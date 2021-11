SPECIAL: Cyber Monday bei beyerdynamic - Echte Schnäppchen im Outlet

Am Cyber Monday hält beyerdynamic - unter anderem - besonders attraktive Rabatte im Outlet-Bereich bereit und bietet über den gesamten Aktionszeitraum bis zum 05.12. weiterhin starke Rabatte auf zahlreiche Produkte. Dazu lässt sich ab einem Warenkorbwert von 199 Euro ein Gratis-Kopfhörer abstauben und viele Angebote sind zum aktuellen Bestpreis erhältlich. Immer noch gilt: die Stückzahlen der rabattierten Artikel sind begrenzt, also besser nicht zu lange warten! Außerdem der Hinweis:

Im gesamten Aktionszeitraum, noch bis einschließlich 05.12. werden weiterhin neue, attraktive Deal-Highlights (auch im Outlet) hinzukommen. Ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich, denn die Stückzahlen sind sehr begrenzt.

Generell gewährt beyerdynamic 20% Rabatt auf alle Manufaktur-Kopfhörer, bei ausgewählten Artikeln lassen sich aber sogar bis zu 50% Rabatt erzielen. Zudem gibt es Neu-Produkte zu erstmals vergünstigten Preisen! Wir stellen die attraktivsten Deals wieder in einer Übersicht vor:

Outlet inbegriffen

Der ohnehin um 20% reduzierte Gaming-Kopfhörer MMX 300 Manufaktur wird nahezu unwiderstehlich: Wer hier zuschlägt, erhält ein hochwertiges, großes Gaming-Mauspad kostenlos dazu. Wer noch Zweifel hat, ob der MMX 300 Manufaktur ein würdiger Partner selbst für anspruchsvolle Gaming-Enthusiasten ist, dem sei diese Lektüre empfohlen:

beyerdynamic MMX 300 Manufaktur mit Gratis Gaming-Mauspad

Im MMX 300 vereint beyerdynamic die jahrzehntelangen Erfahrungen im Bereich Kopfhörer-Bau und Mikrofon-Konstruktion für ein High-End Gaming-Headset der Extraklasse! Der ohrumschließende, extrem komfortabel sitzende Kopfhörer begeistert insbesondere mit maximaler Präzision und Ortungsgenauigkeit, um Bewegungen der Gegner blitzschnell an den Kopfhörer-Träger zu übermitteln. Ebenso wichtig bei rasanter Gaming-Action ist die glasklare und rauscharme Stimmenerfassung des Kondensator-Mikrofons. Stets zuverlässig und klar verständlich kann man im jeweiligen VoiceChat-Programm die Informationen an Mitspieler weitergeben. Natürlich profitiert man auch bei der Musikwiedergabe von den exzellenten akustischen Eigenschaften des MMX 300. Dazu zählen eine überdurchschnittlich hohe Differenzierung, Struktur Räumlichkeit ebenso wie das kraftvolle Fundament und die außerordentlich hohe Pegelfestigkeit. Der Tragekomfort macht das Gaming-Headset zum idealen Partner auch bei langen Sessions - Heiße Ohren oder unangenehme Druckstellen sind aufgrund der ergonomischen Form und hochwertigen Polsterung an Hörerschalen und Kopfband ausgeschlossen. (areadvd.de)

Der MMX 300 Manufaktur mit Gratis Gaming-Mauspad im beyerdynamic Online-Shop!

beyerdynamic MMX 300 (B-Ware)

Zwar ohne kostenloses Mauspad und ohne individualisierbares Grafik-Design, aber ansonsten in vollem Umfang ebenso empfehlenswert ist der beyerdynamic MMX 300 (B-Ware), der aktuell für nur 195 Euro statt 299 Euro im Outlet erhältlich ist:

Der beyerdynamic MMX 300 (B-Ware) für nur 195 Euro!

beyerdynamic DT 990 PRO (B-Ware)

Der DT 990 PRO ist ein ganz besonders interessantes Angebot im beyerdynamic Outlet. Der preisgünstige Kopfhörer, der aktuell für lediglich 109 Euro statt 159 Euro erhältlich ist, bietet eine überdurchschnittlich hohe akustische Leistungsfähigkeit und spielt erstaunlich transparent, strukturiert und detailliert auf. Als offener Studiokopfhörer eignet er sich perfekt für Mixing und Mastering. Die Federstahl-Bügelkonstruktion des in Deutschland gefertigten Produktes ist hochwertig und robust. Ausgiebigen Studio-Sessions hält er mühelos stand und bietet darüber hinaus mit seinen weichen, ohrumschließenden und bei Bedarf auch austauschbaren Velourspolstern hohen Tragekomfort.

Der beyerdynamic DT 990 PRO (B-Ware) für nur 109 Euro!

beyerdynamic TYGR 300 R (B-Ware)

Beim offenen Gaming-Kopfhörer TYGR 300 R verspricht beyerdynamic authentischen und detailreichen Studio-Sound für ein einzigartiges Gaming-Erlebnis. Kristallklar und präzise liefert er eine exzellente räumliche Ortung in jedem Spiel sowie gleichzeitig eine besonders weitläufige und sehr räumliche Kulisse. Ob beim Zocken oder Musikgenuss, der TYGR 300 R bleibt stets ausgewogen und harmonisch - unabhängig des gewünschten Lautstärkepegels. Sorgfältig ausgewählte Materialien garantieren dem federleichten Kopfhörer maximalen Tragekomfort. Der TYGR 300 R ist zweifellos für ausgiebige Gaming-Sessions ausgelegt und ohne Ausnahme für sämtliche Spiele- sowie Musik-Genres kompromisslos geeignet.

Der beyerdynamic TYGR 300 R (B-Ware) für nur 115 Euro statt 139 Euro!

beyerdynamic T1 (B-Ware)

Der schlichte, aber sehr elegante beyerdynamic T1 ist mit schräg angeordneten Tesla-Treibern ausgestattet und bietet ein sehr räumliches, gleichzeitig aber hochpräzises und harmonisches Klangbild. Mit hoher Natürlichkeit und Wärme sowie einem satten Fundament offeriert der HiRes-Audio-zertifizierte Kopfhörer eine Atmosphäre "wie auf einem Live-Konzert". Der beyerdynamic T1 wird, ebenso wie die integrierten Tesla-Treiber, in Heilbronn handgefertigt. Der exzellent verarbeitete Kopfhörer ist mit einem Gehäusedeckel aus lackiertem Edelstahl versehen. Die offene Bauweise ist hier auch für das schicke Lochmuster verantwortlich, das beinahe wie ein Design-Element wirkt. Die Gabelgelenke sind aus gebürstetem, eloxiertem Aluminium hergestellt und garantieren neben einer schicken Optik auch eine hohe Robustheit. Die Ohrpolster, die zum Teil aus Memory Foam bestehen, garantieren hohen Tragekomfort. Das Deckmaterial besteht aus atmungsaktivem, sehr weichem Velours, das Kopfband ist aus Alcantara gefertigt. Der T1 (B-Ware) ist aktuell für nur 749 Euro statt 999 Euro erhältlich.

Der beyerdynamic T1 (B-Ware) für nur 749 Euro!

beyerdynamic Amiron wireless (B-Ware)

Final darf in dieser Auflistung der Amiron wireless nicht fehlen. Der in Deutschland handgefertigte Kopfhörer bietet nicht nur eine exquisite Verarbeitungs- und Materialqualität, sondern auch intuitive Touchpad-Bedienung, Bluetooth mit aptX HD, aptX Low Latency und AAC sowie bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit. Mit der MOSAYC Klangpersonalisierung mittels MIY App holt man auch das letzte Quäntchen Authentizität aus der immersiven Klangkulisse. Verantwortlich dafür sind wiederum u.a. die von beyerdynamic selbst entwickelten Tesla-Treiber, die jedes akustische Detail erfassen und präzise im virtuellen Raum platzieren. Ausgewogen, homogen und angenehm bleibt der Kopfhörer bis in höchste Pegel-Sphären und eignet sich für praktisch jedes Musikgenre. Der Amiron wireless (B-Ware) ist für 469 Euro statt 699 Euro erhältlich.

Der beyerdynamic Amiron wireless (B-Ware) für 469 Euro!

Best Price

Produkte in dieser Kategorie werden von beyerdynamic zum besten Preis am Markt angeboten - dazu gehören auch Produkte, die erstmals überhaupt rabattiert werden. Besonders interessant sind hier z.B. neben dem MMX 300 auch der LAGOON ANC Explorer für nur 149 Euro statt 299 Euro sowie der Amiron wireless für nur 549 Euro statt 699 Euro. Der Studio-Referenzkopfhörer mit 45 mm großem Tesla-Neodym-Treiber DT 1990 PRO ist für 429 Euro statt 599 Euro erhältlich. Auch das USB-Mikrofon FOX mit seiner Großmembran-Kondensatorkapsel ist zum Bestpreis von 111 Euro statt 179 Euro zu haben und im Team TYGR stellt man dem FOX den TYGR 300 R Gaming-Kopfhörer für insgesamt 239 Euro statt 349 Euro zur Seite.

Die Angebote in der Übersicht:

Last Chance

Absolute und exklusive Spezialpreise bietet beyerdynamic bei einigen Abverkaufsartikeln, die nur noch in sehr begrenzter Stückzahl erhältlich sind. Bis zu 50% Rabatt lassen sich hier erzielen. Die wichtigsten und attraktivsten Deals im Überblick:

Exklusive Produkte nur bei beyerdynamic

Exklusive Produkte, die nur bei beyerdynamic erhältlich sind, profitieren natürlich ebenfalls von der Aktion:

Gratis-Zugabe

Spitzenpreise und on top noch etwas geschenkt? Gerne doch! Ab einem Warenkorbwert von 199 Euro gibt es einen In-Ear-Kopfhörer im Wert von 24,99 Euro gratis. Ab dem 29.11. bis 05.12. darf man sich über den Beat BYRD in Orange freuen.

Hier geht es direkt zur Cyber Monday-Aktion von beyerdynamic!

Datum: 29.11.2021

