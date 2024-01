SPECIAL: Der neue Soulnote A-3 Vollverstärker

Soulnote nutzt die eigene Kombination der High End-Spitzenmodelle P-3 und M-3 als Inspiration und fusioniert Vorverstärker und Monoblöcken in einem Gehäuse – demnach ist mit dem A-3 ein knapp 31 kg wiegender Stereo-Vollverstärker der Luxusklasse entstanden, der höchsten Ansprüchen souverän gerecht wird und mit einem noblen Aluminium-Finish begeistert.

Die Entwickler von Soulnote hinterfragen stets, ob der reine Glaube an Messwerte dem wirklichen Anspruch eines hochwertigen Wiedergabesystems gerecht wird. Als Ergebnis stellte man fest, dass eine Optimierung der gemessenen technischen Daten lediglich in Einzelfällen zu mehr fühlbarer Musikalität führte. Die Komponenten von Soulnote fußen daher auf hauseigenen Technologien wie Digital-Analog-Wandlern ohne Oversampling. Zudem arbeiten die Verstärker wie der neue A-3 komplett gegenkopplungsfrei (Non-Negative-Feedback), was zu einem extrem präzisen Timing und zu einer räumlichen, emotionalen Hörerfahrung führt.

Zubehör inklusive Birkenholzplatte und hochwertiger Fernbedienung

Um das Luxus-Feeling zu perfektionieren, erfolgt die Bedienung mit einer besonders edlen Systemfernbedienung. Diese wird in Österreich aus einer exquisiten Kombination aus Zink und Akryl gefertigt. Während sie beim A-3 zum Lieferumfang gehört, steht sie für andere Soulnote Komponenten optional zur Verfügung.

Symmetrie ist Trumpf

Rückseite mit Anschlussfeld

Beim leistungsstarken Vollverstärker A-3 wird großer Wert auf Symmetrie gelegt, die sich konsequent von Ein- bis Ausgang durchzieht: Es stehen drei symmetrische Eingänge sowie ein symmetrischer Rec Out bereit, zusätzlich finden sich natürlich auch drei Cinch-Eingänge und ein unsymmetrischer Rec Out.

Vollsymmetrischer Aufbau

Umgesetzt wird das komplett symmetrische Konzept ferner mit vollständig getrenntem linkem und rechtem Kanal inklusive jeweils eigener Masseableitung. Zusätzlich wird durch die Trennung der Steuersignale von Wahlschalter, Lautstärke, Schutzschaltung und anderen Relais mit einem Optokoppler eine vollständige Massetrennung unter Berücksichtigung von kapazitiven und induktiven Komponenten erreicht. Die ganzen Maßnahmen erhöhen beispielsweise die Plastizität des Klangs und sorgen für eine realistische Bühnenabbildung.

Präzision und Emotion im „Maschinenraum“

Hochleistungs-Transformatoren

Die Elektronik befindet sich unter einem aus akustischen Gründen bewusst nicht fest verschraubten Deckel. Darunter befinden sich zunächst die beiden 700VA Ringkerntransformatoren , die für die kanalgetrennte Leistungsverstärkung zum Einsatz kommen. Ein selektierter Folienfilterkondensator mit hoher Spannungsfestigkeit und geringer Kapazität von nur 470uF arbeitet als Gleichrichterkondensator. Die Gleichrichterdioden sind SiC-Dioden aktuellster Spezifikation mit erhöhtem zulässigen Einschaltstrom. Diese Konfiguration sorgt für eine extrem leistungsstarke und schnelle Stromversorgung unter praktisch allen denkbaren Bedingungen.

Ausgangsstufe

Type R-Schaltkreis

Non-Negative Feedback Power Supply

Die Ausgangsstufe arbeitet mit einer Single-Push-Pull-SEPP-Schaltung, die genau wie bei den großen Brüdern, den M-3 Monoblöcken, mit einem bipolaren TO3-Transistor ausgerüstet wurde. Dieses Layout ist für eine unverfälschte Musikwiedergabe mit präzisem Timing über den gesamten Frequenzbereich verantwortlich. Von der Referenz-Vorstufe P-3 wurde die Option übernommen, die Verbindung zum Massekontakt per Wahlschalter zu trennen. Auf diese Art und Weise wird eine Verschlechterung der Klangqualität durch Masseschleifen verhindert, die beim Anschluss mehrerer Zuspieler auftreten können.

Freie Struktur und mit maximaler Stabilität

Eine große Besonderheit bei sämtlichen Soulnote-Komponenten ist die spezielle mechanische Konzeption: Zwar sind die massiven Geräte in reichlich Aluminium, Kupfer und Stahl gekleidet und sehr robust gefertigt, einige Elemente jedoch sind aus akustischen Gründen nicht fest verschraubt. Auch beim A-3 Vollverstärker sind viele Komponenten daher nicht starr miteinander verbunden. So besitzt beispielsweise der Verstärkerblock eine seitliche Dreipunkt-Gleitstruktur mit Titan-Gleitern. Mittels dieser Soulnote-exklusiven Technik werden sowohl die Schwingungen des Transformators als auch die Eigenschwingungen des Verstärkers auf ein Minimum herabgesetzt.

Eine leichte, kompakte Kupferplatte nimmt die Funktion als Hauptkühlkörper wahr. Er agiert auch als Schiene für die Stromversorgung des TO3-Transistors (Metall-CAN-Typ) und dessen Anschlüsse. Festen Stand verdankt der A-3 einer stabilen 3-Punkt-Lagerung auf langzeitstabilen Stahl-Spikes. Um zu verhindern, dass diese Spikes das heimische Rack beschädigen, wird eine Basisplatte aus Birkenholz gleich mitgeliefert. Die drei spitzen Entkopplungsfüße dringen Dank des Gewichts von mehr als 30 Kilogramm einige Millimeter in das weiche Holz und gehen eine standfeste Verbindung damit ein.

Informationen, Preise und Verfügbarkeit

Silbernes Modell

Der neue Soulnote A-3 Vollverstärker ist jetzt bei ausgesuchten Soulnote Referenzhändlern erhältlich, wahlweise in klassischem Schwarz (A-3BE) oder elegantem Silber (A-3SE). Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer liegt bei 20.990,00 Euro. Zur hochwertigen Ausstattung des Soulnote A-3 zählen neben der besonders hochwertigen Fernbedienung auch das Spike Board aus massivem Holz, Spikes und ein abnehmbares Netzkabel.

23. Januar 2024

