SPECIAL: Die Nubert Jubiläumsangebote im Juni 2025 - z.B. nuGo! ONE, nuPro XS-6000 RC, nuPro XI-2000 RC, nuZeo 11/15

Wir haben bereits in einer News über die Nubert Jubiläumsangebote im Juni 2025 berichtet. In diesem Special möchten wir nun mehr "Wissen" vermitteln - denn solche Offerten gibt es tatsächlich nicht alle Tage, sondern wirklich exklusiv nur zu den Feierlichkeiten zum 50-jährigen Unternehmensjubiläum. Wie schon in der News beginnen wir mit den Produkten/Paketen mit dem höchsten Nachlass.

nuPro XI-2000 RC

Flexibel und leistungsstark: nuPro XI-2000 RC

Der nuPro XI-2000 RC ist der erste Nubert Decken-/Wand-Aktivlautsprecher in Dreiwege-Bauweise, der auch über ein eingebautes Ambiente-Licht verfügt (bis zu 200 Lumen für eine warmweiße Ambientebeleuchtung, Lichtfarbe 2.700K). Die Steuerung erfolgt über die Nubert-eigene, Bluetooth LE-basierte X-Remote Control oder über Zigbee 3.0. Viele Anwendungsgebiete werden durch die Integration des Nubert-eigenen X-Connect Surround-Standards möglich. So kann man den nuPro XI-2000 RC zusammen mit anderen Nubert Komponenten, die X-Connect Surround unterstützen, verwenden, zum Beispiel in einem drahtlosen Mehrkanal-Setup, aber auch in einer 2.1 Konfiguration zusammen mit einem der Nubert-eigenen nuSub-Basslautsprecher. Der nuPro XI-2000 RC ist jetzt enorme 50 Prozent preiswerter und kostet 250 EUR anstatt 499 EUR:

nuPro XI-2000 RC zum einmaligen Jubiläumspreis kaufen

Wir halten diesen Deal für überaus gut, und wir halten auch den nuPro XI-2000 RC für überaus gut.

Mit schickem Ambiente Lichtring

Mit bester Nubert Technologie

Es dürfte schon für knapp 500 EUR, also den bisherigen Preis, kaum einen derartigen Lautsprecher geben, der vollaktiv aufgebaut und akustisch so leistungsfähig ist. Beste Nubert Baugruppen kommen überall zum Einsatz, und die innovative X-Room Calibration gehört ebenso zum nuPro XI-2000 RC. Der Lautsprecher ist schwarz und wird mit einer weißen Blende geliefert.

Mit optionalem Lautsprechergehäuse

Optional ist auch ein Lautsprechergehäuse verfügbar, mittels diesem kann man den nuPro XI-2000 RC sogar wie eine Hängelampe montieren und sorgt so für optische Raffinesse.

nuGo! ONE

Das Nubert nuGo! ONE System sorgt für portables Audio in exzellenter Qualität, dank DAB/DAB+ Tuner und integrierter Bluetooth-Funktion (inklusive aptX HD und AAC). Dafür, dass man stets den Überblick behält, sorgt das schöne Farbdisplay. Dank modernem DSP wird die Leistung des nuGo! ONE stets kontrolliert übertragen - und 36 Watt Impulsleistung sind durchaus beachtlich fürs kompakte Device. Der nuGo! One verfügt über zwei Breitbandchassis im Zwei-Zoll-Format mit kräftigem Neodym-Magnetsystem.

Farbdisplay

Im Tieftonbereich werden beide Treiber von zwei Passivmembranen unterstützt - für eine hervorragende untere Grenzfrequenz von 55 Hz. Im Inneren sorgt ein hochwertiger Receiver-Chip aus dem Automotive-Segment für eine dynamische Rauschreduktion sowie einen akkuraten Klang unter praktisch allen Bedingungen. Vorhanden ist zudem ein Wecker, hier kann man sich wahlweise mittels Klingelton oder aber ebenso z.B. mittels eines DAB/FM-Senders wecken lassen.

Formschöner Dreh-/Drückregler

Wecker in Verbindung mit einer langen Akku-Laufzeit von bis zu 24 Stunden bei mittlerer Laufzeit sichern zudem eine hohe Reisetauglichkeit. Zum Status des Weltenbummlers trägt auch der weltweit agierende FM-Tuner bei, den man z.B. in Japan oder den USA verwenden kann. HD-Radio-tauglich (FM HD - CD-Qualität über UKW) ist der nuGo! one ebenfalls, dieses Feature kann man beispielsweise in den USA perfekt einsetzen.

Nun sollte man aber ganz schnell zugreifen, denn beim nuGo! ONE kann man satte 115 EUR (- 43 Prozent) sparen und nun für schlanke 150 EUR (anstatt 265 EUR) zuschlagen:

nuGo! ONE zum einmaligen Jubiläumspreis kaufen

nuPro XS-5.1.2-Set mit nuPro XS-6000 RC und nuXinema preAV

Leistungsstarkes 5.1.2-Ensemble

Und natürlich gibt es auch ein grandioses Jubiläums-Set mit der nuPro XS-6000 RC als Frontlautsprecher in einem 5.1.2-Set.

Im Set sind im einzelnen die folgenden Komponenten enthalten:

Front: 2x nuPro XS-6000 RC in Mehrschichtlack Schwarz, 3,5 Wege-Aktivlautsprecher mit 460 Watt Leistung pro Box, X-Remote, X-Room Calibration, kompatibel zu X-Connect Surround

Center: nuPro XS-3000 RC in Mehrschichtlack Schwarz, 2-Wege-Kompaktlautsprecher, 300 Watt Dauerleistung, X-Remote, X-Room Calibration, kompatibel zu X-Connect Surround

Rear und Dolby Atmos: 2x nuPro XI-2000 RC in weiß, echtes 3-Wege-System, Nubert X-Remote, X-Room Calibration, kompatibel zu X-Connect Surround, Gehäuseset optional: 2x Lautsprechergehäuse GS-2000 in der Farbe Schwarz

Aktiver Subwoofer: Downfire-Basslautsprecher nuSub XW-900 in Schwarz, Tiefgang bis hinunter auf 21 Hz, 200 Watt maximale Leistungsaufnahme, kompatibel zu X-Connect Surround, mit X-Room Calibration und Steuerung über die X-Remote-App.

Mehrkanal-Vorverstärker nuXinema preAV in Schwarz, mit Decodern für Dolby Atmos und DTS:X, umfangreicher HDMI-Sektion, für drahtlose Aktivlautsprecher perfekt geeignet, ultrakompakt und großes Display

Garantieverlängerung bis inkl. 8.000.- €

Dieses erstklassige System gibt es komplett für 5.500 EUR, das sind 30 Prozent weniger als der normale Setpreis (7.360,90 EUR)

nuPro XS-6000 RC 5.1.2 Set mit nuXinema preAV und anderen Hochleistungskomponenten zum einmaligen Jubiläumspreis kaufen

Auch eine 5.1-Variante des Systems kann man erwerben

Das Paket ist auch in einer 5.1-Variante (mit nur einem Paar nuPro XI-2000 RC) für 4.850 EUR verfügbar- man spart 27 Prozent gegenüber den normalen Preisen:

nuPro XS-6000 RC 5.1-Set zum einmaligen Jubiläumspreis kaufen

nuPro XS-6000 RC

Schlank & rank & kraftvoll: Nubert nuPro XS-6000 RC

Der schlanke sowie vollaktive Standlautsprecher nuPro XS-6000 RC ist pro Stück gleich um 350 EUR günstiger (- 27 Prozent), fällig werden nun 1.050 EUR Stückpreis und somit 2.100 EUR Paarpreis. 110,5 cm hoch, 26,5 cm breit und 29,5 cm tief (alle Werte beinhalten den Traversenstandfuß) sorgen für optische Eleganz. Der Bassreflex-Lautsprecher, der eine leistungsstarke DSP-Signalverarbeitung (bis zu 384 kHz/32-Bit) besitzt, bringt einen 25 mm Hochtöner mit einer Kalotte aus Seidengewebe mit und eine 148 mm Mitteltöner mit Polypropylenmembran. Auch die beiden jeweils 148 mm messenden Tieftöner sind mit einer Polypropylenmembran ausgestattet.

Ideale Lösung für eine leistungsstarke Front-Klangkulisse

Die untere Grenzfrequenz ist mit 28 Hz (bei - 3 dB) durchaus beachtlich. 480 Watt Dauerleistung und 800 Watt Impulsleistung pro Lautsprecher sind höchst beachtliche Werte. Mitgeliefert wird eine edle kompakte IR-Fernbedienung, alternati vkann man den nuPro XS-6000 RC natürlich auch per App steuern (Nubert X-Remote). Weitere Features umfassen die X-Room Calibration für eine präzise Einmessung des Bassbereichs, die Kompatibilität zum Funkstandard X-Connect Surround und eine sehr große Anschlussauswahl. Hier vorhanden sind unter anderem HDMI-ARC, Bluetooth inklusive aptX-HD, Digital-Optisch, Digital-Koaxial und AES/EBU.

Unserer Meinung nach ist der nuPro XS-6000 RC beinahe konkurrentlos, erst recht zum aktuellen Kaufpreis. Der Lautsprecher ist perfekt wohnraumkompatibel, dabei aber ungemein leistungsstark und klanglich authentisch. Er eignet sich perfekt für ein 2.0 oder 2.1 Stereosystem, aber auch als Frontlautsprecher in einem Mehrkanal-Setup.

nuPro XS-6000 RC zum einmaligen Jubiläumspreis kaufen

nuPro SP-200

Elegantes Master-/Slave-Lautsprechersystem, hier mit Abdeckungen

23 Prozent sparen kann man beim nuPro SP-200-Set, das im Rahmen der Feierlichkeiten anstatt für 845 für 650 EUR verfügbar ist. Die Ausstattung ist umfanreich: Dolby Digital-/DTS-Decoding, Nubert Clear Voice+und Nubert Wide-Klangmodi für beste akustische Qualität unter praktisch allen denkbaren Bedingungen.

Lautsprecher ohne Abdeckung

Jede nuPro SP-200 ist mit einem 25 mm Hochtöner mit Seidenkalotte und einem 148 mm Tief-/Mitteltöner mit Polypropylenmembran ausgestattet.

Anschlussauswahl

In der Masterbox befinden sich Anschlusssektion und Verstärkermodule. Neben Bluetooth 5.0 inklusive AAC und aptX HD vorhanden sind HDMI-ARC, Cinch-Stereo, Digital Optisch, Digital Koaxial und auch ein Subwoofer Pre-Out für den Ausbau zum 2.1-Set Der Frequenzgang bei +/- 3dB beträgt 46 Hz bis 22 kHz.

Umfangreiches Zubehör inklusive Fernbedienung

An Leistung stehen pro Lautsprecher 20 Watt plus 40 Watt an Nennleistung bereit, an Musikleistung sind es 30 Watt plus 60 Watt - das ist, wie auch unsere Testreihen belegen, defintiv ausreichend, und auch vor höheren Pegel, die den sicheren Hafen "Zimmerlautstärke" verlassen, schreckt das nuPro SP-200-Gespann nicht zurück. Die moderne, schicke Optik mit den magnetisch haltenden Stoffgittern ist ein weiteres Merkmal des nuPro SP-200-Sets. Unserer Meinung nach ist dies ein Paket, mit dem man kaum etwas falsch machen kann - perfekt geeignet fürs kleinere Wohnzimmer, fürs Home Office oder fürs Appartement, und ein echter Freudespender bei Filmton, Musik und beim Gaming.

nuPro SP-200 zum einmaligen Jubiläumspreis kaufen

nuXinema preAV

nuXinema preAV

Ein Device, unzählige Einsatzmöglichkeiten: Den nuXinema preAV Vorverstärker, der zum Beispiel kabellos vollaktive Lautsprecher der Serien nuPro und nuZeo ansteuern kann und auch Decoder für die 3D-Audioformate Dolby Atmos & DTS:X sowie eine komplette HDMI-Sektion besitzt, ist im Rahmen der Juni-Aktivitäten im Jubiläumsjahr für 650 anstatt 835 EUR zu haben - das entspricht einem großzügigen Rabatt von 22 Prozent.

Steuerbar per App oder über die mitgelieferte Fernbedienung

Erwähnenswert in Verbindung mit dem nuXinema preAV ist, dass er mit bis zu 8 Funkkanälen drahtlos Lautsprecher aus den Serien nuPro XS-RC und nuZeo ansteuern kann, darunter Stand- und Regalboxen, aber auch Subwoofer und Deckenlautsprecher. Damit wird sogar eine 3D-Audio-Konfiguration mit 7.1.4 Kanälen Realität, und das Ganze ohne viel Installationsaufwand. Die Unterstützung von X-Connect Surround garantiert die direkte kabellose Verbindung mit der nuPro XS-RC- und der nuZeo-Serie, vom Stereo-Setup bis hin zum 3D-Audio-Aufbau.

Rückseite mit sehr gutem Anschlussangebot

HDMI ist in der Version 2.0 inklusive HDCP 2.2 integriert. Support für 4K und 60Hz, 3D und HDR gehört selbstverständlich dazu. Es stehen drei konventionelle HDMI-Eingänge zur Verfügung sowie zusätzlich der Anschluss an den TV mit eARC-Unterstützung. An weiteren Anschlüssen finden sich ein Stereo Cinch AUX-Eingang sowie ein koaxialer plus ein optischer Digitaleingang. Neben den acht digitalen Kanälen per kabellosem X-Connect Surround stehen ebenfalls 8 Kanäle über analoge Cinch-Ausgänge in hochwertiger Ausführung zur Verfügung.

nuXinema preAV zum einmaligen Jubiläumspreis kaufen

nuGo! ONE+

DAB+/FM-Empfang, Bluetooth-Funktionalität, hohe Akkulaufzeit, und als spezielles Merkmal des nuGo! ONE+ Modells ein eleganter Tragegriff: Das Nubert nuGo! ONE+ System ist nun in den Juni-Jubiläumsaktionen um 15 Prozent reduziert und ist jetzt für 250 anstatt für 295 EUR zu haben.

nuGo! ONE+ zum einmalogen Jubiläumspreis kaufen

nuZeo 11 und nuXinema preAV

nuZeo 11 /links

Der nuZeo 11 Aktiv-Standlautsprecher arbeitet nach dem 3 Wege-Prinzip und umfasst einen 26mm Hochtöner mit Tetorongewebemembran, zwei 119mm Mitteltöner mit Carbonfasermembran, sowie zwei 169mm Tieftöner mit Carbonfasermembran. Der Frequenzgang liegt zwischen 28 - 22.000 Hz (-3dB) und weist Übergangsfrequenzen in Höhe von 200Hz/2100Hz. Die Nennleistung liegt bei 4x 160W, die Musikleistung: 4x 200W, das reicht auch locker für Räume um die 40 Quadratmeter.

Nubert nuZeo 11 - Anschlüsse

Oberer Bereich

Mit Abmessungen von 110/114,2 x 20/34 x 27/34 cm (HxBxT Korpus/mit Traversenfüßen) ist der Lautsprecher schlank, erweist sich aber als überaus klangstark. Das Gewicht pro Stück beträgt 31,5 kg. Die nuZeo 11 und den nuXinema preAV Vorverstärker gibt es für 5.400 EUR anstatt für 6.250 EUR, und hier kann man 835 EUR sparen - das entspricht 13 Prozent.

nuZeo 11 und nuXinema preAV zum einmaligen Jubiläumspreis kaufen

nuZeo 15 und nuXinema preAV

Die nuZeo 15 (rechts) ist nochmals deutlich größer als die nuZeo 11 (links)

Für 9.500 EUR anstatt für 10.435 EUR (9 Prozent Ersparnis) gibt es das Set aus der Highend-Aktivbox nuZeo 15 und dem umfangreich ausgestatteten Mehrkanal- und Stereo-Prozessor nuXinema preAV.

Gleich vier Tieftöner (jeweils 204 mm messend)

Rückseite mit Anschlüssen

Die nuZeo 15 ist ein 3,5-Wege-System, bestückt mit einem 26mm Hochtöner mit Tetorongewebemembran, zwei 119mm Mitteltöner mit Carbonfasermembran und gleich vier 203mm Tieftöner mit Carbonfasermembran. Der Frequenzgang liegt bei 23 bis 22.000 Hz (-3dB), die Übergangsfrequenzen bei 140Hz und bei 1900Hz. Mit einer Nennleistung: 4x 220W und einer Musikleistung von 4x 300W pro Lautsprecher ist der nuZeo 15 Aktivlautsprecher extrem leistungsstark und auch für Hörräume um die 50 Quadratmeter geeignet. Die Abmessungen betragen 151,5/155,7 x 23,8/40,3 x 36/50 cm (HxBxT Korpus/mit Traversenfüßen), und das Gewicht pro Stück liegt bei satten 52,8kg.

nuZeo 15 und nuXinema preAV zum einmaligen Jubiläumspreis kaufen

Unser Fazit

Wir können nur eines raten: Bei solchen Angeboten sollte man schnellstens zuschlagen! Ganz gleich, ob flexibler Lautsprecher mit DAB/FM-Radio und Bluetooth-Funktion, ultraflexibler Decken-/Wandlautsprecher, Hightech-Vorstufe im Kompaktformat oder komplettes Wireless-Mehrkanal-System: Für jeden ist etwas dabei. Hier nochmals der Link zur Übersichtsseite: Nubert Jubiläums-Angebote.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Nubert, Sven Wunderlich, Philipp Kind, Carsten Rampacher

Datum: 31. Mai 2025