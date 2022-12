SPECIAL: Fünf Nubert-Highlights kurz vor Weihnachten

Noch nicht alle Weihnachtsgeschenke beisammen? Wir haben uns im Nubert-Sortiment umgesehen und uns auf der Zielgeraden hin zum Heiligen Abend noch ein paar Highlight-Produkte herausgepickt, die sich in diesem Jahr noch perfekt unter dem Weihnachtsbaum machen würden. Wer so spät dran ist, muss natürlich auf den Versanddienstleister hoffen, damit die Pakete noch unter dem Baum landen. Aber vielleicht will man sich auch lieber selbst beschenken und da ist es gar nicht verkehrt, wenn im Trubel zwischen den Jahren unauffällig ein Paket eintrifft. Spaß machen die Komponenten jedenfalls das ganze Jahr über. Alle Produkte sind sofort verfügbar und versandbereit.

nuConnect ampX

Nubert nuConnect ampX

Den leistungsfähigen nuConnect ampX gibt es bei Nubert auch in eleganter schneeweißer Winter-Optik. Mit hoher Verarbeitungsqualität, tadellosem Finish, überdurchschnittlich hoher Flexibilität und den kraftvoll zupackenden Endstufen mit 110 Watt pro Kanal begeistert uns der Streaming-Verstärker noch immer. Auch die zuverlässig und effektiv arbeitende Einmessung im Bassbereich mit X-Room Calibration sowie die zahlreichen Einstelmöglichkeiten sprechen für den kompakten Allrounder.

Innen überzeugt die Komponente mit einem sauberen Aufbau aus sorgfältig ausgesuchten Bauteilen. Besonders stolz ist man bei Nubert auf die außergewöhnlich rauscharm arbeitende Phono-Stufe, kompatibel zu Moving Magnet (MM) und Moving Coil (MC) Systemen. Nubert hat auch eine Multiroom-Kompatibilität nach "Art des Hauses" mit auf den Weg gegeben. Konkret heißt das, dass z.B. in der Haupthörzone zwei nuJubilee 45 am nuConnect ampX betrieben werden, während in einer weiteren Hörzone problemlos beispielsweise ein Paar nuPro X-4000 RC spielen.

Alle Informationen zum nuConnect ampX findet man natürlich beim Hersteller (Klick!) oder man lehnt sich ein paar Minuten zurück und schaut sich die Vorteile des kompakten Streaming-Verstärkers auf unserem YouTube-Kanal im Video (Klick!) an.

nuLine 34 (+ nuConnect ampX)

nuLine 34

Trotz der Winter-Optik würden wir nicht empfehlen, den nuConnect ampX in die heimische Modell-Winterlandschaft zu integrieren. Vielmehr bietet sich die Kombination mit hochwertigen Lautsprechern aus dem Nubert-Portfolio an. Die nuLine 34, ebenfalls in Weiß zu haben, passt z.B. hervorragend zum Kompaktverstärker und ist schon ein echter Klassiker. Für sie gilt ebenso wie für den nuConnect ampX: In Anbetracht ihrer wahrhaftig kompakten Abmessungen liefert sie eine hervorragende akustische Performance. Mit exzellenter Räumlichkeit und guter Auflösung im Hochtonbereich gelingen Bühnenaufbau, Struktur und Vokalstimmencharakter in exzellenter Manier. Überraschend voluminös und nachdrücklich geht sie im Bassbereich zu Werke. Sie spielt direkt, neutral auf und bleibt auch bei außerordentlichem Pegel äußerst souverän. Zum überaus fairen Preispunkt erhält man hier eine kraftvolle und optisch attraktive Stereo-Kette.

nuLine 284 (+ nuConnect ampX)

Nubert nuLine 284

Dass der kompakte nuConnect ampX auch in der Lage ist, große Standlautsprecher zu befeuern, haben wir in mehreren Testreihen ausführlich geklärt. Ein ganz besonders schicker und ebenso leistungsfähiger Spielpartner ist die schlanke Säule der nuLine 284. Das echte Drei-Wege-System kommt mit einem starken Bassfundament und einer breiten, räumlich klar strukturierten und differenzierten Bühne daher. Nicht umsonst zählt sie nicht nur zu den meistverkauften Lautsprechern der Serie, sondern im ganzen Nubert-Sortiment. Vom schlanken Auftritt sollte man sich zudem nicht blenden lassen: Der Standlautsprecher brilliert mit herausragendem Tiefgang und erstaunlicher Wucht. Nahtlose Übergänge vom Tief- in den Mitteltonbereich und von den Mitten hin zu den Höhen zählen ebenfalls zu den Merkmalen des Lautsprechers und sorgen für ein in sich geschlossenes, homogenes, durchweg stimmiges Klangbild. Dank Hightech-Frequenzweiche und den Klangwahlschaltern auf der Rückseite lässt sich die nuLine 284 den individuellen Wünschen und dem Hörraum entsprechend anpassen.

nuGo! ONE

Nubert nuGo! ONE

Zugegeben, die bisherigen Kandidaten sind jetzt nicht unbedingt die günstigsten Weihnachtsgeschenke und eine nuLine 284 wird in den meisten Fällen ohnehin nur liegend unter den Baum passen. Daher haben wir uns, auch wenn es ihn nicht in "Schneeweiß" gibt, im etwas günstigeren Preisbereich den erst kürzlich erschienenen nuGO! ONE von Nubert herausgepickt. Dieser vom Hersteller selbst lediglich als Bluetooth-Lautsprecher ausgewiesene Speaker ist auch mit einem DAB+ Tuner bestückt und dank des integrierten 9800 mAh starken Akku äußerst flexibel. Er unterstützt bei der drahtlosen Audiosignalübertragung aptX HD und AAC und sorgt mit dem OLED-Display auf der Oberseite in 2,9. Zoll für Übersicht. Besonders gefällt uns am ersten Wurf des Herstellers in dieser Kategorie der erwachsene und authentische Klang. Nubert hat es tatsächlich geschafft, den exzellenten Familien-Sound der hochwertigen Passiv- und größeren Aktivkomponenten in dieses transportable Format zu packen.

Alle Spezifikationen zum nuGo! ONE gibt es direkt bei Nubert (Klick!). Wer möchte, kann sich die Vorteile des BT-Speakers auch in unserem Video von der IFA ansehen!

nuBox A-125

Nubert nuBox A-125 in Eisgrau

Mit den nuBox A-125 finden wir zurück zur passenden Farbgestaltung, denn die kompakten Regalboxen sind aktuell nicht nur ein sehr günstiger Einstieg in die Welt des Nubert-Klangs, sondern auch in winterlichem Eisgrau erhältlich. Die Zwei-Wege-Schallwandler machen auch 2022 noch eine exzellente Figur, bringen 50 Watt pro Box an Leistung mit und haben auch ein HDMI-Terminal an Bord. Da ist es besonders praktisch, das neben dem Preset für Musik auch ein sehr gutes DSP-Programm für die Filmtonwiedergabe integriert ist. Zusätzlich zeigt man mit einem optischen und einem koaxialen Digitalanschluss sowie Stereo Cinch und Subwoofer Pre-Out Flexibilität. An Treibern kommen hier ein 25 mm großer Hochtöner aus Seidengewebe und ein 118 mm Tiefmitteltöner aus einer belastbaren Polypropylenmembran zum Einsatz.

Die Auslaufmodelle der nuBox A-125 sind aktuell reduziert für nur 298 Euro bei Nubert (Klick!) erhältlich!

Jubelwochen (nuPro AS-3500)

Nubert nuPro AS-3500 (Klick!)

Abschließend wollen wir nochmal auf die aktuell laufenden Aktionen hinweisen. Bei den Jubelwochen übernimmt Nubert momentan die Versandkosten für alle Lautsprecher. Darüber hinaus gibt es bei den Erfolgsmodellen nuPro AS-3500, nuBoxx AS-425 max und nuBoxx AS-225 max sowie dem Flaggschiff nuPro XS-8500 RC für die Dauer der Aktion eine kostenlose Garantieverlängerung auf fünf Jahre! Wer auf hohe Energieeffizienz ebenso großen Wert legt, wie auf hohe Performance, der sollte sich insbesondere die nuPro AS-3500 genauer ansehen!

Zusätzlich bietet Nubert bis 08. Januar 2023 eine 0%-Finanzierung an. Alle Infos zur Aktion unter www.nubert.de/null-prozent-finanzierung und alle Informationen zu den Soundbar-Jubelwochen gibt es hier: www.nubert.de/soundbar-jubelwochen

Special: Philipp Kind

Bilder: Nubert, Sven Wunderlich

Datum: 17.12.2022

