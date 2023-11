SPECIAL: Die besten Angebote mit bis zu 60% Rabatt am Black Friday bei beyerdynamic

Der Black Friday ist da und beyerdynamic bietet zahlreiche seiner hochwertigen "Handmade in Germany"-Audioprodukte zu besten Preisen an. Bis zu 60% Rabatt sind bei den Black Friday Deals möglich. Dazu gibt es exklusive Bundle-Angebote und auch bereits stark reduzierte Artikel im Outlet sind Teil der Aktion. Einige Produkte sind erstmals im beyerdynamic Outlet als B-Ware verfügbar.

Neben dem besonders attraktiven Bundle Deal gibt es auch Abverkaufsartikel zu absoluten Spezialpreisen. Die Stückzahl ist stark begrenzt. Wer hier zuschlagen will, dem bietet sich jetzt noch einmal eine "Letzte Chance"! Eine Übersicht der interessantesten Angebote haben wir weiter unten zusammengestellt.

Aktuelle Bestpreise — ausschließlich im Online-Shop von beyerdynamic

In der hauseigenen Manufaktur kann man außerdem personalisierbare Manufaktur-Kopfhörer mit 20% Rabatt ergattern und für einen der beliebtesten Topseller zeichnet beyerdynamic gar einen besonders attraktiven "All-Inclusive-Preis" aus.

Im Rahmen der Black Friday Deals warten täglich neue Highlight-Angebote auf Producer, Gamer oder Musikliebhaber im beyerdynamic Online-Shop. Die Versandkosten übernimmt ab 29 Euro Bestellwert der Hersteller.

Black Friday bei beyerdynamic — Facts:

Wann? 17.11. - 26.11.2023

Wo? Onlineshop von beyerdynamic

Bis zu 60% sparen

Outlet inbegriffen — zusätzliche Rabatte auf bereits reduzierte B-Ware

Exklusive Bundle-Deals (PRO X Kopfhörer, DT 1770 PRO, DT 1990 PRO, Digitalkabel -50%)

Starke Rabatte & aktuelle Bestpreise am Markt im beyerdynamic Online-Shop

Limitierte/begrenzte Stückzahl

Versandkostenfrei ab 29 Euro Bestellwert

Letzte Chance

Letzte Chance — jetzt zuschlagen! Abverkaufsartikel gibt es in dieser Kategorie zu absoluten Spezialpreisen und auch nur noch in sehr begrenzter Stückzahl:

DT 240 PRO

beyerdynamic DT 240 PRO

Eines der Highlights ist hier der DT 240 PRO. Der geschlossene Kopfhörer in zeitlos schlichtem Look leistet sich trotz seines günstigen Preises keine Schwächen. Als geschlossener Studio-Kopfhörer mit ausgezeichneter Abschirmung von externen Geräuschen wird das Abhören zum Genuss. Unabhängig von Musikgenre und Lautstärke bietet der beyerdynamic DT 240 PRO dank kraftvollen Treibern einen verzerrungsfreien, hochpräzisen und authentischen Sound im Studio sowie an portablen Endgeräten. Hoher Tragekomfort ist mit dem ergonomischen Kopfband und weichen Ohrpolstern in jeder Situation garantiert!

Creator 24

beyerdynamic Creator 24

Perfekter Partner für den DT 240 PRO ist das USB-Mikrofon FOX von beyerdynamic. Mit tadellosen Aufnahme-Eigenschaften, intuitivem Handling und einer besonders einfachen Inbetriebnahme liefert das FOX eine durchweg hohe Performance. Dank seiner Großmembran-Kondensatorkapsel eignet es sich für zahlreiche Anwendungsbereiche. Darunter Streaming, Podcasting, Voice-Chat und sogar anspruchsvolle Musikaufnahmen. Der mitgelieferte Standfuß mit rutschfester Gummierung bietet sicheren Halt, das FOX kann aber auch auf jedem beliebigen Mikrofon-Stativ montiert werden. Ein Pop-Schutz zählt ebenfalls zum Lieferumfang.

Komplettiert wird das leistungsfähige Gespann aus Mikrofon und Kopfhörer von einer Cubase LE Lizenz, einer professionellen Bearbeitungs-Software für ein- oder mehrspurige Tonaufnahmen.

Creator PRO

beyerdynamic Creator PRO

Im Creator PRO Bundle kombiniert beyerdynamic das flexible USB-Mikrofon FOX mit dem ikonischen DT 770 PRO. Der Referenzkopfhörer für Kontroll- und Monitorzwecke wird schon seit den 80er Jahren von beyerdynamic in Deutschland von Hand gefertigt und begeistert mit professioneller Abstimmung und maximal authentischer Klangcharakteristik in allen Situationen und Genres. Nicht umsonst zählt er zu den Benchmark-Headphones in Profi-Aufnahmestudios auf der ganzen Welt.

Weil es beim Mixing und Mastering auch mal etwas länger dauert, ist der Kopfhörer mit weichen, ohrumschließenden Ohrpolstern ausgestattet und garantiert hohen Tragekomfort. Vor intensiver Nutzung muss aber niemand zurückschrecken, denn im Bedarfsfall kann man die Ohrpolster einfach austauschen. Auch im Creator PRO Bundle ist eine Cubase LE Lizenz Teil des Gesamtpakets.

Professionelles Producing geht nicht günstiger, diese "Letzte Chance" sollte man sich nicht entgehen lassen.

Bundle Deal

Einen ganz besonderen Bonus gibt es im Bundle Deal mit den geschlossenen und offenen Studio-Referenzkopfhörern DT 700 PRO X, DT 900 PRO X, DT 1770 PRO und DT 1990 PRO.

Jeder Kopfhörer ist mit exklusiven beyerdynamic Treibern ausgestattet, liefert einen absolut authentischen Sound und überzeugt darüber hinaus mit exzellenter Material- und Verarbeitungsqualität sowie hohem Tragekomfort. Unabhängig davon, ob man geschlossene Kopfhörer mit exzellenter passiver Dämpfung oder offene Konstruktionen und ob man geringe Impedanzen für hohe Vielseitigkeit oder höhere Impedanzen bevorzugt. Bei den PRO Kopfhörern von beyerdynamic findet jeder Anwender den perfekten Partner. DT 700 PRO X, DT 900 PRO X, DT 1770 PRO und DT 1990 PRO sind allesamt "Made in Germany". Nahezu alle Teile können im Bedarfsfall ausgetauscht werden.

Zusätzlich zu den bereits rabattierten Preisen der Kopfhörer bietet beyerdynamic die Produkte im exklusiven Bundle Deal an. Denn wer sich für einen der genannten Kopfhörer entscheidet, kann sich die begehrten, passenden Digitalkabel (USB-C und Lightning) mit einem Rabatt von 50% sichern. Um den Rabatt zu erhalten, müssen beide Produkte separat in den Warenkorb gelegt werden. Der Rabatt wird dann kurz vor dem Checkout angezeigt.

Das beyerdynamic Digitalkabel gibt es mit USB-C und Lightning

Das speziell für diese Kopfhörer gefertigte Anschlusskabel ist entweder mit einem Lightning-Anschluss für Apple Devices oder USB-C bestückt und erlaubt dank integriertem High-End-DAC die direkte Verbindung zwischen Kopfhörer und kompatiblen Geräten. Auch am Smartphone, Tablet und Laptop genießt man damit den bewährten beyerdynamic Studiosound. Das verlustfrei und digital übertragene Audiosignal wird vom audiophilen ESS ES9280A PRO D/A-Wandler mit einer Abtastrate von 384kHz bei 32 Bit konvertiert und kann in vollem Qualitätsumfang mit den beyerdynamic Studio-Kopfhörern abgehört werden. Das erlaubt einen völlig flexiblen Wechsel zwischen unterschiedlichen Endgeräten bei stets konstant hoher Klangqualität.

Für mehr Komfort sorgt zudem das Kondensator-Mikrofon und die integrierte Remote Control zur Steuerung von Lautstärke und Wiedergabe. Das 1,6m lange Kabel sitzt sicher im jeweiligen Kopfhörer und verfügt außerdem über eine IP65-Zertifizierung.

Best Deal

Alle Produkte in dieser Kategorie werden während der Black Friday-Aktion von beyerdynamic zum besten Preis am Markt angeboten. Die preislich attraktivsten Produkte hier in der Übersicht:

Manufaktur

Den persönlichen Kopfhörer oder das persönliche Headset mit individuellem Design und genau den technischen Eigenschaften, die man sich wünscht, gibt es in der beyerdynamic Manufaktur. Die personalisierbaren Kopfhörer und Headsets sind während der Black Friday-Aktion zu besonders günstigen Konditionen erhältlich:

Outlet inbegriffen

Ein Blick ins beyerdynamic Outlet lohnt sich immer und während der Black Friday-Aktion ganz besonders! Zahlreiche Modelle gibt es hier als B-Ware in exzellentem Zustand zu stark reduzierten Preisen. Teilweise sind Produkte zum ersten Mal im Outlet vertreten. Folgende Highlights haben wir herausgepickt:

Ständig neue Angebote

Während der Black Friday Deals bis einschließlich 26.11. werden immer wieder neue, attraktive Deal-Highlights hinzukommen. Ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich!

Special: Philipp Kind

Fotos: beyerdynamic

Datum: 24.11.2023

Tags: Beyerdynamic