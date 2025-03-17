SPECIAL: Dune: Prophecy - sechsteilige Sci-Fi-Saga exklusiv bei Sky/WOW - Wissenswertes und unsere Bild-/Ton-Eindrücke

Sehr interessant für Fans der Dune-Saga und von hochwertig produzierten Sci-Fi-Serien ist „Dune: Prophecy“. Die sechsteilige Serie läuft bereits ab 18. November 2024 exklusiv bei Sky und dem Streamingdienst WOW. Die Charaktere werden unter anderem von Emily Watson, Olivia Williams Travis Fimmel, Jodhi May und Mark Strong verkörpert. Die Folgen werden koproduziert von HBO und Legendary Television. Der Trailer ist hier auf Youtube zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=NGGg83aJWrM

Nun stellen wir die Serie genauer vor und starten mit Eckdaten zur Technik.

Sound: Dolby Atmos (basierend auf Dolby Digital+)

Bild: auf Sky in 4K UHD und HDR10

Seitenverhältnis: 2:1

Kamera: Alexa 35 mit MiniHawk und Hawk Class-X Kameralinsen

Exzellent heraus kommt die Serie übrigens auch mit der Settop-Box Sky Stream:

„Dune: Prophecy” - der Inhalt in Kürze:

„Dune: Prophecy“ spielt im weitläufigen Universum von Dune, das von Autor Frank Herbert kreiert wurde. 10.000 Jahre vor dem Aufstieg von Paul Atreides thematisiert die Serie das Leben von zwei Harkonnen-Schwestern im Kampf gegen Mächte, die die Zukunft der Menschheit bedrohen. Im Verlauf rufen beide die sagenumwobene Sekte ins Leben, die später als "Bene Gesserit" bekannt werden wird. Inspiriert ist die Serie von dem Roman „Sisterhood of Dune“, geschrieben von Brian Herbert sowie Kevin J. Anderson.

Darstellerinnen und Darsteller:

Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Jodhi May, Mark Strong, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea, Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Chris Mason, Shalom Brune-Franklin, Camilla Beeput, Jihae, Tabu, Charithra Chandran, Jessica Barden, Emma Canning, and Yerin Ha.

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Wer steckt hinter der Serie?

Viele bekannte "Köpfe" stecken hinter der Serie

Alison Schapker nimmt die Rolle als Showrunnerin und als Executive Producer ein. Diane Ademu-John hat die Serie mitentwickelt und ist ebenfalls Executive Producer. Anna Foerster war Executive Producer und führte bei mehreren Episoden Regie, darunter auch bei der ersten. Jordan Goldberg, Mark Tobey, John Cameron, Matthew King, Scott Z. Burns und Jon Spaihts sind ebenso wie der New York Times-Bestsellerautor Brian Herbert als Executive Producer tätig, genauso wie Byron Merritt und Kim Herbert als Executive Producer für den Nachlass von Frank Herbert. Der New-York-Times-Bestsellerautor Kevin J. Anderson fungiert als Co-Produzent. Die Serie wird von HBO und Legendary Television koproduziert. Legendary produziert auch die Filmreihe, die bereits zwei von der Kritik hochgelobte Teile veröffentlicht hat, von denen der erste sechs Academy Awards® erhielt.

Wie ist es um die Bild- und Tonqualität bestellt?

Wir haben zu diesem Zweck in die erste Episode "die verborgene Hand" hineingeschaut und hineingehört. Wie es viele andere zuhause auch tun, haben wir ein 4K Smart TV/Soundbar-Setup verwendet.

TV: Samsung 65QN85C

Soundbar: Samsung HW-Q810GC

Smart TV-Lautsprecher und Soundbar arbeiten zusammen mittels Samsung Q Symphony, adaptiver Modus

Bildmodus TV: Filmmaker Modus

Was konnten wir im einzelnen feststellen?

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Hochwertige Bildqualität

Sehr gute Detailwiedergabe

Wir freuen uns gleich zu Beginn der ersten Folge über ein Bild mit hoher Panoramawirkung und erkennen viele Details an den zerstörten Maschinen/Robotern. Zu loben ist die sehr dynamische Gesamtwirkung, und auch Einzelheiten wie die lodernden Flammen sehen authentisch aus. Nun folgt ein Szenenwechsel und wir sehen eine Eis/Schneelandschaft von oben, erkennen die sehr gute Schärfe und die erneut ausgesprochen plastische Darstellung. Kleine Details sind von oben sehr gut zu erkennen, was für einen kompletten Bildeindruck sorgt. Kurz darauf ist das Gesicht der Protagonistin im Fokus, und hier kommt der Ausdruck in den Augen der Darstellerin mit lebendiger Wirkung heraus - auch die Gesichtszüge sind fein gezeichnet, gleichzeitig wirkt das Ergebnis nicht unnatürlich überschärft. Als nur wenige Augenblicke später die Felsformation im Zentrum des Bildes auftaucht, springen die Felsen dem Betrachter plastisch ins Auge und beeindrucken durch die saubere Betonung kleiner Einzelheiten. Bei Laufzeit 1:55 genießen wir erneut die großartige Panoramawirkung und können sozusagen "weit ins Land blicken". Generell positiv zu vermerken sind die ruhig verlaufenden Kamerafahrten. Nun springen wir ein Stück nach vorne zu den Weltraum-Aufnahmen bei Laufzeit 18:15: Erneut notieren wir eine enorme räumliche Wirkung sowie eine tadellose Bewegungswiedergabe, bei 18:19 tritt der Planet mit exakt gezeichneter Oberfläche dreidimensional heraus, sodass man sich als Zuschauer quasi "mitten im Bild" befindet und daher die Geschehnisse mit ungefilterter. direkter Wirkung verfolgen kann. Wenden wir uns nun Laufzeit 18:28, auf dem Planeten, zu: Hier nehmen wir eine beeindruckend räumliche und detaillierte Darstellung des großen Gebäudes wahr.

Und klanglich?

Dialoge überzeugen durch Natürlichkeit

Gleich zu Beginn hören wir die Stimme der Erzählerin sehr klar und fokussiert, mit akkurat gezogenen vokalen Konturen. Der Music Score ist im gesamten Verlauf ausgezeichnet ausbalanciert. Das ganze akustische Geschehen wird untermalt von einem sehr lebhaften Bassbereich, der aber trotzdem nie andere klangliche Anteile überlagert. Beim Trainings-Schwerkampf ab Laufzeit 18:32 loben wir die ausgezeichnete Einarbeitung kleiner akustischer Feinheiten, und Stimmen ertönen sehr charismatisch. Insgesamt bietet die erste Episode eine sehr intensive akustische Wirkung und eine exzellente dynamische Bandbreite, was für ein fesselndes Klangbild sorgt. Und der Regen bei Laufzeit 24:08 wird als sehr fein, mit schön breiter sowie tiefer räumlicher Präsentation wahrgenommen.

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Fazit

Sci-Fi-Fans und Liebhaber der Dune-Saga kommen hier aus technischer Sicht voll auf ihre Kosten. Das Bild ist plastisch und lebhaft, zudem sehr detailreich, und der Klang erfreut mit sauberer Dynamik und kraftvollem Fundament.

Wer nun Lust auf die Serie bekommen hat, der hat verschiedene Optionen:

WOW:

Filme und Serien 12 Monate ab 5.98 EUR/Monat (9,98 EUR ab dem 13. Monat), 7 Tage Premium gratis

Filme, Serien und Live-Sport (unter anderem Formel 1, MotoGP, a b der Saison 2025/26: 538 der 617 Einzelspiele der Bundesliga und 2. Bundesliga live und in voller Länge – garantiert bis 2029. Mit Sky Sport bei WOW), für 29,95 EUR/Monat + 7 Tage Premium gratis für insgesamt 12 Monate (ab dem 13. Monat dann 45,97 EUR/ohne Premium)

Sky:

Hier sind die drei passenden Angebote: Serien inklusive Netflix, Serien inklusive Netflix und Paramount+, Alles von Sky inklusive Netflix und Paramount+ (Lohnt sich auch, die Offerten anzuschauen, wenn man bereits Netflix-Kunde ist). Das Ganze geht beim ersten Paket ab 15 EUR/Monat für die ersten 12 Monate los, ab dem 13. Monat werden dann 25 EUR pro Monat fällig. Die beiden größeren Pakete kosten dementsprechend mehr.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: sky/WOW PR

Datum: 17. März 2025

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