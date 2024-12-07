SPECIAL: Fünf Weihnachts-Kauftipps aus dem Nubert-Sortiment

Weihnachten naht und der ein oder andere sucht vielleicht noch das passende Geschenk, um es seinen Liebsten, oder vielleicht auch mal sich selbst, unter den Weihnachtsbaum zu legen. Grund genug, uns einmal im Nubert-Sortiment umzusehen, welche Produkte sich dafür besonders gut eignen. Wir haben uns ein paar wenige Highlights herausgepickt und wollen Ihnen diese natürlich nicht vorenthalten:

nuControl X

Nubert nuControl X

Gleich an erster Stelle steht diese kompromisslose Hightech-Vorstufe. Wer die nuControl X unterm Baum vorfinden möchte, muss allerdings besonders artig gewesen sein. Der Weihnachtsmann muss hier tief in die Tasche greifen, dafür erhält der Beschenkte aber auch ein wahres Meisterstück. Was die schwäbischen Akustik- und Elektronikexperten mit der nuControl X geschafft haben, ist einfach nur der Wahnsinn: Mit unfassbar umfangreichen Einstellungsoptionen, selbst entwickeltem, präzise arbeitendem Einmesssystem, enorm umfangreicher Anschlussbestückung und einer Optik, die bis ins Detail gelungen ist - Nubert sorgt dafür, dass es die versammelte Konkurrenz des Marktsegments kalt erwischt und es einen neuen Star im Vorstufen-Universum gibt.

Rückseite mit umfangreicher Anschluss-Sektion

Dem ist praktisch nichts hinzuzufügen. Nicht umsonst hat die nuControl X bei uns in praktisch jeder Kategorie exzellent abgeschnitten und so das begehrte Referenz-Prädikat ergattert. Nicht nur das, im letzten Jahr wurde die brillant klingende Stereovorstufe gar Gerät des Jahres in der Kategorie "Innovation Audio". In 2024 hat die nuControl X nichts eingebüßt und brilliert weiterhin mit tadelloser Ausstattung, langlebiger Verarbeitung und schlichtweg überragenden akustischen Eigenschaften.

nuPro XS-8500 RC

Anzeige



nuPro XS-8500 RC

Mit der nuPro XS-8500 RC hat Nubert ein echtes Soundbar-Flaggschiff im Sortiment. Am "Maßstab aller Soundbars" müssen sich hier selbst hochperformante Konkurrenzprodukte messen. Kein Wunder, dass wir hier gleich den nächsten Kandidaten mit einer Geräte des Jahres-Auszeichnung in der Liste haben. Als Einzelkomponente bietet die 3.1-Soundbar ein regelrecht sensationelles akustisches Erlebnis und bietet eine schier unglaubliche Pegelfestigkeit, enorme Dynamik und durchweg harmonische, lebendige Kulisse. Das gilt sowohl bei der Musikwiedergabe als auch bei Filmton.

Die Verarbeitung ist nicht zu bemängeln, das Oberflächen-Finish in typischer seidenmatter Lackierung sehr edel und das zeitlos elegante Design fügt sich nahtlos in jede Wohnumgebung ein. Eine tadellose Sprachwiedergabe ist geboten und die doch stattliche Soundbar tritt dank großem Innenvolumen selbst im Bassbereich satt und nachdrücklich auf. Featureseitig wird ebenfalls aufgetrumpft: Dolby Atmos- und DTS:X-Decoding sind integriert, die Anschlussbestückung mit HDMI eARC ist üppig und mit der X-Room Calibration ist auch eine effektive Raumeinmessung und EQ-Anpassung möglich.

Nicht zuletzt bietet die 120cm breite Soundbar auch eine ideale Frontkulisse und verbindet sich mittels X-Connect Surround komfortabel mit weiteren Nubert-Komponenten zum leistungsfähigen Mehrkanal-Set. Die Wireless-Verbindung ist natürlich auch mit einem Subwoofer von Nubert möglich.

nuGo! ONE+

Nubert nuGo! ONE+

Anzeige



Mit dem nuGo! ONE+ befinden wir uns in deutlich günstigeren Preisregionen als bei den beiden vorherigen Produkt-Highlights. Dennoch weist der vom Hersteller lediglich als Tragbare Bluetooth Box ausgewiesene Kompakt-Speaker hohe Performance und insbesondere Flexibilität und Ausstattungsvielfalt auf. In grundsolider Verarbeitungsqualität, ausgestattet mit einem praktischen Tragegriff, IPS-Display auf der Oberseite und einer eleganten Akustikstoffbespannung kommt der nuGo! ONE+ zum Preis von 295 Euro in schlichtem Schwarz daher.

An Bord: Natürlich Bluetooth! Dazu aptX HD und AAC. Außerdem ist Radioempfang von DAB+, UKW und FM HD möglich. Dabei kann der nuGo! ONE+ sogar als externer Radioempfänger verwenden, und mit seinem optischen Digitalausgang an die vorhandene HiFi-Anlage angeschlossen werden. Erstaunlich ist auch die lange Akkulaufzeit von 24 Stunden, die mittels des 35,5 Wh-Akkus erreicht wird. Schnelle Ladung gibts per USB-C. Und auf die Ohren mit 2 x 36 Watt Impulsleistung und einer überraschend geringen unteren Grenzfrequenz von 55Hz.

Der nuGo! ONE+ ist IPX5 zertifiziert und damit vor Regen und Spritzwasser geschützt. Mit ausgezeichneter Verarbeitungsqualität, hoher Vielseitigkeit und starkem Klang hat uns der Nubert-Speaker auch im Test überzeugt.

nuBoxx A-125pro

nuBoxx A-125 pro

Die nuBoxx A-125 pro sind Aktivlautsprecher, die sich sehr gut für die Verwendung am Schreibtisch in Kombination mit einem PC oder aber auch in Verbindung mit einem Fernseher als kompakte und praktische Alternative eignen. Trotz ihrer geringen Abmessungen wird mittels integrierter Verstärkereinheit mit 160 Watt, 25mm Seidengewebe-Hochtöner und 118mm PP-Tiefmitteltöner eine glaubwürdige und dynamische Stereobühne realisiert. Zudem sind die kleinen Aktiven äußerst pegelfest. Die typische Nubert Klangwaage, die beiden DSP-Modi Movie und Music und das vibrationsarme, stabile Gehäue sorgen für einen rundum gelungenen Klangeindrück, der auch nach persönlicher Vorliebe im Bereich der Bässe, Mitten und Höhen justiert werden kann.

Anzeige



Aufbau am Schreibtisch

Die Verbindung mit PC, TV oder sonstiger Komponente kann mittels USB-C, dem koaxialen und optischen Digitaleingang oder auch per Bluetooth samt aptX HD erfolgen. Wer sein PC oder Notebook via USB mit den nuBoxx AS-125 pro verbindet, umgeht geschickt die schwachbrüstige D/A-Wandlung im Rechner und kommt in den Genuss der deutlich performanteren Nubert-Signalverarbeitung. Auch ein externer Sub kann direkt über den Subwoofer-Vorverstärkerausgang angeschlossen werden.

Eine kleine Metallfernbedienung, eine zeitlos elegante, klare Formensprache im klassischen Bauhaus-Stil und die Verfügbarkeit in den Farbvarianten Schwarz und Weiß mit lackierter Front und farblich abgestimmter Frontblende vollenden das Gesamtpaket der nuBoxx AS-125 pro.

nuBoxx AS-225max

nuBoxx AS-225 max

Anzeige



Die nuBoxx AS-225 max hat sich im Test hervorragend geschlagen und zeigte sich mit kräftigem Fundament, ausgeprägter räumlicher Darstellung, einer tadellosen Verarbeitung von Stimmen und einer Detaillierung, die wir in dieser Preisklasse und von einem Gerät dieser Bauart nicht erwartet hätten. Zweifellos tragen hier die hochwertigen und belastbaren Chassis und die kraftvolle Verstärkung mit 180 Watt Maximalleistung bei. Voice+ für stets klare Sprachverständlichkeit, adaptive Loudness und eine Wide-Funktion sind ebenfalls an Bord.

Der HiFi TV-/Aktivlautsprecher hat aber auch abseits der akustischen Performance viel zu bieten. Eine praxisgerechte Anschlussbestückung mit HDMI eARC, ein einfaches Handling mit dem Multifunktions-Bedienelement vorne oder der sehr hochwertigen Fernbedienung und eine tadellose Verarbeitung in den Farbvarianten Schwarz und Weiß zeichnet die nuBoxx AS-225 max ebenfalls aus. Auf ein Display wird hier zwar verzichtet, nach kurzer Eingewöhnung hat man das Bedienkonzept aber schnell durchschaut. Kraft und Stabilität hat auch das Gehäuse mit edel lackierter Front zu bieten: Fernseher mit bis zu 50kg Gewicht finden darauf Platz.

Special: Philipp Kind

Bilder: Nubert, Sven Wunderlich

Datum: 07.12.2024