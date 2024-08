XXL-TEST: Samsung QN85C in 65 Zoll - 2023er Neo QLED 4K-Smart-TV zum sehr interessanten Marktpreis

Nur noch rund 1.300 EUR werden für den Neo QLED-TV Samsung QN85C, dessen Smart Tv Hub auf Samsungs Tizen-Betriebssystem basiert, in der beliebten Größe 65 Zoll noch fällig. Das ist zum einen sehr deutlich weniger als die ehemalige UVP (die beinahe doppelt so hoch lag), zum anderen beginnt mit diesem Modell der Einstieg in die Oberklasse mit dem Neo QLED-Panel (120 Hz native Bildwiederholfrequenz) inklusive 10-Bit-Unterstützung mit 1 Milliarde darstellbaren Farben und mit einem sehr leistungsfähigen AI-Prozessor, dem Neural Quantum Prozessor 4K, der in der 2023er Generation mit Künstlicher Intelligenz arbeitet, die auf 20 neuronale Netzwerke zurückgreifen kann. Der QN85C ist ebenfalls mit "Neo Quantum HDR" ausgestattet. Leider wird Dolby Vision nach wie vor nicht unterstützt. HDR10, HDR10+/Apative und HLG hingegen schon.

Das "Neo Slim Design" sorgt für eine elegante Optik, und das Panel ist aus seitlicher Perspektive überall gleich flach, was die Wandmontage erleichtert. Die Verarbeitiung ist tadellos, die Materialgüte ist ebenfalls gut, allerdings ist der Rahmen etwas empfoindlich. Der Standfuß an sich wirkt sehr solide, lediglich das Befestigungselement kann nicht mithalten und ist aus recht einfachem Kunststoff gefertigt.

Mitgeliefert wird eine sehr kompakte Solarfernbedienung, die gut in der Hand liegt und Befehle zum TV sendet, die dieser sehr zügig umsetzt.

Wer nicht nur die Basis-Bedienelemente, sondern mehr Auswahl braucht, muss dies etwas umständlich realisieren, indem die Bedienelemente dan auf dem Screen des QN95C eingeblendet werden.

Ausgestattet mit der Quantum-Matrix-Technologie, sollen mehr Details sichtbar werden, dank der präzisen Lichtsteuerung. Auch, so verspricht Samsung, ist der Schwarzwert tief und satt, und störende Helligkeitsflecken in dunklen Sequenzen. Das AI-Upscaling soll aus jeder Quelle ein visuelles Maximum holen und wurde ganz besonders auf die exzellente Wiedergabe des Materials von Streamingdiensten konzipiert. Adaptive Picture verbessert das Bild mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz. Optimiert und Eye Care stehen als Modi bereit, bei Eye Care werden die Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten berücksichtigt, um gerade am Abend ein für die Augen besonders angenehmes Bild zu bieten.

Klanglich soll der QN85C durch die neuen Top Level-Lautsprecher im oberen Bereich überzeugen. Zudem wird, was mittlerweile selbstverständlich ist, Dolby Atmos unterstützt (ebenso Dolby Digital). Für eine stimmige Akustik, so verspricht Samsung, zeichnet sich auch Object Tracking Sound verantwortlich. Das verbaute Lautsprechersystem weist ein 2.2.2 Layout auf, bringt 60 Watt Leistung und arbeitet dank der Kompatibilität zu Q Symphony nahtlos mit einer entsprechend geeigneten Samsung Soundbar zusammen: Beide Systeme vereinen sich und offerieren einen räumlich dichten, intensiven Klang. Weitere Merkmale: Bluetooth-Audio-Unterstütztung und Dual Audio Support, sowie der Active Voice Amplifier für beste Verständlichkeit von vokalen Anteilen.

Für Gamer ist der QN85C aufgrund des Gaming Hubs ebenso interessant. Der Hub ist die direkte Verbindung zu verschiedenen Cloud-Gaming-Plattformen, zu Konsolenspielen und zu Spiele-Apps. Auch plattformübergreifende Game-Vorschläge gehören zu den Features. Motion Xcelerator Turbo+ sorgt für ein nahtloses 4K Gaming-Ergebnis mit 120 Hz Bilderwiederholrate. Zudem ist der QN85C kompatibel zu AMD FreeSync Premiim Pro. Kaum Bildruckeln, kaum Screen Tearing und viel HDR-Spielspass sind hier die Vorzüge, wenn man das passende AMD Gaming Equipment im Rechner hat. Der QN85C unterstütztr werden den Auto Low Latency Mode (ALLM) und mit Game Motion Plus, dem Dynamic Black EQ und dem Super Ultra Wide Game View offeriert der Samsung-typische Technologien für intensives Gaming. HGiG wird ebenso unterstützt, und die Game Bar ist in der 2023er Version 3.0 an Bord.

Anschlüsse

TV-seitig gibt es einen Doppeltuner für DVB-C, DVB-T2 und DVB-S2. Ausgestattet ist der QN85C mit HbbTV Version 2.0.3 und es gibt den Einschub für ein Common Interface Modul nach CI+ Standard (1.4). An Anschlüssen finden sich vier HDMI-Terminals, HDMI 3 unterstützt eARC. Es gibt einen Etherneteingang, drei Antennenanschlüsse und Bluetooth 5.2 sowie WiFi5. Weitere HDMI-Funktionen umfassen 4K@120 Hz, VRR (Variable Refresh Rate), und Dynamic Metadata (HDR10+).

Der QN85C bringt zahlreiche Funktionen für eine optimierte Barrierefreiheit mit: Schriftgröße und Schriftkontrast lassen sich erhöhen, Mehrfach-Audioausgabe ist möglich, SeeColours, das Invertieren von Farben, Vergrößerung für Gebärdensprache, die Tastenwiederholung verlangsamen, der Graphic Zoom, die Bild aus-Funktion und der Relumino Modus sind hier die Kennzeichen.

Zu steuern ist der QN85C mittels der Samsung Smart Things App. Diese eignet sich nicht nur für TVs und Soundbars, sondern auch für Haushaltsgeräte von Samsung wie z.B. Waschmaschinen. Integriert in de App ist neben der Möglichkeit, sie wie eine Fernbedienung zu verwenden, auch der Zugriff auf den Ambient Mode (hier kann man verschiedene Fotos, die gleich mitgeliefert werden, oder Kunstwerke beziehungsweise eigene Bilder auf dem Screen anzeigen lassen) und eine smarte Bild-Kalibrierungoption. Auf den Universal Guide mit aktuellen Empfehlungen für verschiedenste Inhalte kann man ebenfalls direkt mittels der App zugreifen.

