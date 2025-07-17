TEST: Marantz Horizon - aktiver Wireless-Lautsprecher mit HEOS built-in und erstaunlicher Klanggewalt

Marantz möchte sich stärker als Lifestyle-Brand profilieren, gleichzeitig aber sollen auch die neuen Produkte mit typischen Marantz-Eigenschaften wie aufwändiger, durchdachter Technik und natürlich mit einem hervorragenden Klang glänzen. Den Beweis, dass Marantz modern ausgerichtete, praxisgerecht ausgestattete und akustisch überzeugende Devices im Programm führt, möchte bei uns der Horizon Aktiv-/Streaminglautsprecher mit HEOS-Modul antreten.

Verpackung komplett

So präsentiert sich der Lautsprecher, nachdem man ihn der Verpackung entnommen hat

Verpackter Lautsprecher mit dem ebenfalls verpacktem Zubehör

3.800 EUR kostet der Marantz Horizon, den es wahlweise in den Farbgebungen Midnight Sky, Moon Ray oder Marantz Champagne gibt und der als Einzellautsprecher-Lösung in unserem Testraum seinen Dienst antritt. Marantz legt Wert darauf, dass das ikonische Bullaugen-Design auch beim Horizon, sogar besonders deutlich, in Erscheinung tritt.

Spezielle Stoffbeschichtung, hier aus der Sicht von oben

Aus seitlicher Perspektive

Horizon von hinten mit aktivierter Beleuchtung

Merkmale umfassen die Marantz Rise-Verstärkertechnologie mit 310 Watt Leistung (kurzzeitig 745 Watt Spitzenleistung) für eine besonders impulstreue Wiedergabr sowie die Marantz Gravity-Treiber mit kraftvollen Neodym-Magneten für einen nachdrücklichen Klang, der rein und mit geringstmöglichen Verzerrungen in Erscheinung tritt. Marantz Radiance 360 Grad Seamless Fabric ist eine nahtlos verarbeitete, fein aussehende, zugleich robuste, langlebige Oberfläche, akustisch komplett transparent, die den Horizon Aktivlautsprecher bedeckt. Sie ist zudem nachhaltig und besteht aus recyceltem Meereskunststoff. Die schimmernden, dreilagig gehaltenen Bezugsstoffe werden, zur weiteren Veredelung, mit einem goldfarbenen Lurex-Garn durchwoben. Insgesamt ist der Horizon als Lautsprecher, der 360 Grad abstrahlt, ausgelegt. Zahlreiche Treibereinheiten sind zu diesem Zweck installiert.

Für Anwender, die alternative Lösungen für das Aufstellen der Wireless-Lautsprecher in ihrem Zuhause bevorzugen, führt Marantz für den Horizon optional auch einen Dreibeinständer aus amerikanischem Nussbaum im Programm.

Verarbeitung

Die Verarbeitung des Marantz Horizon entspricht voll und ganz dem Niveau der Preisklasse.

Marmor-Standfuß und Verarbeitung im unteren Bereich

Standfuß von hinten mit sichtbarer Struktur des Marmors

Unter dem Lautsprecher sitzt ein im Falle unseres Testgerätes schwarz-hochglänzender Marmorstandfuß, das, was man vielleicht für Einschüsse oder Staub halten könnte, ist die Struktur des Naturwerkstoffs. Bei anderen Farbvarianten, mit hellem Marmorfuss, kommen die spezifischen Eigenarten des edlen Materials unserer Meinung nach besser heraus. Unser Testmodell ist erstklassig und komplett faltenfrei mit dem weiter oben beschriebenen edlen Bezugsstoff bespannt.

Dass der Horizon ein Premium-Produkt ist, belegt auch diese Detailaufnahme vom Finish im unteren Bereich

Überall sind die Spaltmaße gering, alles erscheint wie aus einem Guss, und die Anfassqualität ist hervorragend. Der Horizon hat zwar seinen recht hohen Kaufpreis, ist dafür aber auch enorm edel gestaltet.

Technik

Über dem Marantz Horizion rangiert der größere Grand Horizon (6.000 EUR Stückpreis), der sich für nochmals größere Räume eignet. Der Horizon ist für kleinere bis mittelgroße Hörräume ausgelegt. Er verfügt über kraftvolle Endstufen und wartet mit einer schon kurz erwähnten speziellen Konfiguration von Hoch- und Mitteltönern auf, die von einem zentralen Subwoofer aus nach außen abstrahlen und so für ein räumlich dichtes Hörerlebnis mit 360 Grad Klangpanorama sorgen.

360 Grad-Klangpanorama

Das von Marantz zur Serienreife gebrachte Verstärkerkonzept Marantz Rise kommt zum Einsatz und basiert auf der reaktionsschnellen und thermisch effizienten GaN-FET-Technologie, die beim Horizon wie eingangs schon erwähnt 310 Watt an Leistung bereitstellt. Der effizient arbeitende Verstärker versorgt die hochwertigen Marantz Gravity-Treiber, die mit äußerst kraftvollen Neodym-Magneten ausgestattet sind. Dadurch kann ein verzerrungsarmer, impulstreuer, präziser Klang realisiert werden. Zentral beim Horizon untergebracht ist ein 165-mm-Subwoofer, der von zwei 25-mm-Seidenkalotten-Hochtönern und drei 50-mm-Breitbandtreibern ergänzt wird.

Blick auf die Subwoofer-Einheit

Der rechenstarke, im Haus entwickelte Algorithmus für die digitale Signalverarbeitung (DSP) namens Marantz Mirage stellt sicher, dass die Klangeigenschaften der ausgereiften Akustik-Plattform sowohl an die Stimmung des Anwenders als auch an das aktuell laufende Musikstück anzupassen - hier gibt es drei Parameter, die auf Wunsch vom Nutzer justiert werden können: Über die HEOS-App kann man die Klarheit, Räumlichkeit und Wärme des Klangs individuell abstimmen, später mehr dazu. Im "Sound Master" Modus hat der Anwender die Option, den Klang des Horizon bzw. Grand Horizon genai so zu erleben, wie er vom Marantz Soundmaster Yoshinori Ogata realisiert wurde.

Bedienring mit kleinen LEDs

Der Horizon weist als nächstes Merkmal den berührungsempfindliche Bedienring Aura Control auf. Dieser sorgt mithilfe von 100 versteckt platzierten LEDs sowie Annäherungs- und Umgebungslichtsensoren für den zum Habitus des Horizon passenden Bedienkomfort und zugleich für eine unverwechselbare Optik. Berührt man den beleuchteten Ring um den Subwoofer in der Mitte und stellt die gewünschte Lautstärke, regelt Aura Control den Lautsprecher, so der Hersteller, auf den gewählten Wert. Im Verlauf dieser Aktion wird der Lautstärkepegel deutlich mit Markierungen angezeigt, die auf den klassischen Stern auf den Marantz-Produkten anspielen.

Auf der Rückseite findet man die Anschlusssektion

Hier die Anschlüsse, die unter einer magentischen Metallabdeckung zu finden sind

Der Horizon ist als netzwerkfähiger Wireless-Lautsprecher konzipiert, der laut Hersteller auch den den Anforderungen anspruchsvoller Anwender gewachsen ist. Der Horizon ist mit der hauseigenen Streaming-/Multiroom-Plattform HEOS ausgestattet, was für eine enorme Flexibilität steht: So können Musikinhalte von zahlreichen unterstützten Musikdiensten wie z.B. Amazon Music, Deezer, Spotify und TIDAL streamen. Auch Apple AirPlay 2 und Bluetooth sind integriert. Der Aktivlautsprecher besitzt einen analogen, optischen und HDMI-Eingang und ist in der Lage, Musik von lokalen, über USB-C verbundenen Laufwerken abzuspielen. Die integrierte Dolby-Dekodierung garantiert zudem volle Kompatibilität mit Dolby Atmos über HDMI.

Hier die wichtigsten technischen Daten in der Übersicht:

310 Watt Verstärkung, 745 Watt Spitzenleistung

2 Hochtöner (25 mm), 3 Breitbandtreiber (50 mm), 1 Subwoofer (165 mm)

1 Stereo-Chinch-Eingang, 1 optischer Eingang, 1 HDMI eARC-Eingang, 1 USB-C-Eingang

HEOS Built-In mit Bluetooth, AirPlay 2, Spotify Connect und Unterstützung zahlreicher Streaming-Services

364 x 210 x 387,5 mm (B x H x T)

