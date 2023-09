SPECIAL: Heimkinowochen bei Nubert - Surroundklang der Spitzenklasse zu günstigen Preisen

Seit der IFA laufen bei den Klangexperten aus Schwäbisch-Gmünd die "Heimkinowochen". In vier Kategorien (Passiv, Aktiv, preAV und Soundbar) bietet Nubert ausgewählte Sets zu besonders attraktiven Preisen für ein akustisch eindrucksvolles Surround-Erlebnis an. In jeder Sparte wird eine breite Palette in verschiedenen Preisklassen offeriert. Das reicht von einer hochwertigen Soundbar + zusätzlichen Rear-Lautsprechern bis hin zum 7.1.4-Dolby-Atmos-System. Im Fokus stehen auf passiver Seite die Serien nuBoxx, nuLine und nuVero, bei den Aktivlautsprechern klar die nuPro XS RC-Serie. Wir haben uns einmal drei Systeme herausgepickt, die wir hier etwas ausführlicher vorstellen möchten.

Wer möchte, kann darüber hinaus auch bei jedem vorgeschlagenen Setup den Konfigurator auf der Nubert-Website nutzen, um weitere Komponenten für eine individuelle Zusammenstellung hinzufügen. Darunter alle aktiven Subwoofer von Nubert und weitere Lautsprecher für größere 3D-Audio-Setups.

Wer sich die Aktionsangebote direkt auf der Herstellerseite ansehen will, findet hier direkt dorthin: Klick!

Zudem gibt es im Rahmen der Heimkinowochen auch ein Gewinnspiel. Wer seine Nubert Heimkino-Technik kreativ ablichtet, hat die Chance auf einen 1.000 Euro-Gutschein für den Nubert-Shop.

nuPro XS-8500 RC + nuPro XS-3000 RC

nuPro XS-8500 RC + nuPro XS-3000 RC (Klick!)

Als Maßstab der Soundbars darf die Kombination mit der nuPro XS-8500RC in unserer Auflistung natürlich nicht fehlen. Das 3.1-System bietet für eine Einzelkomponente ein regelrecht sensationelles akustisches Erlebnis. Unglaubliche Pegelfestigkeit, grandiose Dynamik und eine durchweg harmonische, gleichzeitig mitreißende Performance sowohl bei der Musikwiedergabe als auch bei Filmton begeistern selbst sehr anspruchsvolle Hörer. Die Verarbeitung ist tadellos, das Finish absolut hochwertig und dank des zeitlos eleganten Designs fügt sich die Nubert Flaggschiff-Soundbar nahtlos in praktisch jede Wohnumgebung ein.

Anzeige



nuPro XS-8500 RC

Imposanter Auftritt

Im Aktions-Set kombiniert Nubert die nuPro XS-8500 RC mit den nuPro XS-3000 RC als Surround-Lautsprecher. Die glaubwürdige und weitläufige Frontkulisse wird damit um diskrete Surround-Kanäle erweitert. Das gelingt dank Nubert X-Connect Surround völlig kabellos und wer möchte, kann sogar noch weitere Komponenten, wie z.B. den Einbaulautsprecher nuPro XI-2000 RC, einbinden. X-Connect Surround unterstützt Dolby Atmos und DTS:X und Lautsprecherkonfigurationen bis hin zu 7.1.4.

Aber schon die Kombination aus großer Nubert-Soundbar und nuPro XS-3000 RC bietet ein wahres Effektfeuerwerk. Insbesondere actionreiche Filmspektakel profitieren von der hohen Präzision, direktional nachvollziehbaren akustischen Elementen und klarer Lokalisation sämtlicher Effekte. Absolut überzeugend ist auch die Dialog- und Sprachwiedergabe der nuPro XS-8500 RC. Unabhängig der Komplexität der Klangkulisse ist die Sprachverständlichkeit über alle Zweifel erhaben. Selbst im Bassbereich mangelt es kaum, denn die großvolumige Soundbar spielt nicht nur satt und nachdrücklich, sondern auch tief hinunter. Und auch die kompakten Rears warten mit einer Nubert-typischen, präzisen und höchst kontrollierten Basswiedergabe auf. Hier profitiert man natürlich auch klar von der intelligenten Raumakustikoptimierung "Nubert X-Room Calibration". Mit der Nubert X-Remote App stehen mit Voice+ auch eine Dialogoptimierung, Adaptive Loudness und die Nubert Klangwaage mit 5-Band-EQ zur Verfügung.

nuPro XS-3000 RC in Schwarz

Mit der Kombi aus nuPro XS-8500 RC und den leistungsfähigen Aktivlautsprechern nuPro XS-3000 RC bleibt man, bezüglich der Abmessungen, absolut im moderaten Rahmen. Die akustische Leistungsfähigkeit ist allerdings, sowohl bei Soundbar als auch bei den Boxen, enorm und so lassen sich problemlos auch etwas größere Räume beschallen. Die nuPro XS-3000 RC sind zwar die kleinsten ihrer Serie, warten aber bereits mit 300 Watt Nennleistung und 38Hz unterer Grenzfrequenz auf.

Anzeige



Wer möchte, kann natürlich auch weitere Boxen hinzufügen, z.B. den Einbaulautsprecher nuPro XI-2000 RC für ein kabelloses Dolby Atmos-Setup

Das Set ist also nicht nur für Anwender, die nicht allzu viel Platz haben, sondern auch für diejenigen interessant, die zwar ein vollwertiges Surround-Klangerlebnis wünschen, das Wohnzimmer aber nicht mit Lautsprecherkomponenten überladen möchten. Gefällt das Konzept, kann man Soundbar und Surround-Lautsprecher im Nachgang immer noch um weitere Rears, Atmos-Lautsprecher und Wireless-Subwoofer ergänzen. Das nuPro XS-8500 RC Surround Set ist zum Preis von 2.955,92 Euro statt 3.359 Euro erhältlich.

Hier geht es direkt zum Nubert nuPro XS-8500 RC Surround (Klick!)!

nuPro XS-3000 RC Surround

Nubert nuXinema preAV

Anzeige



Rückseite

Wer auf geringen Verkabelungsaufwand und ein cleanes Setup steht, allerdings im Frontbereich lieber Einzelkomponenten als eine Soundbar möchte, sollte sich definitiv das nuPro XS-3000 RC Surround-Set (Klick!) ansehen. Hier kommen die aktiven Kompaktlautsprecher in fünffacher Ausführung zum Einsatz. Die identischen Boxen im Front- sowie Surroundbereich haben natürlich ein besonders ausgewogenes, in allen Bereichen harmonisch klingendes und geschlossenes Klangbild zur Folge.

Die Einsteiger der nuPro X-Serie haben mit soliden 300 Watt Dauerleistung (pro Box) und einer üppigen Anschlussbestückung mit XLR, AES, HDMI ARC, USB DAC sowie weiteren digitalen und analogen Eingängen bereits viel zu bieten, hier in Kombination mit dem neuen nuXinema preAV spielen sie bei spannenden TV-Dramen und mitreißenden Kinofilmen ihr volles Potential aus. Natürlich kann man auch dieses System beliebig erweitern. Neben einem Aktiv-Sub bieten sich z.B. die ebenfalls neuen nuPro XI-2000 RC Einbaulautsprecher an. Mit Ambientelicht sorgen die Einbaulautsprecher für ganz besondere "Atmos"-phäre.

nuPro XS-3000 RC in Weiß

Rückseite

Das passt natürlich hervorragend für das Zusammenspiel mit dem neuen Nubert Vorverstärker, der sowohl Dolby Atmos als auch DTS:X dekodiert und die Komponenten der nuPro Serie dank X-Connect Surround auf Wunsch sogar drahtlos anspricht. In schickem und kompaktem Format bringt er eine außergewöhnliche Flexibilität und Leistungsfähigkeit mit und arbeitet mit bis zu 8 Funkkanälen. Neben der exzellenten Signalverarbeitung, kabelloser HiRes-Übertragung und sinnvollen Upmixern steht der Bedienkomfort besonders im Fokus. An Bord ist eine automatische Lautsprechererkennung und dank X-Room-Calibration werden Probleme im Bassbereich effektiv beseitigt. Komplette App-Steuerbarkeit, Bluetooth mit aptX HD-Support und eine üppige HDMI-Beschaltung tragen ebenfalls zum einfachen Handling und komfortablen Nutzung bei.

X-Remote App

Sowohl die nuPro XS-3000 RC als auch der nuXinema preAV sind sowohl in Schwarz als auch in Weiß erhältlich. Wer möchte, kann nochmal 2 nuPro XS-3000 RC dazupacken. Beim Subwoofer hat man mit nuSub XW-700, nuSub XW-800 slim, nuSub XW-900 und nuSub XW-1200 freie Auswahl und für Atmos-Sound bietet sich, wie gesagt, der nuPro XI-2000 RC an. In der Grundausstattung kostet das Setup 3.792,80 Euro statt 4.310 Euro.

Hier geht es direkt zu nuPro XS-3000 RC Surround (Klick)!

nuLine 284 Surround

Nubert nuLine 284 Surround (Klick!)

Nubert wartet mit außerordentlich leistungsfähigen aktiven Komponenten auf, aber auch im passiven Bereich steht die Kompetenz der Schwaben völlig außer Zweifel. Neben den preislich besonders attraktiven nuBoxx Lautsprechern und den ebenso performanten wie luxuriösen nuVero-Komponenten begeistert uns die nuLine-Serie mit ihrem exzellenten Preis-/Leistungsverhältnis besonders.

Gerade die nuLine 284 entwickelt trotz ihrer schlanken Dimensionen ein spektakuläres akustisches Potential. Einer oder gleich mehrere Subwoofer lassen sich zwar problemlos aus dem Nubert-Sortiment ergänzen, doch die Basswiedergabe der Lautsprechersäulen ist überraschend kraftvoll und voluminös. Natürlich erreicht man mit einem aktiven Sub noch mehr Tiefgang und mehr Nachdruck in den tiefsten Regionen. Eine hohe Souveränität mit hoher Präzision und auch sehr guter Struktur und Kontrolle erreicht man bereits mit dem hier angebotenen 5.0-Setup.

Nubert nuLine 284

Nubert nuLine CS-174

Ein weiteres Highlight der nuLine 284 ist das hohe Auflösungsvermögen über das gesamte Frequenzspektrum. Das gilt im Übrigen auch nicht nur für die Standlautsprecher, die hier als Fronts im Einsatz sind, sondern auch für den groß dimensionierten Centerlautsprecher CS-174. Die beiden konnten wir bereits während eines ausführlichen Tests, damals in Kombination mit den nuLine 34 statt den nuLine 24, in der Praxis erleben und waren vom Zusammenspiel der Komponenten enorm begeistert. So sehr, dass sich das Ensemble unser Masterpiece-Prädikat verdienen konnte.

Die nuLine 24 als Surround-Lautsprecher

Absolut harmonisch, mit toller Detaillierung und exzellenten Dynamikeigenschaften. Und auch was die Pegelfestigkeit betrifft, müssen sich die Nubert Passivlautsprecher nichts vorwerfen. Im Gegenteil, selbst bei actiongeladenen Spektakeln mit komplexer Kulisse und schnell aufeinanderfolgenden Effekten bleiben die nuLine-Lautsprecher absolut souverän und liefern einen stets angenehmen, gleichzeitig mitreißenden Sound. Die nuLine 24, die sich hier als kompakte Surround-Lautsprecher auszeichnen, sind keinesfalls zu verachten. Für ihre Größe spielen sie erstaunlich tief hinunter und schaffen im Rear-Bereich der Klangkuppel eine glaubhafte, atmosphärisch überraschend dichte Performance mit klarer Direktive. Wer auf maximale Räumlichkeit steht, freut sich außerdem über den zweiten Hochtöner. Damit wird der kompakte Speaker auf Wunsch sofort zum Dipollautsprecher.

Optional erweiterbar z.B. mit den nuLine RS-54

Das nuLine Surround-Set gefällt auch optisch mit schlichter Eleganz und ist mit klaren Kanten, leicht abgerundet, hochwertig verarbeitet. Wahlweise mit einer Mehrschichtlackierung in edlem mattschwarz oder im schicken Nussbaum Echtholzfurnier.

Das Set aus nuLine 284, CS-174 und nuLine 24 ist während der Heimkinowochen für 5.371 Euro statt 6.550 Euro erhältlich. Wer möchte, kann natürlich noch weitere Lautsprecher und Subwoofer hinzufügen.

Hier geht es direkt zu nuLine 284 Surround (Klick!)!

Weitere Zusammenstellungen im Angebot

Nubert hat weitere, sehr attraktive Sets zu günstigen Preisen während der Heimkinowochen im Angebot, hier eine Übersicht inklusive Preis und Direktlink zur Sales-Aktion:

nuBoxx B-30 Surround (2x nuBoxx B-30, 1x nuBoxx B-50, 2x nuBoxx BF-10) für 989 Euro statt 1.150 Euro - Direktlink (Klick!)

nuLine 34 Surround (2x nuLine 34, 2x nuLine CS-64, 2x nuLine WS-14) für 1.559,75 Euro statt 1.835 Euro - Direktlink (Klick!)

nuVero 50 Surround (5x nuVero 50) für 2.877 Euro statt 3.425 Euro - Direktlink (Klick!)

nuBoxx B-70 Surround (2x nuBoxx B-70, 1x nuBoxx B-50, 2x nuBoxx B-30) für 1.849 Euro statt 2.150 Euro - Direktlink (Klick!)

nuVero 140 Surround (2x nuVero 140, 1x nuVero 70, 2x nuVero 30) für 6.027 Euro statt 7.175 Euro - Direktlink (Klick!)

nuPro XS-6000 RC Surround (nuXinema preAV, 2x nuPro XS-6000 RC, nuPro XS-4000 RC als Center, 2x nuPro XS-4000 RC als Surroundlautsprecher) für 5.640,80 Euro statt 6.410 Euro - Direktlink (Klick!)

nuPro XS-8000 RC Surround (nuXinema preAV, 2x nuPro XS-8000 RC, nuPro XS-3000 RC als Center, 2x nuPro XS-3000 RC als Surround-Lautsprecher) für 6.966 Euro statt 8.100 Euro - Direktlink (Klick!)

Special: Philipp Kind

Bilder: Nubert, areadvd

Datum: 29.09.2023

Tags: Lautsprecher