MMX 300 Manufaktur

beyerdynamic MMX 300 Manufaktur

Genau das richtige bietet beyerdynamic ambitionierten Gamern mit dem Gaming-Headset beyerdynamic MMX 300 Manufaktur, bei dem man aktuell mit Manufaktur-Personalisierungsoption satte 15% Rabatt auf den Gesamtwert erhält, außerdem gibt es ein schickes Mousepad gratis dazu. Der MMX 300 Manufaktur wird bei beyerdynamic in Heilbronn in Deutschland gefertigt. Er bietet eine außergewöhnlich hohe Klangperformance und profitiert von der jahrelangen Erfahrung des Herstellers im HiFi-Bereich: Pegelfest, nachdrücklich, sehr dynamisch, gleichzeitig präzise und jederzeit angenehm tritt das Gaming-Headset auf. Besonders bei der Lokalisierung von Gegnern schlägt die ausgeprägte Räumlichkeit und die klar strukturierte Kulisse des MMX 300 Manufaktur zu Buche - natürlich wird auch jeder, der die Komponente auch gerne zum Musik hören verwendet, von der authentischen und natürlichen Bühne begeistert sein.

Lange Gaming-Sessions sind dank der ergonomischen Passform kein Problem. Ein angenehmer Sitz, nicht zuletzt dank des komfortablen Kopfbandes und der angenehm weichen Ohrpolster aus Velours, zeichnet den MMX 300 Manufaktur aus. Ebenso wichtig für passionierte Gamer ist ein hochwertiges Mikrofon, um stets hohe Sprachverständlichkeit zu gewährleisten, selbst wenn es im Discord- oder Teamspeak-Chat mal etwas hektisch und rasant zugeht. Beyerdynamic setzt daher auf ein exklusives Kondensatormikrofon, dass auch professionellen Ansprüchen souverän genügt. Das Mikrofon ist natürlich klappbar und die integrierte Kabelfernbedienung bietet mit Mute-Button, Lautstärkeregelung und einer Taste zur Annahme eines Anrufs einen praktischen Funktionsumfang.

Der beyerdynamic MMX 300 Manufaktur kann individuell personalisiert werden. So sind beim Kopfband drei Farbvarianten möglich: Schwarz, Mittel- und Hellgrau. Auch die Farbe der Ohrpolster kann man wählen: Neben Schwarz sind drei unterschiedliche Grautöne möglich. Bunt wird es bzw. kann es beim hochwertigen Aluring auf den Hörerschalen werden: Rot, Weiß, Blau, Khaki und ein feuriges Orange stehen hier neben konventionelleren Schwarz- und Grautönen möglich. Wer sein eigenes Unikat haben möchte, wählt noch eine persönliche Gravur aus. Darüber hinaus lassen sich die Hörerschalen mit verschiedenen, kostenlos verfügbaren Motiven bedrucken, man kann aber auch ganz einfach eigene Logos und Bilder hochladen und verwenden.

Die attraktiven 15% Rabatt gewährt beyerdynamic hier auf den finalen Gesamtwert des beyerdynamic MMX 300 Manufaktur. Das Mousepad gibt es kostenlos dazu.

Amiron wireless und MMX 300 im Outlet

beyerdynamic MMX 300

Die oben genannten Merkmale und Vorteile des Gaming-Headsets gelten natürlich auch für den MMX 300, lediglich auf die individuelle Personalisierung und Manufaktur-Optionen muss man verzichten. Wer das nicht braucht, kann das Gaming-Headset zum besonders attraktiven Spezialpreis im Outlet als B-Ware ergattern.

Im Outlet ist der beyerdynamic MMX 300 für 198 Euro zu haben.

Erwähnen wollen wir hier noch, dass es sich bei den B-Ware Produkten im beyerdynamic Outlet um vom Hersteller komplett generalüberholte Komponenten mit frischen Ohrpolstern und Kopfbändern handelt. Auch sonstige Verschleißteile werden ausgetauscht, bevor die Produkte im Outlet verfügbar sind.

beyerdynamic Amiron wireless

Der luxuriöse, geschlossene Over-Ear-Kopfhörer Amiron wireless, natürlich auch "Made in Germany" ist ebenfalls besonders günstig im beyerdynamic Outlet zu haben. Überaus bequem und mit exzellenter Material- und Verarbeitungsqualität präsentiert sich das Headphone. Zur Ausstattung gehören auch die intuitive Touch-Bedienung und die innovative und inzwischen bewährte MOSAYC Klang-Personalisierung von Mimi Defined.

Sehr hochwertige Material- und Verarbeitungsqualität

Bei der drahtlosen Signalübertragung wird für hohe Qualität aptX HD und Apple AAC unterstützt, auch aptX Low Latency gehört zur Ausstattung. Wer den vollen Frequenzbereich des hochwertigen Amiron wireless ausschöpfen möchte, kann zur Kabelverbindung greifen und wird mit einem sensationellen Spektrum von 5 Hz bis 40 kHz bedient. Verantwortlich hierfür sind die eigens entwickelten Tesla-Treiber, die auch in anderen exklusiven Spitzenmodellen des Herstellers zum Einsatz kommen. Jedes akustische Detail erfasst der Kopfhörer und platziert die Elemente sehr räumlich in der dichten und hochpräzisen Kulisse, die insgesamt sehr homogen und ausgewogen klingt. Über 30 Stunden Akkulaufzeit, ein hochwertiges Freisprechmikrofon und ein exzellenter Tragekomfort sprechen ebenfalls für den Amiron wireless.

Der beyerdynamic Amiron wireless (B-Ware) ist im Outlet für 500 Euro erhältlich.

beyerdynamic FOX

beyerdynamic FOX

Sehr solide Material- und Verarbeitungsqualität

Das hochwertige USB-Mikrofon FOX ist schnell und unkompliziert aufgebaut und installiert. Das Großmembranmikrofon mit einer Sampling Rate von bis zu 96 kHz/24-Bit ist sehr flexibel - sogar der Anschluss am Smartphone ist möglich - und bietet exzellente Aufnahmequalitäten, die wir bereits in unserem Testbericht ausführlich beschrieben haben. Mit ausgezeichneter Materialqualität und einer sehr soliden Verarbeitung kommt das FOX auf ein Gewicht von 500g. Ein mitgelieferter Standfuß mit rutschfester Gummierung an der Unterseite sorgt für Standfestigkeit am Schreibtisch. Natürlich kann das Mic auch auf einem eigenen Stativ verwendet werden, auch ein Pop-Schutz ist im Lieferumfang enthalten. Die Bedienelemente sind sehr gut erreichbar und bieten eine ansprechende Haptik. Neben der Stummschaltung und Einstellung der Lautstärke lässt sich auch die Balance zwischen Spiele-Sound und Sprache manuell justieren. Mit einem Kopfhörerausgang direkt am Mikrofon gelingt auch latenzfreies Monitoring problemlos.

Bedienelemente

Das USB-Mikrofon begeistert durch seine Vielseitigkeit und flexiblen Einsatzmöglichkeiten. Ob spontane Musikaufnahme, das Einsprechen eines Textes oder Starten eines Livestreams mit hoher Sprachqualität oder auch nur das gelegentliche Führen einer Konversation bei der Besprechung des nächsten Clan-Matches im Discord oder Teamspeak - in allen Situationen bietet FOX eine extrem rauscharme Aufnahmequalität und hohe Zuverlässigkeit zum günstigen Preis.

Aktuell gibt es das beyerdynamic FOX USB-Mikrofon für 150 Euro.

DT 880 und DT 990 Manufaktur

beyerdynamic DT 880 Manufaktur

beyerdynamic DT 990 Manufaktur

Die beiden Kopfhörer-Klassiker gibt es aktuell in der Manufaktur-Variante zu besonders attraktiven Preisen. Der halboffene DT 880 ist ein idealer Partner für ein authentisches und mitreißendes HiFi-Musikerlebnis zuhause. Er bietet eine recht neutrale Auslegung mit nicht übertriebenem Bassbereich, schlägt aber bei entsprechender Forderung sehr trocken und impulstreu zu. Auch die ausgeprägte räumliche Abbildung mit klarer Struktur und ausgezeichneter Instrumentaldifferenzierung sprechen für den HiFi-Kopfhörer. Die halboffene Konstruktion ermöglicht eine grundsolide Dämpfung von Außengeräuschen.

Der DT 990 Edition weist im Gegenzug eine offene Bauweise auf. Dies führt zu einer besonders harmonischen und ausgewogenen Tonalität mit überdurchschnittlicher räumlicher Wirkung. In Kombination mit der Struktur und Impulstreue, die beide Kopfhörer aufweisen, ist jedes Musikgenre ein Genuss. Ausgeprägte Höhen, intensive Bässe und eine authentische Bühnenabbildung sprechen ebenfalls für den DT 990, der wie sein halboffenes Pendant bereits lange Jahre im beyerdynamic-Portfolio überzeugt. Ein geschmeidiges Kopfband und die Ohrpolster aus atmungsaktivem, hautfreundlichem Velours sind Garant für exzellenten Tragekomfort. Metallelemente, wie z.B. die Hörergabeln aus Aluminium, sind ebenso wertig wie robust.

Auswahl aus einer großen Farbpalette

beyerdynamic DT 990 Manufaktur

Beide Modelle lassen sich in der Manufaktur personalisieren. Am Gehäuse, der Aufhängung, den Ohrpolstern sowie der Akustikblende und am Schlussstück lassen sich Schwarz-/Grautöne wählen, der Aluminiumring ist auch hier in verschiedenen Farben zu haben. Selbstverständlich ist eine Gravur möglich und es gibt beide Modelle wahlweise mit einer Impedanz von 32, 250 und 600 Ohm.

Auf den Gesamtpreis des DT 880 Manufaktur und DT 990 Manufaktur gewährt beyerdynamic im Rahmen der "Jingle Sales" einen Rabatt von 15%.

LAGOON ANC

LAGOON ANC Explorer

Touch-Bedienelemente

Der LAGOON ANC, der sowohl in der Variante Explorer als auch in der Variante Traveller erhältlich ist, begeistert mit erstklassiger Noise-Cancelling-Technologie, hohem Tragekomfort und einer exzellenten akustischen Performance. Die Touch-Bedienelemente funktionieren zuverlässig und intuitiv, die Verarbeitungs- und Materialqualität ist ebenfalls auf hohem Niveau und selbst nach stundenlangem Tragen wird der LAGOON ANC nicht anstrengend. Mit aktiviertem Noise Cancelling kommt man auf eine Akkulaufzeit von überaus soliden 24 Stunden. Ist Dauereinsatz gefordert, schafft der Kopfhörer ohne aktive Geräuschunterdrückung auch bis zu 45 Stunden. Klanglich fährt er mit hoher räumlicher Dichte, exzellenter Dynamik und stets hoher Souveränität auf, das gilt auch für maximale Pegel. Besonders die Stimmwiedergabe und die hohe Ausgewogenheit haben uns im Test begeistert. Die MOSAYC Klangpersonalisierung per MIY App versieht die akustische Auslegung mit dem letzten Schliff und optimiert das Gerät auf die persönlichen Ansprüche des Anwenders. Praktische Usability-Features, wie z.B. das Light Guide System, runden das tolle Gesamtpaket ab.

Der LAGOON ANC ist aktuell für 219 Euro erhältlich.

