SPECIAL: Interview mit Martin Ludwig, Inhaber des HEC-Stores in Isen bei München

Wir waren im HEC-Store in Isen vor den Toren Münchens und hatten die Gelegenheit, mit dem Inhaber Martin Ludwig ausführlich über sein Projekt, dessen Ziele und Chancen zu sprechen.

Zunächst einmal wollten wir wissen, seit wann er in der Unterhaltungselektronik-Branche bereits aktiv ist und wie seine bisherige Laufbahn genau aussah.

Martin Ludwig begann mit 16 eine kaufmännische Ausbildung in Kehl am Rhein im Elektrofachhandel. Direkt im Anschluss hat er ein Geschäft mit der Firma Auer in Offenburg aufgebaut. Aus der zunächst reinen Reparaturwerkstatt wurde ein erfolgreicher HiFi-Laden. Danach war er im Außendienst für verschiedene Hersteller tätig, darunter unter anderem Bose, Oehlbach und In-Akustik. Schließlich widmete er sich, und das ist nun bereits 21 Jahre her, dem HEC-Store, zunächst am Wittelsbacher Platz in der bayerischen Landeshauptstadt. Gegründet mit gerade einmal 74 Quadratmeter Platz, die ersten Marken waren z.B. SIM2, Audiovector und Runco.

Ein Jahr später kam der Nachbarladen mit weiteren 74 Quadratmetern hinzu. Hier wurde das erste Burmester-Studio eingerichtet, und es begann die Ära mit Bowers & Wilkins.

HEC-Store in der Ottostraße 3

Von den bis dato 148 Quadratmetern ist der HEC-Store vor 11 Jahren auf 330 Quadratmeter in die Ottostraße 3 in der Maxvorstadt gezogen. Mit der deutlich gewachsenen Fläche konnte man auch das Sortiment ausweiten. Nach 11 Jahren galt es dann, entweder den Mietvertrag zu verlängen oder sich zu verkleinern, was gleichzeitig mit einem Outsourcing des Personals und einer Stagnation des Wachstums einherginge. Die dritte Variante war, sich mit einem komplett neuen Konzept zu vergrößern. Vor dem letztendlichen Standort in Isen war allerdings noch ein rund 2.000 Quadratmeter altes Bürogebäude im Euro-Industrie-Park im Gespräch. Leider verweigerte die Stadt München die Änderung der Nutzung von Bürofläche und Verkaufsfläche und es musste schließlich eine andere Lösung her.

Moderner, repräsentativer Stil prägt das Gebäude in Isen - hier ein Teil der Rückseite

Anzeige



Vorderseite

Auf der ISE in Barcelona hat Martin Ludwig dann den aktuellen Vermieter kennengelernt. Das Gebäude mit seinen 1.780 Quadratmeter Fläche innen und 1.600 Quadratmeter Outdoor sowie 36 Parkplätzen, welches nun zum neuen HEC-Store wurde, kannte Martin Ludwig bereits. Es waren noch ein paar Dinge abzuklären, zum Beispiel, ob Wände entfernt werden können, etc., da vorher ein Dienstleister für Ernährung und medizinisches Abnehmen mit völlig anderer Raumstruktur vor Ort war. Nach abschließender Prüfung dieser Details und intensiven Gesprächen mit der Industrie entschloss sich Martin Ludwig, das Projekt umzusetzen.

Empfangstresen in der imposanten Eingangshalle

Der abgelaufene Mietvertrag am alten Standort war also letztendlich der ausschlaggebende Grund für den Inhaber, einen komplett neuen Store zu errichten. Das neue Objekt musste die Möglichkeit bieten, Kunden bedarfsgerecht beraten zu können und dem Kunden auch ausreichend Zeit und Ruhe einräumen zu können, um seine Entscheidung zu treffen. Zudem hat sich bei Martin Ludwig der Plan manifestiert, jedem Hersteller einen jeweils eigenen Raum zur Verfügung stellen zu können. Ein Beispiel, dazu später mehr: Bowers & Wilkins und Marantz.

Hinterer Bereich des sehr gut bestückten B&W/Marantz-Raums im HEC-Store

Welche grundsätzlichen Ideen waren also für das neue Konzept besonders wichtig? "Im Hauptfokus", so betont Martin Ludwig, "stand die Möglichkeit, Firmen und Hersteller repräsentativ zu präsentieren - das Erleben der jeweiligen Marke, völlig ohne Ablenkung." Der Kunde soll sich wohlfühlen, daher herrscht in jedem Studio eine wohnraumartige Situation vor, mit schöner, reduzierter Einrichtung mit Konzentration auf das Wesentliche: „Reduce To The Max“ auf höchstem Niveau.

Anzeige



Wichtig ist Martin Ludwig auch die enge Zusammenarbeit mit der Industrie – daher sind auch Meetingräume für bis zu 80 Personen plus Eventküche für eigenes Catering im Konzept enthalten. Zudem: In Isen beschränkt sich das audiovisuelle Erleben nicht auf den Innenraum, sondern auch auf den Außenbereich. Daher stand gleich als grundsätzliche Idee fest, einen Außenbereich ins Konzept einfließen zu lassen: Mit Pool, Outdoor-Küche, Outdoor-Großbild-TV plus Mehrkanallautsprechersystem, Outdoor-Sauna und Outdoor-Whirlpool sowie eigener Fitnesszone und einer Vergleichsmöglichkeit für die Akustik von Outdoor-Lautsprechern – wie z.B. dem B&W AM1, der stark nachgefragt ist.

"Der HEC-Store hat bewusst keinen Onlineshop, sondern das Konzept steht für den vertrauensvollen und direkten Kontakt zum Kunden, auch im Aftersales-Bereich", erklärt uns Martin Ludwig.

Die Kundennähe und Orientierung an den individuellen Bedürfnissen hat höchste Priorität bei Martin Ludwig. Es gibt zwar feste Öffnungszeiten, während derer man jederzeit spontan vorbeikommen kann. Gleichzeitig sind aber auch Termine nach Vereinbarung möglich. Um allen Kunden gerecht zu werden, arbeiten insgesamt sechs Mitarbeiter plus zwei Aushilfen im neuen HEC-Store.

Es gibt feste Öffnungszeiten, aber auch Termine nach Vereinbarung

Ganz besonders interessant für uns ist natürlich nicht nur die Größe der gesamten Präsentationsfläche, auf die wir bereits eingegangen sind, sondern auch wie diese aufgeteilt ist.

Innen gibt es insgesamt 19 Studios, nach Hersteller aufgeteilt, und auf diese ist Martin Ludwig zurecht stolz. Flexibilität wird groß geschrieben, wie uns der Geschäftsführer erläutert: "In mehreren Studios ist es möglich, neben dem Hören in Stereo auch Mehrkanal-Arrangements für den Kunden aufzubauen." Dazu kommen im Untergeschoss zwei Kinos, die gerade fertiggestellt werden – eines mit 16 Sitzplätzen und Trinnov-/Krix (Lautsprecher aus Australien)-Bestückung sowie ein Kino mit sieben Sitzplätzen (JBL Synthesis Elektronik und Lautsprecher). Insgesamt sind rund 45 Marken im neuen HEC Store vertreten - eine stolze Anzahl.

Anzeige



Teil des Kopfhörer-Bereichs

Wichtig ist Martin Ludwig der schön aufgemachte, edel wirkende Bereich für Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker gleich im Empfangsbereich - hier wird eine enorme Auswahl von Kopfhörern nebst passendem Zubehör in ganz unterschiedlichen Varianten präsentiert.

Nachdem wir nun einige Fakten rund um den HEC-Store kennen, steigen wir nun tiefer in die Materie ein und beginnen mit dem Mehrkanal-Bereich.

Und wenn der Kunde genaue Vorstellungen hat, wie sein Mehrkanal-System zuhause aussehen soll und er sich eine Mehrkanal-Integration zuhause exakt nach seinen Vorstellungen wünscht, hilft der HEC-Store gerne weiter, denn die Ausführung und Installation von Heimkinosystemen zählt ebenfalls zum Service-Portfolio von Martin Ludwig und seinem Team. Was die Nachfrage nach diesem Service angeht, sieht Martin Ludwig hier eine klare Trennung zwischen günstigem Preisbereich und Preisklassen ab der Mittelklasse. Während Anwender, die eher im günstigen Bereich nach Komponenten suchen, auch gerne die Installation und Aufstellung selbst übernehmen, ist ab dem mittelpreisigen Sektor der Aufbau vom Händler stärker gefragt.

Generell ist der Heimkinomarkt in den letzten Jahren immer mehr zur Nische geworden, einige große Hersteller haben sich nach und nach zurückgezogen. Von einer Renaissance kann man aktuell nach Ludwigs Ansicht zwar nicht sprechen, aber zumindest scheint seit einiger Zeit ein Plateau erreicht worden zu sein, und der Markt wird nicht unbedingt größer, schrumpft aber auch kaum mehr. Martin Ludwig erklärt uns, dass sich die gesamte Stückzahl verkaufter Komponenten nicht großartig ändert. Allerdings sind die Anforderungen, wie beim Kunden ein Heimkino- bzw. Mehrkanal-Setup umgesetzt wird, sehr vielfältig. Vom klassischen 5.1-Setup mit Standlautsprechern mit Center und Rears bis hin zum völlig unsichtbaren Einbau reichen hier die Variationen. Oft wird auch der jeweilige Architekt bei einem Neubau oder einem Umbau direkt mit eingebunden. Daraus ergibt sich ein wachsendes Interesse an CI-Lösungen im HEC Store, inklusive Installation vor Ort beim Kunden. Wie reagiert Ludwig auf diesen höheren Stellenwert von CI-Lösungen? "Im HEC-Store wird es eine Wand für sichtbare Einbaulautsprecher, aber auch unsichtbare Optionen geben. Ein identisches Konzept für In-Ceiling-Modelle."

Anzeige



Das Thema 3D-Audio mit Dolby Atmos und DTS:X sowie Auro-3D wollen wir noch ansprechen. "Installationen mit großen 3D-Audio-Setups haben zudem gegenüber früher deutlich zugenommen", betont der erfahrene Geschäftsmann und Branchenkenner. Die HEC-Store-Kunden setzen zudem überwiegend auf Deckenlautsprecher für maximale Immersion. Top-Firing-Module, die nach oben abstrahlen und auf Deckenreflektionen für die 3D-Kulisse setzen, kommen deutlich weniger zum Zug.

Von der ausladenden Mehrkanal-Lösung zuhause zu einem deutlich einfacheren Konzept - wie sieht Martin Ludwig die Rolle von Soundbar-basierten Systemen und welche Rolle spielen sie innerhalb des HEC-Stores? Ähnlich wie wir ist auch Martin Ludwig der Überzeugung, dass nach wie vor der Klang von Flachbildschirmen unzureichend ist. Daher ist die Verwendung der integrierten TV-Soundsysteme schlicht keine Option. Das naheliegendste Upgrade ist die Soundbar. Aber auch für den HEC-Store-Owner steht fest: "Wer ein weiteres deutliches Plus an Sound genießen möchte, muss zu einem dedizierten Mehrkanal-System greifen."

Ideal für hochwertiges Multiroom: Marantz Grand Horizon und Horizon. Wir hatten den großen und den kleinen Hochleistungs-Streaminglautsprecher auch im Test

Nun wollen wir doch gleich mit Smart Home und Multiroom anknüpfen und haken nach, wie hier das Interesse generell aussieht, denn neben Stereo- und Mehrkanal umfasst das Sortiment des HEC-Stores auch Smart Home, Netzwerk und Custom Installation. Multiroom-Lösungen, z.B. aus HEOS-Komponenten von Denon & Marantz, werden in den Setups gerne berücksichtigt. Laut Martin Ludwig ist das Interesse hier in den letzten Jahren gleichbleibend hoch geblieben. Ein nicht unerheblicher Boost kam damals während der Corona-Zeit.

Wenden wir uns jetzt den Themen Stereo und HiFi zu. Martin Ludwig beobachtet mehr und mehr Entscheidungen von Kunden in Richtung von höherpreisigen 2-Kanal-Komponenten. Aber auch die Herkunft der Produkte spielt eine immer wichtigere Rolle, teilt er uns mit: "Gerade im hochpreisigen Segment ist es vielen Kunden wichtig, dass die Produkte aus Europa, Japan oder den USA kommen."

Im jetzt auf der zweiten Seite folgenden Teil unseres Gesprächs mit HEC-Store-Inhaber Martin Ludwig stehen B&W, Marantz und Denon im Fokus.

Anzeige

