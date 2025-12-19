SPECIAL: DALI SONIK - Weltpremiere der neuen Lautsprecherserie mit allen Einzelheiten

DALI hat ein Herz für Klangliebhaber, die zu einem erschwinglichen Preis hervorragende Lautsprecher kaufen möchten: Mit der neuen SONIK-Serie stellt man exakt solche Schallwandler vor - oben das gesamte Sortiment in der Farbversion Nußbaum. SONIK beeerbt die sehr erfolgreiche DALI OBERON Lautsprecher-Baureihe, die im Jahr 2018 eingeführt wurde und einen hervorragenden technischen Standard sowie eine ausgesprochen attraktive Optik mit sehr moderaten Preisen zu verbinden wusste. DALI spricht sogar davon, dass SONIK "eine beliebte Produktkategorie komplett neu definiert". Die neuen SONIK-Boxen eignen sich sowohl für Musik als auch für Filmton und haben es sich zur Aufgabe gemacht, optisch, technisch und akustisch vollauf überzeugen zu können.

Die SONIK-Familie in Natureiche

Die SONIK-Familie in Weiß

„DALI stellt Lautsprecher für jeden Geschmack her – von KUPID über KORE bis hin zu allen anderen Modellen. Unser Sortiment umfasst HiFi, Heimkino, kabellose Lautsprecher und Kopfhörer. Unsere Klang- und Designprinzipien waren für Musikliebhaber im Preissegment der SONIK-Serie schon immer besonders spürbar, und wir sind überzeugt, dass diese Serie neue Maßstäbe in puncto Leistung in dieser Preisklasse setzt. Wir freuen uns sehr über die weltweite Markteinführung der SONIK und darauf, 2026 noch mehr DALI-Fans zu gewinnen“, so Krestian Pedersen, Leiter Produktmanagement bei DALI.

Was genau macht nun die SONIK-EVOLUTION aus?

DALI SONIK präsentiert sich laut DALI "als die bisher umfassendste und zukunftsweisendste Produktreihe des Unternehmens". Insgesamt umfasst die SONIK-Palette sieben Modelle, die nahezu jeden Anwendungsbereich abdecken. Es spielt keine Rolle, ob es sich um ein kompaktes oder größeres 2.0 Stereo-Setup oder eine leistungsstarke Mehrkanal-Konfiguration handelt - SONIK hat stets die passende akustische Lösung parat.

Die Serie fügt sich optimal ins bestehende DALI-Produktportfolio ein und wurde speziell entwickelt, um durch Innovationen der Flaggschiff-Serien KORE und EPIKORE neue Akzente in günstigeren Preisklassen zu setzen. Als Verbesserungen geben die Dänen unter anderem ein optimiertes Wandlerdesign, den Einsatz fortschrittliche Magnettechnologien sowie ein verfeinertes Gehäusedesign an.

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Natürlich möchten wir näher ins Detail gehen und schauen uns die Neuerungen an. Die SONIK-Baureihe bietet aus akustischer Sicht laut Hersteller "einen deutlichen Sprung in Detailreichtum, Dynamik und Musikalität in seiner Preisklasse."

Schnittbild des 29 mm Hochtöners

DALI führt weiter aus, dass elementare, firmeneigene Technologien zum Tragen kommen. So wird zum Beispiel ein enorm leichter, mit 29 mm relativ großer Softdome-Hochtöner verbaut. Er arbeitet äußerst verlustarm und stellt eine breite Abstrahlung sicher. Der Hochtöner bringt zur Unterstützung eine neu entwickelte Aluminium-Frontplatte für eine optimierte Bandbreite und verbesserte akustische Gesamtleistung mit.

Bei den Modellen SONIK 7 und SONIK 9 setzen diie Dänen sogar auf ihr aufwändiges Hybrid-Hochtönersystem. Hierbei handelt es sich um eine Kombination aus einem 29-mm-Kalottenhochtöner und einem 17 × 45 mm großen planaren magnetostatischen Hochtöner.

Hochton-Bändchen im Detail

Höchste Frequenzen werden vom magnetostatischen Bändchenhochtöner mit enormer Impulstreue wiedergegeben, während die Kalotte für einen nahtlosen Übergang zu den oberen Mitten verantwortlich ist. Demnach eine erstklassige Kombination für einen detailreichen, authentischen und homogenen Hochtonbereich, der sich fließend ins tonale Gesamtgefüge integriert.

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Die ebenfalls verlustarm arbeitenden Bass- und Mitteltöner sind in 5¼-Zoll- und 7-Zoll-Varianten mit DALIs Clarity Cone™-Membranstruktur aus Papier und Holzfasern in den unterschiedlichen Modellen verbaut. Diese Kombination garantiert eine hervorragende Dynamik sowie eine natürliche Mitteltonwiedergabe bei lediglich minimaler Klangverfärbung.

Wie bereits in der OBERON Baureihe kommt DALIs patentiertes SMC-Magnetmaterial zum Einsatz. Das SMC™ Essential Magnet System reduziert die harmonischen Verzerrungen dritter Ordnung durch einen Hybrid-Magnetkern aus Eisen und SMC deutlich. Aufgrund enormer Effizienz und geringer Verluste offeriert SONIK daher eine Klangqualität, die man sonst nur bei deutlich teureren Lautsprechern findet.

Weiteres Merkmal sind die "Dual Flare" Bassreflexöffnungen. Sie stehen für optimales Timing, geringe Turbulenzen und eine saubere Tieftonwiedergabe. Die SONIK-Modelle ON-WALL und CINEMA besitzen spezielle Wand- und Frontreflexöffnungen für flexible Aufstellungsoptionen.

Die hier aufgeführten unterschiedlichen Technologien sichern die aus akustischer Sicht charakteristischen Eigenschaften von DALI: Klarheit, plastische Abbildung, geringe Verluste und nicht zuletzt eine breite Abstrahlung.Auf diese Art und Weise wird sichergestellt, dass der Klang von SONIK bei jeder Lautstärke offen, dynamisch und fesselnd bleibt.

Kommen wir zu den ausführlicheren Technologie-Beschreibungen

DALI Hybrid-Hochtöner

Hybrid-Hochtöner

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Der charakteristischen DALI Hybrid-Hochtöner punktet durch seine breite Abstrahlung, die geringen Verluste und die detailreiche Hochtonwiedergabe. Das Modul kombiniert den SONIK Soft-Dome-Hochtöner mit einem planaren magnetostatischen Hochtöner für eine außergewöhnliche Impulstreue bei höchsten Frequenzen. Der DALI Hybrid-Hochtöner ist sonst in höherpreisigen Modellen wie den OPTICON- oder RUBIKORE-Serien vorzufinden. Mit der neuen Baureihe führt DALI die Hybrid-Hochtöner-Technologie zum ersten Mal in einem erschwinglicheren Preissegment ein. Der Hybrid-Hochtöner kommt in den Modellen SONIK 7 und SONIK 9 zum Einsatz.

Breit abstrahlender Softdome-Hochtöner mit Aluminium-Frontplatte

Softdome-Hochtöner bei der SONIK 1

Der neue, außergewöhnlich leichte Softdome-Hochtöner wurde speziell für die SONIK-Serie entwickelt. Er besitzt eine neu gestaltete Aluminium-Frontplatte und eine 29 mm-Membran aus besonders leichtem Gewebe. Sie wurde optimiert für geringe Energieverluste, niedrige Verzerrungen und eine breite Abstrahlung. Im Vergleich zu den meisten Softdome-Hochtönern auf dem Markt wiegt DALIs Kalottenmaterial weniger als die Hälfte (0,060 mg pro mm²). Dadurch ist der Hochtöner selbst bei sehr niedrigen Lautstärken leicht anzusteuern. Die Folgen sind eine außergewöhnliche Agilität und eine souveräne, präzise Wiedergabe feinster Einzelheiten bei praktisch jeder Lautstärke. Der DALI SONIK Softdome-Hochtöner ist des Weiteren für eine größere Bandbreite optimiert. Dies gewährleistet einen fließenden, nahezu unmerklichen Übergang vom Mittelton- zum Hochtonbereich und erzeugt einen ausgewogenen, natürlichen und sehr kohärenten oberen Mitteltonbereich.

Verlustarme Tief- und Mitteltöner

Woofer im Schnittbild

DALI legt größten Wert auf eine möglichst originalgetreue Wiedergabe des anliegenden Signals. DALI forscht stets weiter und entwickelt immer wieder neue und optimierte Verfahren, um die Verluste und Verzerrungen der Lautsprecher weiter zu minimieren. Geringe Verluste und Verzerrungen garantieren einen authentischen, zugleich intensiven Klang, der das Auditorium voll abholen kann.

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Um dies zu erreichen, muss man nicht nur die Frequenzinhalte des Signals, sondern auch die Dynamik in praktisch vollumfänglicher Form – von feinsten Details bis hin zu kraftvollen Ausbrüchen – präzise wiederzugeben. Wie alle DALI-Treiber für die Wiedergabe des empfindlichen Mittel- und Tieftonbereichs bringt auch der SONIK-Tieftöner eine Holzfasermembran mit. Die für DALI typische Mischung aus feinkörnigem Zellstoff, verstärkt mit Holzfasern, ergibt eine steife, leichte Struktur. Zusammen mit einer verlustarmen Gummisicke und -aufhängung gibt die Membran auch Feinheiten innerhalb des Signals direkt und mit höchster Präzision wieder. Ebenso minimiert die Clarity Cone™-Struktur der Membran die Resonanz.

Die Membranfläche der größeren Treiber der SONIK-Serie ist größer als üblich, so die Dänen. Die 7-Zoll-Tieftöner der SONIK 3, 7 und 9 sind im Vergleich zur Membranfläche der gängigeren 6,5-Zoll-Variante circa 15 % größer. Eine große Membranfläche macht es möglich, bei geringerem Schwingspulenhub den identischen Schalldruckpegel zu erzeugen, was auch dazu führt, dass der maximale Schalldruckpegel höher ausfällt. Sie ermöglicht summa summarum eine äußerst dynamische Reproduktion des Signals.

CLARITY CONE™-Technologie, Papier- und Holzfaser-Membranen

DALI-typische Papier-/Holzfasermembranen, hier bei der SONIK 7

Inspiriert vom DALI KORE-Mitteltöner und verwendet in DALIs EPIKORE- und RUBIKORE-Modellen, steht die neue Clarity Cone™-Technologie mit ihrer Papier- und Holzfaserstruktur der SONIK-Lautsprecher eine leichte und dennoch steife Membran mit verbesserter Resonanzdämpfung für eine gleichmäßige und kontrollierte Membranbewegung. Klarheit ist eines der DALI-Klangprinzipien und beschreibt die Fähigkeit der Lautsprechertreiber, nahtlos ineinander überzugehen und so einen besonders harmonischen und natürlichen Übergang zwischen den Treibern zu gewährleisten. Die Clarity Cone™-Struktur sorgt für einen sanfteren und neutraleren Übergang im oberen Mitteltonbereich und damit für einen natürlicheren und realistischeren Klang beim Hochtöner.

SMC™-Magnetsystem

Die Magnetsysteme aller SONIK-Modelle profitieren von DALIs patentierten SMC™-Magnetmaterial. Das Magnetsystem beinhaltet einem großen Ferritringmagneten, der einen Polkern aus einer speziellen Kombination von Eisen und SMC™ umschließt. Eisen wird ausschließlich für die Basis des Polkerns verwendet. Ergänzt wird das System von einer 10 mm dicken SMC™-Scheibe, die sich darauf befindet. Durch diese Maßnahme beschränken die DALI Ingenieure die negativen Auswirkungen des Eisens auf ein Minimum. Die SMC™-Scheibe ist präzise ausgerichtet exakt in der Mitte des Schwingspulen-Arbeitsbereichs untergebracht, damit die maximale Wirkung gewährleistet werden kann. Es wird zudem eine deutlich verbesserte Flusslinearität erzielt. Die Verwendung von SMC™ setzt des Weiteren den Klang verunreinigende Verzerrungen, die durch Hysterese und Wirbelströme entstehen, deutlich herab. Die SMC™-Scheibe auf dem Eisenpolkern trägt präzise gesagt dazu bei, die Verzerrungen dritter Ordnung im Vergleich zu einem ähnlichen DALI-Tieftönermodell mit reinem Eisenpolkern spürbar zu reduzieren.

Die zahlreichen Optimierungen des Magnetantriebssystems sorgen dafür, dass die Lautsprecher der SONIK-Serie in ihrer Preisklasse beispielhaft niedrige Verzerrungswerte aufbieten können. Daher ist das Hören mit den SONIK-Schallwandlern ausgesprochen entspannt, zugleich nimmt man jedoch viele Facetten wahr und genießt auch eine umfassende & intensive Wirkung auch und gerade bei der Darstellung der Mitten. Im Bereich der Mitten, dem sogenannten Präsenztonbereich, ist das menschliche Gehör von seiner Beschaffenheit her besonders sensibel, und reagiert dementsprechend deutlich auf klangliche Unzulänglichkeiten. Dadurch, dass die SONIK-Lautsprecher den Mitteltonbereich soirgfältg und zugleich lebendig präsentieren, wird die Wiedergabe auch bei langen Hörsessions als sehr angenehm empfunden.

Lautsprechergehäuse nahezu ohne Eigenklang und ohne störende Resonanzen

Aufwändiges Gehäuse, insbesondere bei der SONIK 9

Das aus CNC-gefrästen MDF-Platten gefertigte und mit Bedacht selektierten, hochklassigen Laminaten versehene Gehäuse stellt die solide Basis für jeden SONIK-Lautsprecher dar. Die Standboxen zeichnen sich durch eine besonders steife Konstruktion aus, mit stabilen Verstrebungen im Inneren zur weiteren Verstärkung. Die Maßnahmen tragen zur Steifigkeit bei und eliminieren Resonanzen der Gehäusewand praktisch vollumfänglich. Zur Optimierung des Timings sind die Lautsprecher innen an den Seiten, der Ober- und Unterseite – jedoch nicht an der Rückseite der Frontplatte – mit akustischem Dämpfungsmaterial versehen worden. Auf diese Weise entsteht ein direkterer Kontakt zwischen dem Tieftöner und der Bassreflexöffnung. Das hörbare Ergebnis drückt sich in einem exakten Bass und in einem akkurat gestaffelten Mitteltonbereich aus. Beim SONIK 9 sind die Tieftöner vor separaten Kammern montiert, um eine optimale Abstimmung und eine resonanzfreie Umgebung zu ermöglichen.

Aluminium-Spikefüße

Aluminium-Spikefüße bei allen Standlautsprechern, auch bei der SONIK 5 (oben im Bild)

Inspiriert von DALIs EPIKORE High-End-Lautsprechern besitzen sämtliche Standlautsprecher der SONIK-Serie verstellbare Aluminium-Füße. Sie ermöglichen die Montage und Justierung der im Lieferumfang enthaltenen Spikes oder der halbkugelförmigen Gummifüße und verleihen den SONIK-Standlautsprechern eine solide Basis für mximale Performance auf jedem Bodenbelag.

Doppelt gewölbte Bassreflexöffnungen

Doppelt gewölbte Bassreflexöffnungen, hier die Rückseite der SONIK 7

Bei den DALI SONIK Stand- und Regal-Lautsprechern wurden die Bassreflexöffnungen rückseitig untergebracht. Dies optimiert die Raumintegration, indem die Wand für eine verbesserte Basswiedergabe gezielt genutzt wird, wenn man einen bestimmten Mindestabstand einhält. Die Bassreflexöffnungen sind in Doppelflare-Bauweise ausgeführt. Die Bassreflexöffnungen sind an beiden Enden konvex verjüngt, damit Turbulenzen und daraus resultierende Strömungsgeräusche gezielt klein gehalten werden können.

SONIK CINEMA mit Bassreflexöffnungen in schlitzförmiger Ausführung auf der Front

Beim SONIK CINEMA sind die Bassreflexöffnungen an der Vorderseite angebracht, um die Unterbringung in TV-Möbeln zu erleichtern. Mittels dieses technischen Kniffs bleibt die für DALI bei seinen Lautsprecherserien so wichtige einfache Aufstellung erhalten.

Besonders leistungsfähige Doppelmagnete (SONIK 9)

Explosionsbild des SONIK 9 mit Doppelmagnet-System

Exklusiv für den SONIK 9 wurden die verbauten 7-Zoll-Tieftöner mit leistungsstarken Doppelmagneten ausgestattet. Diese Konfiguration fokussiert das Magnetfeld und ermöglicht geringere Verluste, mehr Dynamik und eine hervorragende Gesamtakustik.

Von DALI entwickelte Lautsprecherkabel-Anschlüsse

Die Lautsprecherkabel-Anschlüsse der DALI SONIK-Modelle wurden im eigenen Haus entwickelt und designt. Sie sehen nicht nur außergewöhnlich gut aus, sondern offerieren darüber hinaus eine stabile Verbindung - ganz gleich, ob blanke Drahtenden, Bananenstecker oder Kabelschuhe verwendet werden.

Intelligentes Bassreflex-Design für die Wand

Rückseite des SONIK ON-WALL

Der SONIK ON-WALL besitzt eine ausgeklügelte Bassreflex-Architektur. Die Ausgänge der Bassreflexöffnungen wurden in der Rückwand des Lautsprechergehäuses untergebracht und sind so ausgelegt, dass sie parallel zur Rückwand nach unten abstrahlen.

Auf diese Weise wird die Wandfläche effektiv in die Abstimmung der Bassreflexöffnung und deren Austrittsöffnung eingebunden. Dies ermöglicht dem SONIK ON-WALL eine erstaunlich tief nach unten reichende Basswiedergabe. Dadurch eignet er sich sowohl für den Solo-Einsatz als auch als Teil eines Mehrkanalsystems.

Spezielle Heimkino-Anwendungen

Rückseite des SONIK CINEMA

Alle SONIK-Lautsprecher sind auch für den Einsatz im hochwertigen Heimkino-/Mehrkanal-System vorgesehen. Besonderheit der Serie ist allerdings der SONIK CINEMA Lautsprecher. Er kann sowohl im Quer- als auch im Hochformat verwendet werden und verfügt über ein drehbares Frontgitter-Logo. Der SONIK CINEMA ist der richtige Partner für LCRS-Systeme (Links, Mitte, Rechts, Surround).

Moderne Formensprache

Die SONIK-Lautsprecher vertreten alle die unverkennbare Designphilosophie von DALI: schnörkellos, zeitlos, elegant und mit hohem Wiedererkennungswert. Jede Box verfügt über hochwertige magnetische Abdeckungen, elegante Aluminium-Frontplatten für das Hochtonsystem, die bereits erwähnten neu konzipierten Anschlüsse fürs Lautsprecherkabel, die im Sinne maximaler Langzeitstabilität entwickelt wurden, sowie über weiterentwickelte Schallwände und Logis - inspiriert von DALIs Luxus-Lautsprecherserie EPIKORE. Bei den Standlautsprechern sind zudem Aluminium-Spikes im Lieferumfang enthalten, die für außergewöhnliche Stabilität und eine edle Optik verantwortlich sind. Kurz nochmals zu den Gehäusen. Sie bestehen aus CNC-gefrästem MDF, besitzen eine stabile Innenverstrebung, hochwertige Vinyl-Oberflächen und bei der SONIK 9 zusätzlich separate Kammern für die Tieftöner. Diese Maßnahme reduziert Resonanzen und erlaubt ein hohes Niveau hinsichtlich der Wiedergabe-Präzision. Die SONIK-Lautsprecher sind in vier Premium-Ausführungen erhältlich: Schwarz-Esche, Walnuss, Eiche Natur und Weiß.

Das Sortiment im Kurzüberblick

Kompaktlautsprecher:

SONIK 1 – ultrakompakt, flexibel und perfekt für kleine Räume beziehungsweise unauffällige Installationen.

SONIK 3 – von den Abmessungen immer noch kompakt, klanglich souverän durch einem volleren, satteren Klang, geeignet für passende Ständer oder Regale.

Standlautsprecher:

SONIK 5 – die schlanke Option, platzsparend und akustisch geschliffen.

SONIK 7 – kraftvoll aufspielend und elegant gestaltet, ideal für mittelgroße bis größere Räume.

SONIK 9 – das Flaggschiff mit Hybrid-Hochtöner und drei 7-Zoll-Treibern für maximale akustische Leistungsfähigkeit auch im großen Hörraum.

Wand- und Heimkino-Systeme

SONIK ON-WALL – schlank und mit dezent-nobler Wirkung sowie mit einem intelligenten wandoptimierten Bassreflexport für enorme Klangqualität.

SONIK CINEMA – die hoch flexible Lautsprecher-Lösung mit nach vorn gerichteten Lautsprechern, drehbarem Logo und flexibler horizontaler/vertikaler Ausrichtung. Optimal für Heimkino- und Mehrkanal-Lösungen.

Detaillierte Infos zu den einzelnen Lautsprechern

DALI SONIK 1:

DALI SONIK 1

Der SONIK 1 steht für kultivierten Klang in einem ultrakompakten Design. Er bringt einen 29-mm-Ultraleicht-Hochtöner mit weicher Kalotte und einen 5¼-Zoll-Tieftöner mit Holzfasermembran (SMC™ und Clarity Cone™) mit. Das Gehäuse mit stark reduzierten Abmessungen offeriert eine sorgfältige Balance zwischen Basswiedergabe und Platzersparnis und eignet sich daher praktisch perfekt für kleine Räume, Regale, Ständer oder die Wandmontage.

DALI SONIK 3

DALI SONIK 3

Der SONIK 3 kombiniert die Kohärenz und die exakte Auslegung eines Monitors mit dem kompletten Klang eines größeren Lautsprechers. Der verbaute 7-Zoll-Tieftöner mit SMC™ und Clarity Cone™ sowie der 29-mm-Ultraleicht-Hochtöner mit weicher Kalotte sind für transparente Höhen, fein nivellierte Mitten und exakte, nachdrückliche Bässe verantwortlich. Auf einem Ständer, Regal oder in Möbel integriert - der SONIK 3 ermöglicht stets eine vollauf überzeugende klangliche Leistung.

DALI SONIK 5

DALI SONIK 5

Der kleinste Standlautsprecher der Serie ist der besonders schlanke und platzsparende SONIK 5. Durch das besonders elegante Design fügt sich der SONIK 5 nahtlos auch ins hochwertige Wohnambiente ein und vereint hochwertige DALI- Technologie: zwei 5¼-Zoll-SMC™- und Clarity-Cone™-Tieftöner sowie ein 29-mm-Hochtöner mit breitem Frequenzgang. Das Ergebnis: Überraschend satte Bässe, fein aufgebaute Mitten und filigrane Höhen - exzellent geeignet für Musik und auch für Filmton.

DALI SONIK 7

DALI SONIK 7

Der SONIK 7 bietet eine überragende Klangperformance für mittelgroße bis große Räume. Mit zwei 7-Zoll-SMC™- und Clarity-Cone™-Tieftönern und einem Hybrid-Hochtöner garantiert der SONIK 7 nachdrückliche Bässe, fundierte Mitten und klare, lebendige Höhen. Der SONIK 7 ist sozusagen "die goldene Mitte" bei den Standlautsprechern der Serie. Ganz gleich, für welches Quellmaterial man den Lautsprecher auch nutzt, immer begeistert der plastische, saubere und dynamische Klang.

DALI SONIK 9

DALI SONIK 9

Die SONIK 9 Lautsprecherbox wurde für große Räume entwickelt und ist daher besonders weit oben, was die maximale Leistungsfähigkeit anbetrifft. Gleich drei 7-Zoll-SMC™- und Clarity Cone™-Tieftöner plus ein Hybrid-Hochtöner sichern ein enorm realistisches, grandios nachdrückliches Hören auch in großen Lokalitäten. Der SONIK 9 Lautsprecher ist daher ein mehr als würdiges Flaggschiff der neuen Serie, inklusive Doppelmagnetsystemen und sorgfältigem Gehäuseaufbau - für maximale Resonanzarmut und für fesselnden Klang bei Musik und bei Filmtonspuren.

DALI SONIK CINEMA

DALI SONIK CINEMA, hier hochkant

Der SONIK CINEMA ist der stets passende Schlüssel zu einem nahtlosen, immersiven Heimkinoerlebnis. Er harmoniert optimal mit jedem SONIK-Lautsprecher und besitzt einen ultraleichten 29-mm-Hochtöner plus zwei 5¼-Zoll-SMC™-Clarity-Cone™-Tieftöner. Man kann ihn als LCR- oder Surround-Lautsprecher, horizontal oder vertikal verwenden – der SONIK CINEMA produziert jederzeit klaren, präzisen Klang.

DALI SONIK ON-WALL

DALI SONIK On-Wall

Bleibt noch der besonders flache SONIK ON-WALL. Er bietet einen erstaunlich räumlichen, kräftigen Klang in einem Design von unauffälliger Eleganz. Der 29-mm-Hochtöner sowie der 5¼-Zoll-Tieftöner mit Holzfasermembran und SMC™-Clarity-Cone™-Membran erfüllen nahezu jeden Raum mit klarem, detailreichem Klang, während der nach unten gerichtete Bassreflexkanal für überraschend tiefe Bässe sorgt – perfekt fürs Stereo- oder Surround-Setup.

Verfügbarkeit und Preise

Die neuen DALI SONIK-Lautsprecher erscheinen weltweit am 2. Februar 2026.

Die Preise sind unten aufgeführt und paarweise angegeben, außer beim SONIK CINEMA.

SONIK 1 – 498 EUR,

SONIK 3 – 698 EUR

SONIK 5 – 998 EUR

SONIK 7 – 1498 EUR

SONIK 9 – 2398 EUR

SONIK ON-WALL – 650 EUR

SONIK CINEMA – 499 EUR

Unser Fazit

Die neue DALI SONIK Lautsprecherserie erfreut mit formschönem Design, einer absolut praxisgerechten Modellauswahl und einer für die Preisklasse außergewöhnlich hochwertigen Technik. Es ist beispielsweise erstaunlich, dass das grandiose DALI Hybrid-Hochtonmodul in den beiden neuen SONIK 7 und SONIK 9 Standlautsprechern verwendet wird. Natürlich fehlt auch DALIs patentiertes SMC-Magnetmateriel nicht. Wir sind bereits jetzt gespannt auf erste Testmuster.

Special: Carsten Rampacher

Redaktion: Philipp Kind

Fotos: DALI

Datium: 19. Dezember 2025