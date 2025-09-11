SPECIAL: Dolby präsentiert rund um die IAA in München umfangreiche In-Car-Entertainment-Lösungen

Dolby wird immer präsenter hinsichtlich des Entertainments im Auto: 30 Automarken setzen mittlerweile auf immersives Audio.

Und es ist völlig klar, dass hochklassige Unterhaltung im Fahrzeug wichtig ist, denn deutsche Autofahrer verbringen laut einer Statistik des ADAC durchschnittlich vier Jahre ihres Lebens in ihrem Auto und - Dolby Vision und Dolby Atmos sind auf jeder Fahrt die Begleiter für Premium-Entertainment.

Auf der diesjährigen IAA in München präsentiert Dolby Laboratories die nächste Generation des In-Car-Entertainments, getragen von der starken Dynamik von Dolby Atmos® und durch die Einführung von Dolby Vision® in der Automobilindustrie.

Mercedes-Benz integriert Dolby Atmos in die gesamte Fahrzeugpalette

Wie eingangs bereits erwähnt: 30 führende Automarken weltweit haben inzwischen immersiven Dolby Atmos Sound in ihre Fahrzeuge integriert oder haben entsprechende Maßnahmen angekündigt, das sind doppelt so viele wie im Vorjahr. Zu den deutschen Marken gehören Mercedes-Benz, Audi und Porsche.

Doch Dolby Atmos findet sich nicht nur in Luxuskarossen - mittlerweile erreicht die immersive Klang-Technologie den Massenmarkt.. Dolby Atmos wird zunehmend auch in erschwinglicheren Fahrzeugen verfügbar. Mercedes-Benz beispielsweise hat Dolby Atmos in der gesamten Produktpalette eingeführt. Andere Beispiele sind die Mahindra-Modelle Thar ROXX und 3XO, der Onvo i60 oder der NIO firefly.

Musikwiedergabe im Auto in Dolby Atmos wird immer wichtiger

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Durch die viele Zeit, die man im Fahrzeug verbringt, entwickelt sich das Auto immer mehr von einem reinen Transportmittel zu einem dynamischen Lebensraum, was die Erwartungen an ein hochwertiges In-Car-Entertainment natürlich vergrößert.

Dolby Vision erreicht die Automobilbranche

"Unterhaltung im Auto spielt in Deutschland und Europa seit langem eine wichtige Rolle - von der Einführung des klassischen Autoradios in den 1920er Jahren bis hin zu den heutigen hochklassigen Unterhaltungssystemen", sagt Javier Foncillas, Vice President, Commercial Partnerships and Global Sales, Dolby. "In München werden Dolby und unsere Partner zeigen, wie Dolby Vision und Dolby Atmos das In-Car-Entertainment neu definieren."

Nach dem Erfolg von Dolby Atmos beginnen nun auch die ersten Automobilhersteller mit der Implementierung von Dolby Vision in ihren Modellen. Dolby Vision offeriert bei Displays einen höheren Dynamikbereich und eine größere Farbskala für die Videowiedergabe und bietet eine enorme Genauigkeit und Detailgenauigkeit durch dynamische Frame-by-Frame-Metadaten. Mit Dolby Vision Light Sense kompensiert die Lösung wechselnde Umgebungslichtbedingungen in Echtzeit - ganz gleich, ob das Auto bei Nacht fährt oder im hellen Sonnenlicht geparkt ist.

DOLBY HOUSE kommt zum ersten Mal nach München

DOLBY HOUSE kommt nach München

Zum ersten Mal hat Dolby dieses Jahr sein eigenes Erlebniszentrum, das DOLBY HOUSE, nach München gebracht. Vom 9. bis 12. September demonstriert Dolby im Restaurant und in der Bar Herzog die enorme Dynamik des Unternehmens in der Automobilindustrie, indem es eine Vielzahl von Audio-, audiovisuellen und immersiven Unterhaltungserlebnissen in Dolby vorstellt, die Konsumenten in Europa heute über Partner in ihren Autos genießen können.

Zudem präsentiert Audi vor Ort einen Audi RS Q8, der es B2B-Gästen ermöglicht, die Leistungsfähigkeit von Dolby Atmos in einer realen Fahrzeugumgebung aus erster Hand zu erleben.

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Partnerschaften erweitern das Angebot

Amazon Music und Audible werden Dolby Atmos für Musik- und Sprachinhalte bei einer wachsenden Zahl führender Automobilmarken unterstützen, darunter Mercedes-Benz, Cadillac, Polestar und Volvo Cars. Dieses neue Audioerlebnis wird die Unterhaltung im Auto für Fahrer und Passagiere gleichermaßen auf ein noch höheres Niveau bringen und es ihnen ermöglichen, umfassend in ihre Lieblingssongs und -geschichten einzutauchen. Die Bereitstellung erfolgt über Plattformen wie den Faurecia Appstore, den Google Automotive App Store und Harman Ignite, die eine nahtlose Integration in die verschiedenen Fahrzeugsysteme gewährleisten. Im DOLBY HOUSE werden Amazon Music und Audible eine Demo ihrer Titel in Dolby Atmos anbieten.

Dolby und holoride präsentieren an gleicher Stelle ein raumgreifendes akustisches Erlebnis in einem Polestar 3, bei dem sich immersive Klanglandschaften über den Innenraum hinaus erstrecken und auf die Außenwelt reagieren. Mit Dolby Atmos und der "Geospatial Intelligence Platform" von holoride wird diese weitere Dimension der immersiven Audiowiedergabe im Auto Realität. So entstehen Geschichten, die sich in Echtzeit mit der Umgebung des Fahrzeugs entwickeln und den Klang mit physischen Räumen, Bewegungen und Sehenswürdigkeiten verknüpfen.

3SS präsentiert seine preisgekrönte 3Ready Automotive-Plattform, die personalisierte, inhaltsorientierte Unterhaltung für jeden Fahrgast bietet. Automobilhersteller erhalten volle UI/UX-Design-Freiheit für ihre Marke sowie fortschrittliches Content-Management, Analytik und Monetarisierung, um neue Umsätze im Zeitalter des softwaredefinierten Fahrzeugs zu generieren.

Lieferkettenpartner demonstrieren Unterstützung

Partner aus der Lieferkette der Automobilindustrie demonstrieren auf der IAA Mobility 2025 ebenfalls ihre Unterstützung für Dolby In-Car Experiences:

Arkamys zeigt dem Publikum, wie die hauseigene Lösung die einzigartige Akustik der Fahrzeugkabine für das Dolby Atmos-Erlebnis optimiert und abstimmt (Halle B2, Stand A30 auf der Messe München)

Cinemo demonstriert nahtlose Multi-Device-Konnektivität, gemeinsames Premium-VOD-Erlebnis, Gaming und App-freie Geräteintegration für komfortables BYOD-Onboarding sowie CARS Premium Audio mit Dolby Atmos (Novotel München Messe).

Dirac und Dolby arbeiten bereits länger zusammen

Dirac wird zusammen mit Partnern aus der Industrie einen exklusiven Automotive Audio Innovation Showcase in den msm-studios in München abhalten - einer der kultigsten Audio-Locations in Europa - von Sound in Studioqualität für unterwegs bis hin zu personalisierten, sitzspezifischen Hörerlebnissen. (10.-1. September, msm-Studios, München)

Qualcomm Technologies und Dolby zeigen, wie die Unternehmen die Integration von Dolby Atmos in Fahrzeuge deutlich vereinfachen können. Das gemeinsam veröffentlichte Whitepaper beschreibt, wie immersive Dolby-Atmos-Klangerlebnisse auf Snapdragon-Cockpit-Plattformen implementiert werden können und gibt Automobilherstellern eine praktische Schritt-für-Schritt-Anleitung an die Hand (Halle A2, Stand C1, Messe München)

Sennheiser Mobility präsentiert seine neuesten Innovationen für immersive Unterhaltung und Kommunikation mit Demos, darunter Dolby Atmos in ihrem Forschungs- und Entwicklungsfahrzeug, und einer exklusiven professionellen Studio-Demo (Pharos Studio, München).

"Wir sind bestrebt, unsere Zusammenarbeit mit Partnern aus der Automobilindustrie und Streaming-Diensten weiter auszubauen, um Autobesitzern eine breite Palette von Unterhaltungsoptionen zu bieten, die ihnen die gleiche hohe Qualität liefern, die sie von zu Hause oder unterwegs gewohnt sind", fügt Javier Foncillas hinzu.

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Special: Carsten Rampacher, Dolby PR

Fotos: Dolby, Philipp Kind

Datum: 11. September 2025