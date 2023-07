SPECIAL: Jetzt mit aktiver Geräuschunterdrückung - Der neue beyerdynamic Blue BYRD ANC

Der beyerdynamic Blue BYRD (2. Generation) wird um ein weiteres Ausstattungsmerkmal ergänzt und ist ab sofort auch als beyerdynamic Blue BYRD ANC (2. Generation) mit Active Noise Cancelling erhältlich. Das Bluetooth-In-Ear-Headset bietet darüber hinaus MIY Klangpersonalisierung, schnelles und unkompliziertes Bluetooth-Pairing, ausgezeichnete Sprachübertragung und bis zu 14 Stunden Akkulaufzeit. Die Einsatzzwecke sind vielfältig: Nicht nur für den Musikgenuss im Alltag, auch als verlässlicher Begleiter im Home Office oder beim Sport macht der Blue BYRD ANC eine gute Figur.

Hohe Performance mit und ohne ANC

Ansicht von vorne

Beim Blue BYRD ANC handelt es sich um einen Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer mit Neckband. Er ist so immer griffbereit und sitzt sehr angenehm leicht im Ohr. Mit nur einem Knopfdruck blendet man Außengeräusche effektiv aus. Typischer Verkehrslärm, das hintergründige Grollen der Straßenbahn, etc. kann den Musikgenuss dann nicht mehr stören. Ebenso an Bord ist aber auch ein Transparency Modus. Damit verpasst man im Bedarfsfall keine wichtigen Durchsagen oder kann schnell und unkompliziert ein Gespräch führen.

Ein weiteres wichtiges Merkmal des Blue BYRD ANC ist die hohe Übertragungsqualität des Headsets bei Meetings, Video-Calls und Telefonaten. Das gilt laut beyerdynamic unabhängig davon, ob man sich im Home Office, Großraumbüro oder unterwegs in der Stadt befindet.

In-Ear Detailansicht

Der Hersteller unterstützt den Kopfhörer dafür mit zahlreichen Technologien. An Bord sind Qualcomm aptX Adative und auch AAC wird unterstützt. Außerdem die Qualcomm cVc-Technologie für präzise Sprachwiedergabe. Auch die MIY App wird vom Blue BYRD ANC unterstützt. So kann man für ein authentischeres Klangerlebnis dank MIY Klangpersonalisierung in der App einen Hörtest durchführen und den Sound an das persönliche Hörvermögen anpassen. Dank regelmäßigen Updates wird der Kopfhörer stets auf aktuellem Stand gehalten.

Clevere Features für mehr Komfort

MIY Klangpersonalisierung

Der beyerdynamic Blue BYRC ANC wartet mit weiteren praktischen Features auf. Die Bluetooth-Version ist 5.2, natürlich sind Mehrpunkt-Verbindungen möglich. Mit Google Fast Pair gelingt die Verbindung zu Android Geräten blitzschnell. Außerdem ist der Kopfhörer Amazon- und Apple-zertifiziert und bietet Zugriff auf die Sprachassistenten Alexa und Siri.

Schutz vor Spritzwasser wird mit der IPX4 Zertifizierung attestiert und so ist der beyerdynamic In-Ear-Kopfhörer auch für Trainingseinheiten im Regen geeignet. Die ergonomisch flache Form und die beiliegenden Ohrpassstücke (5 verschiedene Größen) sollen für hohen Tragekomfort sorgen.

Fernbedienung

Lieferumfang

Die Akkulaufzeit soll, wie eingangs erwähnt, bis zu 14 Stunden betragen. Das gilt für die Verwendung ohne aktiver Geräuschunterdrückung. Mit ANC soll eine Wiedergabedauer von 8 Stunden und 15 Minuten erreicht werden. Der Blue BYRD ANC unterstützt allerdings auch eine Schnellladung. Schon nach 10 Minuten Laden kann man bis zu 2 Stunden hören. Komplett geladen ist er in 1 Stunde und 40 Minuten und während des Ladens kann man den Kopfhörer problemlos verwenden.

Technische Daten

Schallwandler: Dynamisch

Akustische Bauweise: Geschlossen

Frequenzgang: 10 - 28.000 Hz

Typ: In-Ear

Übertragung: Bluetooth

Bluetooth-Version:

Audio-Codecs: Qualcomm® aptX™ Adaptive aptX™, AAC, SBC

Firmware-Update möglich: Ja, OTA-Update via MIY App

Reichweite: 10 m

Akkulaufzeit: bis zu 14 Std. (2 Std. nach 10 min Laden)

Ladeanschluss: USB-C

Gesamtgewicht: 33 g

Lieferumfang: Ein ANC In-Ear-Kopfhörer, Hardcase, Silikon-Ohrpassstücke in 5 Größen (XS, S, M, L, XL), USB-Kabel, Quick Start Guide

beyerdynamic Blue BYRD ANC

Verfügbarkeit und Preis

Der Blue BYRD ANC (2. Generation) von beyerdynamic ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 129,00 € im beyerdynamic Online Shop und bei Amazon verfügbar. Ersatzteile und Ohrpassstücke können ebenfalls nachbestellt werden.

Zum Produkt bei beyerdynamic: https://www.beyerdynamic.de/blue-byrd-anc.html

Special: Philipp Kind

Fotos: beyerdynamic

Datum: 22.07.2023

